Порошенко про зрив вакцинації проти COVID-19: Якщо ви спробуєте зареєструватися в "Дії", в кращому випадку вас відкинуть на 10-15 років

Відсутність необхідної кількості вакцин в Україні через бездіяльність влади є єдиною причиною зриву антиковідної кампанії.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Він зазначив, що влада намагається перекласти відповідальність на опозицію. Однак саме влада не забезпечила Україну достатньою кількістю доз для масової вакцинації.

"Я буду говорити про вакцинацію. Про брехню і безпорадність влади, яка намагається перекласти з хворої голови на здорову. Вони намагалися заявити, що опозиція проти вакцинації. Запам’ятайте: опозиція за вакцинацію і закликає всіх її проводити. А правда в тому, що у влади немає вакцин", – зазначив Порошенко.

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"Влада завезла лише 500 тис. вакцин, і якщо ви зараз спробуєте зареєструватися на порталі "Дія", в кращому випадку вас відкинуть на 10-15 років", - констатує Порошенко.

Він нагадав про численні обіцянки влади щодо вакцин.

"Володимир Зеленський заявив "Україна буде серед перших країн, які зможуть закупити вакцини". Брехня. Міністр охорони здоров’я Степанов обіцяв, що вакцинація в Україні почнеться 15 лютого. Брехня. Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що до кінця лютого Україна отримає 1 мільйон доз вакцини AstraZeneca. Брехня. Ляшко стверджував, що Україна в лютому отримає 117 тисяч доз вакцин Pfizer. Станом на 19 березгя – нуль. Брехня", – зазначив п’ятий Президент.

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"Степанов заявив: "Ми очікуємо поставки "Коронавакс", по контракту вакцина має бути поставлена до 6 березня з наданням всіх необхідних документів по ефективності". Брехня. Зеленський казав: "Я буду зразу вакцинуватися, але не в першій хвилі, яка призначена виключно для медиків. Тому що це неправильно". Брехня", – зауважив Порошенко.



Фото: сайт ЄС

Він наголосив, що, ухвалюючи закон щодо вакцин 5247, необхідно перш за все захистити людей.

"Ми не дамо їм зараз приводу для того, щоб відтягнути і відтермінувати вакцинацію. Але ми вимагаємо, щоб цей закон протягом короткого проміжку часу вдосконалили, захистивши пацієнтів, поклавши відповідальність на Зеленського, міністерство охорони здоров’я і на уряд", – резюмує Петро Порошенко.

Як відомо, Порошенко ще в минулому році запропонував комплексний антиковідний план. Лідер "Європейської Солідарності" вимагав негайно припинити розкрадання коронавірусного фонду і направити всі кошти на забезпечення медустанов, страхування медиків, масове безкоштовне тестування громадян, підтримку підприємців. А також проведення масової вакцинації, державне регулювання цін на тести, вакцини, ліки від коронавірусу і медичні послуги. "Європейська Солідарність" також пропонувала внести витрати на лікування ковіду до податкової знижки для громадян.