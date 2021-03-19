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Новини Боротьба з коронавірусом
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Порошенко про зрив вакцинації проти COVID-19: Якщо ви спробуєте зареєструватися в "Дії", в кращому випадку вас відкинуть на 10-15 років

Відсутність необхідної кількості вакцин в Україні через бездіяльність влади є єдиною причиною зриву антиковідної кампанії.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Він зазначив, що влада намагається перекласти відповідальність на опозицію. Однак саме влада не забезпечила Україну достатньою кількістю доз для масової вакцинації.

"Я буду говорити про вакцинацію. Про брехню і безпорадність влади, яка намагається перекласти з хворої голови на здорову. Вони намагалися заявити, що опозиція проти вакцинації. Запам’ятайте: опозиція за вакцинацію і закликає всіх її проводити. А правда в тому, що у влади немає вакцин", – зазначив Порошенко.

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Порошенко про зрив вакцинації проти COVID-19: Якщо ви спробуєте зареєструватися в Дії, в кращому випадку вас відкинуть на 10-15 років 01

"Влада завезла лише 500 тис. вакцин, і якщо ви зараз спробуєте зареєструватися на порталі "Дія", в кращому випадку вас відкинуть на 10-15 років", - констатує Порошенко.

Він нагадав про численні обіцянки влади щодо вакцин.

"Володимир Зеленський заявив "Україна буде серед перших країн, які зможуть закупити вакцини". Брехня. Міністр охорони здоров’я Степанов обіцяв, що вакцинація в Україні почнеться 15 лютого. Брехня. Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що до кінця лютого Україна отримає 1 мільйон доз вакцини AstraZeneca. Брехня. Ляшко стверджував, що Україна в лютому отримає 117 тисяч доз вакцин Pfizer. Станом на 19 березгя – нуль. Брехня", – зазначив п’ятий Президент.

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"Степанов заявив: "Ми очікуємо поставки "Коронавакс", по контракту вакцина має бути поставлена до 6 березня з наданням всіх необхідних документів по ефективності". Брехня. Зеленський казав: "Я буду зразу вакцинуватися, але не в першій хвилі, яка призначена виключно для медиків. Тому що це неправильно". Брехня", – зауважив Порошенко.

Порошенко про зрив вакцинації проти COVID-19: Якщо ви спробуєте зареєструватися в Дії, в кращому випадку вас відкинуть на 10-15 років 02
Фото: сайт ЄС

Він наголосив, що, ухвалюючи закон щодо вакцин 5247, необхідно перш за все захистити людей.

"Ми не дамо їм зараз приводу для того, щоб відтягнути і відтермінувати вакцинацію. Але ми вимагаємо, щоб цей закон протягом короткого проміжку часу вдосконалили, захистивши пацієнтів, поклавши відповідальність на Зеленського, міністерство охорони здоров’я і на уряд", – резюмує Петро Порошенко.

Як відомо, Порошенко ще в минулому році запропонував комплексний антиковідний план. Лідер "Європейської Солідарності" вимагав негайно припинити розкрадання коронавірусного фонду і направити всі кошти на забезпечення медустанов, страхування медиків, масове безкоштовне тестування громадян, підтримку підприємців. А також проведення масової вакцинації, державне регулювання цін на тести, вакцини, ліки від коронавірусу і медичні послуги. "Європейська Солідарність" також пропонувала внести витрати на лікування ковіду до податкової знижки для громадян.

Автор: 

вакцина (4419) Порошенко Петро (15169) Європейська Солідарність (1081) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+28
Порошенко діло говорить)
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19.03.2021 15:16
+20
Вот настоящий Президент.
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19.03.2021 15:19
+17
Давай, Пэтро, вытирай об вовын пятак туфли)
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19.03.2021 15:17
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припирає, касап? Сери, сери, недовго тобі залишилось
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19.03.2021 17:16 Відповісти
Палишся, кацапе! Не знає гуглоперекладач російське слово "камлание" .А за кремлівський нарратив "свиночоліще" - летиш в бан. На довічне!
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19.03.2021 17:33 Відповісти
Знає-знає - камлання (укр.), ritual (англ., нім.), rituale (італ.), ***** (суахілі) і т.д.
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19.03.2021 18:43 Відповісти
Мерзавец опять завизжал.... Вот же гадость!
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19.03.2021 17:34 Відповісти
Але5ксанд Ковалев опять завизжал. Вот же гадость!
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19.03.2021 18:07 Відповісти
Занимательная лингвистика.
Если в Google-переводчик на сербском языке ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то перевод как на русский, так и на украинский языки будет одинаковым - "ПОРОСЯТА".
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19.03.2021 18:34 Відповісти
Если в Google-переводчик ввести слово гниличкив, на всех языках мира выходит перевод "ботяра".
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19.03.2021 21:02 Відповісти
А это брехня.
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13.04.2021 14:12 Відповісти
Хто бы сомневался....
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19.03.2021 22:39 Відповісти
Это - факт, иначе порохоботы так бы не бесились.
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13.04.2021 14:15 Відповісти
Був би Порошенко на другому терміні,і Супрун міністром - вакцінація в Украіні почаласяб одночасно з США та ЕС, тимиж вакцинами, і без посередників, які ОФІЦІЙНО заробляют по 0.2€ на кожній дозі!
Може когось здивує,що посередники з Кр.Рогу?
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20.03.2021 10:55 Відповісти
Но стоит простому лохмандею только заикнуться о поддержке Петра Лексеича, как тут же вся лохмандейская жопа мгновенно окажется напрочь исколотой "Файзерами", "Модернами" и прочими целебными снадобьями, какие только лохмандейская душа возжелает.
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21.03.2021 10:42 Відповісти
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