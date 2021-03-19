"На карткові розрахунки витрачають більше, ніж на всі магазини і склади", - Чечоткін закликає знизити вартість еквайрингу
Завищена вартість банківської комісії на безготівкові розрахунки робить українські компанії неконкурентоспроможними.
Про це заявив співзасновник компанії Rozetka Владислав Чечоткін на своїй сторінці у фейсбуку.
Він переконаний, що тарифи на обслуговування карткових платежів мають бути знижені.
"У ціні кожного товару, проданого в Україні, закладено 1,8-3% банківської комісії, які бізнес має платити банкам за проведення оплат картками. Що означають ці відсотки? Це означає, що наш споживач має платити більше, а ми стаємо менш конкурентними в порівнянні з глобальними гравцями. Адже будь-які постачальники з ЄС, а також всім відомі Amazon або Alibaba, платять своїм банкам 0,2-0,5%", - написав підприємець.
Він зазначив, що інтернет-магазин Rozetka витрачає менше грошей на оренду і обслуговування всіх своїх офісів, магазинів та складських приміщень, ніж віддає банкам за карткові розрахунки.
"Щоб ви легше уявили собі ці 2% за оплату картками - скажу, що на оренду 90 магазинів ROZETKA, всіх складів і всіх наших офісів ми щорічно витрачаємо менше, ніж на банківську комісію. Або інший приклад: чистий прибуток найбільшої торгової компанії у світі, Walmart становить приблизно 2,8% від обігу. При цьому в нас тільки за обслуговування платежів беруть до 3%. І, якщо для великого бізнесу це важко, то для малого або підприємця-початківця - це взагалі непосильна ноша", - упевнений підприємець.
Чечоткін закликав депутатів реально підтримати бізнес та обмежити законодавчо тарифи на карткові розрахунки.
"Я глибоко переконаний, що світ, і Україна особливо, тримається на підприємцях. Ми рідко просимо про допомогу, переважно просимо просто не заважати. Але в цій ситуації ми безсилі. У Верховну Раду було подано законопроєкт №4364, який, крім іншого, пропонує законодавчо обмежити розмір комісії за еквайринг. Ми сподіваємося, що він буде ухвалений. Що голос навіть не бізнесу, а голос здорового глузду буде почутий", - резюмував співзасновник Rozetka.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
за ней будущее для лохов, ага
Ну и как Ваше высказывание: Транзакция прошла быстрее, чем я открыл ссылку на нее.
Согласуется с предыдущим Вашим же высказыванием: Нет. Я даже пока что в эти игры не играю. Но не видит развития рынка криптовалют только слепой.
Попахивает ...здежом.
А высказывание согласуется очень легко. Я не занимаюсь игрой на бирже (возможно зря) и я никогда не покупал крипту. Но майнингом я занимался. Так что кое-какие минимальные запасы крипты у меня имеются.
и вы опять мешаете теплое с мягким - на 100 баксов в Крыму вы сколько дней себя чувствовали "относительно неплохо"?
Или запретили тебе самому дробить бизнес?
По разговору понятно что ты никогда не вел хозяйственную деятельность, но я тебе открою страшную тайну: ТОВ-ки (ООО-шки) на общей системе налогообложения платят налогов вдвое-трое меньше чем ФОП-ы
Такаж жлобіна, як і Гереги.
Чи треба щоб хтось наскірдував мільярдів, а потім почав вам роздавати тільи ща те шо ви є такий красивий на світі?
ти витрату твоїх податків контролюєш? чи тобі або вони в чорну дірку "госбюджету" зникали? тобі тоді краще спиться, чи шо?
хай краще якийсь Чєчьоткін відкриває нові бізнеса та розвиває свою мережу, наймаючи нових співробітників, чим буде навалювати в бюджет, який розкрадуть, скільки ти в нього не навалюй!
про врачів та вчителів тільки не треба, добре?
бо в бюджеті і так бабла дохєра - вони тільки й мудрять як його красивіше росписдити (ковідний фонд тому яскравий приклад)
Але ти продовжуй копирсатися далі зі своїм кріпацьким менталітетом