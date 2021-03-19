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"На карткові розрахунки витрачають більше, ніж на всі магазини і склади", - Чечоткін закликає знизити вартість еквайрингу

Завищена вартість банківської комісії на безготівкові розрахунки робить українські компанії неконкурентоспроможними.

Про це заявив співзасновник компанії Rozetka Владислав Чечоткін на своїй сторінці у фейсбуку.

Він переконаний, що тарифи на обслуговування карткових платежів мають бути знижені.

"У ціні кожного товару, проданого в Україні, закладено 1,8-3% банківської комісії, які бізнес має платити банкам за проведення оплат картками. Що означають ці відсотки? Це означає, що наш споживач має платити більше, а ми стаємо менш конкурентними в порівнянні з глобальними гравцями. Адже будь-які постачальники з ЄС, а також всім відомі Amazon або Alibaba, платять своїм банкам 0,2-0,5%", - написав підприємець.

Він зазначив, що інтернет-магазин Rozetka витрачає менше грошей на оренду і обслуговування всіх своїх офісів, магазинів та складських приміщень, ніж віддає банкам за карткові розрахунки.

"Щоб ви легше уявили собі ці 2% за оплату картками - скажу, що на оренду 90 магазинів ROZETKA, всіх складів і всіх наших офісів ми щорічно витрачаємо менше, ніж на банківську комісію. Або інший приклад: чистий прибуток найбільшої торгової компанії у світі, Walmart становить приблизно 2,8% від обігу. При цьому в нас тільки за обслуговування платежів беруть до 3%. І, якщо для великого бізнесу це важко, то для малого або підприємця-початківця - це взагалі непосильна ноша", - упевнений підприємець.

Чечоткін закликав депутатів реально підтримати бізнес та обмежити законодавчо тарифи на карткові розрахунки.

"Я глибоко переконаний, що світ, і Україна особливо, тримається на підприємцях. Ми рідко просимо про допомогу, переважно просимо просто не заважати. Але в цій ситуації ми безсилі. У Верховну Раду було подано законопроєкт №4364, який, крім іншого, пропонує законодавчо обмежити розмір комісії за еквайринг. Ми сподіваємося, що він буде ухвалений. Що голос навіть не бізнесу, а голос здорового глузду буде почутий", - резюмував співзасновник Rozetka.

Автор: 

банки (7719) Rozetka (29)


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Топ коментарі
+6
Так крипта и есть чистейшая пирамида. И причем тут одно к другому?
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19.03.2021 16:06
+2
при этом крипту называют пирамидой))) Банки вообще на хутор послать пора в 21 веке. Ростовщики ******.
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19.03.2021 15:40
+1
Закон круговорота бабла в природе гласит, что бабло не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Оно просто перетекает из одних карманов в другие.
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19.03.2021 16:08
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Робіть уже хоть що Не будь , - Вони на канікули уже засобирались , трудівники Блін.
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19.03.2021 15:22 Відповісти
давно вам уже писалось за это
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19.03.2021 15:26 Відповісти
при этом крипту называют пирамидой))) Банки вообще на хутор послать пора в 21 веке. Ростовщики ******.
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19.03.2021 15:40 Відповісти
Так крипта и есть чистейшая пирамида. И причем тут одно к другому?
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19.03.2021 16:06 Відповісти
А Маск считает иначе. Так кому верить, Страннику или Маску? Крипта - очень удобное средство накопления. В любом случае за ней будущее. Когда-нибудь ее допилят для всеобщего использования.
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19.03.2021 18:47 Відповісти
непонятно кто контролирует эмиссию и качает курс в нужную ему сторону - это "очень удобное средство накопления"?!
за ней будущее для лохов, ага
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19.03.2021 19:08 Відповісти
Эмиссию криптовалют ? Инженеры-разработчики этих самых криптовалют. Все гораздо более прозрачно, чем Вы думаете. Как раз криптовалюту нельзя быстро допечатать, даже если это очень нужно. Вы вообще не в теме, но пытаетесь рассуждать о непонятных Вам вещах.
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19.03.2021 20:36 Відповісти
Что - даже и форк не сделать? Малыш, ты можешь крупно проколоться однажды, недооценив компетенции собеседника!
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19.03.2021 22:36 Відповісти
А какой в нем смысл? Форков уже тысячи. Большая часть из них не протянет даже пару лет. Дяденька, когда говорят о крипте, то подразумевают возможности технологии, а не отдельные монеты, которыми торгуют сейчас.
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19.03.2021 22:48 Відповісти
Что касаемо технологии блокчейн, то ничего нового не изобретено. Это распределенные вычисления в пирринговой сети. Мало чем отличающиеся по принципу действия от того же торрента.
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19.03.2021 23:56 Відповісти
а можено еще подробнее про мифических "инженеров-разработчиков" которые контролируют эмиссию крипты? давно так не веселился
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20.03.2021 00:40 Відповісти
Весельчак, для подобных вопросов есть Гугл. Заходишь на страницу конкретной монеты и изучаешь информацию. К примеру, сюда https://ravencoin.org/about/
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20.03.2021 15:01 Відповісти
Извините, а назовите ка мне кто изобрел блокчейн и кто вообще разрабатывал основы и принципы крипты?
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19.03.2021 23:55 Відповісти
Маск прежде всего бизнесмен/спекулянт. Для него крипта не деньги, а инструмент зарабатывания денег (читай товар). Разницу понимаете? Спекулянт будет спекулировать чем угодно - был бы спрос. Точно также на форексе единственные деньги (т.е. эквивалент расчетов) это бакс. Вся остальная валюта товар.
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19.03.2021 20:05 Відповісти
Маск прежде всего мечтатель, который в свою мечту вложил все свои бабки. Если бы он ставил целью зарабатывание бабок, то не шел бы своим путем. Я понимаю, что на данном этапе крипта - это по большей части спекулятивный инструмент. Но это пока.
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19.03.2021 20:42 Відповісти
Крипта будет оставаться спекулятивным инструментом о тех пор покуда не получит своего регулятора. Т.е. того кто быдет гарантировать ее ликвидность. Но в таком случае она потеряет большую часть своих преимуществ. И переживет ли он а это - большой вопрос.
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19.03.2021 21:00 Відповісти
Так и есть. Я уверен ,что переживет. Само собой, что нынешних тысяч монет не будет.
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19.03.2021 22:20 Відповісти
Да ты религиозный фанатик
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19.03.2021 22:37 Відповісти
Нет. Я даже пока что в эти игры не играю. Но не видит развития рынка криптовалют только слепой.
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19.03.2021 22:51 Відповісти
В чем заключается это самое развитие? Есть определенная группа людей, которая там во что-то играет, проводят чендж крипты на реальные деньги, задирают курс, вовлекают лохов, потом валят курс - получат профит и так по кругу. Циклическая пирамида короче.
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19.03.2021 23:54 Відповісти
Лох не мамонт, он не вымрет! Наш собеседник https://censor.net/ru/user/155068 яркое тому доказательство
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20.03.2021 00:41 Відповісти
"Лох" отбил все вложенное еще лет 5 назад, а сейчас просто угорает с придурков, которые ждут ,что крипта вот-вот рухнет. Я тебе больше скажу, если она рухнет, я ее снова подберу, а потом продам таким дуракам, как ты.
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20.03.2021 14:51 Відповісти
Вы ее можете продать аж никак не ему, а такому же как Вы из Вашей секты ну или тем кто поведется на россказни Вашей секты, которые появляются с завидной регулярностью в инете. И как правило перед очередным обвалом курса битка идет так называемая информационная накачка. К чему бы это. Зачем вообще тулить биток где нужно и не нужно, рассказывать о нем когда даже никто не просит? Ответ очевиден. Чтобы обналичить биток - нужно задействовать деньги извне. Без них сам биток ничтожен. Без них он даже Вам не нужен будет.
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20.03.2021 15:00 Відповісти
Назовите тогда в таком случае ее преимущества перед к примеру безналичным долларом или той же гривной. Что заставит людей ею пользоваться? К тому же уже даже сейчас, когда еще не так много людей ею пользуется, платеж подтверждается более суток. Что станет с этим самым блокчейном когда нагрузка на порядок возрастет?
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19.03.2021 23:51 Відповісти
Во-первых, я говорил про средство накопления, а не оплаты. Доллар или гривну нужно печатать, изымать из оборота, печатать новые купюры. Перевозить с охраной, нужны хранилища. В итоге стоимость напечатанных бумажек и их обслуживание может обходиться (и в конечном итоге обходится) дороже, чем ценности, эквивалентом стоимости которых они являются. Про сутки - сказка. Скорость зависит от комиссии. Хочешь быстро? Плати больше. К тому же никто никогда не говорил, что именно биток будет средством оплаты в магазинах. Выводил 1ETH на пике стоимости. Транзакция прошла быстрее, чем я открыл ссылку на нее. Если перевести комиссию в проценты, то она составила 0,2-0,3%. С таким же успехом с той же скоростью и комиссией я не напрягаясь перевел бы деньги в любую точку земного шара.
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20.03.2021 14:47 Відповісти
Безналичные деньги - не не слышал. Про сутки не сказка, а так оно есть. Если к примеру банк обанкротится или произойдет хищение в нем - есть фонд защиты вкладчиков и Вам будет компенсация. Вопрос - что произойдет при взломе и хищении Ваших денег в системе биткоина? Или если вся система медным тазом накроется? Она ведь держится только лишь на заинтересованных в ее существовании людях без какой либо гарантии. Кроме того обеспеченность битка также ограничена. Мелкие суммы возможно можно вывести из системы обналичив без проблем. С крупными будет проблема однозначно. Т.е. завести реальные деньги в систему биткоин без проблем. Вывести проблема. Нужно ждать покуда найдется тот, кто у Вас их купит. Кто к примеру гарантирует в системе биткоин сохранность Ваших денег? С кем Вы там договор заключили?

Ну и как Ваше высказывание: Транзакция прошла быстрее, чем я открыл ссылку на нее.
Согласуется с предыдущим Вашим же высказыванием: Нет. Я даже пока что в эти игры не играю. Но не видит развития рынка криптовалют только слепой.
Попахивает ...здежом.
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20.03.2021 15:10 Відповісти
Да, действительно, я упустил, что Вы писали именно про безналичные деньги. Если не держать деньги на горячих кошельках, в системе биткоина ничего взломать нельзя. От слова "совсем". Про обеспеченность мы уже говорили. Пока нет регулятора - это просто игра на бирже. Но рушить систему никто не будет, так как она выгодна всем. К примеру, сейчас мировой кризис, денег много, а производства стоят. И криптовалюта оказалась весьма кстати. Это такая же самая надуманная ценность, как и большинство вещей, которые нас окружают.
А высказывание согласуется очень легко. Я не занимаюсь игрой на бирже (возможно зря) и я никогда не покупал крипту. Но майнингом я занимался. Так что кое-какие минимальные запасы крипты у меня имеются.
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20.03.2021 15:36 Відповісти
так а как вы думаете с чего "кэшбек" банки иногда раздают с покупок), уж явно не со своего кармана, а с нашего с вами. Счас они прикроют такую тему разводняка.
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19.03.2021 15:43 Відповісти
эти 3% розетка закладывает в цену товара, мы ее платим, розетка переводит их банку, банк с "щедрого плеча" дает подачку (иногда) в виде 1% например кешбека определнным своим клиентам, которые открыли Платиновую карту ), клиент рад от счастья такого, ну ниче се думает он, во це банк, бало возвращает (ага счас, за твой же счет). Ну и вроде как все счастливы ), банк отправил небольшую часть комиссионных мастеркарту /визе (эмитетны самих карт) и хорошо себя чувствуют на оставшиеся.
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19.03.2021 15:57 Відповісти
Закон круговорота бабла в природе гласит, что бабло не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Оно просто перетекает из одних карманов в другие.
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19.03.2021 16:08 Відповісти
А про эмиссию что пан-экономист скажет?
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19.03.2021 17:46 Відповісти
Так она с законом не расходится. Выпуск дополнительных фантиков влияет на эквивалент материальным ценностям. Разница эквивалента перетекает в карман того кто выпускает фантики. Так что с точки зрения эквивалента закон остается верен. "На карткові розрахунки витрачають більше, ніж на всі магазини і склади", - Чечоткін закликає знизити вартість еквайрингу - Цензор.НЕТ 1537 И эмиссия также подтверждает этот закон. Т.е. в результате эмиссии часть ценностной составляющей бабла перетекла в карман государства.
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19.03.2021 18:06 Відповісти
что еще за "ценностная составляющая бабла"? ты написал что оно "не берется ниоткуда"! если квартиры в 2000-м стоили 5к долл а сейчас 50к долл - расскажи откуда вдруг взялось столько ценностной составляющей у вонючих хрущоб?
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19.03.2021 18:48 Відповісти
Стоимостная составляющая вонючих хрущеб осталась та же что и была. Просто увеличилась стоимостная составляющая единицы труда к примеру за квартиру. В то время когда 5к стоила квартира 100 баксов были большими деньгами. Зарплата была у нас 50 баксов в месяц условно. Сейчас зарплата 500 баксов условно. Вот тебе и разница в 10 раз. А работать что тогда что сейчас на хрущевку нужно одинаково. А деньги не более чем универсальное средство оценки стоимостных составляющих.
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19.03.2021 19:46 Відповісти
Да ты и в математику не умеешь тоже! Это у тебя доллар девальвировал в ДЕСЯТЬ раз за 20 лет?
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19.03.2021 22:39 Відповісти
С точки зрения стоимости заработной платы посчитайте сами. Сколько Вы к примеру зарабатывали в 90-х в пересчете на доллар. Сколько за ЖКХ платили в пересчете на доллар. Так что как бы доллар в некотором роде также девальвировал относительно стоимости жизни. Я в начале 2000-х на 100 баксов в Крыму себя относительно неплохо чувствовал на отдыхе. Любопытно на сколько сейчас Вам 100 баксов в Одессе к примеру хватит отдохнуть.
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19.03.2021 23:46 Відповісти
да что еще за "стоимость заработной платы"! ? вам срочно дисер нужно садиться писать! в 90-е я "зарабатывал" неприлично много. помню бензин до 98-го стоил 50 коп за литр (или 25 центов, т.е. 7,50 грн на сегодняшние деньги). за ЖКХ не платил вообще пока Кучма не списал всем долги
и вы опять мешаете теплое с мягким - на 100 баксов в Крыму вы сколько дней себя чувствовали "относительно неплохо"?
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20.03.2021 00:46 Відповісти
Порядка недели. Не шиковать конечно по ресторанам, а так вполне. Сейчас в той же Одессе дай Бог чтобі на пару дней хватило. И то наверное не факт.
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20.03.2021 10:04 Відповісти
Розеткой командует зятек Жульки. может и вона приложила руку к сочинению "круговорота бабла".
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19.03.2021 17:35 Відповісти
интересные подробности вы знаете! это какой именно зятек? тот что в Шотландии помер?
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19.03.2021 17:47 Відповісти
а розетка платит налоги? Зайдешь в розетку, и товар покупаешь не у магазина, у ФОПа какого-то Василия. В итоге Розетка сидит на едином налоге и платит копейки, дробя бизнес.
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19.03.2021 16:19 Відповісти
это у вас устаревшая информация
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19.03.2021 16:47 Відповісти
Да, кассы фопам давно уже пора вводить
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19.03.2021 16:48 Відповісти
Останешься в итоге без всей красоты, которую обеспечивают ФОП-ы! К тому де будешь покупать всё на 30-50% дороже! Но тебе ж главное нагнуть тех, кто делом занимается а не валяет дурака за гос.бюджет
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19.03.2021 18:45 Відповісти
фопы для того и были придуманы, чтоб со временем бизнес рос до ООО. А когда оборот фопа достигает уровня ООО, но чтоб не платили налоги начинает дробить это преступление. А потом удивляетесь, что компания с миллиардами платит налогов как вася с ФОПОМ...И не забывайте, что недоплаченные налоги - это воровство у вас.
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20.03.2021 11:11 Відповісти
А они обещали тебе платить больше налогов или шо?
Или запретили тебе самому дробить бизнес?
По разговору понятно что ты никогда не вел хозяйственную деятельность, но я тебе открою страшную тайну: ТОВ-ки (ООО-шки) на общей системе налогообложения платят налогов вдвое-трое меньше чем ФОП-ы
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19.03.2021 18:44 Відповісти
2.500 грн платят тов ? То есть заводы у нас платят 2.500 грн?
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20.03.2021 11:12 Відповісти
Чєчоткін мільярдер, податки не доплачує, ФОПів наофомляв, але йому мало, хоче, щоб банки безкоштовно працювали для нього.
Такаж жлобіна, як і Гереги.
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19.03.2021 17:45 Відповісти
Хто вам заважає створити альтернатинву "Вілку" замість "Розетки" і самому бути мільярдером?
Чи треба щоб хтось наскірдував мільярдів, а потім почав вам роздавати тільи ща те шо ви є такий красивий на світі?
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19.03.2021 18:40 Відповісти
Я не проти мільярдерів, я проти того, щоб вони ухилялись від сплати податків і проявляли інші форми жлобства.
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19.03.2021 18:48 Відповісти
тобто ти проти, щоб вони не давали жиріти чинушам на госбюджеті та олігархам отримувати фіктичвний возврат НДС-у?
ти витрату твоїх податків контролюєш? чи тобі або вони в чорну дірку "госбюджету" зникали? тобі тоді краще спиться, чи шо?
хай краще якийсь Чєчьоткін відкриває нові бізнеса та розвиває свою мережу, наймаючи нових співробітників, чим буде навалювати в бюджет, який розкрадуть, скільки ти в нього не навалюй!
про врачів та вчителів тільки не треба, добре?
бо в бюджеті і так бабла дохєра - вони тільки й мудрять як його красивіше росписдити (ковідний фонд тому яскравий приклад)
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19.03.2021 18:52 Відповісти
Те, що хтось краде, не значить, що всі повинні красти.
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19.03.2021 19:29 Відповісти
Це значить шо інші повинні різати їм можливості вкрасти! Тобто не платити податки!
Але ти продовжуй копирсатися далі зі своїм кріпацьким менталітетом
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19.03.2021 22:41 Відповісти
У нас взагалі не існує цивілізованої банківської системи. Будь які стосунки з банками України припинив в 2008 році. "Законодавцем грабунку" клієнтів свого часу став Приватбанк. Сьогодні тупа жадібність жидобанкірів вже перейшла всі можливі межі. Гроші просто витискуються з економіки "ні за що" і переводяться на офшорні рахунки. Далі чиновники зрозуміли що можна призначати надвисокі тарифи за елементарні копійчані адміністративні послуги і пішло-поїхало... От і отримали в результаті приховане оподаткування. Наприклад мені дві години адмінпослуг з оформлення машини на дружину обійшлися три дні назад в 7000 гривень. Дякую, зелені паразити!
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19.03.2021 18:00 Відповісти
І як ви обходитеся без банків з 2008 року? Розводите кроликів, чи працюєте тільки за чорний нал?
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19.03.2021 18:41 Відповісти
Жив та працював за кордоном. Британські банки в Україні взагалі відмовляються працювати. До 2008 зарплату отримував в касі. З 2008 працюю виключно за чорний нал і живу у внутрішній еміграції. Якщо податки "не повертаються" то який сенс платити державі за неотримані послуги та гарантії?
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19.03.2021 22:21 Відповісти
Про податки згоден, але ж я думав шо пан істиний луддіт і взагалі не користуєтсья банками! А виявилося шо британські банки йому більш цивілізовані
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19.03.2021 22:42 Відповісти
Це неможливо навіть порівнювати. Наші банки це паразитичний картельний грабунок поставлений на потік з гарантією повної безкарності для "банкірів" та їх збагачення за рахунок знищення економіки та добробуту громадян країни. Досить поглянути лише на індекси Т2 і Т6...
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20.03.2021 01:25 Відповісти
ТАК ЭТИ УРОДЫ ЕЩЕ И СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ СНИЗИЛИ !!! И ЭТИМ УБИВАЮТ ЕЩЁ И ЭКОЛОГИЮ ПЛАНЕТЫ !!!
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19.03.2021 18:53 Відповісти
да, теперь недостаточно раз стырять денег и получать заоблачные проценты по депозиту! приходится вертеться
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19.03.2021 19:06 Відповісти
скоро крипте придёт конец, видеокарты упадут в стоимости в пять шесть раз, и глупышки обгрызут себе локти до крови. около месяца не больше двух . жизнь жестока для дибилов
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19.03.2021 21:09 Відповісти
Раз власть говорит, что Украина должна идти в ЕС, то она должна обеспечить выполнение европейских стандартов на территории нашего государства, куда входят и банковские и карточные проценты. Если она это не делает, то значит власть не хочет идти в ЕС, а хочет идти туда. где Путин на медведях ездит.
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19.03.2021 21:21 Відповісти
Странно, нАШИ БАНКИ-ХАПУГИ наоборот хотят ее еще увеличит !
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19.03.2021 22:12 Відповісти
 
 