"На карткові розрахунки витрачають більше, ніж на всі магазини і склади", - Чечоткін закликає знизити вартість еквайрингу

Завищена вартість банківської комісії на безготівкові розрахунки робить українські компанії неконкурентоспроможними.

Про це заявив співзасновник компанії Rozetka Владислав Чечоткін на своїй сторінці у фейсбуку.

Він переконаний, що тарифи на обслуговування карткових платежів мають бути знижені.

"У ціні кожного товару, проданого в Україні, закладено 1,8-3% банківської комісії, які бізнес має платити банкам за проведення оплат картками. Що означають ці відсотки? Це означає, що наш споживач має платити більше, а ми стаємо менш конкурентними в порівнянні з глобальними гравцями. Адже будь-які постачальники з ЄС, а також всім відомі Amazon або Alibaba, платять своїм банкам 0,2-0,5%", - написав підприємець.

Він зазначив, що інтернет-магазин Rozetka витрачає менше грошей на оренду і обслуговування всіх своїх офісів, магазинів та складських приміщень, ніж віддає банкам за карткові розрахунки.

"Щоб ви легше уявили собі ці 2% за оплату картками - скажу, що на оренду 90 магазинів ROZETKA, всіх складів і всіх наших офісів ми щорічно витрачаємо менше, ніж на банківську комісію. Або інший приклад: чистий прибуток найбільшої торгової компанії у світі, Walmart становить приблизно 2,8% від обігу. При цьому в нас тільки за обслуговування платежів беруть до 3%. І, якщо для великого бізнесу це важко, то для малого або підприємця-початківця - це взагалі непосильна ноша", - упевнений підприємець.

Чечоткін закликав депутатів реально підтримати бізнес та обмежити законодавчо тарифи на карткові розрахунки.

"Я глибоко переконаний, що світ, і Україна особливо, тримається на підприємцях. Ми рідко просимо про допомогу, переважно просимо просто не заважати. Але в цій ситуації ми безсилі. У Верховну Раду було подано законопроєкт №4364, який, крім іншого, пропонує законодавчо обмежити розмір комісії за еквайринг. Ми сподіваємося, що він буде ухвалений. Що голос навіть не бізнесу, а голос здорового глузду буде почутий", - резюмував співзасновник Rozetka.