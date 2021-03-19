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Новини
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"Наприкінці весни буде готовий заїзд", - Кличко розповів про завершальні роботи на Подільсько-Воскресенському мосту

Попри складну ситуацію, роботи на Подільсько-Воскресенському мосту тривають.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу та показав відео про те, як будують мостовий перехід, який з'єднає Поділ, Воскресенський масив і житловий масив Троєщина, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вчора був на об'єкті – проводив там робочу нараду. На Подільсько-Воскресенському мостовому переході, попри складну епідеміологічну ситуацію, будівництво продовжується. Виконаний вже великий обсяг робіт. Ми вийшли на фінальну стадію. Наприкінці весни буде готовий заїзд на міст з Верхнього Валу", – додав Кличко.

Мер повідомив, що триває також монтаж бар’єрних огорож на об'єкті, будівництво тунелів метрополітену та дорожнє покриття на території Русанівських садів. Арочний міст через річку Дніпро вже встановили в проектне положення.

"Роботи тривають і на Лівому березі, де облаштовують насип. Вони були затягнуті через блокування мешканцями Русанівських садів. Зараз ми пішли іншим шляхом –пісок доставляємо баржами, потім – тимчасовими понтонами до місця будівництва", – зауважив Віталій Кличко і пояснив, що наразі відселення мешканців Русанівських садів майже завершено.

Дивіться: "Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць. ФОТОрепортаж

Він зазначив, що на ділянках об’єкта працюють близько 30 одиниць техніки та понад 100 спеціалістів, а міська влада – контролює.

"Стосовно фінансування – місто виконує зобов'язання. Ключове завдання, щоб будівництво не зупинилося. І ми все для цього робимо. Бо, хоч пандемія і внесла свої корективи, ми повинні запустити цього року автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостовим переходом",– підсумував Віталій Кличко.

Також читайте: Укравтодор розпочав роботи з добудови Дарницького мосту в Києві

Автор: 

Київ (19445) Кличко Віталій (3509) міст (1231)


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Топ коментарі
+9
"В конце весны будет готов заезд", – Кличко рассказал о завершающих работах на Подольско-Воскресенском мосту - Цензор.НЕТ 38
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19.03.2021 15:26
+3
Ну вот врет и не краснеет. Я из окна вижу что никто после Нового Года на мосту ничего не делается. Когда эти сьемки были специально нагнали бригаду из 5-ти человек чтобы показуху устроить. Сегодня на мосту тишина, только одни охранники ходят.
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19.03.2021 15:34
+3
Тоже будет. Но в более завтрашнем дне, чем в том, в котором заезд
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19.03.2021 15:39
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а съезд?
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19.03.2021 15:24 Відповісти
Съезд Слуг народа был пару недель назад, а на мосту нафиг он надо, заехал и то хорошо)
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19.03.2021 15:26 Відповісти
Дьік шта і чєм заєст?
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19.03.2021 15:28 Відповісти
Тоже будет. Но в более завтрашнем дне, чем в том, в котором заезд
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19.03.2021 15:39 Відповісти
Не прошло и двадцать лет))
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19.03.2021 15:24 Відповісти
Прошло. Мост ещё в 60-е задумывался
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19.03.2021 16:45 Відповісти
Кличко смог закончить то, что даже при СССР не смогли сделать, да и за все времена независимости.
Закончил долгострой длинной в 60 лет.

А еще меня радует, что наконец разгребли гадюшник возле Арсенала.
вечно там было нечто заросшее. и сдругой стороны тоже разгребают - даже видно крепостную стену и башни на стенах. Увы, фотки нет. Съездите, посмотрите, пока деревья листвой все не закрыли
"Наприкінці весни буде готовий заїзд", - Кличко розповів про завершальні роботи на Подільсько-Воскресенському мосту - Цензор.НЕТ 1390
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19.03.2021 18:35 Відповісти
Вы, видимо, как любой думающий человек, меряете по себе. правда в том, что боксёр Кличко очень плохой организатор, никакой администратор и просто ширма для распила нехилого бюджета Киева. Он не в состоянии что либо заканчивать или даже делать вообще.
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19.03.2021 23:55 Відповісти
Величайший градоначальник! Не верю,что он выговорит-"временными понтонами к месту строительства"
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19.03.2021 15:24 Відповісти
"В конце весны будет готов заезд", – Кличко рассказал о завершающих работах на Подольско-Воскресенском мосту - Цензор.НЕТ 38
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19.03.2021 15:26 Відповісти
Заезд, который будет вести в никуда.
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19.03.2021 15:26 Відповісти
Ну вот не скажите так, чтобы это по преимуществу так сказать, что якобы с плеча. Если заезд ведёт в никуда, то есть в пустое, то мы не можем так ребром утверждать, что это заезд или даже выезд, потому что там по причине отсутствия будет даже где-то, чтобы вам честно так выразиться, опасно для жизни и чревато жертвами и человеческими разрушениями. А это уже с печалью, я вам так скажу, что прискорбно. И поэтому заезд будет готов к концу весны, то есть когда начнется уже июнь, это чтобы вы так четко поняли, когда якобы оно.
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19.03.2021 15:35 Відповісти
Ясность полная.
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19.03.2021 15:41 Відповісти
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19.03.2021 20:08 Відповісти
а можна у весь список мироприємств? ну там "падіння стовпів, світлофорів, підземні фонтани, неочікувані провалля..."
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19.03.2021 15:30 Відповісти
А по этому поводу пока что ничего нельзя сказать, кроме слов.
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19.03.2021 16:10 Відповісти
Ну вот врет и не краснеет. Я из окна вижу что никто после Нового Года на мосту ничего не делается. Когда эти сьемки были специально нагнали бригаду из 5-ти человек чтобы показуху устроить. Сегодня на мосту тишина, только одни охранники ходят.
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19.03.2021 15:34 Відповісти
Так вы же в Польше.
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19.03.2021 15:41 Відповісти
Я не знаю, почему у меня подсветился флаг Польши, я живу на Рыбальськом п-ове и у меня прям из окна видно арочный мост. На видео с 00:08 -эту бригаду привезли на сьемки, до этого дня там никого не было и никаких работ не выполнялось и после сьемок тоже никого нет
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19.03.2021 15:51 Відповісти
Наверное потому что ты кацапский тролль
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19.03.2021 17:04 Відповісти
Он прав, по большому счёту никто там не работает сейчас. Денег нет.
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19.03.2021 17:08 Відповісти
...и поэтому всем кто видит правду автоматически присваивается польский IP !
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19.03.2021 17:12 Відповісти
Еще один полиграф. Кличко откровенно сцыт в глаза. Строительство с осени не ведется. Пока не натянуты ванты - а они не натянуты, мост НЕ находится в проектном положении. По теме моста есть топик на Скайскеперсити - это раз, есть блог Олега Тоцкого - два, и есть веб-камеры, круглосуточно направленные на мост - три. Например, эта https://www.youtube.com/watch?v=1J0ewcKZacw&ab_channel=InformatikaLiveKyiv
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20.03.2021 00:04 Відповісти
на Рыбальском НЕТ жилых домов, лапоть.
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19.03.2021 18:36 Відповісти
Тюлень, ты хоть раз был на рабальськом, приедь и посмотри сколько здесь жилых домов. Я здесь живу уже 40 лет.
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19.03.2021 19:07 Відповісти
Кстати и на выборах я за Кличко голосовал и он как мэр мне нравится, но здесь реально видно что работы не ведутся
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19.03.2021 19:12 Відповісти
В конце только какой весны непонятно)
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19.03.2021 15:38 Відповісти
Завтрашней. Но туда смотреть могут не только лишь все.
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19.03.2021 15:40 Відповісти
Это точно, а то я уже думал не дай бог русской весны)
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19.03.2021 15:42 Відповісти
А съезд с моста когда и где будет? В частном секторе однополоски русановских садов???
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19.03.2021 17:39 Відповісти
Прошу государство выделить мне 5 лярдов грн - я тоже буду строить мост в никуда или там в небо, к примеру. Обязуюсь своевременно пилить на эту тему видосики и предоставлять общественности фототчеты со счастливыми строителями...
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19.03.2021 17:41 Відповісти
Между делом, могу также открывать хрустальные песочницы на ДВРЗ и канатные дороги на Борщаговке по пол лярда грн каждый (для удобства тамошних жителей естественно), вместо того, чтобы запилить ещё как минимум 2 моста через днепр на юге и севере города ...
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19.03.2021 17:44 Відповісти
судя по активности тролятины, Кличко воспринимают как реальную угрозу Зеле. И вполне реального кандидат на на будущего президента.

Я бы за него голосовал. Как и за мэра голосовал. И не то что не разочарован - наоборот, Кличко радует все больше.
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19.03.2021 18:38 Відповісти
Якщо серйозно (про всяк випадок, мої коменти вище були незлим стьобом чисто над феєричною риторикою Кличко) - варіант не найгірший. Але періодично можливі перли з вуст президента )))))
Хоча... у порівнянні з тим, що морозить Зюзя без підготовки - Віталій просто Цицерон, мля...
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19.03.2021 23:11 Відповісти
На тролятину больше похож ты. Потому что слова Кличко ни о чем. Строительство с осени не ведется. Пока не натянуты ванты - а они не натянуты, мост НЕ находится в проектном положении. По теме моста есть топик на Скайскеперсити - это раз, есть блог Олега Тоцкого - два, и есть веб-камеры, круглосуточно направленные на мост - три. Например, эта https://www.youtube.com/watch?v=1J0ewcKZacw&ab_channel=InformatikaLiveKyiv
Так что, "шах и март", беляков..
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20.03.2021 00:02 Відповісти
Добродію, не втрачайте почуття гумору, і все буде добре.
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20.03.2021 00:04 Відповісти
педалик, как там новая синагоха в Бабьем Яру поживает? Скоро тебя увидим в ярмулке?
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19.03.2021 18:51 Відповісти
А ВЫЕЗД !?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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19.03.2021 19:00 Відповісти
Выезд будет в более завтрашнем дне, чем будет въезд. Так далеко смотреть могут не только лишь все, чтобы ребром сказать, когда будет выезд - мало кто может сказать так, чтобы определенно.
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19.03.2021 23:16 Відповісти
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС !!! НАХЯ ГОССЛУЖБЫ ЛЮДЕЙ СЕЛЯТ ТАМ ГДЕ ДОЛЖНЫ ПОСТРОИТЬ ЧТО ТО ДРУГОЕ !!!???
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19.03.2021 19:03 Відповісти
Ну і хто кому заїде?
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19.03.2021 19:39 Відповісти
 
 