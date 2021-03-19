"Наприкінці весни буде готовий заїзд", - Кличко розповів про завершальні роботи на Подільсько-Воскресенському мосту

Попри складну ситуацію, роботи на Подільсько-Воскресенському мосту тривають.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу та показав відео про те, як будують мостовий перехід, який з'єднає Поділ, Воскресенський масив і житловий масив Троєщина, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вчора був на об'єкті – проводив там робочу нараду. На Подільсько-Воскресенському мостовому переході, попри складну епідеміологічну ситуацію, будівництво продовжується. Виконаний вже великий обсяг робіт. Ми вийшли на фінальну стадію. Наприкінці весни буде готовий заїзд на міст з Верхнього Валу", – додав Кличко.

Мер повідомив, що триває також монтаж бар’єрних огорож на об'єкті, будівництво тунелів метрополітену та дорожнє покриття на території Русанівських садів. Арочний міст через річку Дніпро вже встановили в проектне положення.

"Роботи тривають і на Лівому березі, де облаштовують насип. Вони були затягнуті через блокування мешканцями Русанівських садів. Зараз ми пішли іншим шляхом –пісок доставляємо баржами, потім – тимчасовими понтонами до місця будівництва", – зауважив Віталій Кличко і пояснив, що наразі відселення мешканців Русанівських садів майже завершено.

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Він зазначив, що на ділянках об’єкта працюють близько 30 одиниць техніки та понад 100 спеціалістів, а міська влада – контролює.

"Стосовно фінансування – місто виконує зобов'язання. Ключове завдання, щоб будівництво не зупинилося. І ми все для цього робимо. Бо, хоч пандемія і внесла свої корективи, ми повинні запустити цього року автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостовим переходом",– підсумував Віталій Кличко.

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