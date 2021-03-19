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Новини
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Припинення поставок російських нафтопродуктів не спричинить дефіцит і зростання цін на ринку України, - "Укртатнафта"

Припинення поставок російських нафтопродуктів не спричинить дефіцит і зростання цін на ринку України, -

Припинення поставок російських нафтопродуктів з 1 квітня поточного року, про яке заявила група компаній-імпортерів, не викличе дефіцит і зростання цін на ринку України.

Про це йдеться в заяві ПАТ "Укртатнафта", інформує Цензор.НЕТ.

"Враховуючи, що частка постачання саме цих компаній у минулому році становила менш ніж 30% споживання, ринок має можливості бути збалансованим за рахунок збільшення внутрішнього виробництва та імпорту з інших напрямків, в тому числі використовуючи морські поставки танкерами", - підкреслюється в заяві.

Крім цього зазначається, що ПАТ "Укртатнафта", на даний час, має у своєму розпорядженні залишки нафтової сировини на терміналі в Одесі в обсязі двох танкерів, що дає можливість оперативно реагувати у разі виникнення дефіциту на ринку, та має технічні можливості збільшити завантаження технологічних установок та додатково виробити 120 тис тонн нафтопродуктів на місяць.

Також читайте: В "Укртатнафти" немає шансів запровадити мито на імпорт нафтопродуктів, - Куюн

Автор: 

нафта (5505) Укртатнафта (271) нафтопродукти (609)


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Топ коментарі
+8
В одно время обмылок из кремля под телекамеры перекрывал Украине газ. А потом, когда Яценюк прекратил покупать у репоедов газ слезно просили, чтобы мы у них его купили. То-же самое будет и с нефтепродуктами.
Дебилы, их жизнь так ничему и не научила.
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19.03.2021 15:54
+2
так а какого хрена цены лезут как на дрожжах ???
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19.03.2021 15:54
+2
Зеля старается отбить бабло для Бени, которое было потрачено на выборы.
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19.03.2021 15:58
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про це розповідає українсько-російська компанія
сміщно
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19.03.2021 15:53 Відповісти
Ну вони то кацапи, але конкуренти мертвечука. Тому і радіють майбутнім прибуткам
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19.03.2021 16:05 Відповісти
От татаров, только название, компания пополам Приват и держава.
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19.03.2021 16:18 Відповісти
так а какого хрена цены лезут как на дрожжах ???
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19.03.2021 15:54 Відповісти
Зеля старается отбить бабло для Бени, которое было потрачено на выборы.
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19.03.2021 15:58 Відповісти
В одно время обмылок из кремля под телекамеры перекрывал Украине газ. А потом, когда Яценюк прекратил покупать у репоедов газ слезно просили, чтобы мы у них его купили. То-же самое будет и с нефтепродуктами.
Дебилы, их жизнь так ничему и не научила.
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19.03.2021 15:54 Відповісти
Никто ниче не прекращал ни тогда ни сейчас. Меньше завезёт Медведчук - больше завезут его конкуренты. Колоны заправщиков через границу только увеличатся. И про них ничего неизвестно так как в основном контрабанда. А если уж и эту лавочку прикрыть, то белорусский диктатор будет только рад завезти транзитом сколько нужно.
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19.03.2021 16:10 Відповісти
Во Коломойша празднует!
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19.03.2021 16:07 Відповісти
Вызовет!
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19.03.2021 16:19 Відповісти
Идитенах ,дикие собаки
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19.03.2021 19:14 Відповісти
Вот ты идиот! Ты хоть в матчасти нефтепререработки разберись для начала и сколько может производить горючки Кременчугский НПЗ. Нефтепереработка в Украине убита в ноль.
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19.03.2021 20:49 Відповісти
Рашкотварь, пнх ,животное
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19.03.2021 23:04 Відповісти
идиот, я из Кременчуга
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19.03.2021 23:26 Відповісти
Не далее. как позавчера на ОККО цена на автогаз поднялась на 25 копеек, до 16.25. А месяцем ранее, вообще была 13.99. По сути, это откровенный и неприкрытый грабёж населения. Поэтому, такого рода заявления, ничего кроме желания плюнуть в морды этим заявителям, не вызывают.
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19.03.2021 16:22 Відповісти
Канешна не вызовет. Канашна и канешна. Уже сто раз не вызывало и таперичя не вызовет
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19.03.2021 16:37 Відповісти
потому что уже вызвали?
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19.03.2021 16:38 Відповісти
Давно пора прекратить кормить военную промышленность *****!
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19.03.2021 16:40 Відповісти
беня торгует российским газом, выдавая его за свой, так же и с дизелем. Бене развязали руки- руби бабло нехочу. завод КНПЗ для того еще работает,что бы под видом своего топлива торговать российским катрабасом. Это при том что половина акций государственная, а нелох закрывает глаза на бенины шалости с топливом
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19.03.2021 19:33 Відповісти
 
 