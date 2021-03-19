Припинення поставок російських нафтопродуктів не спричинить дефіцит і зростання цін на ринку України, - "Укртатнафта"
Припинення поставок російських нафтопродуктів з 1 квітня поточного року, про яке заявила група компаній-імпортерів, не викличе дефіцит і зростання цін на ринку України.
Про це йдеться в заяві ПАТ "Укртатнафта", інформує Цензор.НЕТ.
"Враховуючи, що частка постачання саме цих компаній у минулому році становила менш ніж 30% споживання, ринок має можливості бути збалансованим за рахунок збільшення внутрішнього виробництва та імпорту з інших напрямків, в тому числі використовуючи морські поставки танкерами", - підкреслюється в заяві.
Крім цього зазначається, що ПАТ "Укртатнафта", на даний час, має у своєму розпорядженні залишки нафтової сировини на терміналі в Одесі в обсязі двох танкерів, що дає можливість оперативно реагувати у разі виникнення дефіциту на ринку, та має технічні можливості збільшити завантаження технологічних установок та додатково виробити 120 тис тонн нафтопродуктів на місяць.
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сміщно
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