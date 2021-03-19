Від початку року "Укрзалізниця" збільшила свої позиції на ринку вантажоперевезень із 19% до 28%, - екстопменеджер УЗ

Завдяки "голландським аукціонам", організованим на сайті ProZorro.Sale у січні, "Укрзалізниця" зможе заробляти майже півтора мільярда гривень на рік. Також компанія почала повертати свої позиції на ринку вагонних перевезень, які за останні роки скоротилися до 19%.

Про це розповів ексдиректор з комерційної роботи та логістики УЗ Іраклі Езугбая в інтерв'ю Liga.net.

За його словами, загалом в УЗ - майже 33 000 напіввагонів, у робочому стані - приблизно 18 500. Але через те, що УЗ ставила високі ціни на свої вагони, це давало можливість заходити на ринок перевезень приватним компаніям. У результаті частка самої УЗ на вагонному ринку скоротилася в 2020 році до 19%. "Через довгі договори в січні ми продали приблизно 11 000 напіввагонів. Таким чином УЗ розгорнула тренд втрати вагонного ринку. Частка нашого парку була 19% у 2020 році, а на сьогодні - уже 28%. До кінця року буде 40%", - пояснює Езугбая.

Іраклій Езугбая також закликав не маніпулювати інформацією щодо зниження ціни вагонів: ціна перебуває на піку кожні 5-7 років, після чого падає, що відповідає законам ринку. "Думаю, що у когось є завдання маніпулювати інформацією, щоб перекрити наші досягнення. Для УЗ ці контракти означають десь 1,3 млрд додаткового річного доходу. Зараз ми проходимо на найнижчій точці. Десь через два роки вартість може зрости, якщо не буде системних втручань. Але якби хтось вірив, що ціна настільки суттєво зросте, він би взяв річні або трирічної зобов'язання щодо цієї ціни, щоб заощадити", - пояснив він. Як відомо, "голландські аукціони" - це схема аукціону, за якої лот виставляється за найвищою ціною, а під час торгів вона знижується доти, поки лот не викупить перший, хто погодився на ціну. Перші такі аукціони УЗ провела в лютому 2020 року, запропонувавши ринку шість маршрутів і 400 зерновозів відправками по 5 і по 10 вагонів. Тоді ціна лота під час торгів знизилася майже вдвічі, із 1136 грн до 727 грн, але продати вдалося лише малу частину лотів. У січні цього року "Укрзалізниця" на "голландських аукціонах" запропонувала нову послугу: возити вантажі цілі три роки - з 1 лютого 2021 року до кінця 2024-го - за фіксованою ціною. Так компанії вдалося продати приблизно 11 тисяч вагонів по 480 грн (без ПДВ). Як повідомляла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у своєму офіційному телеграм-каналі, в грудні 2020 року ціна вагона становила 343 грн на добу. Тобто "Укрзалізниця" уклала довгострокові договори за ціною, значно вищою за поточну ціну на ринку.