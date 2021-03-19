У 2020 році правоохоронці провели понад 200 обшуків або затримань адвокатів, - Ізовітова

Рада адвокатів України проводить засідання в онлайн-режимі, під час якого, зокрема, розглядаються питання порушення прав адвокатів упродовж 2020 року та кроки, спрямовані на їх захист.

Про порушення розповіла голова Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України Лідія Ізовітова, передають Українські Новини, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом 2020 правоохоронні органи надіслали 170 повідомлень про обшуки і затримання адвокатів. Всього регіональні ради адвокатів зробили 229 виїздів на обшуки і затримання колег. 53 обшуку і затримання відбулися без повідомлення ради адвокатів регіонів, що є порушенням закону про адвокатуру та адвокатську діяльності ", - повідомила вона.

Рекордну кількість таких порушень було зафіксовано в Києві та Київській області, а також в Одеській області.

Зокрема, Рада адвокатів столиці отримала 40 повідомлень від правоохоронців про обшуки і затримання адвокатів, Рада адвокатів Київської області - 30 повідомлень, Одеській області - 25 повідомлень.

При цьому в Київській області зафіксовано найбільшу кількість несанкціонованих обшуків і затримань адвокатів - 32 випадки.

Упродовж 2020 до регіональних рад адвокатів надійшло тисячі п'ятсот тридцять дві звернення про відмову в наданні інформації на адвокатський запит. За цими показниками лідерами також виявилися Київська область, Київ, Одеська область.

Крім того, торік в регіональні ради надійшло 121 звернення адвокатів з приводу порушення їх професійних прав. Ще 112 таких звернень надійшло до Ради адвокатів України, вони були направлені до правоохоронних органів і розглядалися комітетами Ради адвокатів України.

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Ще одним проблемним питанням у 2020 році було те, що суди не розглядали як поважну причину неявки адвокатів в суди карантинні обмеження.

"Можна очікувати, що така практика буде продовжуватися з боку судів і ми повинні бути проінформовані про такі випадки і належним чином на них реагувати ", - зазначила Лідія Ізовітова.

Вона також нагадала, що САУ спільно з Вищою радою правосуддя ініціював внесення змін до процесуальних кодексів, щоб зафіксувати, що карантинні обмеження є поважною причиною для відкладення судових засідань.

Ізовітова також повідомила про те, що в лютому в НААУ відбулася зустріч з головою моніторингової місії ООН з прав людини Матільдою Богнер.

"Моніторингова місія ООН з прав людини періодично публікує звіти, в яких вказує конкретні випад і прав захисників, зокрема ототожнення адвокатів з їх клієнтами, політичними переконаннями клієнтів, або їх злочинами. ООН, як і ми, вважає це грубим порушенням міжнародних стандартів незалежності нашої професії і національного законодавства ", - нагадала голова НААУ.

Представники адвокатури запропонували моніторингової місії ООН з прав людини провести ряд спільних заходів з проблематики порушення прав адвокатів.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 було зафіксовано 3,5 тис. випадків порушення прав адвокатів.

Адвокати готові виходити на страйки через систематичне порушення їх прав.