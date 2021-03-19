Касаційний суд ВС відмовився визнати санкції проти телеканалів Медведчука порушенням прав громадян
Касаційний адміністративний суд Верховного суду відмовив у задоволенні позову щодо оскарження указу президента України Володимира Зеленського, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій стосовно трьох телеканалів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховного Суду
"Під час розгляду справи суд перевіряв, чи є втрата доступу до інформаційних програм, які транслюють ці телеканали, порушенням прав позивача, гарантованих статтями 8, 10 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Заслухавши у відкритому судовому засіданні пояснення сторін та дослідивши матеріали справи, суд прийняв рішення, яким відмовив у задоволенні позовних вимог громадянина", - сказано в повідомленні.
Повний текст рішення буде надано впродовж п'яти робочих днів.
Рішення може бути оскаржене у Великій палаті Верховного суду впродовж 30 днів від дня складання повного тексту рішення.
Крім розглянутого судом позову, на розгляді КАС ВС залишаються ще 10 позовних заяв, в яких оскаржується указ президента про застосування санкцій щодо телеканалів.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.
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