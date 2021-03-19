"Одна смерть - чотири життя": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чи готова Україна до донорства, а також заяву Байдена про Путіна-"вбивцю"

У п'ятницю, 19 березня, в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера "обговорять можливість введення локдауну в Україні, а також посилення карантинних заходів в окремих регіонах країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У прямому ефірі побачать ексклюзивний репортаж з операційної. Чи готове українське суспільство до донорства?

Байден і "вбивця" Путін: яких наслідків варто очікувати після слів президента США про президента країни-агресора?

Гості студії:





Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Борис Тодуров, заслужений лікар України, директор Інституту серця;

Сергій Дубров, президент Асоціації анестезіологів України, доктор медичних наук;

Владислав Закордонець, завідувач відділення трансплантації нирки Національного інституту хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова;

Тарас Гуров, завідувач відділення хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, лікар вищої категорії;

Ігор Русанов, завідувач відділення трансплантації та ендокринної хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук;

Оксана Дмитрієва, народний депутат, "Слуга Народу", заступник голови Комітету ВРУ з питань здоров'я нації;

Ірина Заславець, голова ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor";

Любомир Миколишин, віддав органи мами для трансплантації 4 людям;

Сергій Ганзя, чекає на трансплантацію легень;

Віталій Кличко, міський голова Києва;

Андрій Садовий, міський голова Львова;

Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;

Гарік Корогодський, бізнесмен, співвласник торгівельного центру.

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