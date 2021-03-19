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Новини
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"Одна смерть - чотири життя": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чи готова Україна до донорства, а також заяву Байдена про Путіна-"вбивцю"

У п'ятницю, 19 березня, в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера "обговорять можливість введення локдауну в Україні, а також посилення карантинних заходів в окремих регіонах країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У прямому ефірі побачать ексклюзивний репортаж з операційної. Чи готове українське суспільство до донорства?

Байден і "вбивця" Путін: яких наслідків варто очікувати після слів президента США про президента країни-агресора?

Гості студії:

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Борис Тодуров, заслужений лікар України, директор Інституту серця;

Сергій Дубров, президент Асоціації анестезіологів України, доктор медичних наук;

Владислав Закордонець, завідувач відділення трансплантації нирки Національного інституту хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова;

Тарас Гуров, завідувач відділення хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, лікар вищої категорії;

Ігор Русанов, завідувач відділення трансплантації та ендокринної хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук;

Оксана Дмитрієва, народний депутат, "Слуга Народу", заступник голови Комітету ВРУ з питань здоров'я нації;

Ірина Заславець, голова ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor";

Любомир Миколишин, віддав органи мами для трансплантації 4 людям;

Сергій Ганзя, чекає на трансплантацію легень;

Віталій Кличко, міський голова Києва;

Андрій Садовий, міський голова Львова;

Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;

Гарік Корогодський, бізнесмен, співвласник торгівельного центру.

Читайте: Локдаун можуть ввести в разі загрози колапсу медсистеми, щоб цього не сталося, ввели адаптивний карантин, - Ляшко

Автор: 

Байден Джо (2887) донор (73) путін володимир (23790) шоу Шустера (309) Шустер Савік (362) локдаун (339)


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Топ коментарі
+5
Почитайте гостей студії - де там гості про путін убивця? Зате є Садовий кращий друг любимого Савіком гостя нарика Міхо
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19.03.2021 16:26
+5
ригівська шлюха сявік знайшов "найважливіші" теми)
Ні плівок Лєроса ні вагнергейта
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19.03.2021 16:40
+3
Шустера ТВ - ето такая же помойка как 1+1
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19.03.2021 16:34
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Кравчук підтвердив шо уХйло вбивця , а главний заглядиватєль в очі убивці так й не зрозумів. Байден йому підказав - НАХРІН ТИ ХОЧЕШ Й ПРО ЩО З НИМ ЗНОВУ ЗУСТРІЧАТИСЬ?
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19.03.2021 16:24 Відповісти
Главний
заглянітєль знову повторив - а після дози, мені так хочеться!
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19.03.2021 16:31 Відповісти
Шустера ТВ - ето такая же помойка как 1+1
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19.03.2021 16:34 Відповісти
есть разница - то помийка Вовчиного олігарха-геморрою , а Савік - то помийка нового отца спасітєля для Буратіно.
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19.03.2021 16:37 Відповісти
шустер под ахметкой лежит
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19.03.2021 16:39 Відповісти
під Львочкіним точніш буде
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19.03.2021 17:07 Відповісти
доречі, ці дві шоу помийки олігархічні стали ні про що - не знають шо й як казати-неказати про вовчину \з\(с)ра\д\(к)у
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19.03.2021 17:12 Відповісти
А хто після вердикту Байдена про Путіна, як вбивцю , захоче з ним зустрічатись і потискати йому руку?
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19.03.2021 17:36 Відповісти
Почитайте гостей студії - де там гості про путін убивця? Зате є Садовий кращий друг любимого Савіком гостя нарика Міхо
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19.03.2021 16:26 Відповісти
От ще Тодурова там не вистачало, який тітушку і вбивцю журналіста у себе в палаті ховав!
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19.03.2021 16:27 Відповісти
Дід Джо послав х@йла. Що повинно статися, щоб він звякнув зє?
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19.03.2021 16:30 Відповісти
Нарид?
Отдать бесплатно органы?
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19.03.2021 16:32 Відповісти
ригівська шлюха сявік знайшов "найважливіші" теми)
Ні плівок Лєроса ні вагнергейта
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19.03.2021 16:40 Відповісти
те саме було й у Мосейчук - ЗЕдороги піарили , БЄня натякнув- я тобі ще потрібен...
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19.03.2021 17:13 Відповісти
Гостай бачу; але незрозуміло: хто буде розказувати про початок нової холодної війни?
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19.03.2021 17:13 Відповісти
А хто після вердикту Байдена про Путіна, як вбивцю , захоче з ним зустрічати і пожимати йому руку?
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19.03.2021 17:35 Відповісти
навіщо тут кожного тижня рекламують шлюхстера?
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20.03.2021 06:36 Відповісти
 
 