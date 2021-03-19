"Одна смерть - чотири життя": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чи готова Україна до донорства, а також заяву Байдена про Путіна-"вбивцю"
У п'ятницю, 19 березня, в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера "обговорять можливість введення локдауну в Україні, а також посилення карантинних заходів в окремих регіонах країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У прямому ефірі побачать ексклюзивний репортаж з операційної. Чи готове українське суспільство до донорства?
Байден і "вбивця" Путін: яких наслідків варто очікувати після слів президента США про президента країни-агресора?
Гості студії:
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Борис Тодуров, заслужений лікар України, директор Інституту серця;
Сергій Дубров, президент Асоціації анестезіологів України, доктор медичних наук;
Владислав Закордонець, завідувач відділення трансплантації нирки Національного інституту хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова;
Тарас Гуров, завідувач відділення хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, лікар вищої категорії;
Ігор Русанов, завідувач відділення трансплантації та ендокринної хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук;
Оксана Дмитрієва, народний депутат, "Слуга Народу", заступник голови Комітету ВРУ з питань здоров'я нації;
Ірина Заславець, голова ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor";
Любомир Миколишин, віддав органи мами для трансплантації 4 людям;
Сергій Ганзя, чекає на трансплантацію легень;
Віталій Кличко, міський голова Києва;
Андрій Садовий, міський голова Львова;
Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;
Гарік Корогодський, бізнесмен, співвласник торгівельного центру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
заглянітєль знову повторив - а після дози, мені так хочеться!
Отдать бесплатно органы?
Ні плівок Лєроса ні вагнергейта