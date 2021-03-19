З 1 квітня метро Києва припиняє приймати зелені картки для проїзду, - КМДА
Київський метрополітен з квітня вже не прийматиме зелені транспортні картки для оплати проїзду. Використовувати поїздки можна до 31 березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
Сплатити за проїзд у громадському транспорті можна за допомогою:
- Kyiv Smart Card
- Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи
- мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard)
- разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним)
Для того, щоб скористатися е-квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або картку Kyiv Smart Card із можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою. Транспортна картка Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз та економити до 1,5 гривні на кожній поїздці.
Придбати Kyiv Smart Card можна:
- у касах метрополітену;
- у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену.
Поповнити Kyiv Smart Card можна:
- у додатку Київ Цифровий;
- у касах метрополітену;
- у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену.
Одноразовий QR-квиток використовують у паперовому або електронному вигляді. Придбати його можна:
- у додатку Київ Цифровий;
- у касах станцій метро або у терміналі самообслуговування.
-
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Саша Туманов
показати весь коментар19.03.2021 17:05 Відповісти Мені подобається 0
Valery Greff
показати весь коментар19.03.2021 17:07 Відповісти Мені подобається 1
Паровоз на Соломенке
показати весь коментар19.03.2021 17:12 Відповісти Мені подобається 0
Valery Greff
показати весь коментар19.03.2021 17:25 Відповісти Мені подобається 3
Vitaliy Venikov
показати весь коментар19.03.2021 18:33 Відповісти Мені подобається 1
Ziu Zou
показати весь коментар19.03.2021 19:06 Відповісти Мені подобається 0
Vitaliy Venikov
показати весь коментар19.03.2021 19:35 Відповісти Мені подобається 0
Вера Савченко #481659
показати весь коментар19.03.2021 21:56 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль