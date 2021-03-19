З 1 квітня метро Києва припиняє приймати зелені картки для проїзду, - КМДА

Київський метрополітен з квітня вже не прийматиме зелені транспортні картки для оплати проїзду. Використовувати поїздки можна до 31 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Сплатити за проїзд у громадському транспорті можна за допомогою:

Kyiv Smart Card

Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи

мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard)

разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним)

Для того, щоб скористатися е-квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або картку Kyiv Smart Card із можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою. Транспортна картка Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз та економити до 1,5 гривні на кожній поїздці.

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Придбати Kyiv Smart Card можна:

у касах метрополітену;

у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену.

Поповнити Kyiv Smart Card можна:

у додатку Київ Цифровий;

у касах метрополітену;

у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену.

Одноразовий QR-квиток використовують у паперовому або електронному вигляді. Придбати його можна: