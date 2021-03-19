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З 1 квітня метро Києва припиняє приймати зелені картки для проїзду, - КМДА

З 1 квітня метро Києва припиняє приймати зелені картки для проїзду, - КМДА

Київський метрополітен з квітня вже не прийматиме зелені транспортні картки для оплати проїзду. Використовувати поїздки можна до 31 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Сплатити за проїзд у громадському транспорті можна за допомогою:

  • Kyiv Smart Card
  • Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи
  • мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard)
  • разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним)

Для того, щоб скористатися е-квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або картку Kyiv Smart Card із можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою. Транспортна картка Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз та економити до 1,5 гривні на кожній поїздці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливість зупинки метро в Києві не обговорюється, - Рубан

Придбати Kyiv Smart Card можна:

  • у касах метрополітену;
  • у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену.

Поповнити Kyiv Smart Card можна:

  • у додатку Київ Цифровий;
  • у касах метрополітену;
  • у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену.

Одноразовий QR-квиток використовують у паперовому або електронному вигляді. Придбати його можна:

Автор: 

Київ (19448) Метрополітен (1416) проїзд (278)


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19.03.2021 17:05 Відповісти
Та да - русофобия на марше:

С 1 апреля метро Киева прекращает принимать зеленые карты для проезда, - КГГА - Цензор.НЕТ 9645
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19.03.2021 17:07 Відповісти
так метро превращается в американоевропейское шо аж тапки горят
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19.03.2021 17:12 Відповісти
Вот у кого сейчас есть непреодолимое желание ПОКУПАТЬ эти зеленые карты, морозить на них "оплаты", которые со временем еще и "сгорают", если их не использовать. И это вместо того, чтоб взять БЕСПЛАТНО банковскую карту и получать кешбеки с поездок и проценты на остаток по счету?..
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19.03.2021 17:25 Відповісти
А де повернути кошти,що лишилися на зеленій?
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19.03.2021 18:33 Відповісти
Схоже таким чином вирішили хитро обібрати людей. Як це ще назвати?
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19.03.2021 19:06 Відповісти
Нє,реально,лишилося в мене 20-ть поїздок=160грн.,на Сирці(нові турникети) я вже використати не можу...якийсь сюр
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19.03.2021 19:35 Відповісти
на Героев Днепра ими тоже нельзя пользоваться((( В метро сказали, деньги, которые остались на зеленых карточках не возвращают(((
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19.03.2021 21:56 Відповісти
 
 