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Ердоган розкритикував слова Байдена про Путіна-вбивцю, а дитячу приказку назвав "дуже розумною" відповіддю

Ердоган розкритикував слова Байдена про Путіна-вбивцю, а дитячу приказку назвав

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган негативно оцінив слова Джо Байдена, який прямо назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею".

Про це повідомляє Anadolu, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Слова Байдена на адресу Путіна не личать державному діячеві. Такі слова не личить використовувати на адресу керівників держав, подібних Путіну", - запевняє Ердоган.

Щодо реакції Путіна, який відповів Байдену дитячої приказкою, то така відповідь президента РФ, на думку Ердогана, є "дуже розумною".

Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". У свою чергу Путін відповів: "Хто обзивається, той сам так називається".

Читайте також: Хто так обзивається, той з убогого знущається. Відповідь Путіна Байдену в ФОТОжабах

Автор: 

Байден Джо (2887) путін володимир (23790) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+74
Хитрый турок похоже опять к уйлу со спины заходит.
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19.03.2021 17:33
+70
Удивительно хитросделанный турок!
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19.03.2021 17:32
+46
Он сам претендует на звание убийцы,причем с большой буквы.Обидно ему стало.
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19.03.2021 17:39
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Теперь понятно почему Люся Арестович так Эрдогана нахваливала и призывала равняться на его модель управления страной и армией
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19.03.2021 19:33 Відповісти
на кінець старий ердоган зовсім здурів(
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19.03.2021 20:12 Відповісти
Эрдоган раскритиковал слова Байдена о Путине-убийце и напомнил, что официальный титул путена


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19.03.2021 20:13 Відповісти
Як то на московії кажуть : " долг платежём красен " . А ще , - восток дело тонкое ... . Здається років декілька тому , якоби саме путін допоміг Єрдогану зберігти владу .
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19.03.2021 20:27 Відповісти
Что ж, теперь у российских чиновников появился хороший повод продемонстрировать патриотизм и вырвать своих родных из рук ненавистного им Запада:
У всем известного министра иностранных дел С. Лаврова, который со своим представителем М.Захаровой перессорил РФ с другими странами дочь родилась и училась в ненавистной Америке.

У Петра Толстого дочь учится в Йельском университете.
Она очень резко высказалась о российском образовании, но отец ее защищает, и говорит, что она патриотка своей страны и любит Россию.
Любит, но расстоянии, чем дальше, тем сильнее.

У депутата и спортсмена Вячеслава Фетисова дочь тоже живет и учится в США.

У депутата Елены Мизулиной сын, про которого писали всякое, учился в Оксфорде, а сейчас живет в Бельгии.

У Дмитрия Пескова дети живут во Франции.

Три дочери "патриота" от ЕР Сергея Железняка учились в Европе.
После критики факта Навальным, что дочери единоросса учатся за границей и не собираются возвращаться на Родину,
Железняк обещал, что после учебы они вернутся, но они там повыходили замуж и естественно остались.

У некоторых дети уже давно отучились и сейчас за границей учатся их внуки, например внуки Владимира Жириновского учатся в швейцарской школе.

И это только малая часть чиновников, у которых дети и вообще семьи живут за границей.
Их дети отучившись не собираются возвращаться в РФ и применять свои элитные знания.
Как правило, после учебы многие остаются там работать.
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19.03.2021 20:33 Відповісти
Да куда ,уж ,умнее!
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19.03.2021 20:46 Відповісти
Эрдоган хороший парень, но хитрый. С ним нужно поаккуратней .
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19.03.2021 22:27 Відповісти
Ну чё там, где наши цензровские эрдоганодрочеры?
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19.03.2021 22:39 Відповісти
Я тоже думаю, что руководителям государств лучше отказаться от оскорблений друг друга. От этих слов могут пострадать не руководители, а рядовые люди!
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20.03.2021 06:10 Відповісти
Могли б і пробачити дідусеві бідону його бредні.......... Адже старість не радість.
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20.03.2021 06:58 Відповісти
Ердоган розкритикував слова Байдена про Путіна-вбивцю, а дитячу приказку назвав "дуже розумною" відповіддю - Цензор.НЕТ 3909Ердоган розкритикував слова Байдена про Путіна-вбивцю, а дитячу приказку назвав "дуже розумною" відповіддю - Цензор.НЕТ 6001
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20.03.2021 10:01 Відповісти
Ердоган розкритикував слова Байдена про Путіна-вбивцю, а дитячу приказку назвав "дуже розумною" відповіддю - Цензор.НЕТ 6758
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20.03.2021 11:26 Відповісти
Всі троє вбивці
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20.03.2021 11:45 Відповісти
Че-то турок пытается на 2 стульях сидеть, Джо захочет и Турцию также нагнет без вазика
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20.03.2021 11:46 Відповісти
"ответ назвал очень умным" - это он себя тупым назвал
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20.03.2021 11:47 Відповісти
Эрдоган очень виртуозно и дипломатично подтвердил , что путен - массовый убийца.... Потому как, осуждая высказывание Байдена, Эрдоган не сказал, что Байден не прав, и путен - никакой не убийца миллионов человек по всему миру и в своей собственной стране, в том числе....
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20.03.2021 12:50 Відповісти
Когда Эдуард Шеварнадзе стал Министром иностранных дел СССР и первый раз полетел в США на встречу с Президентом, то произошло следующее.
Когда Шеварнадзе зашёл в кабинет Рональда Рейгана, то Президент без приветствия показал в него пальцем и сказал - "Вы представитель Империи Зла!!!". Скоро СССР распался.

Кстати, Путин выглядел достаточно жалко, когда оправдывался за это обвинение.
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20.03.2021 14:09 Відповісти
предатель какой гитлер вонючка
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20.03.2021 17:14 Відповісти
Почему за спиной флаг ЕС? Эрдоган тебе не быть в ЕС. Во первых Турция не Европа,во вторых там предатели не нужны.
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20.03.2021 17:25 Відповісти
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган негативно оценил слова Джо Байдена, который прямо назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей". Источник: https://censor.net/ru/n3254482

ЗВИКАЙ ЕРДОГАН ЧУТИ ПРАВДУ, ЦЕ ТІЛЬКИ ПОЧАТОК ...
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20.03.2021 18:35 Відповісти
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