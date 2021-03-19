Ердоган розкритикував слова Байдена про Путіна-вбивцю, а дитячу приказку назвав "дуже розумною" відповіддю

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган негативно оцінив слова Джо Байдена, який прямо назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею".

Про це повідомляє Anadolu, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Слова Байдена на адресу Путіна не личать державному діячеві. Такі слова не личить використовувати на адресу керівників держав, подібних Путіну", - запевняє Ердоган.

Щодо реакції Путіна, який відповів Байдену дитячої приказкою, то така відповідь президента РФ, на думку Ердогана, є "дуже розумною".

Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". У свою чергу Путін відповів: "Хто обзивається, той сам так називається".

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