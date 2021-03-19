Ердоган розкритикував слова Байдена про Путіна-вбивцю, а дитячу приказку назвав "дуже розумною" відповіддю
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган негативно оцінив слова Джо Байдена, який прямо назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею".
Про це повідомляє Anadolu, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
"Слова Байдена на адресу Путіна не личать державному діячеві. Такі слова не личить використовувати на адресу керівників держав, подібних Путіну", - запевняє Ердоган.
Щодо реакції Путіна, який відповів Байдену дитячої приказкою, то така відповідь президента РФ, на думку Ердогана, є "дуже розумною".
Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". У свою чергу Путін відповів: "Хто обзивається, той сам так називається".
Топ коментарі
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У всем известного министра иностранных дел С. Лаврова, который со своим представителем М.Захаровой перессорил РФ с другими странами дочь родилась и училась в ненавистной Америке.
У Петра Толстого дочь учится в Йельском университете.
Она очень резко высказалась о российском образовании, но отец ее защищает, и говорит, что она патриотка своей страны и любит Россию.
Любит, но расстоянии, чем дальше, тем сильнее.
У депутата и спортсмена Вячеслава Фетисова дочь тоже живет и учится в США.
У депутата Елены Мизулиной сын, про которого писали всякое, учился в Оксфорде, а сейчас живет в Бельгии.
У Дмитрия Пескова дети живут во Франции.
Три дочери "патриота" от ЕР Сергея Железняка учились в Европе.
После критики факта Навальным, что дочери единоросса учатся за границей и не собираются возвращаться на Родину,
Железняк обещал, что после учебы они вернутся, но они там повыходили замуж и естественно остались.
У некоторых дети уже давно отучились и сейчас за границей учатся их внуки, например внуки Владимира Жириновского учатся в швейцарской школе.
И это только малая часть чиновников, у которых дети и вообще семьи живут за границей.
Их дети отучившись не собираются возвращаться в РФ и применять свои элитные знания.
Как правило, после учебы многие остаются там работать.
Когда Шеварнадзе зашёл в кабинет Рональда Рейгана, то Президент без приветствия показал в него пальцем и сказал - "Вы представитель Империи Зла!!!". Скоро СССР распался.
Кстати, Путин выглядел достаточно жалко, когда оправдывался за это обвинение.
ЗВИКАЙ ЕРДОГАН ЧУТИ ПРАВДУ, ЦЕ ТІЛЬКИ ПОЧАТОК ...