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Безкоштовне тестування на COVID-19 громадян, що виїжджають з ОРЛО, розпочато на КПВВ "Станиця Луганська", - ОДА
Сьогодні на КПВВ "Станиця Луганська" було вперше проведено безкоштовне експрес-тестування на коронавірус для громадян України, які перетинають лінію розмежування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.
За інформацією головного лікаря Станично-Луганського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлани Семененко, станом на 15:00, безкоштовно протестовано 36 осіб.
Вона зазначила, що тестування дозволяє швидко і якісно виявити захворювання COVID-19 для осіб з непідконтрольної території. Для безпеки, особи, у яких буде виявлено коронавірус, укладатимуть медичну декларацію з місцевими лікарями.
Лікар розповіла, що результат людина отримує впродовж 15 хвилин з моменту взяття аналізу.
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