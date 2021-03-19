Безкоштовне тестування на COVID-19 громадян, що виїжджають з ОРЛО, розпочато на КПВВ "Станиця Луганська", - ОДА

Сьогодні на КПВВ "Станиця Луганська" було вперше проведено безкоштовне експрес-тестування на коронавірус для громадян України, які перетинають лінію розмежування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

За інформацією головного лікаря Станично-Луганського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлани Семененко, станом на 15:00, безкоштовно протестовано 36 осіб.

Вона зазначила, що тестування дозволяє швидко і якісно виявити захворювання COVID-19 для осіб з непідконтрольної території. Для безпеки, особи, у яких буде виявлено коронавірус, укладатимуть медичну декларацію з місцевими лікарями.

Лікар розповіла, що результат людина отримує впродовж 15 хвилин з моменту взяття аналізу.

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