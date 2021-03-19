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Новини Коронавірус і карантин
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Безкоштовне тестування на COVID-19 громадян, що виїжджають з ОРЛО, розпочато на КПВВ "Станиця Луганська", - ОДА

Безкоштовне тестування на COVID-19 громадян, що виїжджають з ОРЛО, розпочато на КПВВ

Сьогодні на КПВВ "Станиця Луганська" було вперше проведено безкоштовне експрес-тестування на коронавірус для громадян України, які перетинають лінію розмежування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

За інформацією головного лікаря Станично-Луганського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлани Семененко, станом на 15:00, безкоштовно протестовано 36 осіб.

Вона зазначила, що тестування дозволяє швидко і якісно виявити захворювання COVID-19 для осіб з непідконтрольної території. Для безпеки, особи, у яких буде виявлено коронавірус, укладатимуть медичну декларацію з місцевими лікарями.

Лікар розповіла, що результат людина отримує впродовж 15 хвилин з моменту взяття аналізу.

Читайте також: МОЗ закупило понад 6,5 млн експрес-тестів на COVID-19 - 4,3 млн із них вже розвезено по регіонах, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) тестування (456) КПВВ (330) Станиця Луганська (196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+18
А сколько стоит пройти экспресс тест украинцу, проживающему на подконтрольной территории? 400 грн? И две пенсии нам не светят...
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19.03.2021 17:51
+12
За чей счёт банкет?
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19.03.2021 17:52
+12
А решта громадян України не того сорту? Чи ті, що отримують 2 пенсії бідніші, ніж ті, в кого збанкрутував бізнес або хто втратив роботу через лохдауни найвеличнішого?
От же ж курви популістськи!
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19.03.2021 18:04
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А сколько стоит пройти экспресс тест украинцу, проживающему на подконтрольной территории? 400 грн? И две пенсии нам не светят...
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19.03.2021 17:51 Відповісти
До 1500 гр.
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19.03.2021 17:55 Відповісти
Со знакомо семейный врач 1300 грн взял в кассу больнички...
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19.03.2021 18:08 Відповісти
Знакомому парню - студенту позавчера этот тест обошёлся в 280 грн . Делал по месту проживания родителей , - в Харьковской области .
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19.03.2021 19:58 Відповісти
Он ещё общался с сокурсниками из Купянска , - там делали бесплатно . А в Харькове , вроде делали по 200 грн .
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19.03.2021 20:01 Відповісти
Не завидуй пенсиям это возраст и старость.
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19.03.2021 20:37 Відповісти
За чей счёт банкет?
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19.03.2021 17:52 Відповісти
За ваш естественно. Для "кормильцев" всей Украины за ваш счёт. Они же вас "кормили" четверть века, так, что не жадничайте.
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19.03.2021 17:56 Відповісти
А решта громадян України не того сорту? Чи ті, що отримують 2 пенсії бідніші, ніж ті, в кого збанкрутував бізнес або хто втратив роботу через лохдауни найвеличнішого?
От же ж курви популістськи!
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19.03.2021 18:04 Відповісти
Спутніком ???
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19.03.2021 18:06 Відповісти
Для этих регионов следует перенять передовую китаскую практику анальных тестов на КОВИД.
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19.03.2021 18:16 Відповісти
ЗЕлохи здобули.
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19.03.2021 18:33 Відповісти
А тесты выделили случайно не "нахлебники из Евросоюза" или у нас уже закончилася "эпоха нищеты"?
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19.03.2021 18:38 Відповісти
Позвольте спросить, а за чей счет банкет?
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19.03.2021 18:57 Відповісти
ну "правильно"... А мне пришлось свои кровные 1600 заплатить - за пол листочка А4 ... с печатью
Зато "сепарам" и ватникам - бесплатно !
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19.03.2021 19:06 Відповісти
И обязательная , стерилизация , обязательно☝️☝️☝️ нормальные там не живут
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19.03.2021 20:45 Відповісти
да... теперь понимаю ошибку... надо было родиться в лугандоне.. что бы стать счастливым...
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20.03.2021 09:06 Відповісти
С какого хрена этим предателям Украины проводят бесплатно тесты , на КППВ, а своим пенсионерам и граждам Украины в поликлиниках тесты проводят платно, за 400-1400 гривен!! Эй зеленский ты и твоя банда ,что ели......или уху.......??? Бездари клоуны!!
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20.03.2021 13:15 Відповісти
 
 