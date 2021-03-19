Хід ремонту доріг, який здійснює Укравтодор, можна відстежувати на спеціальній інтерактивній карті, - Кубраков

Перевірити хід ремонтів і будівництва державних доріг, які в рамках програми "Велике будівництво" здійснює Укравтодор, можна на спеціальній інтерактивній карті.

Про це в четвер, 18 березня, в програмі "Право на владу" розповів глава Укравтодору Олександр Кубраков, повідомляє Цензор.НЕТ.

На карті в режимі реального часу можна подивитися, скільки кілометрів доріг зроблено і де. Карта була запущена на початку 2020 року і працює з точністю до найдрібніших ділянок.

Кубраков також висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає в другому читанні законопроєкт, який дозволить посилити контроль за великогабаритним вантажним транспортом. Торік Укравтодор встановив на дорогах України 25 комплексів автоматичного вагового контролю, ще стільки ж встановило Міністерство інфраструктури.

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"Всі ці об'єкти вже запущені, працюють, ми бачимо цю статистику. Але ми ще не можемо виставляти штрафи. Сподіваюся, що Верховна Рада підтримає в другому читанні відповідний законопроєкт, який надасть таку можливість. Це буде так само, як із фотофіксацією, коли люди отримують "листи щастя". Так само перевізники почнуть їх отримувати", - додав Кубраков.