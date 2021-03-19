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Хід ремонту доріг, який здійснює Укравтодор, можна відстежувати на спеціальній інтерактивній карті, - Кубраков

Хід ремонту доріг, який здійснює Укравтодор, можна відстежувати на спеціальній інтерактивній карті, - Кубраков

Перевірити хід ремонтів і будівництва державних доріг, які в рамках програми "Велике будівництво" здійснює Укравтодор, можна на спеціальній інтерактивній карті.

Про це в четвер, 18 березня, в програмі "Право на владу" розповів глава Укравтодору Олександр Кубраков, повідомляє Цензор.НЕТ.

На карті в режимі реального часу можна подивитися, скільки кілометрів доріг зроблено і де. Карта була запущена на початку 2020 року і працює з точністю до найдрібніших ділянок.

Кубраков також висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає в другому читанні законопроєкт, який дозволить посилити контроль за великогабаритним вантажним транспортом. Торік Укравтодор встановив на дорогах України 25 комплексів автоматичного вагового контролю, ще стільки ж встановило Міністерство інфраструктури.

Читайте також: У 2021 році робимо фокус на ремонт доріг місцевого значення, щоб через рік їх знову не довелося переробляти, - заступник голови ОП Тимошенко

"Всі ці об'єкти вже запущені, працюють, ми бачимо цю статистику. Але ми ще не можемо виставляти штрафи. Сподіваюся, що Верховна Рада підтримає в другому читанні відповідний законопроєкт, який надасть таку можливість. Це буде так само, як із фотофіксацією, коли люди отримують "листи щастя". Так само перевізники почнуть їх отримувати", - додав Кубраков.

Автор: 

дороги (3060) Укравтодор (1200) Кубраков Олександр (447) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+7
Ход ремонта дорог, который осуществляет Укравтодор, можно отслеживать на специальной интерактивной карте, - Кубраков - Цензор.НЕТ 7387
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19.03.2021 18:01
+4
"Дуля у смартфоні" 😎
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19.03.2021 18:00
+4
Стрижка зэбаранов идёт полным ходом.
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19.03.2021 18:04
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"Дуля у смартфоні" 😎
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19.03.2021 18:00 Відповісти
Ездить тоже по карте?..
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19.03.2021 18:01 Відповісти
Ход ремонта дорог, который осуществляет Укравтодор, можно отслеживать на специальной интерактивной карте, - Кубраков - Цензор.НЕТ 7387
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19.03.2021 18:01 Відповісти
Стрижка зэбаранов идёт полным ходом.
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19.03.2021 18:04 Відповісти
на при великий жаль не тільки їх.
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19.03.2021 18:18 Відповісти
Ну что ж... "Наказания без вины не бывает". Не удержали баранов в стойле. Хоть я, к примеру, приложил к этому немало усилий...
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19.03.2021 18:26 Відповісти
«Розкрадання ковідного фонду у реальному режимі часу»
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19.03.2021 18:06 Відповісти
За витрати коштів на цільові проекти, зЄ-прохіндеї імені зелемойського не мапи повинні малювати, а надавати громадянам доступ до аудиторських звітів міжнародних фондів/банків і організацій, які виділяють на цю вакханалію свої кошти
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19.03.2021 18:09 Відповісти
Щоб точно розуміти, скільки із вкраденого зеленськими нам і нашим нащадкам доведеться повертати з відсотками
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19.03.2021 18:10 Відповісти
Возле Каховки есть "отремонтированный" по этой программе участок трассы, рекламные щиты об этом громко сообщают) Делалось осенью... И уже сейчас там такие ямищи, квадрата по 3, а где и по 5, прям по среди "отремонтированной" дороги) И судя по битому стеклу, влетел туда уже не один.. И судя по структуре асфальта, на подходе еще не один десяток таких ям... Бубочка честный, он не ворует?)))
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19.03.2021 18:25 Відповісти
Посмотрел карту, на ней значатся отремонтированными, ПО ЭТОЙ ПРОГРАММЕ, и участки на которых только сняли старый асфальт и на этом "ремонт" закончился, и участки отремонтированные при прошлой власти)))
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19.03.2021 18:39 Відповісти
Уже оценил после поездки из Днепра в Кременчуг и обратно .
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19.03.2021 18:33 Відповісти
По левому берегу? Я не рискнул тудой в декабре ехать, поехал по правому)
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19.03.2021 18:41 Відповісти
По левому . Ад .
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19.03.2021 18:42 Відповісти
По правому терпимо) В пару местах есть плохие участки, но их на гугл картах хорошо видно) А вот на обьезной Днепра, между криворожской и запорожской трасами, по новенькому асфальту, думал и передок там оставлю, я так в темноте и не понял что это было)))
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19.03.2021 18:58 Відповісти
Зебіли позначили "відремонтованими" навіть ті дороги, що ще Гройсман зробив, наприклад Хмельницький-Тернопіль-Львів.
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19.03.2021 18:43 Відповісти
При чому не "відремонтував", як Зебіли на пару років, а зробив з нуля ідеальну трасу.
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19.03.2021 18:44 Відповісти
брехня ,шо в режиме реального времени...по состоянию на конец 2019 примерно
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19.03.2021 18:50 Відповісти
Не, ребята. При всей импотентности зеленых, на фоне их стартового популизма, следует признать следующее. Водители, курсирующие просторами нашей страны, признают, что качество дорог улучшилось кардинально. Сколько наших денег украли при этом - седует выяснить и почати "саджати". Но и с Кубраковым глупо не соглашаться. Если не установить ЖЕСТКИЙ контроль за крупногабаритным транспортом, но наши налоги за пару лет УКРАДУТ ЕЩЕ РАЗ, убив дороги фурами. Так что стимулируем наших "слуг" правильно голосовать.
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19.03.2021 18:52 Відповісти
Лучше бы вам панове отслеживать на вашей специальной интерактивной карте скорость образования ям и колдобин на недавно отремонтированных дорогах.
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19.03.2021 21:46 Відповісти
 
 