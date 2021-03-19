Педофіла затримали на Львівщині: 63-річний чоловік пропонував гроші за секс хлопчикам із неблагополучних сімей

Чоловіка з Жовкви затримали через розпусні дії стосовно 11-річного хлопчика.

Про це розповіли в пресслужбі Львівської обласної прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Хлопчик розповів про все другові, друг - своєму батькові, а той звернувся в поліцію. Педофіла затримали на гарячому.

"В одному з міст Львівської району чоловік здійснював розпусні дії стосовно 11-річного хлопчика. Підозрюваного затримано на місці злочину. Викрити фігуранта вдалося завдяки зверненню до поліції батька хлопчика, друг якого став жертвою цієї особи", - повідомили в пресслужбі прокуратури.

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За даними журналістів, педофіл пропонував хлопчикам із неблагополучних сімей гроші за розпусні дії.

Чоловікові збираються повідомити про підозру у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи (ч.2 ст.156 КК України). Слідчі також перевірять причетність підозрюваного до інших схожих злочинів.