Педофіла затримали на Львівщині: 63-річний чоловік пропонував гроші за секс хлопчикам із неблагополучних сімей
Чоловіка з Жовкви затримали через розпусні дії стосовно 11-річного хлопчика.
Про це розповіли в пресслужбі Львівської обласної прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.
Хлопчик розповів про все другові, друг - своєму батькові, а той звернувся в поліцію. Педофіла затримали на гарячому.
"В одному з міст Львівської району чоловік здійснював розпусні дії стосовно 11-річного хлопчика. Підозрюваного затримано на місці злочину. Викрити фігуранта вдалося завдяки зверненню до поліції батька хлопчика, друг якого став жертвою цієї особи", - повідомили в пресслужбі прокуратури.
За даними журналістів, педофіл пропонував хлопчикам із неблагополучних сімей гроші за розпусні дії.
Чоловікові збираються повідомити про підозру у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи (ч.2 ст.156 КК України). Слідчі також перевірять причетність підозрюваного до інших схожих злочинів.
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Щось мені здається що все це ;жу-жу-жу;- кожного дня нова шокуюча тема- неспроста.