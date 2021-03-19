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Новини
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Педофіла затримали на Львівщині: 63-річний чоловік пропонував гроші за секс хлопчикам із неблагополучних сімей

Педофіла затримали на Львівщині: 63-річний чоловік пропонував гроші за секс хлопчикам із неблагополучних сімей

Чоловіка з Жовкви затримали через розпусні дії стосовно 11-річного хлопчика.

Про це розповіли в пресслужбі Львівської обласної прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Хлопчик розповів про все другові, друг - своєму батькові, а той звернувся в поліцію. Педофіла затримали на гарячому.

"В одному з міст Львівської району чоловік здійснював розпусні дії стосовно 11-річного хлопчика. Підозрюваного затримано на місці злочину. Викрити фігуранта вдалося завдяки зверненню до поліції батька хлопчика, друг якого став жертвою цієї особи", - повідомили в пресслужбі прокуратури.

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За даними журналістів, педофіл пропонував хлопчикам із неблагополучних сімей гроші за розпусні дії.

Чоловікові збираються повідомити про підозру у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи (ч.2 ст.156 КК України). Слідчі також перевірять причетність підозрюваного до інших схожих злочинів.

Автор: 

діти (5063) затримання (4339) педофіл (158) прокуратура (3674) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+7
прямо звиздец какой-то...шо ни день - то тварь ...
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19.03.2021 18:03
+3
І як хімічна кастрація допоможе дітям?
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19.03.2021 18:10
+2
на етот раз
попался старий пі...
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19.03.2021 17:58
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на етот раз
попался старий пі...
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19.03.2021 17:58 Відповісти
прямо звиздец какой-то...шо ни день - то тварь ...
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19.03.2021 18:03 Відповісти
и ежедневная граната.
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19.03.2021 18:17 Відповісти
а шо была..??
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19.03.2021 19:04 Відповісти
16 марта какой то лох в Боярке хотел взорвать свою подругу и сам погиб, 17 марта взорвали банкомат в Днепре на проспекте Поля, а вчерась, 18 марта в поселке Ковшаровка Купянского района ночью взорвали банкомат, ну а сегодня ещё не вечер...
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19.03.2021 19:40 Відповісти
В РФ так само все починалося.
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19.03.2021 19:50 Відповісти
Сподіваюсь на зоні нагорода швидко знайде героя!
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19.03.2021 18:03 Відповісти
Кастрація (закон про кастрацію педофілів і інших збочинців) терміново!
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19.03.2021 18:03 Відповісти
І як хімічна кастрація допоможе дітям?
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19.03.2021 18:10 Відповісти
фізична поможе
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19.03.2021 19:35 Відповісти
Ніяк. Але якщо скопіювати всі закони в РФ- це точно допоможе нашому Народному Президенту та правлячій еліті.
Щось мені здається що все це ;жу-жу-жу;- кожного дня нова шокуюча тема- неспроста.
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19.03.2021 19:58 Відповісти
время такое-даром и просто так никто не работает
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19.03.2021 21:57 Відповісти
По сравнению с }{уйлом этот педофил ещё молоденький.
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19.03.2021 18:18 Відповісти
63 года , а воно ще тырчить! Поработал бы в шахте или монтером пути, охолол бы до конца жизни. А так с жира бесится...
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19.03.2021 18:20 Відповісти
Подібну «логіку» людей важко зрозуміти.
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19.03.2021 18:48 Відповісти
Вернуть бы расстрел для таких преступлений или пожизненное. А так, отсидит и переедет на новое место жить. Зона его не пугает, он там выживет.
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19.03.2021 18:32 Відповісти
За яйца подвесить , пожизненно .
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19.03.2021 18:35 Відповісти
Треба цю тварюку до кончених які сидять пожиттєво кинути. Там вони безплатно задовольнять його сексуальні вподобання
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19.03.2021 18:51 Відповісти
ТОЛЬКО ХИМИЧЕСКАЯ КАСТРАЦИЯ...
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19.03.2021 18:56 Відповісти
Там в голове проблема, а не в том месте что кастрируют. Не поможет.
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19.03.2021 19:02 Відповісти
Ось так сексуальні меншини стають сексуальною більшістю..... А неблагополуччя та спокуса грошима цьому є сприятливим підгрунттям.
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19.03.2021 19:14 Відповісти
На зону і петушманити! 🐓🐔
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19.03.2021 19:40 Відповісти
Таке було завжди.Це підтвердить будь-хто хто вивчав психіатрію. Мене цікавить чому саме останнім часом на цьому почали ставити такий жирний знак наголосу.
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19.03.2021 19:56 Відповісти
Скорее всего признают психически больным
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19.03.2021 20:53 Відповісти
вот мы после школы ездили в гидропарк на спортплощадку и там был старичок который платил деньги шобы у нас взять пососать 3 рубля..солидная по тем временам деньга...а этот наверно хотел нашарпака
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20.03.2021 12:33 Відповісти
Да 15 пачок мороженного )) Или три с половой пачки космоса
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23.03.2021 19:57 Відповісти
четыре..четыре с половиной пачки Космоса который никто не покупал епта! а нормальные сигареты если ты конечно знаеш стоили 30 копеек а это 10 пачек епта! или 30 раз сходить в кино ***** насрать! а делов то...дать врот!
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24.03.2021 15:39 Відповісти
Ну и как, заработал 3 рубля???
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21.04.2021 19:44 Відповісти
наверное денег на Айфон не дал!))
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23.03.2021 19:55 Відповісти
Ну вот, теперь его долго - долго будут развращать на зоне, заслужил...
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21.04.2021 19:51 Відповісти
 
 