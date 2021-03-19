У навчаннях "Сі Бриз-2021" візьмуть участь 30 кораблів, морська піхота України і США і безпілотник Bayraktar TB2, - командування ВМСУ

В Одесі відбулась головна конференція з планування міжнародних навчань "Сі Бриз-2021"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

Влітку поточного року у північно-західній частині Чорного моря та в Миколаївській, Херсонській, Одеській областях буде проводитися багатонаціональне навчання "Сі Бриз - 2021". Навчання проходитиме з метою підвищення рівня взаємосумісності підрозділів ВМС України та США і держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань по сприянню безпеці цивільного судноплавства в Чорноморському регіоні із залученням морського, повітряного, берегового та водолазного компонентів.

Цього року передбачається значне збільшення складу сил та засобів берегового компоненту, в тому числі зі складу морської піхоти України та США, велика кількість броньованої техніки і артилерії. До повітряного компоненту плануємо залучити літаки і гелікоптери з американської сторони та з боку української морської авіації, Повітряних Сил ЗС України, Державної прикордонної служби, а також безпілотні авіаційні комплекси.

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До морського компоненту залучатимуться більше 30 одиниць кораблів, катерів та суден від ВМС України, морської охорони Державної прикордонної служби України, ВМС США, та інших країн - членів НАТО і партнерів. Протягом навчання кораблі будуть виконувати завдання щодо пошуку та знищення підводних човнів спільно з морською та патрульною авіацією, відпрацьовуватимуть проведення ембаргових операцій та перехоплення суден - порушників. Окрім того буде організовано забезпечення догляду підозрілих суден, охорони морських ліній комунікацій та супровід важливих вантажів і конвоїв, проведення десантних операцій. Також в морі буде виконано практичні артилерійські стрільби та відпрацьовано заходи протиповітряної оборони.

Керувати застосуванням усіх складових компонентів навчання "Сі Бриз – 2021" буде Морське командування ВМС ЗС України.

Особливістю навчань стане використання ударного оперативно-тактичного безпілотного літального апарату Bayraktar TB2 Повітряних Сил ЗС України.