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У навчаннях "Сі Бриз-2021" візьмуть участь 30 кораблів, морська піхота України і США і безпілотник Bayraktar TB2, - командування ВМСУ

У навчаннях

В Одесі відбулась головна конференція з планування міжнародних навчань "Сі Бриз-2021"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

Влітку поточного року у північно-західній частині Чорного моря та в Миколаївській, Херсонській, Одеській областях буде проводитися багатонаціональне навчання "Сі Бриз - 2021". Навчання проходитиме з метою підвищення рівня взаємосумісності підрозділів ВМС України та США і держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань по сприянню безпеці цивільного судноплавства в Чорноморському регіоні із залученням морського, повітряного, берегового та водолазного компонентів.

Цього року передбачається значне збільшення складу сил та засобів берегового компоненту, в тому числі зі складу морської піхоти України та США, велика кількість броньованої техніки і артилерії. До повітряного компоненту плануємо залучити літаки і гелікоптери з американської сторони та з боку української морської авіації, Повітряних Сил ЗС України, Державної прикордонної служби, а також безпілотні авіаційні комплекси.

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До морського компоненту залучатимуться більше 30 одиниць кораблів, катерів та суден від ВМС України, морської охорони Державної прикордонної служби України, ВМС США, та інших країн - членів НАТО і партнерів. Протягом навчання кораблі будуть виконувати завдання щодо пошуку та знищення підводних човнів спільно з морською та патрульною авіацією, відпрацьовуватимуть проведення ембаргових операцій та перехоплення суден - порушників. Окрім того буде організовано забезпечення догляду підозрілих суден, охорони морських ліній комунікацій та супровід важливих вантажів і конвоїв, проведення десантних операцій. Також в морі буде виконано практичні артилерійські стрільби та відпрацьовано заходи протиповітряної оборони.

Керувати застосуванням усіх складових компонентів навчання "Сі Бриз – 2021" буде Морське командування ВМС ЗС України.

Особливістю навчань стане використання ударного оперативно-тактичного безпілотного літального апарату Bayraktar TB2 Повітряних Сил ЗС України.

Автор: 

ВМС (1382) оборона (4778) Сі-Бриз (87) військові навчання (2775) Чорне море (1666)


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Топ коментарі
+6
Очередное испытание для пердильной кишки плешивого сморчка. 😎
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19.03.2021 18:57
+5
давно надо было разрешить базирование кораблей НАТО в Одессе....
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19.03.2021 19:14
+4
си бриз -путлер капут 2021
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19.03.2021 18:46
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Научите их . Они в США засиделись без дела .
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19.03.2021 18:38 Відповісти
пора, пора шестому флоту размяться на варшавянках
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19.03.2021 18:44 Відповісти
Та давеча вроде размялись уже в Средиземном море на одной... с "калибрами"...
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19.03.2021 18:47 Відповісти
тою, що з напрямними вала із залізного дерева
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19.03.2021 22:25 Відповісти
Россия регулярно https://sprotyv.info/news/rossijskie-manevry-v-barencevom-more-povliyali-na-set-gps-v-norvegii создает помехи для военно-транспортных самолетов A400M, взлетающих с базы ВВС королевства Акротири на Кипре. Об этом https://www.thetimes.co.uk/article/russia-jamming-signals-at-raf-cyprus-base-m2whgk0gh пишет газета The Times со ссылкой на источники в британской военной разведкечто из двух стран - России и Сирии, которые расцениваются как "враждебные" в этой части Средиземноморья, только первая располагает средствами, позволяющими заглушать спутниковые сигналы.

подводной лодки Б-237 «Ростов-на-Дону».

Однако и это еще не все. До Средиземного моря субмарину сопровождал британский патрульный корабль HMS Mersey, что https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2021/february/26/260221-mersey-monitors-russian-submarine подтверждают ВМФ Великобритании.
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20.03.2021 00:03 Відповісти
си бриз -путлер капут 2021
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19.03.2021 18:46 Відповісти
Параша ответит как всегда несимметрично.
"Ростов-на-Дне" уже на дне, ещё 6 корыт следуют тем же курсом.
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19.03.2021 18:50 Відповісти
Очередное испытание для пердильной кишки плешивого сморчка. 😎
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19.03.2021 18:57 Відповісти
давно надо было разрешить базирование кораблей НАТО в Одессе....
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19.03.2021 19:14 Відповісти
Ого ,30 кораблів,а ще ж не порахували російські атомні підводні човни,вже залягли,ждуть мішені.
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19.03.2021 20:40 Відповісти
А коли вже судно НАТО разом з українським військовим судном пройде Керченською протокою до Маріуполя без будь-якого дозволу, терирорією України.
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19.03.2021 21:47 Відповісти
...она утонула

Начало не подкачало

В учениях "Си Бриз-2021" примут участие 30 кораблей, морская пехота Украины и США и беспилотник Bayraktar TB2, - командование ВМСУ - Цензор.НЕТ 9703

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19.03.2021 22:51 Відповісти
 
 