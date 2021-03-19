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Активісти на мітингу закликали РНБО накласти санкції на мережу заправок "БРСМ-Нафта" за фінансування проросійських сил. ФОТО

Активісти руху "Національний Спротив" провели мітинг під офісом "БРСМ-Нафта". Вони закликали РНБО накласти санкції на мережу БРСМ та її власників, а СБУ провести ретельне розслідування всіх фактів фінансування проросійських сил цією компанією.

Про це стало відомо з повідомлення організації у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Активісти на мітингу закликали РНБО накласти санкції на мережу заправок БРСМ-Нафта за фінансування проросійських сил 01

"Ми закликаємо РНБО накласти санкції на мережу БРСМ та її власників, а СБУ провести ретельне розслідування всіх фактів фінансування антиукраїнських сил цією компанією. Винні мають бути покарані та притягнуті до відповідальності за державну зраду та фінансування тероризму", - зазначають в організації.

Під час акції понад півсотні представників "Національного Спротиву" палили фаєри, скандували гасла та тримали плакати: "CТОП Росія - СТОП БРСМ", "БРСМ - прокладка Кремля", "1 л.бензину з БРСМ - 1 куля в українського воїна", "Заправляєшся на БРСМ - фінансуєш Шарія", "Бензин з БРСМ - гроші Шарію". Протягом мітингу охоронці офісу "БРСМ-Нафта" стояли навпроти активістів із брандспойтом та вогнегасником.

Активісти на мітингу закликали РНБО накласти санкції на мережу заправок БРСМ-Нафта за фінансування проросійських сил 02

"Ми вимагаємо від правоохоронних органів негайно перекрити джерела фінансування проросійських сил, зокрема - ОПЗЖ та партії Шарія, інакше українським патріотам доведеться зробити це самим", - наголосили представники "Національного Спротиву".

Як повідомлялось раніше, журналісти-розслідувачі з програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" випустили сюжет, де розповідається про фінансування діяльності політичного проєкту"Партія Шарія" мережею автозаправних станцій "БРСМ-Нафта". Автори розслідування посилаються на листування членів політичної сили.

Автор: 

санкції (11816) РНБО (2279) БРСМ-Нафта (56) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+5
Санкції для подібної сволоти це наче чудово, але, наприклад, "спортмастер" як працював так і працює.
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19.03.2021 19:03
+4
Факелы - уже хорошо. Осталось их отнести, "куда нужно"...
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19.03.2021 19:00
+3
***-а! А я у этих пи**расов вчера впервые заправился! Да ещё и карту скачал на телефон! Ноги моей больше у этих говнюков не будет!😡😡😡😡
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19.03.2021 19:06
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Факелы - уже хорошо. Осталось их отнести, "куда нужно"...
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19.03.2021 19:00 Відповісти
Санкції для подібної сволоти це наче чудово, але, наприклад, "спортмастер" як працював так і працює.
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19.03.2021 19:03 Відповісти
За що заплатили - за те і мітингують.....
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19.03.2021 19:26 Відповісти
***-а! А я у этих пи**расов вчера впервые заправился! Да ещё и карту скачал на телефон! Ноги моей больше у этих говнюков не будет!😡😡😡😡
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19.03.2021 19:06 Відповісти
Опять передел?
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19.03.2021 19:07 Відповісти
Проблема общая, а не только БРСМ, почему вообще разрешен импорт нефтепродуктов сделанных из российской нефти? объем импорта топлива, масел из России и Белоруссии становит 6.5 млрд. $ в год, которые получает от наших барыг оккупант...
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19.03.2021 19:12 Відповісти
Тому що з 1991 року ніхто не хотів розвитку своєї держави, а тільки дерибан з росією. Бо гівнопродукція , яка випускалася в СРСР нікому в світі не потрібна була, крім бувших республік СРСР. А мізки не навчилися напружувати та переналаштовувати на новий вектор.
Ось маєм, що маєм.
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19.03.2021 20:02 Відповісти
Почему этих активистов кацапский амик не волнует вообще?
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19.03.2021 19:23 Відповісти
Він йде бахматюкові......... Ти- що???
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19.03.2021 19:25 Відповісти
От кого потрібно "вакцинувати" індійським шмурдяком в першу чергу!.......
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19.03.2021 19:24 Відповісти
А есть хоть одна заправка чтоб никаким боком к кацапам не относилась? На БРСМ самое дешевое топливо, вот и появился зуд у "активистов".Это ЖЖЖЖ не спроста!
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19.03.2021 19:56 Відповісти
ребята на почасовой Правда не пыльная работа
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20.03.2021 00:37 Відповісти
являюсь владельцем флекс фуэл форда и какое то время заправлялся их спиртовым бензом. И стал замечать что иногда тачку дергает на светофорах, думал что смерть настает моей АКПП. Но смущало что не всегда такое. "Вылечилось" все это сменой заправки, залил нормальный бенз (сеть не буду называть чтобы не думали что я тут прислан конторой поднасрать БРСМу) - и конвульсии моего коробаса прошли с первого же бака. Так что смотрите сами, стоит ли помимо финансирования Шария еще и лить себе в бак дерьмо нестабильного качества, учитывая что этим дерьмом даже на халяву брезговали петушастые активисты
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20.03.2021 01:46 Відповісти
 
 