Активісти на мітингу закликали РНБО накласти санкції на мережу заправок "БРСМ-Нафта" за фінансування проросійських сил. ФОТО

Активісти руху "Національний Спротив" провели мітинг під офісом "БРСМ-Нафта". Вони закликали РНБО накласти санкції на мережу БРСМ та її власників, а СБУ провести ретельне розслідування всіх фактів фінансування проросійських сил цією компанією.

Про це стало відомо з повідомлення організації у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми закликаємо РНБО накласти санкції на мережу БРСМ та її власників, а СБУ провести ретельне розслідування всіх фактів фінансування антиукраїнських сил цією компанією. Винні мають бути покарані та притягнуті до відповідальності за державну зраду та фінансування тероризму", - зазначають в організації.

Під час акції понад півсотні представників "Національного Спротиву" палили фаєри, скандували гасла та тримали плакати: "CТОП Росія - СТОП БРСМ", "БРСМ - прокладка Кремля", "1 л.бензину з БРСМ - 1 куля в українського воїна", "Заправляєшся на БРСМ - фінансуєш Шарія", "Бензин з БРСМ - гроші Шарію". Протягом мітингу охоронці офісу "БРСМ-Нафта" стояли навпроти активістів із брандспойтом та вогнегасником.

"Ми вимагаємо від правоохоронних органів негайно перекрити джерела фінансування проросійських сил, зокрема - ОПЗЖ та партії Шарія, інакше українським патріотам доведеться зробити це самим", - наголосили представники "Національного Спротиву".

Як повідомлялось раніше, журналісти-розслідувачі з програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" випустили сюжет, де розповідається про фінансування діяльності політичного проєкту"Партія Шарія" мережею автозаправних станцій "БРСМ-Нафта". Автори розслідування посилаються на листування членів політичної сили.