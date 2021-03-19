Гроші з "коронавірусного" фонду пішли на стимулювання економіки, закупівлю ШВЛ, соцвиплати і силовиків, - Мінфін

Із виділених урядом на боротьбу з COVID-19 78 млрд грн торік використали 67 млрд.

Про це перший заступник міністра фінансів Денис Улютін повідомив під час публічного представлення звіту про виконання Державного бюджету України за 2020 рік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Приблизно 16 млрд грн пішли на фінансування додаткових заходів із соціального захисту громадян. 352 тис. українців отримали допомогу або страхові виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, майже 370 тис. працівників одержали матеріальну допомогу з часткового безробіття на період дії карантину, 87 тис. фізичних осіб - підприємців надано допомогу на дітей. Усе це - пряма підтримка від держави в період карантинних обмежень, що безпосередньо надійшла до бюджетів домогосподарств", - наголосив посадовець.

Окрім того, на охорону здоров’я із Фонду, за словами Улютіна, витратили майже 20 млрд грн. Гроші пішли на придбання апаратів штучної вентиляції легень, забезпечення лікарень киснем, реконструкцію приймальних відділень, закупівлю засобів індивідуального захисту, а також на доплати медичним працівникам.

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Приблизно 4,5 млрд грн додатково надали правоохоронним органам - на гарантування безпеки в умовах карантину. Левову частку цих коштів витратили на доплати правоохоронцям, котрі безпосередньо контактують з людьми, зокрема, патрулюють вулиці міст і сіл.

"Близько 26 млрд грн скеровано на стимулювання економіки. Ідеться, серед іншого, і про підтримку закладів культури, туризму, креативних індустрій", - додав Улютін.

Перший заступник міністра також повідомив, що за домовленістю з МВФ до травня має завершилися аудит витрачання коштів із Фонду боротьби з COVID-19. І пообіцяв, що результати перевірки одразу ж оприлюднять, нічого не приховуючи ні від міжнародних партнерів України, ні від співвітчизників.