Гроші з "коронавірусного" фонду пішли на стимулювання економіки, закупівлю ШВЛ, соцвиплати і силовиків, - Мінфін
Із виділених урядом на боротьбу з COVID-19 78 млрд грн торік використали 67 млрд.
Про це перший заступник міністра фінансів Денис Улютін повідомив під час публічного представлення звіту про виконання Державного бюджету України за 2020 рік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Приблизно 16 млрд грн пішли на фінансування додаткових заходів із соціального захисту громадян. 352 тис. українців отримали допомогу або страхові виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, майже 370 тис. працівників одержали матеріальну допомогу з часткового безробіття на період дії карантину, 87 тис. фізичних осіб - підприємців надано допомогу на дітей. Усе це - пряма підтримка від держави в період карантинних обмежень, що безпосередньо надійшла до бюджетів домогосподарств", - наголосив посадовець.
Окрім того, на охорону здоров’я із Фонду, за словами Улютіна, витратили майже 20 млрд грн. Гроші пішли на придбання апаратів штучної вентиляції легень, забезпечення лікарень киснем, реконструкцію приймальних відділень, закупівлю засобів індивідуального захисту, а також на доплати медичним працівникам.
Приблизно 4,5 млрд грн додатково надали правоохоронним органам - на гарантування безпеки в умовах карантину. Левову частку цих коштів витратили на доплати правоохоронцям, котрі безпосередньо контактують з людьми, зокрема, патрулюють вулиці міст і сіл.
"Близько 26 млрд грн скеровано на стимулювання економіки. Ідеться, серед іншого, і про підтримку закладів культури, туризму, креативних індустрій", - додав Улютін.
Перший заступник міністра також повідомив, що за домовленістю з МВФ до травня має завершилися аудит витрачання коштів із Фонду боротьби з COVID-19. І пообіцяв, що результати перевірки одразу ж оприлюднять, нічого не приховуючи ні від міжнародних партнерів України, ні від співвітчизників.
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вот например Степанов из средств Ковидного фонда прикупил себе пальтишко за 620 000 гривен . думаете спи#дил ? а ни фига . стимулировал экономику . не нашу правда но то уже нюансы
Кроме того, на здравоохранение из Фонда, по словам Улютина, потратили почти 20 млрд грн. Деньги пошли на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, обеспечение больниц кислородом, реконструкцию приемных отделений, закупку средств индивидуальной защиты, а также на доплаты медицинским работникам."
и
"Около 26 млрд грн направлено на стимулирование экономики. Речь идет, среди прочего, и о поддержке заведений культуры, туризма, креативных индустрий "
пусть на закупку аппаратов ИВЛ, костюмов и масок эти рукожопы потратили 3 млрд. пусть медикам выплатили еще 3. пусть 10 пошло на борьбу с ковидом - хрен с ним
разворовали на "строительстве" 26+10 - 37 лярдов!\охренеть креативщики нажились
дорог уже нет. яма на яме. то что "реконструировали" уже пора реконструировать заново
...машинисту крана была выплачена премия, которая была проведена строго по смете как оплата дневного сторожа, дневной сторож был оплачен строго по смете как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были уплачены строго по смете как работы по озеленению...все работы производились согласно ранее утвержденной смете...но... но товарищи... имеется перерасход ...
ушли...
77 тысяч врачей и медсестер уволились и УЕХАЛИ за год!
Но для зебилов , чемпионов по борьбе с ковидом, воровство и пиар на первом месте!
Да еще и во время эпидемии, отсутствия элементарного кислорода, ИВЛ, мест в больницах, финансирования врачей!
Порядочные люди при 10% залете уходят в отставку, а тут только вперед ногами вариант поможет.
Таки "майстри по боротьбі з короновірусом")