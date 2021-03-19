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Новини Коронавірус і карантин
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Гроші з "коронавірусного" фонду пішли на стимулювання економіки, закупівлю ШВЛ, соцвиплати і силовиків, - Мінфін

Гроші з

Із виділених урядом на боротьбу з COVID-19 78 млрд грн торік використали 67 млрд.

Про це перший заступник міністра фінансів Денис Улютін повідомив під час публічного представлення звіту про виконання Державного бюджету України за 2020 рік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Приблизно 16 млрд грн пішли на фінансування додаткових заходів із соціального захисту громадян. 352 тис. українців отримали допомогу або страхові виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, майже 370 тис. працівників одержали матеріальну допомогу з часткового безробіття на період дії карантину, 87 тис. фізичних осіб - підприємців надано допомогу на дітей. Усе це - пряма підтримка від держави в період карантинних обмежень, що безпосередньо надійшла до бюджетів домогосподарств", - наголосив посадовець.

Окрім того, на охорону здоров’я із Фонду, за словами Улютіна, витратили майже 20 млрд грн. Гроші пішли на придбання апаратів штучної вентиляції легень, забезпечення лікарень киснем, реконструкцію приймальних відділень, закупівлю засобів індивідуального захисту, а також на доплати медичним працівникам.

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Приблизно 4,5 млрд грн додатково надали правоохоронним органам - на гарантування безпеки в умовах карантину. Левову частку цих коштів витратили на доплати правоохоронцям, котрі безпосередньо контактують з людьми, зокрема, патрулюють вулиці міст і сіл.

"Близько 26 млрд грн скеровано на стимулювання економіки. Ідеться, серед іншого, і про підтримку закладів культури, туризму, креативних індустрій", - додав Улютін.

Перший заступник міністра також повідомив, що за домовленістю з МВФ до травня має завершилися аудит витрачання коштів із Фонду боротьби з COVID-19. І пообіцяв, що результати перевірки одразу ж оприлюднять, нічого не приховуючи ні від міжнародних партнерів України, ні від співвітчизників.

Автор: 

гроші (966) карантин (18172) Мінфін (3639) фінанси (337) фонд (248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
И сколько, к примеру, ИВЛ купили за деньги из Короновирусного фонда?
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19.03.2021 19:01
+20
штуки три-пять. И то много. А вот с каких пор мусора стали военными - ума не приложу.
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19.03.2021 19:30
+14
Гроші з "коронавірусного" фонду пішли на стимулювання економіки, закупівлю ШВЛ, соцвиплати і силовиків, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2104
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19.03.2021 19:20
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И сколько, к примеру, ИВЛ купили за деньги из Короновирусного фонда?
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19.03.2021 19:01 Відповісти
штуки три-пять. И то много. А вот с каких пор мусора стали военными - ума не приложу.
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19.03.2021 19:30 Відповісти
Гроші з "коронавірусного" фонду пішли на стимулювання економіки, закупівлю ШВЛ, соцвиплати і силовиків, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2137
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19.03.2021 21:52 Відповісти
А короновирус?
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19.03.2021 19:05 Відповісти
А что с ним ?
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19.03.2021 19:08 Відповісти
Він в порядку. Його не чіпали.
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19.03.2021 19:46 Відповісти
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20.03.2021 00:32 Відповісти
Не знаю. Фонд имени короновируса. Отсюда и вопрос, что там с "виновником торжества". А то там есть все, кроме того, чьим именем обозвали фонд.
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19.03.2021 20:11 Відповісти
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20.03.2021 00:31 Відповісти
Відміняється. Це фейк.
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19.03.2021 19:12 Відповісти
а короновирус обойдется и вообще его уже почти победили . к тому же сейчас лютует британский штамп значит пускай Британия и дает деньги
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19.03.2021 19:15 Відповісти
а что - логично...
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19.03.2021 19:29 Відповісти
Деньги (26 млрд грн) из "коронавирусного" фонда ушли на стимулирование экономики. "Речь идет, среди прочего, и о поддержке заведений культуры, туризма, креативных индустрий ." Удивительно .
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19.03.2021 19:07 Відповісти
Ну да, - могли потерять Квартал.
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19.03.2021 19:33 Відповісти
А що таке "креативні індустрії"? То аналог "рєдіска нє харошій чєлавєк"? Креативні індустрії - навколоквартальна шобла?
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19.03.2021 19:48 Відповісти
А про 35 млрд, що закатали в асфальт чому не згадав? Чи хоч якось виправдати ці витрати навіть увесь "авторський колектив студії Квартал-95" не зміг вигадати?
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19.03.2021 19:07 Відповісти
охотно верю

вот например Степанов из средств Ковидного фонда прикупил себе пальтишко за 620 000 гривен . думаете спи#дил ? а ни фига . стимулировал экономику . не нашу правда но то уже нюансы
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19.03.2021 19:08 Відповісти
А какие креативные индустрии, стимулируют экономику? Про поддержку туризма понятно, буковель и т.д.
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19.03.2021 19:19 Відповісти
Лига смеха, например. Експортируется.
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19.03.2021 19:34 Відповісти
Гроші з "коронавірусного" фонду пішли на стимулювання економіки, закупівлю ШВЛ, соцвиплати і силовиків, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2104
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19.03.2021 19:20 Відповісти
Т.е. на распил на строительстве пошло:

Кроме того, на здравоохранение из Фонда, по словам Улютина, потратили почти 20 млрд грн. Деньги пошли на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, обеспечение больниц кислородом, реконструкцию приемных отделений, закупку средств индивидуальной защиты, а также на доплаты медицинским работникам."
и
"Около 26 млрд грн направлено на стимулирование экономики. Речь идет, среди прочего, и о поддержке заведений культуры, туризма, креативных индустрий "

пусть на закупку аппаратов ИВЛ, костюмов и масок эти рукожопы потратили 3 млрд. пусть медикам выплатили еще 3. пусть 10 пошло на борьбу с ковидом - хрен с ним

разворовали на "строительстве" 26+10 - 37 лярдов!\охренеть креативщики нажились

дорог уже нет. яма на яме. то что "реконструировали" уже пора реконструировать заново
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19.03.2021 19:20 Відповісти
рассказали как распилили бабло....
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19.03.2021 19:27 Відповісти
Короче, пустили на самое необходимое. Еще короче - просрали. А про силовиков даже слова не подберу, но всем все и так понятно. Говорим - эпидемия - подразумеваем - силовик...
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19.03.2021 19:33 Відповісти
//// классика ))) х/ф Гараж
...машинисту крана была выплачена премия, которая была проведена строго по смете как оплата дневного сторожа, дневной сторож был оплачен строго по смете как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были уплачены строго по смете как работы по озеленению...все работы производились согласно ранее утвержденной смете...но... но товарищи... имеется перерасход ...
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19.03.2021 19:46 Відповісти
Від стимулювання економіка країни зростає. А найхворішими вийшли Ахметов з Коломойським, яким простимулювали їхній лоховірус.
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19.03.2021 19:48 Відповісти
С таким разбрасыванием денег транши от МВФ уже излишни.
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19.03.2021 19:51 Відповісти
И на куртку Степанову за 620 000грн.
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19.03.2021 19:57 Відповісти
а где деньги?
ушли...
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19.03.2021 20:00 Відповісти
ох уж эти стимуляторы...
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19.03.2021 20:00 Відповісти
алле,гараж, а дальше как?
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19.03.2021 20:31 Відповісти
А ДОЛЖНЫ были пойти на ремонт отделений , больниц, покупку защитных средств,оборудования и аппаратуры, выплаты медперсоналу, закупку вакцин и лекарств!

77 тысяч врачей и медсестер уволились и УЕХАЛИ за год!

Но для зебилов , чемпионов по борьбе с ковидом, воровство и пиар на первом месте!
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19.03.2021 20:51 Відповісти
Виїхали з метою "економії" держвитрат на виплату їм зарплат. Недарма ж закликали на їх місця ФОПів.
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20.03.2021 07:37 Відповісти
Нормально, так откровенно сознаться в воровстве целевых денег! Стимулирование экономики?!
Да еще и во время эпидемии, отсутствия элементарного кислорода, ИВЛ, мест в больницах, финансирования врачей!
Порядочные люди при 10% залете уходят в отставку, а тут только вперед ногами вариант поможет.
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19.03.2021 21:00 Відповісти
В 2021 році "короновірусного фонда" не має, значить короновіруса теж)
Таки "майстри по боротьбі з короновірусом")
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19.03.2021 21:25 Відповісти
https://www.dsnews.ua/society/zelenskiy-utverzhdaet-chto-koronavirusnogo-fonda-nikogda-ne-bylo-22022021-416535 Постоянная брехня!(((
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20.03.2021 00:55 Відповісти
Недарма ж серед "чемпіонів" по боротьбі з коронавірусом.
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20.03.2021 07:32 Відповісти
 
 