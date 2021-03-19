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СБУ рекомендувала РНБО ввести санкції стосовно Януковича, Азарова і деяких інших колишніх чиновників

СБУ рекомендувала РНБО ввести санкції стосовно Януковича, Азарова і деяких інших колишніх чиновників

Служба безпеки України рекомендувала Раді національної безпеки та оборони ввести економічні санкції до низки колишніх високопосадовців та осіб, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму та на Донбасі.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов на засіданні РНБО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Захист національної безпеки вимагає від нас подальших кроків, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто зрадив Україні і досі працює на користь агресора. У 2014-му велика відповідальність покладалася на керівників держави, але вони дозволили статися найгіршому – вторгненню РФ на нашу територію. Тож мають за це відповісти. І не має значення, що вони робили у той момент: тікали до Ростова чи кликали РФ для "порятунку" російськомовного населення", – повідомив Іван Баканов.

Зокрема, мова йде про санкції до Віктора Януковича та колишніх прем’єр-міністра Миколи Азарова, міністра оборони Павла Лебедєва, міністра освіти Дмитра Табачника, генерального прокурора Віктора Пшонки та низки інших чиновників, у тому числі міністрів і правоохоронців Криму.

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Голова СБУ підкреслив, що в 2014 році ці посадовці сприяли спецслужбам РФ в окупації українських територій, координували злочинну діяльність силових структур, перешкоджали правам і свободам громадян, зокрема на "референдумі" в Криму. А деякі з посадовців були також причетні до фінансування тероризму, проросійських акцій протесту та антиукраїнської пропаганди.

"Окремі епізоди їхньої діяльності за період 2014 року досі розглядаються у судах. Деякі з цих чиновників причетні до підписання "Харківських угод". А частина – і досі працює на зміцнення окупаційного режиму в Криму і на Донбасі", – резюмував Іван Баканов.

Окрім того, Служба безпеки запропонувала застосувати санкції до юридичних осіб, які є власниками ПАТ "Донецькоблгаз". Адже вони своїми діями, які призвели до відключення 58 котелень на території операції Об'єднаних сил, поставили під загрозу життя і здоров’я громадян.

Автор: 

санкції (11816) РНБО (2279) Янукович Віктор (10778) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+3
А це розповсюджується на міністрів часів хама?
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19.03.2021 19:26
+2
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Фашик Донецкий. Как интересно))) скрины с официального Инстаграмм акаунта предстоятеля УПЦ МП Митрополита Онуфрия
Для тех, кто не понял - чувак отлайкал фото открытого гея Станислава Лепшеева из москвы
Прям неожиданно так))))

СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции к Януковичу, Азарову и ряду других бывших чиновников - Цензор.НЕТ 7836
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19.03.2021 19:25
+1
шоб два раза не бегать, - предлагаю ввести санкции на Гитлера, Николая Второго и Батыя.
Ото пиар будет так пиар)
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19.03.2021 19:31
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https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Фашик Донецкий. Как интересно))) скрины с официального Инстаграмм акаунта предстоятеля УПЦ МП Митрополита Онуфрия
Для тех, кто не понял - чувак отлайкал фото открытого гея Станислава Лепшеева из москвы
Прям неожиданно так))))

СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции к Януковичу, Азарову и ряду других бывших чиновников - Цензор.НЕТ 7836
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19.03.2021 19:25 Відповісти
А це розповсюджується на міністрів часів хама?
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19.03.2021 19:26 Відповісти
На того, который тебя на бутлыку насадил, нет
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19.03.2021 19:48 Відповісти
Ваші еротичні фантазії мене не цікавлять.
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19.03.2021 19:50 Відповісти
Рекомендації СБУ як для мертвого припарки
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19.03.2021 19:29 Відповісти
шоб два раза не бегать, - предлагаю ввести санкции на Гитлера, Николая Второго и Батыя.
Ото пиар будет так пиар)
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19.03.2021 19:31 Відповісти
Стаття 2. Завдання Служби безпеки України

?????
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19.03.2021 19:31 Відповісти
Печально! В этот раз, гора родила мышь (
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19.03.2021 19:32 Відповісти
Нічо сє Вовіка, Єрмака та Подоляка перед виходом фільму від Bellingcat плющить!
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19.03.2021 19:43 Відповісти
Зо означає «санкції»?! І в чому різниця між кримінальним кодексом і «санціями»?
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19.03.2021 19:44 Відповісти
Санкції потрібні не тільки проти зрадників-втікачів, але в першу чергу проти впливових і дієздатних посадовців і бізнесменів, окрім Медведчука, які не приховують антиукраїнські погляди і вчинки
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19.03.2021 20:52 Відповісти
О СБУ ВЫСКОЧЫЛО !Не РНБО а мойдодыр и подниматель рейтингов тонущей в схематозах и предозах ласти...
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19.03.2021 23:17 Відповісти
Хорошковский, говорит Лерос, прикрыл дело на Баканова и Вовку во времена его работы на Интере - ОТМЫВАНИЕ-с ДЕНЕГ-с. ТАК ЭТО? Или Лероса за граты за брехню? Если на Януковича дела открывают и на Богдана Хмельницкого- то че б на себя не выйти?
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19.03.2021 23:20 Відповісти
имитация бурной деятельности.... Хочется услышать начальника транспортного цеха : Когда реальный срок получит бородатая бабушка, а также Портнов, Татаров, Ермак и прочая шваль? Как такая не далекая и беспринципная тетка как Венедиктова может быть ген. прокурором Украины? Как " успехи" по борьбе с корупцией? Когда планируют завершить вакцинацию?. и т.д
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20.03.2021 01:01 Відповісти
 
 