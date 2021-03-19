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Новини
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Новий Трудовий кодекс, розмитнення авто в додатку "Дія" та зменшення плати за обслуговування банківських карток, - Зеленський провів засідання Нацради реформ

Новий Трудовий кодекс, розмитнення авто в додатку

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Національної ради реформ, на якому було розглянуто питання щодо доступності безготівкових розрахунків, змін до трудового законодавства, нової моделі розмитнення автомобілів, а також щодо земельних відносин.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Розпочинаючи засідання, Глава держави відзначив важливість зустрічей у межах Національної ради реформ, але наголосив на тому, що всі питання порядку денного мають доводитися до кінця та реалізовуватися повною мірою.

"Я хотів би, щоб наступного разу ми дійсно підсумували й почули результати всіх наших засідань Ради реформ. Мені здається, що це дуже важливо для наших громадян", – сказав Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що реформи необхідно проводити не заради самих реформ, а з метою поліпшення життя громадян та покращення бізнес-клімату в країні.

"Щоб реформи не були символічні, паперові, а щоб те, що ми тут озвучимо, мало результат. Бажаю нам усім серйозного результату заради наших людей", – наголосив Глава держави.

Читайте також: Реформи в Україні мають давати результат, - Зеленський

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі зазначив, що питання, які сьогодні стоять на порядку денному Національної ради реформ, дуже потрібні – вони нагальні, але не вирішувалися десятиліттями.

"Як закон про землю, і зараз ми обговорюємо імплементацію цього закону, який є революційним та історичним. Як сьогодні ми обговорюємо питання спрощення трудового законодавства. 30 років української незалежності ніхто не додумався не лише його спростити, а навпаки – все більше ускладнювали його для бізнесу і все більше бюрократизували Трудовий кодекс 1971 року", – повідомив Міхеіл Саакашвілі.

Національна рада реформ також розглянула питання впровадження нової моделі розмитнення автомобілів. Було зазначено, що через українську митницю щороку проходить близько 500 тис. автомобілів. Унаслідок маніпулювання з вартістю транспортних засобів у кишенях хабарників осідає приблизно 150 млн дол., а втрати бюджету сягають 300-400 млн дол. Тому пропонується передбачити автоматизовану прозору формулу, яка допоможе розраховувати вартість автомобіля за уніфікованими критеріями.

Розмитнити транспортний засіб буде можливо через портал державних послуг "Дія". Прогнозується, що протягом наступних п'яти років після запровадження нової моделі вартість розмитнення легкових автомобілів буде зменшено на 30%.

Також було розглянуто питання спрощення трудового законодавства для малого та середнього бізнесу (з кількістю працівників до 250 осіб). Зокрема, пропонується запровадження договірного режиму відносин між роботодавцем і працівниками, що полегшить роботодавцям ведення кадрових питань, адже більшість із них буде врегульована трудовим договором.

Це сприятиме збільшенню гнучкості ринку праці та кількості офіційно працевлаштованих осіб і зменшенню "тіньової" зайнятості, підвищенню надходжень до бюджету завдяки легалізації праці та стійкому економічному зростанню. Очікується, що буде подолано корупцію під час перевірок бізнесу з питань трудових відносин.

Крім того, під час засідання Нацради реформ було розглянуто питання зменшення комісійної винагороди за послуги еквайрингу (обслуговування платежів пластиковими картками).

Реагуючи на звернення 300 тис. компаній, у травні 2020 року уряд затвердив програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19, у якій вказувалася необхідність обмеження плати за еквайринг. У Верховній Раді вже зареєстрована низка законопроектів щодо зменшення комісії від суми цих транзакцій.

На засіданні Національної ради реформ також обговорювалося удосконалення системи управління та спрощення регулювання земельних відносин. Після передачі земель у власність територіальних громад вони зможуть самостійно ними розпоряджатися, органи місцевого самоврядування отримають право здійснювати контроль за самовільним зайняттям земельних ділянок та нецільовим використанням земель.

Після впровадження реформи продаж прав на земельні ділянки державної та комунальної власності відбуватиметься виключно на електронних аукціонах у єдиній державній електронній системі".

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Саакашвілі Міхеіл (2155) Національна рада реформ (54)


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Топ коментарі
+12
А помните год назад всплыл такой персонаж в зекоМанде как михуэль сцакашвилли?! Так вот, уже ровно год как он главный реформатор всех зеленых реформаторов в стране. Может кто-то назвать хоть одну реформу, которую провел михуэль за эти долбанные 12 месяцев?!!
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19.03.2021 19:52
+6
Так от чому він не поїхав в госпіталь із президентом Литви провідати ранених воїнів! Вирішував невідкладні державні справи!
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19.03.2021 19:50
+6
Что из того что Саакашвилли сделал в Украине не зашквар? Я бы выбрал опять Порошенко
- вот у него есть реальные дела.
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19.03.2021 20:50
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Так от чому він не поїхав в госпіталь із президентом Литви провідати ранених воїнів! Вирішував невідкладні державні справи!
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19.03.2021 19:50 Відповісти
Аферист Саакашвілі штовхав промову!
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19.03.2021 19:51 Відповісти
Саакашвілі - це людина, яка забезпечила у свій час безпрецедентні темпи розвитку своєї країни. Як ніхто інший. І при цьому не збагатилась, як усі інші постсовкові президенти. А Ви його обзиваєте аферистом. Це неправильно!
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19.03.2021 20:09 Відповісти
Что из того что Саакашвилли сделал в Украине не зашквар? Я бы выбрал опять Порошенко
- вот у него есть реальные дела.
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19.03.2021 20:50 Відповісти
за американские деньги, заметим, обеспечила. а знаете, кто больше всего в мире получал американских денег от США, МВФ и прочих институций? Израиль, конечно, а вы на кого подумали? А знаете кто был на втором месте, правильно Грузия времен Саакашвили
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19.03.2021 20:55 Відповісти
Забезпечила, забезпечила. Недаремно його рейтинг до других президенських виборів впав майже наполовину, а на третіх його партія пролетіла, як фанера... Чи в Грузії теж "нарід" неправильний, не оцінив "реформатора"? І так, Саак боїться вертатись додому, бо засуджений "реформованим" ним же судом. Тут теж не зрозуміло, що там пішло не так: чи то суд "реформований" неправильно, чи то неправильний "реформатор".
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19.03.2021 22:23 Відповісти
Это ты где такое вычитал, сказочник? Сцыкашвили- профессиональный разрушитель. Единственное что он делал- разрушал систему. Строили реальные бизнесмены, Бадри Патаркацишвили, в первую очередь. И судили Сцыкашвили в реформированной Грузии как раз за коррупцию. И реформированный суд Грузии дал Карлсону реальный срок, от отбывания которого его спас Коломойский. Ввезя в Украину как мину замедленного действия под Зеленским. Если шо то пойдет не так,Беня выдернет шнурок под Сцыкашвили и тот взорвецца.
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19.03.2021 22:26 Відповісти
згоден він не аферист, він такий кіношний тип авантюриста. ні на що непридатне чмо, нехай в Грузії відсидить, а тоді приїде реформи робити
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20.03.2021 06:14 Відповісти
Зепрез просто боится атошников, а то еще пошлют на 42 буквы...
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19.03.2021 20:04 Відповісти
А помните год назад всплыл такой персонаж в зекоМанде как михуэль сцакашвилли?! Так вот, уже ровно год как он главный реформатор всех зеленых реформаторов в стране. Может кто-то назвать хоть одну реформу, которую провел михуэль за эти долбанные 12 месяцев?!!
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19.03.2021 19:52 Відповісти
Такие как придурок Super GutХуэль мешал все 12 месяцев.
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19.03.2021 20:32 Відповісти
Я не ожидал от тебя дельного ответа. И как ты бедолага живешь без мозгов?!
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19.03.2021 21:26 Відповісти
Чтобы Михаил провёл реформы его нужно избрать президентом, ибо власть в Украине есть только у президента.
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19.03.2021 20:34 Відповісти
если бы он был в состоянии что-то реформировать то не занял бы чынную должность
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19.03.2021 20:47 Відповісти
Должность за которую не получает из бюджета ни копейки. Депутаты СН продавшиеся олигархам провалили назначение на вице-премьера, а Зе не был настойчив потому что сам поддерживает олигархов. Вот и вся правда.
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19.03.2021 20:57 Відповісти
к сожалению, его должность чисто номинальная - консультативная. так шо успокойся
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19.03.2021 21:25 Відповісти
я же и сказал, бот рязанский, что если бы он был в состоянии хоть что-то реформировать, то не занял бы чисто номинальную, пустую должность
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24.03.2021 21:42 Відповісти
запорожский тогда уж.
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24.03.2021 22:19 Відповісти
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24.03.2021 23:29 Відповісти
щоб він провів реформи його треба вислати в Грузію
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20.03.2021 06:18 Відповісти
Б/У авто - це б/у авто. Це як використаний туалетний папір. І за його повторне користування треба платити зеленій падлюці?
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19.03.2021 19:54 Відповісти
Ты хоть чуть-чуть ума имеешь в голове или одна тебе нужна только для того чтобы кушать?
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19.03.2021 20:34 Відповісти
Главная проблема зеленского заключается в том, что он до сих пор думает, будто работа президента заключается в сьемках прикольных видосиков. Именно видосиков не хватает нищему народу
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19.03.2021 19:56 Відповісти
Та він, з усіх ознак і з самого початку взагалі не думає. Його Ахметченко з Коломийським найняли для того, щоб він годував народ відосіками.
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19.03.2021 20:01 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ!
Народ не нищий, народ ОГРАБЛЕННЫЙ. Ограбленный разного рода ахметовыми, каломойскими, пинчуками, хорошковскими, тимошенками, зеленскими и прочей сволочью.
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19.03.2021 20:05 Відповісти
Это не та "Дія", что на серверах в Московии храниться?
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19.03.2021 20:03 Відповісти
Нє
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19.03.2021 20:35 Відповісти
Да ладно НЭ, именно та. У нас другой нет.
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19.03.2021 21:16 Відповісти
ну раз ты так уверено, то зачем спрашивать? дебилы ж уверены в своей правоте априори.
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19.03.2021 21:26 Відповісти
Ваша уверенность в этом вопросе меня, как врача психиатра, очень радует. Я уже на пенсии, а вот благодаря таким как вы, мои коллеги без работы не остануться.
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20.03.2021 07:30 Відповісти
это та после регистрации фопа в которой ко мне повалил спам из ломбардов и всяких сомнительных установ. или может приват слил...
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19.03.2021 20:43 Відповісти
"Я хотел бы, чтобы в следующий раз мы действительно заключили и услышали результаты всех наших заседаний Совета реформ. Мне кажется, что это очень важно для наших граждан ", - сказал Владимир Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3254516

Не приведи Господи!
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19.03.2021 20:15 Відповісти
Твоя осведомленность зашкаливает, ты проффесор экономики наверное?
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19.03.2021 20:39 Відповісти
Просто я живу в реальном мире, и довольно давно.
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19.03.2021 21:01 Відповісти
"Я хотел бы, чтобы в следующий раз мы действительно заключили и услышали результаты всех наших заседаний Совета реформ"

кто может перевести с зебильного? что он хочет "заключить" на следующем заседании?
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19.03.2021 20:15 Відповісти
это загадка. У брехунов, имитаторов, предателей и коррупционкров пустое дело смысла в словах искать. они же говорят, чтобы развести
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19.03.2021 20:41 Відповісти
Заключили какое то соглашение на этом заседании.
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19.03.2021 20:41 Відповісти
с кем? на каком на "этом"
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19.03.2021 20:43 Відповісти
О заседании написано в заголовке статьи, не поленись подняться выше и прочитать. Соглашение с присутствующими, наверное типа руководителей комитетов, фракций, конкретно не известно, людей которые влияют на голосование в ВР, я думаю.
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19.03.2021 21:04 Відповісти
ты тупой?

Я хотел бы, чтобы в следующий раз мы действительно заключили и услышали результаты всех наших заседаний Совета реформ
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19.03.2021 21:09 Відповісти
янелох пришел к карлсону с предьявой "хде работа ептыть". жаль видео нет. я бы посмотрел на морду саки
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19.03.2021 20:16 Відповісти
"В частности, предлагается введение договорного режима отношений между работодателем и работниками"

бл скажите кто нибудь грузину что трудовые договора существуют очень давно как и коллективный договор!

сцки. вот пример реальной имитации "ничегонеделанья". полтора года сидят жопы протирают обсуждают вопросы
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19.03.2021 20:19 Відповісти
гад зе!лёный и очковтиратель... какой бизнес климат без прокуратуры и судов??? *** где полиция???
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19.03.2021 20:38 Відповісти
Речь идет о том, чтобы не придерживаться законов 1971 года, а вместо них заключать договора (например об отпусках, выходных и т.п.) в тех случаях когда требования старых законов невыполнимы для работодателя, иначе его деятельность теряет смысл. Разберись сначала.
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19.03.2021 20:46 Відповісти
ну так разберись
трудовые договора заключаются очень давно. как и коллективные договора на больших предприятиях. там все прописано. а это - имитация работы
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19.03.2021 20:59 Відповісти
В законе положено например 24 дня отпуска, а предприниматель может дать только 12. Все нужно разжевывать.
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19.03.2021 21:06 Відповісти
ну так поздравляю. теперь работник не сможет требовать 24 а будет отдыхать 12 как хочет работодатель. я так понимаю это и есть прорыв реформ?

разжевывать будешь себе. я в этой теме с 1995 года кручусь и про отпуска и договора могу рассказать гораздо больше чем тебе кажется
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19.03.2021 21:08 Відповісти
Для тебя наверное открытием будет что уже давно многие работодатели работают с нарушением КЗОТ, например работают по 12 часов вместо 8, а отпуска тоже сокращают. Кого-то за это посадили или оштрафовали? Так на хрена нужен такой устаревший КЗОТ, где много чего хорошего написано, только не выполняется? Ты можешь потребовать в договоре не 24 дня, а 30, не обязательно меньше. Тут как на базаре, как договоришься. А советские трудовые договора - это бумагомарательство.
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19.03.2021 21:24 Відповісти
сейчас КЗоТ имеет приоритеты над договорами в части соцуиального обеспечения и приема=увольнения. а "реформаторы" предлагают все воткнуть в договор? ну ок. мне по барабану. я не работаю на дядю. сын мой надеюсь тоже не будет работать на кого то. посмотрим.
я буду смеяться с тех зеленожопиков которым их руководителя поставят условия подписать договор с отпуском 10 календарных в год или нахер за забор. а сказать то и нечего будет. вот это будет весело. или про неоплачиваемые больничные.
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19.03.2021 21:01 Відповісти
Тот кто не хочет, пусть ищет дальше, может наткнется на такого миллионера как ты. Многие будут согласны и на такие условия когда кризис. Главное сейчас увеличить рынок труда (чтобы не было безработных), а он (рынок) постепенно всё отрегулирует. Смысл такой.
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19.03.2021 21:13 Відповісти
во! правильно! нахер быдло в стойло! пусть пашут!
а чой то они в польшу идет?
дебилы мля
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19.03.2021 21:19 Відповісти
главный источник безработицы - КЗоТ а не криворогульные недороблы у власти которые убивают экономику
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19.03.2021 21:20 Відповісти
Так кто власть выбирает?
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19.03.2021 21:33 Відповісти
Сначала выбирают, а потом в Польшу бегут от своего же выбора.
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19.03.2021 21:34 Відповісти
оно тут не для разбираться, а поднять шум своей гавканиной. типичное поведение порошков очевидно же
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19.03.2021 21:27 Відповісти
в течении пяти лет снизится на 30 процентов. Конкретно можно, НДС, акциз, года. Это ни о чём фраза. типа как нах послал.
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19.03.2021 20:21 Відповісти
где нормальные суды зеля? где полиция и прокуратура? почему Коломойского не выдали в США и где расследование сдачи операции по вагнерам, гад?
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19.03.2021 20:32 Відповісти
тебе в рифму?
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19.03.2021 21:02 Відповісти
в караганде?
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24.03.2021 21:44 Відповісти
 
 