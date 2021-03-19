Новий Трудовий кодекс, розмитнення авто в додатку "Дія" та зменшення плати за обслуговування банківських карток, - Зеленський провів засідання Нацради реформ

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Національної ради реформ, на якому було розглянуто питання щодо доступності безготівкових розрахунків, змін до трудового законодавства, нової моделі розмитнення автомобілів, а також щодо земельних відносин.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Розпочинаючи засідання, Глава держави відзначив важливість зустрічей у межах Національної ради реформ, але наголосив на тому, що всі питання порядку денного мають доводитися до кінця та реалізовуватися повною мірою.

"Я хотів би, щоб наступного разу ми дійсно підсумували й почули результати всіх наших засідань Ради реформ. Мені здається, що це дуже важливо для наших громадян", – сказав Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що реформи необхідно проводити не заради самих реформ, а з метою поліпшення життя громадян та покращення бізнес-клімату в країні.

"Щоб реформи не були символічні, паперові, а щоб те, що ми тут озвучимо, мало результат. Бажаю нам усім серйозного результату заради наших людей", – наголосив Глава держави.

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Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі зазначив, що питання, які сьогодні стоять на порядку денному Національної ради реформ, дуже потрібні – вони нагальні, але не вирішувалися десятиліттями.

"Як закон про землю, і зараз ми обговорюємо імплементацію цього закону, який є революційним та історичним. Як сьогодні ми обговорюємо питання спрощення трудового законодавства. 30 років української незалежності ніхто не додумався не лише його спростити, а навпаки – все більше ускладнювали його для бізнесу і все більше бюрократизували Трудовий кодекс 1971 року", – повідомив Міхеіл Саакашвілі.

Національна рада реформ також розглянула питання впровадження нової моделі розмитнення автомобілів. Було зазначено, що через українську митницю щороку проходить близько 500 тис. автомобілів. Унаслідок маніпулювання з вартістю транспортних засобів у кишенях хабарників осідає приблизно 150 млн дол., а втрати бюджету сягають 300-400 млн дол. Тому пропонується передбачити автоматизовану прозору формулу, яка допоможе розраховувати вартість автомобіля за уніфікованими критеріями.

Розмитнити транспортний засіб буде можливо через портал державних послуг "Дія". Прогнозується, що протягом наступних п'яти років після запровадження нової моделі вартість розмитнення легкових автомобілів буде зменшено на 30%.

Також було розглянуто питання спрощення трудового законодавства для малого та середнього бізнесу (з кількістю працівників до 250 осіб). Зокрема, пропонується запровадження договірного режиму відносин між роботодавцем і працівниками, що полегшить роботодавцям ведення кадрових питань, адже більшість із них буде врегульована трудовим договором.

Це сприятиме збільшенню гнучкості ринку праці та кількості офіційно працевлаштованих осіб і зменшенню "тіньової" зайнятості, підвищенню надходжень до бюджету завдяки легалізації праці та стійкому економічному зростанню. Очікується, що буде подолано корупцію під час перевірок бізнесу з питань трудових відносин.

Крім того, під час засідання Нацради реформ було розглянуто питання зменшення комісійної винагороди за послуги еквайрингу (обслуговування платежів пластиковими картками).

Реагуючи на звернення 300 тис. компаній, у травні 2020 року уряд затвердив програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19, у якій вказувалася необхідність обмеження плати за еквайринг. У Верховній Раді вже зареєстрована низка законопроектів щодо зменшення комісії від суми цих транзакцій.

На засіданні Національної ради реформ також обговорювалося удосконалення системи управління та спрощення регулювання земельних відносин. Після передачі земель у власність територіальних громад вони зможуть самостійно ними розпоряджатися, органи місцевого самоврядування отримають право здійснювати контроль за самовільним зайняттям земельних ділянок та нецільовим використанням земель.

Після впровадження реформи продаж прав на земельні ділянки державної та комунальної власності відбуватиметься виключно на електронних аукціонах у єдиній державній електронній системі".