РНБО запроваджує санкції проти 19 надрокористувачів, які проходять у справі компанії Ставицького, - Данілов (оновлено)
Рада національної безпеки та оборони вводить санкції проти 19 компаній, що проходять у справі, яку пов'язують з ексміністром енергетики Едуардом Ставицьким компанії "Голден Деррік" (пізніше перейменована в "ІСТ Юроуп Петролеум") і арешту дозволів яких на користування надрами з минулого року домагається в судах Офіс генпрокурора.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо цих 19 компаній застосовано максимальний вид санкцій, які може застосувати наша країна, застосувати Рада національної безпеки та оборони нашої країни", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в п'ятницю після засідання.
Йдеться про Ново-Диканську площу (ТОВ "Гео Коннект"), Попаснянсько-Самарську (ТОВ "Еджейн Макро"), Північно-Перещепинську (ТОВ "Глобал Гео Інвест"), Ольшанську (ТОВ "Транс Сет Гео"), Південно-Свистунківську (ТОВ "Еко Газ Альянс"), Південно-Зіньківську (ТОВ "Епівал Енерджи"), Бірківсько-Юхновську (ТОВ "Гео Пост"), Фльорівсько-Ювілейну (ТОВ "Юноліт Ойл"), Руновщинську (ТОВ "Профі Нафт"), Боярсько-Чапаївську (ТОВ "Гео Таргент"), Дружинінську (ТОВ "Надра Прайд"), Гулаківську (ТОВ "Бест Гео Тех"), Зуївську (ТОВ "Гео Стенс"), Бутівсько-Миргородську (ТОВ "Надра Вест Груп"), Лютенсько-Будищанську (ТОВ "Гео Форс Ойл"), Північно-Федіровську (ТОВ "Бест Оіл Компані"), Майорівську (ТОВ "Надрапростір"), Давидівсько-Лелюхівську (ТОВ "Гео Вертикаль") і Клюшниківську (ТОВ "Інфо Гео Тренд").
"Голден Деррік" отримав ці дозволи на розвідку та видобуток нафти й газу в 2012-2013 роках поза конкурсом, тому що третина його капіталу належала державній НАК "Надра України".
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Зєлю геть. Дострокові. Досить нас дурити.
Почему до сих пор не расстрелян Кобелев ???
Какая , в жопу , транспортировка газа ???
напомню, точно так же ты "рвала тельник" за Зеленского в 2019г..
"Стадион, так стадион".. да, Танюша?!.. а анализы сдавать будем?!
ты просто топила за Зе в 2019г.. а сейчас, ты делаешь вид, что ничего такого не было..
а потом пошла на национальный уровень
и вся эта Харьковская ватная тусовка может толкнуть своего кандидата на меры..
вот ближе к лету начнут появляться боле менее адекватные рейтинги (и то с поправками)..
и таки да, Харьков действительно лояльный к вате город.. надеюсь, это исправится со временем..
потом в Дубай
если что, я на пляже ... в ожидании санкций