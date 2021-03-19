РНБО запроваджує санкції проти 19 надрокористувачів, які проходять у справі компанії Ставицького, - Данілов (оновлено)

Рада національної безпеки та оборони вводить санкції проти 19 компаній, що проходять у справі, яку пов'язують з ексміністром енергетики Едуардом Ставицьким компанії "Голден Деррік" (пізніше перейменована в "ІСТ Юроуп Петролеум") і арешту дозволів яких на користування надрами з минулого року домагається в судах Офіс генпрокурора.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо цих 19 компаній застосовано максимальний вид санкцій, які може застосувати наша країна, застосувати Рада національної безпеки та оборони нашої країни", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в п'ятницю після засідання.

Йдеться про Ново-Диканську площу (ТОВ "Гео Коннект"), Попаснянсько-Самарську (ТОВ "Еджейн Макро"), Північно-Перещепинську (ТОВ "Глобал Гео Інвест"), Ольшанську (ТОВ "Транс Сет Гео"), Південно-Свистунківську (ТОВ "Еко Газ Альянс"), Південно-Зіньківську (ТОВ "Епівал Енерджи"), Бірківсько-Юхновську (ТОВ "Гео Пост"), Фльорівсько-Ювілейну (ТОВ "Юноліт Ойл"), Руновщинську (ТОВ "Профі Нафт"), Боярсько-Чапаївську (ТОВ "Гео Таргент"), Дружинінську (ТОВ "Надра Прайд"), Гулаківську (ТОВ "Бест Гео Тех"), Зуївську (ТОВ "Гео Стенс"), Бутівсько-Миргородську (ТОВ "Надра Вест Груп"), Лютенсько-Будищанську (ТОВ "Гео Форс Ойл"), Північно-Федіровську (ТОВ "Бест Оіл Компані"), Майорівську (ТОВ "Надрапростір"), Давидівсько-Лелюхівську (ТОВ "Гео Вертикаль") і Клюшниківську (ТОВ "Інфо Гео Тренд").

"Голден Деррік" отримав ці дозволи на розвідку та видобуток нафти й газу в 2012-2013 роках поза конкурсом, тому що третина його капіталу належала державній НАК "Надра України".

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