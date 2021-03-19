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РНБО запроваджує санкції проти 19 надрокористувачів, які проходять у справі компанії Ставицького, - Данілов (оновлено)

РНБО запроваджує санкції проти 19 надрокористувачів, які проходять у справі компанії Ставицького, - Данілов (оновлено)

Рада національної безпеки та оборони вводить санкції проти 19 компаній, що проходять у справі, яку пов'язують з ексміністром енергетики Едуардом Ставицьким компанії "Голден Деррік" (пізніше перейменована в "ІСТ Юроуп Петролеум") і арешту дозволів яких на користування надрами з минулого року домагається в судах Офіс генпрокурора.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо цих 19 компаній застосовано максимальний вид санкцій, які може застосувати наша країна, застосувати Рада національної безпеки та оборони нашої країни", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в п'ятницю після засідання.

Йдеться про Ново-Диканську площу (ТОВ "Гео Коннект"), Попаснянсько-Самарську (ТОВ "Еджейн Макро"), Північно-Перещепинську (ТОВ "Глобал Гео Інвест"), Ольшанську (ТОВ "Транс Сет Гео"), Південно-Свистунківську (ТОВ "Еко Газ Альянс"), Південно-Зіньківську (ТОВ "Епівал Енерджи"), Бірківсько-Юхновську (ТОВ "Гео Пост"), Фльорівсько-Ювілейну (ТОВ "Юноліт Ойл"), Руновщинську (ТОВ "Профі Нафт"), Боярсько-Чапаївську (ТОВ "Гео Таргент"), Дружинінську (ТОВ "Надра Прайд"), Гулаківську (ТОВ "Бест Гео Тех"), Зуївську (ТОВ "Гео Стенс"), Бутівсько-Миргородську (ТОВ "Надра Вест Груп"), Лютенсько-Будищанську (ТОВ "Гео Форс Ойл"), Північно-Федіровську (ТОВ "Бест Оіл Компані"), Майорівську (ТОВ "Надрапростір"), Давидівсько-Лелюхівську (ТОВ "Гео Вертикаль") і Клюшниківську (ТОВ "Інфо Гео Тренд").

"Голден Деррік" отримав ці дозволи на розвідку та видобуток нафти й газу в 2012-2013 роках поза конкурсом, тому що третина його капіталу належала державній НАК "Надра України".

Читайте також: СБУ рекомендувала РНБО ввести санкції стосовно Януковича, Азарова і деяких інших колишніх чиновників

Автор: 

Данілов Олексій (1259) санкції (11816) РНБО (2279) Ставицький (89)


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Топ коментарі
+8
что, Ваня!.. бабу Йулю на царство хочешь?!.. думаешь у ботоксной пенсионерки есть шанс?!..
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19.03.2021 20:15
+7
Краще націоналізація. Як і всієї енергетичної галузі.
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19.03.2021 20:07
+4
Он знает, что у неё тоже лицо в пушку, поэтому переживает.
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19.03.2021 20:16
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Краще націоналізація. Як і всієї енергетичної галузі.
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19.03.2021 20:07 Відповісти
Зєля намиливсь всю стратегічну васність спустити з молотка, а ви кажете - націоналізація.
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19.03.2021 20:12 Відповісти
І кухарок у директори!
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19.03.2021 21:21 Відповісти
А ви вважаєте нащадків кадебешних стукачів, комуняк, комси та червоних директорів професійними управлінцями?
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19.03.2021 21:49 Відповісти
Це називається - не пройшло і два роки.
Зєлю геть. Дострокові. Досить нас дурити.
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19.03.2021 20:11 Відповісти
что, Ваня!.. бабу Йулю на царство хочешь?!.. думаешь у ботоксной пенсионерки есть шанс?!..
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19.03.2021 20:15 Відповісти
Он знает, что у неё тоже лицо в пушку, поэтому переживает.
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19.03.2021 20:16 Відповісти
А ТИ МАБУТЬ СИВОЧОЛОГО ГЕРОЯ ЗНОВУ ХОЧЕШ, ЯКИЙ НАВІТЬ НА БУМАЗІ БОЯВСЯ ВЕСТИ САНКІЦЇ ПРОТИ СЕПАРІВ, ЧИ ПО ІНШІЙ ПРИЧИНІ, А БОТКСНА НАЛЯКАЛА ТВОЇХ ХДЖІВ ЩО НЕ БУДЕ ОЛІГАРХІВ ЩО ТИ ЇЇ І ЗАРАЗ З ЯЗИКА НЕ.......
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20.03.2021 15:07 Відповісти
Ты за Юлю переживаешь?
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19.03.2021 20:15 Відповісти
Ні. Зеркаль - през, Юля - прем'єр.
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19.03.2021 21:36 Відповісти
не забагато арестовича дивишся?
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20.03.2021 01:04 Відповісти
в Біробіджані
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20.03.2021 06:09 Відповісти
какие именно санкции можно ввести против украинских компаний?
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19.03.2021 20:13 Відповісти
Что делается в стране с антинародными тарифами на газ ???
Почему до сих пор не расстрелян Кобелев ???
Какая , в жопу , транспортировка газа ???
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19.03.2021 20:26 Відповісти
Как раз перед Шустером . Данилов, красавчик. Смелый и решительный, не то что некоторые - семь лет сопли жуют, государству от этого пользы ноль. Единственное , юля реприватизироваоа Криворожсталь и продала с аукциона за рекордные 24 млрд грн у Ахматова с пинчуком , за что уже столько лет боты ее называют 'агентом кремля' и 'мамой коррупции' . Кто там следующий?
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19.03.2021 20:39 Відповісти
что, Танюша!.. у тебя новый кумир нарисовался?!.. теперь за него будем "тельняшку рвать"?!..
напомню, точно так же ты "рвала тельник" за Зеленского в 2019г..
"Стадион, так стадион".. да, Танюша?!.. а анализы сдавать будем?!
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19.03.2021 20:53 Відповісти
Данилов и Зелинский - одна команда. У меня нет тельняшки
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19.03.2021 20:55 Відповісти
придется докупить.. вместе с баяном..
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19.03.2021 20:56 Відповісти
А зачем ты мне рассказываешь про планы своих покупок?
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19.03.2021 20:57 Відповісти
это я рассказываю, на счет твоих планов на Йулю..
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19.03.2021 21:03 Відповісти
О моих планах могу рассказывать только я. А вот ты пишешь 'придется докупить. вместе с баяном'. Зачем ты это написал? Денег не хватает? Так я по пятницам не подаю.
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19.03.2021 21:07 Відповісти
так ты и по субботам не подаешь.. ты вообще не подаешь..
ты просто топила за Зе в 2019г.. а сейчас, ты делаешь вид, что ничего такого не было..
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19.03.2021 21:09 Відповісти
а коли в твоїх планах буде Флай
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20.03.2021 06:10 Відповісти
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19.03.2021 21:02 Відповісти
ЗДАЙ НА ГЛИСТИ ІЗ ШОКОЛАДНИМ.
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20.03.2021 15:08 Відповісти
знала бы ты что творила эта тварь в Днепре в 90-е вместе с Пашей Лазаренко
а потом пошла на национальный уровень
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19.03.2021 21:12 Відповісти
Компании - недропользователи, на которые Совет безопасности и обороны Украины наложил санкции, принадлежат украино-российскому олигарху Павлу Фуксу
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19.03.2021 20:34 Відповісти
так чого цього нема в повідомленні Данілова?
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19.03.2021 20:44 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3254515/snbo_vvel_sanktsii_protiv_gazovyh_kompaniyi_fuksa
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19.03.2021 20:50 Відповісти
фукса дюже беня недолюбливает
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19.03.2021 21:13 Відповісти
у Фукса большие планы на Харьков.. плюс, Гепины кореша Фукса поддерживают..
и вся эта Харьковская ватная тусовка может толкнуть своего кандидата на меры..
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19.03.2021 21:16 Відповісти
В Харькове лидирует Допа. Харьковчанам по цимбалам что Допа вор ,главное для них что Допа пророссийский ватник,ведь Харьков это ватный город.
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20.03.2021 14:59 Відповісти
ну, пока еще нет рейтингов и Допа может лидировать у себя в туалете..
вот ближе к лету начнут появляться боле менее адекватные рейтинги (и то с поправками)..
и таки да, Харьков действительно лояльный к вате город.. надеюсь, это исправится со временем..
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20.03.2021 15:02 Відповісти
а шо за санкции то?
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19.03.2021 21:12 Відповісти
завтра иду грабить банк
потом в Дубай
если что, я на пляже ... в ожидании санкций
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19.03.2021 21:13 Відповісти
Шо за праздник сегодня ?
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19.03.2021 21:16 Відповісти
древний старославянский праздник "ВатопыздецЪ"..
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19.03.2021 21:22 Відповісти
не пойму народ снова на#бывают? какие санкции? это сша к росси может применить санкции. а в Украине есть закон и тюрьма. что то крутят ,мутят постоянно. ****, черти, аж противно читать этот бред.
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19.03.2021 21:26 Відповісти
правильно.
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20.03.2021 13:33 Відповісти
 
 