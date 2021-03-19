Побратими побитого ветерана Кучинського влаштували акцію протесту в Одесі. ФОТОрепортаж

До акції приєдналися мешканці будинків, розташованих поруч із парковкою, на якій побили ветерана.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Одеса онлайн".

Активісти вдруге за 2 дні прийшли до офісу охоронної фірми Titan Security Group керівник і співробітники якої, за словами ветерана АТО Євгена Кучинського побили його за те, що він припаркував машину в "неправильному" місці.

Голова громадської організації ветеранів АТО "Братство" Микола Кондратьєв розповів журналістам, що вранці він зателефонував керівником охоронної фірми, і той пообіцяв зустрітися з ветеранами о 17:00 у себе в офісі. Але коли активісти приїхали на місце, то офіс був закритий, а чоловік перестав брати трубку.

Вимоги активістів залишилися без змін - вибачення, компенсація витрат на лікування та позбавлення фірми ліцензії.

Цього разу протест підтримали мешканці ЖК "Суворовський-1": вони говорять, що охоронна фірма захопила їхню прибудинкову територію.

"Вони під нашими вікнами організували собі парковку і здають наші місця за гроші. Поставили шлагбауми, паркомати, погрожують нам постійно", - розповіла місцева мешканка Тетяна.

Нагадаємо, ветерана Євгена Кучинського побили 17 березня. Кучинський стверджує, що на нього напали п'ятеро співробітників охоронної фірми - їм нібито не сподобалося, що він припаркувався на місці їхнього керівника. В охоронній фірмі заявили, що розбороняли бійку Кучинського зі стороннім чоловіком, якого він нібито підрізав.









