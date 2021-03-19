Побратими побитого ветерана Кучинського влаштували акцію протесту в Одесі. ФОТОрепортаж
До акції приєдналися мешканці будинків, розташованих поруч із парковкою, на якій побили ветерана.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Одеса онлайн".
Активісти вдруге за 2 дні прийшли до офісу охоронної фірми Titan Security Group керівник і співробітники якої, за словами ветерана АТО Євгена Кучинського побили його за те, що він припаркував машину в "неправильному" місці.
Голова громадської організації ветеранів АТО "Братство" Микола Кондратьєв розповів журналістам, що вранці він зателефонував керівником охоронної фірми, і той пообіцяв зустрітися з ветеранами о 17:00 у себе в офісі. Але коли активісти приїхали на місце, то офіс був закритий, а чоловік перестав брати трубку.
Вимоги активістів залишилися без змін - вибачення, компенсація витрат на лікування та позбавлення фірми ліцензії.
Цього разу протест підтримали мешканці ЖК "Суворовський-1": вони говорять, що охоронна фірма захопила їхню прибудинкову територію.
"Вони під нашими вікнами організували собі парковку і здають наші місця за гроші. Поставили шлагбауми, паркомати, погрожують нам постійно", - розповіла місцева мешканка Тетяна.
Нагадаємо, ветерана Євгена Кучинського побили 17 березня. Кучинський стверджує, що на нього напали п'ятеро співробітників охоронної фірми - їм нібито не сподобалося, що він припаркувався на місці їхнього керівника. В охоронній фірмі заявили, що розбороняли бійку Кучинського зі стороннім чоловіком, якого він нібито підрізав.
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Навіщо іншим людям неприємності через те бикувате лайно ?
А также что все бабло в Одессе зарабатывается и отстегивается без его ведома и паевого участия?
кров - за кров , и по другому никак
ветеранам респект
Зачот буде, коли буде фізична помста
И что, собствено, охраняет фирма? Придомовую территорию от её законных владельцев?
Оббирает жителей как проституток в Киеве на Окружной. Ну так это тоже "охрана", "крыша", "сутенерство". Выберите подходящее слово сами.
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних років.
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних років.
за грощі жильцам які там проживають. Просто і ніякої корупції
Різниця дуже показова
Тому кацапи зараз платять данину Чечні, а наші заглядають в очі хутіну