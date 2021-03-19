У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався збій
В роботі Facebook стався збій.
Як передає Цензор.НЕТ, про проблеми з доступом повідомляється на сайті downdetector.com, який відстежує активність інтернет-сервісів.
Крім цього, збої сталися в роботі Instagram і WhatsApp, які належать Facebook. Під час спроби зайти в ці додатки з мобільних пристроїв, вони пишуть про неможливість оновити стрічку. Десктопні версії сайтів також працюють із перебоями.
Проблеми з доступом фіксуються у користувачів Європи.
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