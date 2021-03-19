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У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався збій

У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався збій

В роботі Facebook стався збій.

Як передає Цензор.НЕТ, про проблеми з доступом повідомляється на сайті downdetector.com, який відстежує активність інтернет-сервісів.

Крім цього, збої сталися в роботі Instagram і WhatsApp, які належать Facebook. Під час спроби зайти в ці додатки з мобільних пристроїв, вони пишуть про неможливість оновити стрічку. Десктопні версії сайтів також працюють із перебоями.

Проблеми з доступом фіксуються у користувачів Європи.

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Автор: 

інтернет (1989) соціальні мережі (1184)


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Топ коментарі
+4
кацапы?
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19.03.2021 20:31
+2
Похрен
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19.03.2021 20:32
+1
Кацапы замедляют работу интернет-сервисов.
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19.03.2021 20:31
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кацапы?
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19.03.2021 20:31 Відповісти
Мабуть кацапня тужиться зробити отвєтку американцям . ) На вайбері нічого не помітив . На інші ресурси покишо не заходив , нехай волна пройде ... .
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19.03.2021 20:47 Відповісти
У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався збій - Цензор.НЕТ 6351
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19.03.2021 20:58 Відповісти
Кацапы замедляют работу интернет-сервисов.
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19.03.2021 20:31 Відповісти
Похрен
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19.03.2021 20:32 Відповісти
Фиолетово...
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19.03.2021 20:35 Відповісти
Хтось зіпсував інформаційне повітря.
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19.03.2021 20:36 Відповісти
Бачила в інстаграмі. Думала тільки в мене щось зламалось.
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19.03.2021 20:46 Відповісти
помогла перезагрузка телефона
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19.03.2021 20:52 Відповісти
Ну раз помогла перезагрузка значит видать в доступе к фейсбуку что-то обновили с безопасностью или может на серверах был баг связанный с безопасностью.
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19.03.2021 21:05 Відповісти
И как теперь жить то?
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19.03.2021 21:03 Відповісти
ф бкакашка а вот вк няшка кацапья
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20.03.2021 01:07 Відповісти
Не пользуюсь всем этим дерьмом...
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20.03.2021 09:24 Відповісти
 
 