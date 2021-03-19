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Новини
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Нардеп Герман: податківець Тетера є обвинуваченим у вимаганні хабара, це - не перший такий випадок в його кар'єрі, але його все одно призначили на високу посаду в ДФС

Нардеп Герман: податківець Тетера є обвинуваченим у вимаганні хабара, це - не перший такий випадок в його кар'єрі, але його все одно призначили на високу посаду в ДФС

Народний депутат від "Слуги народу" Денис Герман підтвердив дані нардепа Холодова про те, що призначений на посаду начальника відділу оперативних розробок ГУ внутрішньої безпеки ДФС Андрій Тетера є обвинуваченим у кримінальній справі про вимагання хабарів, і заявив, що раніше Тетеру вже звільняли з податкових органів за хабарництво.

Про це Герман написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Мій колега народний депутат Андрій Холодов повідомив про те, що 25 лютого на високу посаду в центральному апараті ДФС призначено Андрія Тетеру, якого раніше тричі затримували під час одержання хабарів і який зараз є обвинуваченим у вимаганні, справа слухається в апеляційному суді Києва. Я перевірив дані Холодова і можу їх підтвердити.

Перший раз податківця Тетеру затримали на хабарництві в Фастові Київської області за побори з місцевих бабусь, які торгують на базарі молоком і м'ясом. Хабарі брали не тільки грошима, не гребували й продуктами. За це Тетеру було звільнено, але потім якимось невідомим способом він поновився. Наступний раунд хабарництва був в Одесі. Тут подробиць не знаю. Втретє - це саме той випадок, який описав Холодов", - написав Денис Герман.

Нагадаємо, раніше Андрій Холодов заявив, що в кримінальній справі, яка зараз слухається в апеляційному суді, йдеться про те, що Тетера, колишній заступник начальника оперативного управління Білоцерківської ОДПІ зі своїм колишнім підлеглим вимагав у підприємця $7 тисяч (але потім погодився на $6 тисяч) у 2014 році. Затримували прямо під час одержання хабаря готівкою. Васильківський міський суд першої інстанції слухав цю справу 4 роки. Зараз справа в апеляції.

Кваліфікація дій Тетери - пособництво у вимаганні, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або завдало значної шкоди потерпілому (частина 2 статті 189 КК України, строк від трьох до семи років).

За даними нардепа Германа, передостання посада Тетери - старший опер з особливо важливих справ першого оперативного відділу управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС в Одеській області.

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"Тобто він працював опером у регіональному офісі ДФС, і його відразу ж перевели на керівну посаду в центральний апарат - начальника відділу оперативних розробок ГУ внутрішньої безпеки ДФС. По суті, це подвійне підвищення - і дуже круте за мірками ДФС. Формально Тетера двічі повинен був пройти атестацію і перевірку, зокрема на поліграфі. Цікаво було б дізнатися, чи ставили йому під час проходження поліграфа запитання про подвиг у Фастові?", - написав Герман.

Нардеп Денис Герман вважає, що глава ДФС Вадим Мельник повинен прояснити обставини призначення податківця Андрія Тетери депутатам профільного комітету Ради - з питань фінансів, податкової та митної політики.

Автор: 

Холодов Андрій (80) ДФС (4044) Герман Денис (4) Мельник Вадим (86)


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Топ коментарі
+5
Для Зеублюдков такие кадры бесценны
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19.03.2021 20:47
+5
Что зеленые профессионалы делают с Украины... Похоже на Южный Судан только в Европейской части...
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19.03.2021 20:49
+2
Нардеп Герман: налоговик Тетера является обвиняемым в вымогательстве взятки, это – не первый такой случай в его карьере, но его все равно назначили на высокую должность в ГФС - Цензор.НЕТ 6099
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19.03.2021 20:32
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Нардеп Герман: налоговик Тетера является обвиняемым в вымогательстве взятки, это – не первый такой случай в его карьере, но его все равно назначили на высокую должность в ГФС - Цензор.НЕТ 6099
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19.03.2021 20:32 Відповісти
Для Зеублюдков такие кадры бесценны
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19.03.2021 20:47 Відповісти
Та це значить лише одне - що він брав хабарі не один. Мафія свого не лишає, і він лізе доверху в ієрархії мафії. Скоріше він взагалі, подобається мені слово бєс-полєзний для держави, але він скаладає структуру мафії. Авкаков теж хабарник, бо треться з такими ж.
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19.03.2021 20:36 Відповісти
но его все равно назначили на высокую должность в ГФС

С таким опытом он уже давно должен возглавлять ДФС!😁
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19.03.2021 20:36 Відповісти
З такими досягненнями він - цінний кадр в команді "новьіх ліц"-"рехформаторів"!
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19.03.2021 20:40 Відповісти
Что зеленые профессионалы делают с Украины... Похоже на Южный Судан только в Европейской части...
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19.03.2021 20:49 Відповісти
Ну, а як же? Ціний кадр для знищення держави Україна. Такі виродки зараз на гребені хвилі. Та не довго так буде, бо їм самі куратори голови і повідкручують після виконання їхньої місії або повідкручуємо ми.
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19.03.2021 21:00 Відповісти
Вы не понимаете ! Для банды он очень нужный человек.
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19.03.2021 21:20 Відповісти
Где только они находят этих ублюдков? Один гаже другого !
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19.03.2021 21:52 Відповісти
ну нима у зебуинов чесных кадров, нима
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19.03.2021 21:53 Відповісти
Рыбак рыбака видит издалека ! Ворюга , предатель -трус, , аферист , недопутлер
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20.03.2021 11:15 Відповісти
при нынешней власти такие ценные кадры просто валом повалили во все органы и все руководящие должности, наверное решили, что пришло их золотое время..., не, ну а чо, вместо борьбы с коррупцией президент борется, например, за свой рейтинг...и учится произносить еще более зажигательные речи, чем перед выборами...
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19.03.2021 22:05 Відповісти
 
 