Нардеп Герман: податківець Тетера є обвинуваченим у вимаганні хабара, це - не перший такий випадок в його кар'єрі, але його все одно призначили на високу посаду в ДФС

Народний депутат від "Слуги народу" Денис Герман підтвердив дані нардепа Холодова про те, що призначений на посаду начальника відділу оперативних розробок ГУ внутрішньої безпеки ДФС Андрій Тетера є обвинуваченим у кримінальній справі про вимагання хабарів, і заявив, що раніше Тетеру вже звільняли з податкових органів за хабарництво.

Про це Герман написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Мій колега народний депутат Андрій Холодов повідомив про те, що 25 лютого на високу посаду в центральному апараті ДФС призначено Андрія Тетеру, якого раніше тричі затримували під час одержання хабарів і який зараз є обвинуваченим у вимаганні, справа слухається в апеляційному суді Києва. Я перевірив дані Холодова і можу їх підтвердити.

Перший раз податківця Тетеру затримали на хабарництві в Фастові Київської області за побори з місцевих бабусь, які торгують на базарі молоком і м'ясом. Хабарі брали не тільки грошима, не гребували й продуктами. За це Тетеру було звільнено, але потім якимось невідомим способом він поновився. Наступний раунд хабарництва був в Одесі. Тут подробиць не знаю. Втретє - це саме той випадок, який описав Холодов", - написав Денис Герман.

Нагадаємо, раніше Андрій Холодов заявив, що в кримінальній справі, яка зараз слухається в апеляційному суді, йдеться про те, що Тетера, колишній заступник начальника оперативного управління Білоцерківської ОДПІ зі своїм колишнім підлеглим вимагав у підприємця $7 тисяч (але потім погодився на $6 тисяч) у 2014 році. Затримували прямо під час одержання хабаря готівкою. Васильківський міський суд першої інстанції слухав цю справу 4 роки. Зараз справа в апеляції.

Кваліфікація дій Тетери - пособництво у вимаганні, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або завдало значної шкоди потерпілому (частина 2 статті 189 КК України, строк від трьох до семи років).

За даними нардепа Германа, передостання посада Тетери - старший опер з особливо важливих справ першого оперативного відділу управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС в Одеській області.

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"Тобто він працював опером у регіональному офісі ДФС, і його відразу ж перевели на керівну посаду в центральний апарат - начальника відділу оперативних розробок ГУ внутрішньої безпеки ДФС. По суті, це подвійне підвищення - і дуже круте за мірками ДФС. Формально Тетера двічі повинен був пройти атестацію і перевірку, зокрема на поліграфі. Цікаво було б дізнатися, чи ставили йому під час проходження поліграфа запитання про подвиг у Фастові?", - написав Герман.

Нардеп Денис Герман вважає, що глава ДФС Вадим Мельник повинен прояснити обставини призначення податківця Андрія Тетери депутатам профільного комітету Ради - з питань фінансів, податкової та митної політики.