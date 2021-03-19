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Лещенко звинуватив главу УЗ Жмака - соратника Саакашвілі - в роботі на Ахметова

Лещенко звинуватив главу УЗ Жмака - соратника Саакашвілі - в роботі на Ахметова

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко звинуватив звільненого з посади глави правління компанії Володимира Жмака у роботі на олігарха Ріната Ахметова.

Своє звинувачення Лещенко сформулював у коментарі до поста у фейсбуці журналіста Михайла Ткача, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання одного з користувачів, що корисного він робить в "Укрзалізниці", Лещенко відповів: "Звільняю главу правління, якому, схоже, інтереси Ахметова виявляється затьмарили інтереси власної компанії".

Нагадаємо, 17 березня Кабмін звільнив Жмака з посади голови правління "УЗ". Жмак стверджує, що підстав для його звільнення не було і рішення прийнято з порушенням закону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За звільненням Жмака з посади в Укрзалізниці стоїть Віктор Пінчук, - нардеп

Лещенко звинуватив главу УЗ Жмака - соратника Саакашвілі - в роботі на Ахметова 01

Автор: 

Ахметов Рінат (2358) Лещенко Сергій (505) Саакашвілі Міхеіл (2155) Укрзалізниця (6839) Жмак Володимир (47)


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Топ коментарі
+6
ахметов посадил в кресло главы уз - шестерку, и через полгода купил за деньги спиженные в уз, своему сыну виллу в Швейцарии. казалось бы зеленский тут не причем, но это не точно.
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19.03.2021 21:02
+2
Лещ-увальнун.
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19.03.2021 20:45
+1
Лещенко понял что пахнет жареным, решил играть на опережение ))
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19.03.2021 21:06
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Лещ-увальнун.
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19.03.2021 20:45 Відповісти
ахметов посадил в кресло главы уз - шестерку, и через полгода купил за деньги спиженные в уз, своему сыну виллу в Швейцарии. казалось бы зеленский тут не причем, но это не точно.
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19.03.2021 21:02 Відповісти
Лещенко понял что пахнет жареным, решил играть на опережение ))
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19.03.2021 21:06 Відповісти
уже не опережение- если уволенного добивает
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19.03.2021 23:14 Відповісти
во всем виноват Саакашвилли
нужно срочно вводить санкции
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19.03.2021 21:10 Відповісти
За нехилі гроші наш "паровозик Томас" демонструє "бурхливу діяльність")
Цікаво, цей "ефективний менеджер" нарешті дізнався ширину залізничної колії в Україні!

«Залізничник» Лещенко не знає, якої ширини колії української залізниці - відео

https://bykvu.com/ru/bukvy/zaliznichnik-leshhenko-ne-znaie-jakoi-shirini-kolii-ukrainskoi-zaliznici-video/
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19.03.2021 21:14 Відповісти
Щоб бути видатним хірургом і рятувати сотні людських життів необов'язково знати довжину койки в палаті та марку постільної білизни
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19.03.2021 22:38 Відповісти
Ви праві!
Достатньо працювати в шапіто 95, бути в друзях або просто відповідним холуєм, тоді дорога відкрита до будь-якої посади у владі)
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19.03.2021 23:24 Відповісти
А чому ватник Лещенко спілкується не державною мовою?
Чому всі написи на вагонах Укрзалізниці на ворожій мові, коли всі інші країни бувшого радянського собюзу зробили всі написи на своїй мові?
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20.03.2021 12:48 Відповісти
Лещенка пище на сайті Бутусова не про Юльку? Не цікаво.
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19.03.2021 21:14 Відповісти
Ага,как будто никто не знает что Лещенко работает на Пинчука..
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19.03.2021 21:17 Відповісти
Оно еще и увольняет...какая отвратная рожа у этого лещенко,шо капець
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19.03.2021 21:26 Відповісти
Якби не окуляри, то є певна схожість з сином мами , яка любить швидкість.
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20.03.2021 07:45 Відповісти
смотри лещ пайку урежут, лучше делай ремонт и не кусай руку с конвертом
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19.03.2021 22:39 Відповісти
Теж мені новина. Там майже всі працюють на Ахметку. А інші на Беню
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19.03.2021 22:55 Відповісти
Або ж на обох відразу, в своїх інтересах, а триндять, що на благо держави.
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20.03.2021 07:42 Відповісти
Такими темпами они все друг друга сожрут до лета.
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20.03.2021 08:28 Відповісти
уволили в интересах пинчука.
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20.03.2021 13:31 Відповісти
 
 