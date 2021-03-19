Лещенко звинуватив главу УЗ Жмака - соратника Саакашвілі - в роботі на Ахметова

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко звинуватив звільненого з посади глави правління компанії Володимира Жмака у роботі на олігарха Ріната Ахметова.

Своє звинувачення Лещенко сформулював у коментарі до поста у фейсбуці журналіста Михайла Ткача, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання одного з користувачів, що корисного він робить в "Укрзалізниці", Лещенко відповів: "Звільняю главу правління, якому, схоже, інтереси Ахметова виявляється затьмарили інтереси власної компанії".

Нагадаємо, 17 березня Кабмін звільнив Жмака з посади голови правління "УЗ". Жмак стверджує, що підстав для його звільнення не було і рішення прийнято з порушенням закону.

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