Лещенко звинуватив главу УЗ Жмака - соратника Саакашвілі - в роботі на Ахметова
Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко звинуватив звільненого з посади глави правління компанії Володимира Жмака у роботі на олігарха Ріната Ахметова.
Своє звинувачення Лещенко сформулював у коментарі до поста у фейсбуці журналіста Михайла Ткача, інформує Цензор.НЕТ.
На запитання одного з користувачів, що корисного він робить в "Укрзалізниці", Лещенко відповів: "Звільняю главу правління, якому, схоже, інтереси Ахметова виявляється затьмарили інтереси власної компанії".
Нагадаємо, 17 березня Кабмін звільнив Жмака з посади голови правління "УЗ". Жмак стверджує, що підстав для його звільнення не було і рішення прийнято з порушенням закону.
Топ коментарі
+6 Super Gut
показати весь коментар19.03.2021 21:02
+2 Serhii #460747
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+1 Victor Bublik
показати весь коментар19.03.2021 21:06
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нужно срочно вводить санкции
Цікаво, цей "ефективний менеджер" нарешті дізнався ширину залізничної колії в Україні!
«Залізничник» Лещенко не знає, якої ширини колії української залізниці - відео
https://bykvu.com/ru/bukvy/zaliznichnik-leshhenko-ne-znaie-jakoi-shirini-kolii-ukrainskoi-zaliznici-video/
Достатньо працювати в шапіто 95, бути в друзях або просто відповідним холуєм, тоді дорога відкрита до будь-якої посади у владі)
Чому всі написи на вагонах Укрзалізниці на ворожій мові, коли всі інші країни бувшого радянського собюзу зробили всі написи на своїй мові?