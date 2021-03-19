РНБО проведе аудит всіх дозволів на користування надрами з 1994 р. та поверне народу в разі порушень умов, - Данілов
Рада національної безпеки і оборони проведе аудит всіх дозволів на користування надрами з 1994 року та поверне народу в разі порушень умов користування.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ухвалено рішення протягом короткого проміжку часу провести аудит всіх без винятку дозволів, які видавалися, починаючи з 1994 року", - сказав Данілов під час брифінгу в п'ятницю.
За його словами, буде надано публічну інформацію про кожен дозвіл: "де перебуває фізично, на території якої громади", а також інформацію про всіх їхніх бенефіціарів.
"Якщо буде виявлено порушення під час виконання ліцензійних умов цих дозволів, такі дозволи законно повертатимуться народу України", - наголосив секретар РНБО.
Данілов пояснив, що таке рішення ухвалено у зв'язку з необхідністю привести у відповідність до чинного законодавства та Конституції користування українськими надрами.
"Згідно з Конституцією надра належать українському народові. На превеликий жаль, при першому навіть приблизному аудиті виявилося, що в українського народу там не дуже багато. Переважно це народ, який живе на Віргінських або інших островах і в державах, які до України мають не зовсім прямий стосунок", - зазначив секретар РНБО.
Він також повідомив, що голова Держгеонадр Роман Опімах доповідав з питання стану надрокористування на засіданні РНБО.
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народ не получит нифига
Невже такою "турбодіяльністю" хочуть дотягнути до виборів?
І коли в перших двох епізодах серіалу ще була якась завязка історії, надія і сподівання на щось цікаве (а раптом не засцить і вальне кума хуzlа?), то кожні наступні серії стають все більш нудними, декорації і спецефекти все більш дешевими, актори все менш професійними, а в сам сюжет скочується в якесь примітивне заїжджене фантастичне русло.
Пригадую як в 90-х, країна що дивилася Санта-Барбару, протягом 465-ти серій чекала чи вийде Сісі з коми, так і зараз країна, дивлячись поганенький серіал поганенького актора чекає, коли ж арештують сім'ю кумів хуzlа, що фінансують терористів. Бо це логічно...
Натомість сценаристи серіалу годують країну черговим аудитом держави, на цей раз державних надр (який вони обіцяли провести протягом півроку в 2019) і обіцяють відібрати надра в усіх жителів офшорних островів.
Та я би не проти, тільки аж надто фантастично виглядає цей сюжет про рядового Моніку Янелоха, який поборов армію олігархів у випадку, коли навіть кума хуzlа, оголошеного злочинцем і терористом, рядовий засцяв арештувати. А тут прямо виклики ахметову, бені, фірташу та іншим драконам.
Нудно, не цікаво, нереалістично і дешево.
Або садіть кума/беню/ахмета, або закінчуйте цей серіал.
Не цікаво в 2021-му дивитись 465-ть серій про Моніку в комі.
https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__[0]=AZVy68HlRI8StHs-Uvd0q2rFTjqJJpBk0HpqlfhTAL58e7cC_g0nRfn2hjZmLM4lEJLOykT_p82VZ3LrGFMbhs-eU0G9Gl_qxPvR5d5a9uPdsg9BI7Ia8jt-KXDShRM5xaAICOAmhZrYER_zv5L2xmuy&__tn__=-UC%2CP-R Mason Lemberg
1, в 90 их скупали россияне
2. Много скважин левых сейчас ( без лицензий)
3. Заводы мин вод практически не платят налоги и местные налоговики в доле
4, с нелегальных скважин идёт чёрный нал , который потом заносят в Киеве - в генпрокуратуру , в налоговую , в укрпрофоздоровницу
5. Директора заводов мин вод в тупую выкачивают воду, а потом валят на местных жителей
Это Свалявский и Шаянский куст Минвод
6. Ещё надо тряхнуть одесский институт экспертиз , который за бабки любую экспертизу на эту воду рисуют
7. Тему знаю 😀 - с жтой мафией никто не может справиться
Если бы реально решили нагнуть по левым лицензиям на газ, нефть, на разведанные но законсервированные скважины, то СНБО сейчас бы уже надо было охранять не нацгвардией, а правосеками
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 3 ч. ·
Засідання РНБО «ні про що».
Ні санкцій проти Коломойського (як же зачепити такого партнера?).
Ні санкцій проти Фірташа.
Ні нових санкцій проти Медведчука.
Ні термінових звітів по коронавірусу та катасрофічній ситуації в Україні.
«Нові» санкції проти Азарова, Януковича,Аксьонова чи Колісніченка виглядають смішно.
Серіал під назвою «п'ятничне РНБО» схоже кінцево здувається.
Єдине позитивне рішення - це санкції проти компаній які займаються видобутком та розробкою надр. І то, якщо буде як з Медведчуком/Козаком - толку нуль.
пенсионный фонд проаудировали, перепись населения провели, чего бы ещё просвистеть?
Циркові вистави РНБО - дешева "Санта Барбара", і не більше)
Кожна наступна "серія" РНБ0 нагадує нові епізоди поганенького серіалу.
І коли в перших двох епізодах серіалу, ще була якась завязка історії, надія і сподівання на щось цікаве (а раптом не засцить і вальне кума Пуйла?), то кожні наступні серії стають все більш нудними, декорації і спецефекти все більш дешевими, актори все менш професійними, а в сам сюжет скочується в якесь примітивне заїжджене фантастичне русло.
Пригадую як в 90-х, країна що дивилася Санта-Барбару, протягом 465-ти серій чекала чи вийде Сісі з коми, так і зараз країна, дивлячись поганенький серіал поганенького актора чекає, коли ж арештують сім'ю кумів хуzlа, що фінансують терористів. Бо це логічно...
Натомість, сценаристи серіалу годують країну черговим аудитом держави, на цей раз державних надр (який вони обіцяли провести протягом півроку ще в 2019р.) і обіцяють відібрати надра в усіх жителів офшорних островів.
Та я би не проти, тільки аж надто фантастично виглядає цей сюжет про рядового Моніку Янелоха, який поборов армію олігархів, при тому, що Мертвечука, кума Пуйла, оголошеного злочинцем і терористом, рядовий Моніка - засцяв арештувати.
А тут, прямо виклики ахметову, бені, фірташу та іншим драконам.
Нудно, не цікаво, нереалістично і дешево.
Або садіть кума/Беню/Ахмета, або закінчуйте цей серіал.
Не цікаво в 2021-му дивитись 465-ть серій про Моніку в комі.
Mason Lemberg