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Новини
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РНБО проведе аудит всіх дозволів на користування надрами з 1994 р. та поверне народу в разі порушень умов, - Данілов

РНБО проведе аудит всіх дозволів на користування надрами з 1994 р. та поверне народу в разі порушень умов, - Данілов

Рада національної безпеки і оборони проведе аудит всіх дозволів на користування надрами з 1994 року та поверне народу в разі порушень умов користування.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ухвалено рішення протягом короткого проміжку часу провести аудит всіх без винятку дозволів, які видавалися, починаючи з 1994 року", - сказав Данілов під час брифінгу в п'ятницю.

За його словами, буде надано публічну інформацію про кожен дозвіл: "де перебуває фізично, на території якої громади", а також інформацію про всіх їхніх бенефіціарів.

"Якщо буде виявлено порушення під час виконання ліцензійних умов цих дозволів, такі дозволи законно повертатимуться народу України", - наголосив секретар РНБО.

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Данілов пояснив, що таке рішення ухвалено у зв'язку з необхідністю привести у відповідність до чинного законодавства та Конституції користування українськими надрами.

"Згідно з Конституцією надра належать українському народові. На превеликий жаль, при першому навіть приблизному аудиті виявилося, що в українського народу там не дуже багато. Переважно це народ, який живе на Віргінських або інших островах і в державах, які до України мають не зовсім прямий стосунок", - зазначив секретар РНБО.

Він також повідомив, що голова Держгеонадр Роман Опімах доповідав з питання стану надрокористування на засіданні РНБО.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2279) копалини (181) надра (58)


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Топ коментарі
+9
Рооооозігнались, іііііііі.......
СНБО проведет аудит всех разрешений на недропользование с 1994 г. и вернет народу в случае нарушений условий, - Данилов - Цензор.НЕТ 2837
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19.03.2021 20:51
+6
Разгон неплохой, посмотрим на результаты. Кто у нас только на недрах не зарабатывал, все "островитяне", а народу копейки кидали
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19.03.2021 20:49
+5
Вау, какая кипучая имитация деятельности для отвлечения внимания! Дарю ещё пару идей - обещайте возврат и индексацию советских вкладов, а также не забудьте забрать у англичан (с набежавшими процентами) скарбы гетьмана Полуботка и раздать простому нАриду! Лохам такое зайдёт! Кстати, я от своей доли благородно отказываюсь - пусть вам зебилам больше достанется! Не благодарите!
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19.03.2021 21:37
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смерть барыгам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.03.2021 20:48 Відповісти
Разгон неплохой, посмотрим на результаты. Кто у нас только на недрах не зарабатывал, все "островитяне", а народу копейки кидали
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19.03.2021 20:49 Відповісти
Рооооозігнались, іііііііі.......
СНБО проведет аудит всех разрешений на недропользование с 1994 г. и вернет народу в случае нарушений условий, - Данилов - Цензор.НЕТ 2837
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19.03.2021 20:51 Відповісти
передел под сына буйдена
народ не получит нифига
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19.03.2021 20:52 Відповісти
предлагаю начать с 1904 года!
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19.03.2021 20:57 Відповісти
Олигархи скажут Данилову что б он на досуге послушал песню -Про комбайнеров
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19.03.2021 20:57 Відповісти
Судячи по всьому наш уряд буде займатися будь-чим, крім поточних справ і вирішення проблем 2021р.

Невже такою "турбодіяльністю" хочуть дотягнути до виборів?
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19.03.2021 21:07 Відповісти
бизнес воны накроется...
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19.03.2021 21:09 Відповісти
Тепер до відер і лантухів не докупишся: народ в очікуванні, що йому щось повернуть, порозгрібає усі.
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19.03.2021 21:15 Відповісти
Кожна наступна "серія" РНБ0 нагадує нові епізоди поганенького серіалу

І коли в перших двох епізодах серіалу ще була якась завязка історії, надія і сподівання на щось цікаве (а раптом не засцить і вальне кума хуzlа?), то кожні наступні серії стають все більш нудними, декорації і спецефекти все більш дешевими, актори все менш професійними, а в сам сюжет скочується в якесь примітивне заїжджене фантастичне русло.

Пригадую як в 90-х, країна що дивилася Санта-Барбару, протягом 465-ти серій чекала чи вийде Сісі з коми, так і зараз країна, дивлячись поганенький серіал поганенького актора чекає, коли ж арештують сім'ю кумів хуzlа, що фінансують терористів. Бо це логічно...

Натомість сценаристи серіалу годують країну черговим аудитом держави, на цей раз державних надр (який вони обіцяли провести протягом півроку в 2019) і обіцяють відібрати надра в усіх жителів офшорних островів.

Та я би не проти, тільки аж надто фантастично виглядає цей сюжет про рядового Моніку Янелоха, який поборов армію олігархів у випадку, коли навіть кума хуzlа, оголошеного злочинцем і терористом, рядовий засцяв арештувати. А тут прямо виклики ахметову, бені, фірташу та іншим драконам.

Нудно, не цікаво, нереалістично і дешево.

Або садіть кума/беню/ахмета, або закінчуйте цей серіал.
Не цікаво в 2021-му дивитись 465-ть серій про Моніку в комі.

https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__[0]=AZVy68HlRI8StHs-Uvd0q2rFTjqJJpBk0HpqlfhTAL58e7cC_g0nRfn2hjZmLM4lEJLOykT_p82VZ3LrGFMbhs-eU0G9Gl_qxPvR5d5a9uPdsg9BI7Ia8jt-KXDShRM5xaAICOAmhZrYER_zv5L2xmuy&__tn__=-UC%2CP-R Mason Lemberg
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19.03.2021 21:17 Відповісти
Ну а тем временем, президент Литвы Науседа просит власть Украины не покупать электроэнергию у Беларуси
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19.03.2021 21:22 Відповісти
Вау, какая кипучая имитация деятельности для отвлечения внимания! Дарю ещё пару идей - обещайте возврат и индексацию советских вкладов, а также не забудьте забрать у англичан (с набежавшими процентами) скарбы гетьмана Полуботка и раздать простому нАриду! Лохам такое зайдёт! Кстати, я от своей доли благородно отказываюсь - пусть вам зебилам больше достанется! Не благодарите!
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19.03.2021 21:37 Відповісти
Пусть проверят разрешения на скважины минеральной воды в Карпатах
1, в 90 их скупали россияне
2. Много скважин левых сейчас ( без лицензий)
3. Заводы мин вод практически не платят налоги и местные налоговики в доле

4, с нелегальных скважин идёт чёрный нал , который потом заносят в Киеве - в генпрокуратуру , в налоговую , в укрпрофоздоровницу
5. Директора заводов мин вод в тупую выкачивают воду, а потом валят на местных жителей
Это Свалявский и Шаянский куст Минвод
6. Ещё надо тряхнуть одесский институт экспертиз , который за бабки любую экспертизу на эту воду рисуют
7. Тему знаю 😀 - с жтой мафией никто не может справиться
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19.03.2021 21:50 Відповісти
надо начать с Фукса в эпоху Пороха
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19.03.2021 22:00 Відповісти
По факту накажут Миколу, который пробурил у себя скважину на воду во дворе без разрешения, и этим все закончится. Зато пиар и рейтинг.
Если бы реально решили нагнуть по левым лицензиям на газ, нефть, на разведанные но законсервированные скважины, то СНБО сейчас бы уже надо было охранять не нацгвардией, а правосеками
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19.03.2021 22:51 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=****************************************************************************************************************-hy6zZ5NA72YUZcv6Pw&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 3 ч. ·

Засідання РНБО «ні про що».

Ні санкцій проти Коломойського (як же зачепити такого партнера?).

Ні санкцій проти Фірташа.
Ні нових санкцій проти Медведчука.
Ні термінових звітів по коронавірусу та катасрофічній ситуації в Україні.

«Нові» санкції проти Азарова, Януковича,Аксьонова чи Колісніченка виглядають смішно.

Серіал під назвою «п'ятничне РНБО» схоже кінцево здувається.

Єдине позитивне рішення - це санкції проти компаній які займаються видобутком та розробкою надр. І то, якщо буде як з Медведчуком/Козаком - толку нуль.
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19.03.2021 23:02 Відповісти
да ладно
пенсионный фонд проаудировали, перепись населения провели, чего бы ещё просвистеть?
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19.03.2021 23:38 Відповісти
что то меня пугает и кое что напоминает "разрушим до основания и потом мы" гражданская война два голодомора, война репрессии
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20.03.2021 00:30 Відповісти
Це пздц називається
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20.03.2021 00:54 Відповісти
March 19th, 2021, 10:35 pm
Циркові вистави РНБО - дешева "Санта Барбара", і не більше)
Кожна наступна "серія" РНБ0 нагадує нові епізоди поганенького серіалу.
І коли в перших двох епізодах серіалу, ще була якась завязка історії, надія і сподівання на щось цікаве (а раптом не засцить і вальне кума Пуйла?), то кожні наступні серії стають все більш нудними, декорації і спецефекти все більш дешевими, актори все менш професійними, а в сам сюжет скочується в якесь примітивне заїжджене фантастичне русло.
Пригадую як в 90-х, країна що дивилася Санта-Барбару, протягом 465-ти серій чекала чи вийде Сісі з коми, так і зараз країна, дивлячись поганенький серіал поганенького актора чекає, коли ж арештують сім'ю кумів хуzlа, що фінансують терористів. Бо це логічно...
Натомість, сценаристи серіалу годують країну черговим аудитом держави, на цей раз державних надр (який вони обіцяли провести протягом півроку ще в 2019р.) і обіцяють відібрати надра в усіх жителів офшорних островів.
Та я би не проти, тільки аж надто фантастично виглядає цей сюжет про рядового Моніку Янелоха, який поборов армію олігархів, при тому, що Мертвечука, кума Пуйла, оголошеного злочинцем і терористом, рядовий Моніка - засцяв арештувати.
А тут, прямо виклики ахметову, бені, фірташу та іншим драконам.
Нудно, не цікаво, нереалістично і дешево.
Або садіть кума/Беню/Ахмета, або закінчуйте цей серіал.
Не цікаво в 2021-му дивитись 465-ть серій про Моніку в комі.
Mason Lemberg
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20.03.2021 01:05 Відповісти
це називається, повторно треба занести хабарі, типа з папірєдніками порєшали, тепер треба знову, жаба давить, що не вони тоді брали, то візьмуть тепер.
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20.03.2021 08:29 Відповісти
 
 