РНБО проведе аудит всіх дозволів на користування надрами з 1994 р. та поверне народу в разі порушень умов, - Данілов

Рада національної безпеки і оборони проведе аудит всіх дозволів на користування надрами з 1994 року та поверне народу в разі порушень умов користування.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ухвалено рішення протягом короткого проміжку часу провести аудит всіх без винятку дозволів, які видавалися, починаючи з 1994 року", - сказав Данілов під час брифінгу в п'ятницю.

За його словами, буде надано публічну інформацію про кожен дозвіл: "де перебуває фізично, на території якої громади", а також інформацію про всіх їхніх бенефіціарів.

"Якщо буде виявлено порушення під час виконання ліцензійних умов цих дозволів, такі дозволи законно повертатимуться народу України", - наголосив секретар РНБО.

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Данілов пояснив, що таке рішення ухвалено у зв'язку з необхідністю привести у відповідність до чинного законодавства та Конституції користування українськими надрами.

"Згідно з Конституцією надра належать українському народові. На превеликий жаль, при першому навіть приблизному аудиті виявилося, що в українського народу там не дуже багато. Переважно це народ, який живе на Віргінських або інших островах і в державах, які до України мають не зовсім прямий стосунок", - зазначив секретар РНБО.

Він також повідомив, що голова Держгеонадр Роман Опімах доповідав з питання стану надрокористування на засіданні РНБО.