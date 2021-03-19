Зеленський: "Діти до 18 років незабаром зможуть отримувати кошти від видобутку надр в Україні на депозитний рахунок у банку". ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський після засідання РНБО нагадав, що згідно з Конституцією, надра є власністю всього народу України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Зеленського
"Часи, коли існував список прізвищ, які вважалися українським народом і можуть володіти і користуватися надрами, - ці часи закінчилися. В контексті цього хочу повідомити, що незабаром ми запропонуємо механізм для втілення в життя однієї з моїх передвиборчих обіцянок, а саме - про економічний паспорт українця. За ним всі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років, зможуть отримувати кошти від використання і видобутку надр України, які будуть накопичуватися на їх персональному депозитному рахунку в банку, і після досягнення повноліття зможуть бути витрачені ними для здобуття вищої освіти в Україні", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
отлично помню как украинская власть создала фонд государственного имущества, и сложилось впечатление что тысячи предприятий, которые в советскую эпоху держали экономику соцлагеря, разбирались и испарялись до последнего винта сами собой.
Хотя сегодняшние олигархи замурзаны в этом процессе не то что по рыльца а по самый пушок.
Процесс разгосударствления собственности в Украине осуществлялся четырьмя основными способами: в форме аренды с выкупом, акционирования, массовой сертификатной и индивидуальной денежной приватизации.
Несмотря на задекларированную государством именную форму раздачи населению приватизационных и компенсационных сертификатов, власть допустила не только их противозаконную куплю-продажу, но и массовую скупку финансовыми спекулянтами.
На моих глазах предприятие по изготовлению мясных полуфабрикатов для школ и детсадов на целую область превратили в металлолом.
Потом выяснилось, что его бывший директор вступил в преступный сговор с Лазоренком.
И что? А то. Где сейчас пребывает пан Лазоренко?
А директор-банкрот в Коста-Рике.
Это теже дети,которым была отдана госдача в Конча-Заспе!
А я пам ятає Юліну тисячу
Збогатились до всрачки.
Рентную плату, которую сейчас получает бюджет, будут ложить на какой-то счет с получением через 18 лет. А управлять теми счетами будет Игорь Валерич
Бабушка-пенсионерка тоже должна получать. Но поскольку бабушке можно платить сразу - тут нью-васюки дали сбой.
... но он увидел глаза плешивца и понял..тот не хочет войны))
Кагтавий байкар і ... хто йому ці ідеї каже?!
Вот именно - всего народа Украины. Т.е. не только и не столько детей, которые ПОКА что только в общий котел смогли добавить кал, мочу и ... всё!!! Почему тогда я, совершенно не детского возраста, должен платить за газ и нефть (бензин) вполне мировые цены? Которые совсем не учитывают того, что и Я имею право собственника на эти продукты недр Украины ???
А там хоть не рассветай)))
Вова, хватит пи@деть в фб, достал ты уже идиот недоношенный!
або безкоштовно вiдпрацевувати iх
Аваков и Венедиктова - твои соучастники! Вы се фальсификаторы уголовных дел, а значит преступники!
Ох вова як тебе от5из9ити хочеться за твої викрутаси, тебе якщо не посадять то вб'ють або свої або звичайні пересічні громадяни.