Головні новини 19 березня: санкції проти Януковича і Co, суд скасував заборону книги про Стуса
РНБО ввів санкції проти Януковича, Азарова і ще 25 осіб, в Росії повідомили про затримання "українських націоналістів", книгу про Стуса дозволили, годинник доведеться переводити - головні новини 19 березня.
Санкції проти Януковича, Азарова і "колишніх"
РНБО ввела найжорсткіші санкції проти Януковича, Азарова, Пшонки, Табачника, Аксьонова, Затуліна, Константинова, Поклонської, Курченка та інших. Загалом у списку - 27 осіб.
Крім цього, всі діючі дотепер укази Януковича перевірять на предмет загрози для держави. Також санкції ввели проти 19 надрокористувачів, а всі дозволи на користування надрами, видані з 1994 року, перевірять і якщо знайдуть порушення - повернуть надра народу.
Президент Зеленський у відеозверненні назвав нинішні санкції наступним кроком до відновлення в Україні справедливості.
У Росії затримали 14 "українських націоналістів"
Затримання відбулися в містах Ярославль і Геленджик. ФСБ запевняє, що затримані - члени "української молодіжної радикальної неонацистської спільноти" М.К.У (Маніяки. Культ убивць)". Їх звинувачують у створенні екстремістського співтовариства. Засновнику групи, за даними ФСБ, 21 рік.
СБУ пред'явила звинувачення пропагандисту Шпіру
Михайло Шпір називає себе політтехнологом. Він неодноразово з'являвся в ефірі російських телеканалів, а в українському інформаційному просторі просував "наративи держави-агресора". Тепер йому пред'явили підозри в посяганні на територіальну цілісність України, порушення рівноправності громадян і пропаганді комуністичного режиму.
Суд скасував заборону книги про Стуса
Київський апеляційний суд задовольнив апеляцію на рішення суду першої інстанції про заборону поширювати книгу "Справа Василя Стуса". Заборонити розповсюдження книги намагався в минулому адвокат Стуса, а нині - кум Путіна і глава політради ОПЗЖ Віктор Медведчук.
Годинники доведеться перевести
Рада не підтримала законопроєкт про скасування переходу на літній час - хоча перед голосуванням політики заявляли, що проголосувати "за" пообіцяли всі фракції. Тепер "слуга народу" Підласа каже, що перехід на літній час може скасувати своїм рішенням Кабінет міністрів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дні занадто куці та малі,
Ще не всі чорти живуть на небі,
Ходить їх до біса на землі.
Бачиш, з ними щогодини б'юся,
Чуєш - битви споконвічний грюк!
Як же я без друзів обійдуся,
Без лобів їх, без очей і рук?
(з В. Симоненка)
Нашел - статью в Комсомолке годичной давности https://kp.ua/life/660062-19-letnyi-sadyst-yz-dnepra-nazyvaet-sebia-maniakom-y-psykhom (17 февраля 2020, 22:00)
Но там - про маньяков и психов !
Еще один след Егора и его друзей найден на странице аккаунта "Русский Акцент".
"Егор "Маньяк", основатель культа М.К.У., порезал обывалу и выложил видосик в сеть. Теперь его накрыли мусора, избили и отобрали телефон. Адвокат стоит 20 тысяч гривен. Егора могут закрыть на пожизненно, узнав о его делах. Он один из последних бойцов за сохранение Арийской расы. Если его закроют, это будет означать только одно - конец" - написано на странице этого аккаунта.
Как выяснила "КП" в Украине", загадочная "М.К.У." расшифровывается как "Молодежь, которая улыбается". Ее основатель называет себя "маньяком" и "психом" потому, что это звучит брутально.
Также мы отыскали сам паблик "М.К.У.", у которого уже 411 подписчиков. В описании сообщества сказано: "Грядет. Очищение".
А сегодня - уже - 14 участников "украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М.К.У"".Источник: https://censor.net/ru/n3254321
ОПЗЖ - 0 голосов;
ПЕС - 0 голосов;
"Голос" - 0 голосов.
Как видим "оппозиция" монолитна как никогда.
Им на граждан НАСРАТЬ.
Что москали приватизировали географические часовые пояса?
Да,сногсшибательная новость! Головне- вчасно! Зараз поїдуть до Росії заарештовувати 25 осіб....