Головні новини 19 березня: санкції проти Януковича і Co, суд скасував заборону книги про Стуса

РНБО ввів санкції проти Януковича, Азарова і ще 25 осіб, в Росії повідомили про затримання "українських націоналістів", книгу про Стуса дозволили, годинник доведеться переводити - головні новини 19 березня.

Санкції проти Януковича, Азарова і "колишніх"

РНБО ввела найжорсткіші санкції проти Януковича, Азарова, Пшонки, Табачника, Аксьонова, Затуліна, Константинова, Поклонської, Курченка та інших. Загалом у списку - 27 осіб.

Крім цього, всі діючі дотепер укази Януковича перевірять на предмет загрози для держави. Також санкції ввели проти 19 надрокористувачів, а всі дозволи на користування надрами, видані з 1994 року, перевірять і якщо знайдуть порушення - повернуть надра народу.

Президент Зеленський у відеозверненні назвав нинішні санкції наступним кроком до відновлення в Україні справедливості.

У Росії затримали 14 "українських націоналістів"

Затримання відбулися в містах Ярославль і Геленджик. ФСБ запевняє, що затримані - члени "української молодіжної радикальної неонацистської спільноти" М.К.У (Маніяки. Культ убивць)". Їх звинувачують у створенні екстремістського співтовариства. Засновнику групи, за даними ФСБ, 21 рік.

СБУ пред'явила звинувачення пропагандисту Шпіру

Михайло Шпір називає себе політтехнологом. Він неодноразово з'являвся в ефірі російських телеканалів, а в українському інформаційному просторі просував "наративи держави-агресора". Тепер йому пред'явили підозри в посяганні на територіальну цілісність України, порушення рівноправності громадян і пропаганді комуністичного режиму.

Суд скасував заборону книги про Стуса

Київський апеляційний суд задовольнив апеляцію на рішення суду першої інстанції про заборону поширювати книгу "Справа Василя Стуса". Заборонити розповсюдження книги намагався в минулому адвокат Стуса, а нині - кум Путіна і глава політради ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Годинники доведеться перевести

Рада не підтримала законопроєкт про скасування переходу на літній час - хоча перед голосуванням політики заявляли, що проголосувати "за" пообіцяли всі фракції. Тепер "слуга народу" Підласа каже, що перехід на літній час може скасувати своїм рішенням Кабінет міністрів.