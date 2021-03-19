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Новини
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Головні новини 19 березня: санкції проти Януковича і Co, суд скасував заборону книги про Стуса

Головні новини 19 березня: санкції проти Януковича і Co, суд скасував заборону книги про Стуса

РНБО ввів санкції проти Януковича, Азарова і ще 25 осіб, в Росії повідомили про затримання "українських націоналістів", книгу про Стуса дозволили, годинник доведеться переводити - головні новини 19 березня.

Санкції проти Януковича, Азарова і "колишніх"

РНБО ввела найжорсткіші санкції проти Януковича, Азарова, Пшонки, Табачника, Аксьонова, Затуліна, Константинова, Поклонської, Курченка та інших. Загалом у списку - 27 осіб.

Крім цього, всі діючі дотепер укази Януковича перевірять на предмет загрози для держави. Також санкції ввели проти 19 надрокористувачів, а всі дозволи на користування надрами, видані з 1994 року, перевірять і якщо знайдуть порушення - повернуть надра народу.

Президент Зеленський у відеозверненні назвав нинішні санкції наступним кроком до відновлення в Україні справедливості.

У Росії затримали 14 "українських націоналістів"

Затримання відбулися в містах Ярославль і Геленджик. ФСБ запевняє, що затримані - члени "української молодіжної радикальної неонацистської спільноти" М.К.У (Маніяки. Культ убивць)". Їх звинувачують у створенні екстремістського співтовариства. Засновнику групи, за даними ФСБ, 21 рік.

СБУ пред'явила звинувачення пропагандисту Шпіру

Михайло Шпір називає себе політтехнологом. Він неодноразово з'являвся в ефірі російських телеканалів, а в українському інформаційному просторі просував "наративи держави-агресора". Тепер йому пред'явили підозри в посяганні на територіальну цілісність України, порушення рівноправності громадян і пропаганді комуністичного режиму.

Суд скасував заборону книги про Стуса

Київський апеляційний суд задовольнив апеляцію на рішення суду першої інстанції про заборону поширювати книгу "Справа Василя Стуса". Заборонити розповсюдження книги намагався в минулому адвокат Стуса, а нині - кум Путіна і глава політради ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Годинники доведеться перевести

Рада не підтримала законопроєкт про скасування переходу на літній час - хоча перед голосуванням політики заявляли, що проголосувати "за" пообіцяли всі фракції. Тепер "слуга народу" Підласа каже, що перехід на літній час може скасувати своїм рішенням Кабінет міністрів.

Автор: 

Азаров Микола (1876) час (90) Зеленський Володимир (23790) росія (65098) санкції (11816) РНБО (2279) Стус Василь (73) Янукович Віктор (10778)


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Топ коментарі
+4
АдвоКАТ Стуса

Главные новости 19 марта: санкции против Януковича и Co, суд отменил запрет книги о Стусе - Цензор.НЕТ 4334
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19.03.2021 22:04
+1
Рідко, Стусе, згадують про тебе,
Дні занадто куці та малі,
Ще не всі чорти живуть на небі,
Ходить їх до біса на землі.

Бачиш, з ними щогодини б'юся,
Чуєш - битви споконвічний грюк!
Як же я без друзів обійдуся,
Без лобів їх, без очей і рук?

(з В. Симоненка)
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19.03.2021 22:40
+1
По голосованию за отмену перехода на летнее время ЗА
ОПЗЖ - 0 голосов;
ПЕС - 0 голосов;
"Голос" - 0 голосов.
Как видим "оппозиция" монолитна как никогда.
Им на граждан НАСРАТЬ.
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19.03.2021 23:09
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АдвоКАТ Стуса

Главные новости 19 марта: санкции против Януковича и Co, суд отменил запрет книги о Стусе - Цензор.НЕТ 4334
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19.03.2021 22:04 Відповісти
Рідко, Стусе, згадують про тебе,
Дні занадто куці та малі,
Ще не всі чорти живуть на небі,
Ходить їх до біса на землі.

Бачиш, з ними щогодини б'юся,
Чуєш - битви споконвічний грюк!
Як же я без друзів обійдуся,
Без лобів їх, без очей і рук?

(з В. Симоненка)
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19.03.2021 22:40 Відповісти
Ц
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19.03.2021 22:48 Відповісти
Про М.К.У. - уже писав у відповідній статті .. Просто скопіюю...

Нашел - статью в Комсомолке годичной давности https://kp.ua/life/660062-19-letnyi-sadyst-yz-dnepra-nazyvaet-sebia-maniakom-y-psykhom (17 февраля 2020, 22:00)
Но там - про маньяков и психов !

Еще один след Егора и его друзей найден на странице аккаунта "Русский Акцент".
"Егор "Маньяк", основатель культа М.К.У., порезал обывалу и выложил видосик в сеть. Теперь его накрыли мусора, избили и отобрали телефон. Адвокат стоит 20 тысяч гривен. Егора могут закрыть на пожизненно, узнав о его делах. Он один из последних бойцов за сохранение Арийской расы. Если его закроют, это будет означать только одно - конец" - написано на странице этого аккаунта.
Как выяснила "КП" в Украине", загадочная "М.К.У." расшифровывается как "Молодежь, которая улыбается". Ее основатель называет себя "маньяком" и "психом" потому, что это звучит брутально.
Также мы отыскали сам паблик "М.К.У.", у которого уже 411 подписчиков. В описании сообщества сказано: "Грядет. Очищение".

Головні новини 19 березня: санкції проти Януковича і Co, суд скасував заборону книги про Стуса - Цензор.НЕТ 3954А сегодня - уже - 14 участников "украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М.К.У"".Источник: https://censor.net/ru/n3254321
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19.03.2021 23:04 Відповісти
По голосованию за отмену перехода на летнее время ЗА
ОПЗЖ - 0 голосов;
ПЕС - 0 голосов;
"Голос" - 0 голосов.
Как видим "оппозиция" монолитна как никогда.
Им на граждан НАСРАТЬ.
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19.03.2021 23:09 Відповісти
А, може, вони якраз і думають про "граждан", а не про те, як зробить "гражданам" гірше, але щоб тільки не так, як у "москалів".
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20.03.2021 00:07 Відповісти
А что плохого жить на своем "географическом" времени?
Что москали приватизировали географические часовые пояса?
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20.03.2021 00:11 Відповісти
Так і я про те. Проголосували правильно, незважаючи на москалів.
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20.03.2021 00:24 Відповісти
"СНБО ввел санкции против Януковича, Азарова и еще 25 человек, в России сообщили о задержании "
Да,сногсшибательная новость! Головне- вчасно! Зараз поїдуть до Росії заарештовувати 25 осіб....
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20.03.2021 09:08 Відповісти
Слава Байдену!
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20.03.2021 10:11 Відповісти
 
 