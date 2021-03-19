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Новини Коронавірус і карантин
2 004 25

Місцева влада має розробити комплекс заходів для підтримки громадян і бізнесу в умовах локдауну, - Зеленський

Місцева влада має розробити комплекс заходів для підтримки громадян і бізнесу в умовах локдауну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує від представників місцевої влади розробки комплексних заходів із надання підтримки громадянам і бізнесу в умовах посилення карантинних заходів у регіонах.

Про це президент заявив у своєму відеозверненні за підсумками засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

"Логічно, що про різні форми підтримки, вводячи локдаун на місцях, має подумати і місцева влада. Разом із посиленням карантину, вони повинні розробити комплекс заходів для підтримки категорій громадян і бізнесу саме свого регіону, які можуть постраждати через обмеження так званої червоної зони. Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути і затвердити їх на Конгресі місцевих і регіональних влад при президенті України", - сказав Зеленський.

Президент додав, що "центральна влада додасть 100% до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам і бізнесу, які постраждали через локдаун, таким чином, збільшивши суму підтримки удвічі".

Для того щоб надання допомоги було максимально прозорим, а головне - швидким, воно, за словами глави держави, має відбуватися завдяки порталу і додатку "Дія".

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Водночас Зеленський зазначив, що регіональні заходи підтримки не можуть вводитися місцевою владою у форматі "заборона є, а підтримки немає", або за принципом "грошей немає, але ви тримайтеся".

Глава держави також попросив Верховну Раду бути готовою у максимально короткі терміни прийняти всі зміни, які стануть необхідними для втілення пропозицій місцевої влади та уряду, а українців -дотримуватися заходів безпеки.

Зеленський також нагадав, що в січні 2021 року паралельно з введенням першого локдауну в Україні, за його дорученням уряд підготував широкий комплекс підтримки громадян і бізнесу у вигляді прямої фінансової допомоги, допомоги на дітей, компенсації з часткового безробіття, податкових канікул і низки інших стимулів.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+13
охренеть кричали гости
когда невесту тра ля ля

вначале отобрать бабки из местного бюджета а теперь "решайте сами"
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19.03.2021 21:45
+11
Назвавший рашиста "убийцей" ,из американского кармана по 1400 зелеными выписывает чеки,а не штаты отдельно взятые."Ковидныйе" лярды растащила "зелень" ,а теперь местные власти подсуетитесь
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19.03.2021 21:44
+10
Може у відставку? Ти б з оточенням мав би бути мозковим центром, який би розробив комплекс заходів. Ще вчора, навіть до твого президентства. Але у тебе не склалося. Взагалі дивно, якого ти пішов на президента.
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19.03.2021 21:37
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Може у відставку? Ти б з оточенням мав би бути мозковим центром, який би розробив комплекс заходів. Ще вчора, навіть до твого президентства. Але у тебе не склалося. Взагалі дивно, якого ти пішов на президента.
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19.03.2021 21:37 Відповісти
авжеж...для цього є рнбо, де він головує, а данілов - секретар...
мають розробити загальноукраїнський комплекс заходів і донести до виконавчої влади на місцях
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19.03.2021 22:08 Відповісти
Гроші з ковідного фонду собі, а виплати на місцях. Хто тут 73%-й, а ну пропердіть про Пороха
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19.03.2021 22:35 Відповісти
Такую крысу,как зекретин фиг найдешь...
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19.03.2021 21:40 Відповісти
...лядь гол уже длится пандемия,гол.А у Осла все местные власти виновны.
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19.03.2021 21:41 Відповісти
Ваву понесло, наркота видно з Колумбії.

Местные власти должны разработать комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна, – Зеленский - Цензор.НЕТ 1286
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19.03.2021 21:42 Відповісти
Знову все на місцеві бюджети ..........
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19.03.2021 21:43 Відповісти
Назвавший рашиста "убийцей" ,из американского кармана по 1400 зелеными выписывает чеки,а не штаты отдельно взятые."Ковидныйе" лярды растащила "зелень" ,а теперь местные власти подсуетитесь
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19.03.2021 21:44 Відповісти
охренеть кричали гости
когда невесту тра ля ля

вначале отобрать бабки из местного бюджета а теперь "решайте сами"
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19.03.2021 21:45 Відповісти
Так и я в шоке, отодрать местное самоуправление на деньги, потом кинуть всю беду на места, Степашка тоже заявил, шо это все по местам не хотят колоться, шо за цирк? Ах, да, 95.
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19.03.2021 22:00 Відповісти
як же зебіл-клован переагітовує вас всіх... але тільки тих, хто має голову на плечах, (а не гарбуз).
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19.03.2021 22:04 Відповісти
Та ти шо,тепер ця місцева отегешна влада землі по 2га осг віддадуть щоб люди займалися,яку по родичам і корєшам різними орендами порозпихували?
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19.03.2021 21:46 Відповісти
эти меры теперь по 2500 грн за каждого работающего а пенсию платить 2000 грн ..плять дураки и матиматика ..Порошенко точно до такого не додумался что б платить 2000 а вычесть 2500
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19.03.2021 21:49 Відповісти
А центральная власть будет в носу ковыряться и ждать когда деньги в бюджет накапают ? Попытка все взвалить на местную власть говорит о полной несостоятельности центра
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19.03.2021 21:52 Відповісти
Местные власти должны разработать комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна/ Да что тут разрабатывать. 100% зарплаты в первый год после увольнения, 80% во второй год.Как в старых странах ЕС.
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19.03.2021 21:53 Відповісти
Вот и сказочке конец...начали переводить стрелки на местные власти...
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19.03.2021 21:59 Відповісти
цей "комплекс заходів" - не завдання місцевої влади. Це - має робити центральна влада
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19.03.2021 22:02 Відповісти
Півтора року пандемія а вони ще нічого так і ,,нерозробили,,.Я їх розумію у них більш важливіщі першочергові притання наприклад якою фарбою фарбувати паркани і щоб це було на законному рівні і узаконено ВР України.
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19.03.2021 22:02 Відповісти
Ага , поддержка ...
Ввести новые цены на электрику и содержание мамы Кобелева - это не поддержка населения . Это как-то по другому называется .
Геноцид , кажется ...
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19.03.2021 22:03 Відповісти
Походу, місцевим владам зпустять ЦУ і план по "допомозі". А потім будуть на них кивати, що "самі локдаун ввели, нехай самі і викручуються". Сцарь хароший, боярє плахія. І ніпакорния. Мішают Бубочкє з ковідкой бороцця.
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19.03.2021 22:17 Відповісти
Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути і затвердити їх на Конгресі місцевих і регіональних влад при президенті України", - сказав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3254535

Цей обдовбаний Гідрант крім чекань і відосиків хоч щось робить для держави?
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19.03.2021 22:12 Відповісти
Хотите помочь бизнесу? Отмените аренду в закрытых ТРЦ на карантин. Почему владельцы РТЦ никоим образом не страдают от простоя, а бизнес, что не может работать несет всю тяжесть аренды, не имея дохода? Владельцам РТЦ из ковидного бюджета можно компенсировать половину потерь. Это сейчас называется стимулирование экономики.
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19.03.2021 22:18 Відповісти
Вскрыли второй конверт.
С завода уходит старый директор. На его место приходит другой. Предыдущий даёт приемнику три конверта и говорит:
- Вот тебе три конверта. Если будет плохо - открой 1-ый конверт. Если будет очень плохо - открой 2- ой конверт. А если будет совсем плохо - открой 3-ий конверт.

Нынешний директор завода положил конверты в сейф. Проходит год. У новичка ничего не получается. Он волнуется, как бы его на первом собрании не уволили. Нынешний директор вспоминает про сейф с конвертами. Открывает первый. Там написано: "Вали на меня". Директор приходит на собрание, работники ругаются. На что директор говорит:
- Я тут не причём, господа. Это всё ваш предыдущий. Это ещё после него так осталось.
Работники поверили, успокоились.

Прошли два года. Дела снова стали не ладится. Руководитель стал беспокоится - всё, его точно выгонят. Он открывает 2-й конверт. Там написано: "Вали всё на начальников цехов". На собрании был сильный шум. Ругань со всех сторон. Руководитель:
- Я тут не причём, господа. Это всё ваши начальники цехов.
Работники поверили, успокоились.

Прошло три года. Производство стало рушится окончательно. Опасаясь, что его уже точно выгонят, руководитель открывает третий конверт. А там написано: "Готовь три конверта и оставляй их своему приемнику".
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20.03.2021 07:25 Відповісти
Маленький,но подлый вопрос.А у местной власти есть законные основания делать что угодно на местном уровне? Ведь не так давно мэра Черкасс тащили в буцигарню именно за это. Почему тогда массу дел по штрафам без намордников суды отменили? Врать напропалую - вот стиль зеленого.
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20.03.2021 08:01 Відповісти
Я порохобот і рекордсмен світу по звинуваченням зе . Але передчасно робити висновки не буду - подивлюся , що вони зроблять , якою буде ця допомога . Якщо буде нормальною - скажу : "Дякую!". І мені байдуже з якого бюджету вона буде . А з місцевих бюджетів не крадуть ? А то тут розвели сморід - впевнений , більшість "критиків" в 2019му повторювали маячню про Порошенка і бігли вибирати зе або бувших міністрів оборони .
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20.03.2021 08:05 Відповісти
 
 