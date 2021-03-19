Місцева влада має розробити комплекс заходів для підтримки громадян і бізнесу в умовах локдауну, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський очікує від представників місцевої влади розробки комплексних заходів із надання підтримки громадянам і бізнесу в умовах посилення карантинних заходів у регіонах.
Про це президент заявив у своєму відеозверненні за підсумками засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.
"Логічно, що про різні форми підтримки, вводячи локдаун на місцях, має подумати і місцева влада. Разом із посиленням карантину, вони повинні розробити комплекс заходів для підтримки категорій громадян і бізнесу саме свого регіону, які можуть постраждати через обмеження так званої червоної зони. Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути і затвердити їх на Конгресі місцевих і регіональних влад при президенті України", - сказав Зеленський.
Президент додав, що "центральна влада додасть 100% до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам і бізнесу, які постраждали через локдаун, таким чином, збільшивши суму підтримки удвічі".
Для того щоб надання допомоги було максимально прозорим, а головне - швидким, воно, за словами глави держави, має відбуватися завдяки порталу і додатку "Дія".
Водночас Зеленський зазначив, що регіональні заходи підтримки не можуть вводитися місцевою владою у форматі "заборона є, а підтримки немає", або за принципом "грошей немає, але ви тримайтеся".
Глава держави також попросив Верховну Раду бути готовою у максимально короткі терміни прийняти всі зміни, які стануть необхідними для втілення пропозицій місцевої влади та уряду, а українців -дотримуватися заходів безпеки.
Зеленський також нагадав, що в січні 2021 року паралельно з введенням першого локдауну в Україні, за його дорученням уряд підготував широкий комплекс підтримки громадян і бізнесу у вигляді прямої фінансової допомоги, допомоги на дітей, компенсації з часткового безробіття, податкових канікул і низки інших стимулів.
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мають розробити загальноукраїнський комплекс заходів і донести до виконавчої влади на місцях
когда невесту тра ля ля
вначале отобрать бабки из местного бюджета а теперь "решайте сами"
Ввести новые цены на электрику и содержание мамы Кобелева - это не поддержка населения . Это как-то по другому называется .
Геноцид , кажется ...
Цей обдовбаний Гідрант крім чекань і відосиків хоч щось робить для держави?
С завода уходит старый директор. На его место приходит другой. Предыдущий даёт приемнику три конверта и говорит:
- Вот тебе три конверта. Если будет плохо - открой 1-ый конверт. Если будет очень плохо - открой 2- ой конверт. А если будет совсем плохо - открой 3-ий конверт.
Нынешний директор завода положил конверты в сейф. Проходит год. У новичка ничего не получается. Он волнуется, как бы его на первом собрании не уволили. Нынешний директор вспоминает про сейф с конвертами. Открывает первый. Там написано: "Вали на меня". Директор приходит на собрание, работники ругаются. На что директор говорит:
- Я тут не причём, господа. Это всё ваш предыдущий. Это ещё после него так осталось.
Работники поверили, успокоились.
Прошли два года. Дела снова стали не ладится. Руководитель стал беспокоится - всё, его точно выгонят. Он открывает 2-й конверт. Там написано: "Вали всё на начальников цехов". На собрании был сильный шум. Ругань со всех сторон. Руководитель:
- Я тут не причём, господа. Это всё ваши начальники цехов.
Работники поверили, успокоились.
Прошло три года. Производство стало рушится окончательно. Опасаясь, что его уже точно выгонят, руководитель открывает третий конверт. А там написано: "Готовь три конверта и оставляй их своему приемнику".