Місцева влада має розробити комплекс заходів для підтримки громадян і бізнесу в умовах локдауну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує від представників місцевої влади розробки комплексних заходів із надання підтримки громадянам і бізнесу в умовах посилення карантинних заходів у регіонах.

Про це президент заявив у своєму відеозверненні за підсумками засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

"Логічно, що про різні форми підтримки, вводячи локдаун на місцях, має подумати і місцева влада. Разом із посиленням карантину, вони повинні розробити комплекс заходів для підтримки категорій громадян і бізнесу саме свого регіону, які можуть постраждати через обмеження так званої червоної зони. Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути і затвердити їх на Конгресі місцевих і регіональних влад при президенті України", - сказав Зеленський.

Президент додав, що "центральна влада додасть 100% до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам і бізнесу, які постраждали через локдаун, таким чином, збільшивши суму підтримки удвічі".

Для того щоб надання допомоги було максимально прозорим, а головне - швидким, воно, за словами глави держави, має відбуватися завдяки порталу і додатку "Дія".

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Водночас Зеленський зазначив, що регіональні заходи підтримки не можуть вводитися місцевою владою у форматі "заборона є, а підтримки немає", або за принципом "грошей немає, але ви тримайтеся".

Глава держави також попросив Верховну Раду бути готовою у максимально короткі терміни прийняти всі зміни, які стануть необхідними для втілення пропозицій місцевої влади та уряду, а українців -дотримуватися заходів безпеки.

Зеленський також нагадав, що в січні 2021 року паралельно з введенням першого локдауну в Україні, за його дорученням уряд підготував широкий комплекс підтримки громадян і бізнесу у вигляді прямої фінансової допомоги, допомоги на дітей, компенсації з часткового безробіття, податкових канікул і низки інших стимулів.