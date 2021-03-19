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Новини
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Зеленський ввів в дію рішення РНБО про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України

Зеленський ввів в дію рішення РНБО про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України" від 19 березня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Як зазначається в документі, своїм рішенням РНБО визнала недостатньо ефективною діяльність Кабінету Міністрів щодо забезпечення проведення державної політики у сфері управління хімічною безпекою та поводження з хімічними речовинами.

Уряд має у двомісячний строк опрацювати питання щодо утворення Міжвідомчої комісії з питань управління хімічною безпекою та поводження з хімічними речовинами та посилення спроможностей референс-центру з визначення токсичних та контрольованих хімічних речовин, утвореного на базі Державного підприємства "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України".

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Також Кабмін має сформувати перелік наявних акредитованих хімічних лабораторій науково-дослідних інститутів та вирішити питання створення на їхній базі відповідно до профілю діяльності центрів (референс-лабораторій) для здійснення моніторингу, виявлення та ідентифікації небезпечних хімічних речовин. У цей же строк має бути вирішено питання створення клінічного токсикологічного центру.

Також має бути сформовано й затверджено перелік небезпечних речовин та речовин, що становлять загрозу у разі техногенних аварій, а також порядку поводження з ними в Україні, встановлення гігієнічних нормативів з урахуванням європейських підходів та світових практик.

Крім того, за три місяці уряд має підготувати пропозиції щодо ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці № 170 про безпеку при використанні хімічних речовин на виробництві і щодо приєднання до Мінаматської конвенції про ртуть.

Також у 2021 році має бути затверджений план заходів на 2022-2030 роки щодо забезпечення виконання Україною зобов'язань за Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) РНБО (2279) хімія (127)


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Хана Юзику Вовка ты друга не пожалел
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19.03.2021 22:10 Відповісти
А навіщо створювати те що вже є тільки тим треба користуватись в повній мірі.Адже підрозділ ГО-громадянської оборони ніхто не скасовував а моніторин на шкідливі та токичні речовини входить у їх прямі обовязки.
Все та всі норми вже існують так що нічого придумувати колесо тим більше що придумують круглокотове.
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19.03.2021 22:11 Відповісти
долой соли!
даешь натур продукт!
никакой химии!
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19.03.2021 22:12 Відповісти
кто-то что-то понимает в происходящем?!..
я вам так скажу, жди беды!...
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19.03.2021 22:14 Відповісти
Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по повышению уровня химической безопасности на территории Украины - Цензор.НЕТ 8197
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19.03.2021 22:16 Відповісти
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19.03.2021 23:03 Відповісти
шо это его на химию потянуло?
растительные уже не вставляют?
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19.03.2021 22:31 Відповісти
Зєля зрозумів, що з під його ніг уходить грунт, рейтинг летить в нуль і він вирішив всіх отруїти?
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19.03.2021 22:45 Відповісти
Вот дождались (радость), а вы всё бурчите - то вам не так, сё вам не этак. Человек жилы рвёт, безопасность нашу бдит. Радоваться надо, шо сподобились, ликовать надо, шо получили. Цените панове!
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19.03.2021 23:13 Відповісти
 
 