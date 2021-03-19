РНБО ввела санкції проти двох компаній з Гонконгу, які володіють 49,9% "Донецькоблгазу"

Рада національної безпеки і оборони ввела санкції щодо двох компаній з Гонконгу (Китай), які є власниками 49,9% "Донецькоблгазу".

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Крім того, дві компанії з Гонконгу, які є власниками 49,9%" Донецькоблгазу", які на минулому засіданні РНБО розглядалися, також потрапили під повний комплект санкцій. Ми не можемо допустити, щоб подавали тепло, тим більше на частину, де дуже складна ситуація, і маніпулювали у такий спосіб, щоб припинили, як ви знаєте, 13 березня, якщо я не помиляюся, газопостачання на частину Донецької області", - заявив Данілов.

У свою чергу пресцентр Служби безпеки України повідомив, що СБУ розслідує незаконні дії посадових осіб "Донецькоблгазу".

"Головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування щодо незаконних дій посадових осіб "Донецькоблгазу", спрямованих на пошкодження об'єктів, що мають важливе господарське і оборонне значення", - сказано в повідомленні

Дії підозрюваних кваліфікуються за ст.113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Зазначається, що Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на 49,99% акцій "Донецькоблгазу".

"Частка належить компаніям з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. Акції контролюються громадянкою України, яка в 2014 році залишила державу і переховується в РФ. Рішенням суду права передаються в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА)", - додали в СБУ.

Також судом прийнято рішення про передачу заарештованих акцій "Донецькоблгазу" до НАК "Нафтогаз України". "Компанія повинна організувати недопущення втрати або розтрати цього майна до моменту фактичної передачі активів в управління АРМА", - сказано в повідомленні

Напомним, 6 марта в "Донецкоблгазе" заявили, что компания "Нафтогаз Украины" прекратила поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долгов. В "Донецкоблгазе" утверждают, что компания была вынуждена прекратить поставки газа на объекты теплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства, которые могут составить 150 миллионов гривен в сутки.

В свою очередь, "Нафтогаз" официально заявил, что "заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала". Более того "Нафтогаз" призвал "Донецкоблгаз" обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.