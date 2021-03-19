Аваков побоюється, що слова Байдена про Путіна можуть бути передвісником "гарячої війни" для України

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що заява президента США Джо Байдена щодо президента РФ Володимира Путіна можуть спричинити "холодну війну" і побоюється у зв'язку з цим загострення ситуації на сході України.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Це може бути "холодна війна" між західною цивілізацією і Російською імперією, як її бачить Путін. Я думаю про те, щоб це не була "гаряча війна" для України, і ми маємо бути до цього готові. Тому що в цій своїй грі Путін ... може зробити чергову авантюру для нас, яка коштуватиме дорого", - сказав Аваков.

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Він підкреслив: "Ми маємо бути готові і ми будемо готові... Ми маємо думати, як не допустити, щоб ця "скажена собака" прорвалася до нас в Україну ... Треба бути сильними, вірити в себе і робити те, що повинні".

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Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.

Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".

В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.

Путін запропонував Байдену поспілкуватися в прямому ефірі. Байден відмовився, пославшись на брак часу.