Аваков побоюється, що слова Байдена про Путіна можуть бути передвісником "гарячої війни" для України
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що заява президента США Джо Байдена щодо президента РФ Володимира Путіна можуть спричинити "холодну війну" і побоюється у зв'язку з цим загострення ситуації на сході України.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Це може бути "холодна війна" між західною цивілізацією і Російською імперією, як її бачить Путін. Я думаю про те, щоб це не була "гаряча війна" для України, і ми маємо бути до цього готові. Тому що в цій своїй грі Путін ... може зробити чергову авантюру для нас, яка коштуватиме дорого", - сказав Аваков.
Він підкреслив: "Ми маємо бути готові і ми будемо готові... Ми маємо думати, як не допустити, щоб ця "скажена собака" прорвалася до нас в Україну ... Треба бути сильними, вірити в себе і робити те, що повинні".
Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.
Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".
В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.
Путін запропонував Байдену поспілкуватися в прямому ефірі. Байден відмовився, пославшись на брак часу.
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На этой неделе у украинцев снова появился повод выпить за здоровье президента. За здоровье президента США. Такими темпами, украинцы скоро смогу спиться. И не потому, что украинцы получили чеки как американцы на 1400 долларов, хоть было бы неплохо. В этот раз президент США прямо утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина киллером. Чем взбесил всю российскую пропаганду и вывел из себя самого царя.
Еще немного и Байден выучит слова песни харьковских фанатов и споет их как-то в прямом эфире. Хотя и так хорошо. Каждая такая перепалка отдаляет возможность любых компромиссов с Россией, все дальше и дальше отдаляя Москву от цивилизации и усиливает давление на российскую экономику, что наглядно продемонстрировал рубль за последние пару дней. Учитывая, что после слов президента США государственный секретарь Блинкин в очередной раз пообещал показать Кузькину мать любой компании, которая участвует в строительстве Северного потока 2, то «приятное» обретает вполне очевидные очертания.
https://nv.ua/korrespondents/sergey-fursa.html
Сергей Фурса, Колумнист, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
Руководитель фирмы "Титан Секьюрити Лтд" Нарек Киракосян является членом ОПЖЗ.
Похоже украинцев в Одессе окончательно вытеснили посадив в тюрьму Стерненко на 7 лет конфискацией. Но это неудивительно, ведь и сам мэр Одессы Труханов гражданин россии, что противоречит не только Законам Украины, которые в Одессе похоже уже не действуют, но и законам совести.
Проглядала трохи реакцію москалів. Думала.
От Авакян підтвердив власне мої побоювання.
З іншого боку, відчуття (моє персональне), що дуже багато галасу (непотрібного) і тріпотні (яку я не виношу) замість дій зі сторони нової адміністрації (навіть з Бенею не все так просто, не про Україну там ідеться). В усякому разі - поки що.
Хай я помилюся, але прямо мучить, що якраз нам від цих =грізних= спічів і натяків (скоро введемо, вони заплатять і т.д.) може бути гірше.
Звичайно, що х**ло - цинічний виродок, вбивця, терорист ... Але недооцінювати його і всю його кгб-ешну кліку не можна. Я не маю сумнівів, що москалі використають цю ситуацію на свою користь. Вже почали. З кремлівським фюрером треба діяти інакше. Розумніше.
Тим більше, ось зразу: він йому якраз вчора побажав здоров*я. А сьогодні =козак байда= гепнувся прилюдно.
Раніше написала свою думку щодо відсутності телефонного дзвінка до тлі (моє ставлення до блазня всі знають): при всьому цьому - це зовсім не підтвердження підтримки України.
Як би там не було, теперішній =месія= українського населення мусив би зателефонувати і поговорити хоча б 5 хв, лишень, щоб заявити, що США не залишать Україну у її боротьбі з москальським агресором, допомагатимуть і надалі, залишаться союзником і т.д. і т.п. А реформи, боротьбу з корупцією і решту можна було б обговорити пізніше.
А так, х**лу подзвонив одному з першим, ляпав язиком, а тепер мугикає. Так чого тоді не сказав ?
Не подобається мені це все. Якийсь москальський оглядач провів паралель з Мей (я не знаю, що вона там заявила, типу, наїхала на х**ло), але ніби тоді кацапня масово =сплотілась= навколо =вождя= - такий був ефект. І він припускає, що і зараз буде те саме.
ІМХО.
Конь о четырех ногах и то спотыкается))
ты никогда не падала, не спотыкалась, прилюдно?
Байден очень бодренько поднимался по трапу, кстати, никогда такого не видел за Путиным. Потому что его никогда не показывают.
Звонить Зеленскому сейчас не должен и не нужно. С путиным общался дабы расставить точки. Чтобы не было иллюзий. Путин же, думая или зная, что Байден проиграет ему в батле, надеется как дурачок, на дешевую понтовую победу, за которую, как всегда будет платить ватник. И всегда звонкой монетой.
Сюда придет? Пусть приходит... Русские увидят, что такое фунт лиха, которого у них хватает, а за пахана долго не простоят на постах солдатики...
Если стране нужно очищение от греха, который маланцы, барыги, ростовщики, лгуны, проходимцы, предатели - сюда за годы совка натаскали, пусть так и будет.
Мы все умрем,так или иначе, но Свобода дороже, ты забыла? Беда либо сплотит народ украинский в единый, либо разорвет на части.
Обратной дороги в Совок не будет.
Памойму ему пора отдохнуть!
Идет глобальная война. Основная ось США-Китай.
А РФ в ней шавка Китая.