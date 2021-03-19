Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу позицій поблизу Водяного, - ОТУ "Схід"

Український воїн загинув 19 березня внаслідок ворожого обстрілу біля населеного пункту Водяне на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТУ "Схід".

Найманці РФ здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, недалеко від населеного пункту Водяне.

"Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень несумісних із життям", - сказано в повідомленні.

На обстріл російсько-окупаційних військ було відкрито у відповідь вогонь.

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На місці події працюють посадові особи бригади і група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗСУ. Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ.