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Новини Агресія Росії проти України
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Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу позицій поблизу Водяного, - ОТУ "Схід"

Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу позицій поблизу Водяного, - ОТУ

Український воїн загинув 19 березня внаслідок ворожого обстрілу біля населеного пункту Водяне на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТУ "Схід".

Найманці РФ здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, недалеко від населеного пункту Водяне.

"Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень несумісних із життям", - сказано в повідомленні.

На обстріл російсько-окупаційних військ було відкрито у відповідь вогонь.

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На місці події працюють посадові особи бригади і група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗСУ. Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ.

Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу позицій поблизу Водяного, - ОТУ Схід 01

Автор: 

обстріл (28392) Донбас (22355) втрати (4394) Водяне (138) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+25
Миротворець Зе х*ров, треба виходити з режиму припинення вогню і давати

адекватні відповіді ворогу + розвідка + аеророзвідка з відвойовуванням
територій в сірій зоні які клоун подарував ворогам
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19.03.2021 23:18
+23
На фронте вчера погибший и сегодня, вчера снайпер, сегодня 120 мины. В тылу - одни дегенераты избивают ветеранов, другие заводят на них липовые дела...
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19.03.2021 23:31
+18
А в это время армяне в Одессе избили ветерана Кучинского. Ветеран в больнице. Руководитель фирмы "Титан Секьюрити Лтд" Нарек Киракосян является членом ОПЖЗ.
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19.03.2021 23:29
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Миротворець Зе х*ров, треба виходити з режиму припинення вогню і давати

адекватні відповіді ворогу + розвідка + аеророзвідка з відвойовуванням
територій в сірій зоні які клоун подарував ворогам
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19.03.2021 23:18 Відповісти
А ВСП там для чого?
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19.03.2021 23:20 Відповісти
і головне вогонь на випередження..щоб більше двох не збирались...
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20.03.2021 07:40 Відповісти
Тіпа надзвичайна ситуація на фоні довгого і стабільного припинення війни.
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20.03.2021 08:27 Відповісти
А в это время армяне в Одессе избили ветерана Кучинского. Ветеран в больнице. Руководитель фирмы "Титан Секьюрити Лтд" Нарек Киракосян является членом ОПЖЗ.
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19.03.2021 23:29 Відповісти
На фронте вчера погибший и сегодня, вчера снайпер, сегодня 120 мины. В тылу - одни дегенераты избивают ветеранов, другие заводят на них липовые дела...
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19.03.2021 23:31 Відповісти
Герої не вмирають
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19.03.2021 23:31 Відповісти
Подяка і шана загиблому Воїну, який боронив нашу землю від кацапської сволоти.

Вибач, що не вберегли.
Співчуття родині, близьким і побратимам.
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19.03.2021 23:44 Відповісти
Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу позицій поблизу Водяного, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 3492
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19.03.2021 23:57 Відповісти
Как-то на протяжении дня читаешь, на фронте без потерь, радуешься и тут уже в конце суток снова известие о смерти.
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20.03.2021 00:09 Відповісти
Ай як же ж так. Писали без обстрілів. Пекла касапам.
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20.03.2021 00:21 Відповісти
Покойся з миром на небесах,Українець ...
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20.03.2021 01:26 Відповісти
Черт!!!(((
Я слышал этот обстрел - его отлично было слышно в Марике, 120-ки вообще довольно громкие(((
Спи спокойно, Брат(((
Кста, никакой ответки, как в 2014-16, когда наша арта и минометы выносили тварям мозги сегодня небыло!
Так что либо ограничились стрелкотней, либо не отвечали вообще(
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20.03.2021 02:02 Відповісти
Цілком можливо, що крім політики всеосяжного примирення, банально закінчуються **********, тому економлять. П'ять зірваних складів це серйозна підстава починати економити.
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20.03.2021 08:33 Відповісти
Вічна пам'ять герою....

Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу позицій поблизу Водяного, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 3321

Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу позицій поблизу Водяного, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8685
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20.03.2021 08:37 Відповісти
Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу позицій поблизу Водяного, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9700.

.«Сміливим морським піхотинцем, хорошим побратимом та патріотом своєї країни навіки залишиться Андрій Володимирович у пам'яті українського народу. Весь особовий склад 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія»,
Андрій Володимирович Грабар,1995 гоку народження, мешкав у Миколаєві.
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20.03.2021 15:31 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/russia/rossiya-predlozhila-zapretit-vsu-otkryivat-otvetnyij-ogon-bez-soglasovaniya.htm
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20.03.2021 17:34 Відповісти
 
 