Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу позицій поблизу Водяного, - ОТУ "Схід"
Український воїн загинув 19 березня внаслідок ворожого обстрілу біля населеного пункту Водяне на Донбасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТУ "Схід".
Найманці РФ здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, недалеко від населеного пункту Водяне.
"Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень несумісних із життям", - сказано в повідомленні.
На обстріл російсько-окупаційних військ було відкрито у відповідь вогонь.
На місці події працюють посадові особи бригади і група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗСУ. Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ.
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адекватні відповіді ворогу + розвідка + аеророзвідка з відвойовуванням
територій в сірій зоні які клоун подарував ворогам
Вибач, що не вберегли.
Співчуття родині, близьким і побратимам.
Я слышал этот обстрел - его отлично было слышно в Марике, 120-ки вообще довольно громкие(((
Спи спокойно, Брат(((
Кста, никакой ответки, как в 2014-16, когда наша арта и минометы выносили тварям мозги сегодня небыло!
Так что либо ограничились стрелкотней, либо не отвечали вообще(
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!
.«Сміливим морським піхотинцем, хорошим побратимом та патріотом своєї країни навіки залишиться Андрій Володимирович у пам'яті українського народу. Весь особовий склад 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія»,
Андрій Володимирович Грабар,1995 гоку народження, мешкав у Миколаєві.