В Україні за минулий рік відкрили понад 400 кримінальних справ щодо сексуального насильства над дітьми, ㅡ омбудсмен Кулеба
Упродовж минулого року правоохоронці порушили 410 кримінальних справ щодо сексуального насильства над дітьми, а з початку цього року — ще 70. При цьому більшість випадків сексуального насильства над дітьми залишається поза увагою правоохоронних органів.
Про це в інтерв’ю hromadske повідомив дитячий омбудсмен Микола Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Світові дослідження вказують, що кожна п’ята дівчинка страждає від сексуального насильства до 18 років. Це жахлива статистика, і вона стосується не тільки нашої країни. Якщо говорити саме про Україну й ті кримінальні справи, які були порушені, то це — 410 випадків минулого року і 70 випадків уже за два місяці цього року", — зазначив Кулеба.
Він наголосив, що це лише незначні дані, адже здебільшого діти не повідомляють про такі злочини.
"Діти не повідомляють насамперед тому, що не вважають це чимось обурливим, оскільки дорослі так їм сказали. Діти часто навіть не знають, що є правоохоронні органи, і тут питання вже до дорослих. Тому зараз так важко виявляти ці злочини", — сказав Кулеба.
Нагадаємо, 12 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює покарання за виробництво та поширення дитячої порнографії, а також за сексуальне насилля над неповнолітніми.
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Десь 10-12 років таке ж жахіття творилося у всіх заголовках російських ЗМІ. Врешті, з'явився роскомнадзор, ;закон Яровой; та інші плюшки диктатури. Так, росіяни через все це пройшли.
Неспроста це ;жу-жу-жу; кожен день.
Напишите, сколько обвинительных приговоров.
А то возбудят по факту и зашибись статитстика