УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9410 відвідувачів онлайн
Новини
1 739 20
діти (4924) насилля (289) педофіл (157) Кулеба Микола (70)

В Україні за минулий рік відкрили понад 400 кримінальних справ щодо сексуального насильства над дітьми, ㅡ омбудсмен Кулеба

В Україні за минулий рік відкрили понад 400 кримінальних справ щодо сексуального насильства над дітьми, ㅡ омбудсмен Кулеба

Упродовж минулого року правоохоронці порушили 410 кримінальних справ щодо сексуального насильства над дітьми, а з початку цього року — ще 70. При цьому більшість випадків сексуального насильства над дітьми залишається поза увагою правоохоронних органів.

Про це в інтерв’ю hromadske повідомив дитячий омбудсмен Микола Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Світові дослідження вказують, що кожна п’ята дівчинка страждає від сексуального насильства до 18 років. Це жахлива статистика, і вона стосується не тільки нашої країни. Якщо говорити саме про Україну й ті кримінальні справи, які були порушені, то це — 410 випадків минулого року і 70 випадків уже за два місяці цього року", — зазначив Кулеба.

Він наголосив, що це лише незначні дані, адже здебільшого діти не повідомляють про такі злочини. 

Також читайте: Скандал довкола "роману" 8-річної та 13-річного блогерів: Денісова просить Раду заборонити поширення еротичних знімків дітей

"Діти не повідомляють насамперед тому, що не вважають це чимось обурливим, оскільки дорослі так їм сказали. Діти часто навіть не знають, що є правоохоронні органи, і тут питання вже до дорослих. Тому зараз так важко виявляти ці злочини", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, 12 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює покарання за виробництво та поширення дитячої порнографії, а також за сексуальне насилля над неповнолітніми.

Читайте також: Педофіла затримали на Львівщині: 63-річний чоловік пропонував гроші за секс хлопчикам із неблагополучних сімей
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Фото ,мойте руки перед съёмкой
показати весь коментар
20.03.2021 00:07
+3
ФОТО жесть, детям лучше не показывать, а то кукол не напасётесь
показати весь коментар
20.03.2021 00:03
+3
"...введення служби роскомнадзора та посилення поліції"
В Украине за прошлый год открыли более 400 уголовных дел о сексуальном насилии над детьми, - омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 1123
показати весь коментар
20.03.2021 00:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ФОТО жесть, детям лучше не показывать, а то кукол не напасётесь
показати весь коментар
20.03.2021 00:03 Відповісти
Фото ,мойте руки перед съёмкой
показати весь коментар
20.03.2021 00:07 Відповісти
В Украине за прошлый год открыли более 400 уголовных дел о сексуальном насилии над детьми, - омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 1090
показати весь коментар
20.03.2021 00:07 Відповісти
Копирайтер сегодня в ударе. Респект
показати весь коментар
20.03.2021 00:09 Відповісти
В РФ десять років тому теж таке жахіття творилося. Допомогло введення служби роскомнадзора та посилення поліції.
показати весь коментар
20.03.2021 00:13 Відповісти
Яке жахіття? З телевізора бидлу срали у вуха поки бабла собі надоїли?..
показати весь коментар
20.03.2021 00:15 Відповісти
Це ;жу-жу; щодня неспроста. Розумієте про що я?
показати весь коментар
20.03.2021 00:17 Відповісти
https://censor.net/ru/user/473148 - твій любимий роскомнадзор
В Украине за прошлый год открыли более 400 уголовных дел о сексуальном насилии над детьми, - омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 4173
показати весь коментар
20.03.2021 00:23 Відповісти
У нас не проконает. Слишком свободолюбивый народ, у которого слишком много оружия на руках после АТО
показати весь коментар
20.03.2021 12:19 Відповісти
Малюй плакат і біжи з ним під Раду - "вимагаю підсипати бабла нужденним гнидам при владі "
показати весь коментар
20.03.2021 00:17 Відповісти
"...введення служби роскомнадзора та посилення поліції"
В Украине за прошлый год открыли более 400 уголовных дел о сексуальном насилии над детьми, - омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 1123
показати весь коментар
20.03.2021 00:19 Відповісти
А что ,там смеситель с двумя краниками, от "сантехрос"
показати весь коментар
20.03.2021 00:29 Відповісти
допомогло??? кому допомогло?
показати весь коментар
20.03.2021 01:53 Відповісти
***** та ЄР.
показати весь коментар
20.03.2021 07:59 Відповісти
Красивий заголовок. Просто наче Скабєєва писала.
Десь 10-12 років таке ж жахіття творилося у всіх заголовках російських ЗМІ. Врешті, з'явився роскомнадзор, ;закон Яровой; та інші плюшки диктатури. Так, росіяни через все це пройшли.

Неспроста це ;жу-жу-жу; кожен день.
показати весь коментар
20.03.2021 00:28 Відповісти
А то что в Украине каждый год безвозвратно пропадает до +- 5.000 детей !!! Бесследно !!! Никто обьяснить не хочет как так, и что делается для исправления такой адской ситуации !?!?
показати весь коментар
20.03.2021 02:03 Відповісти
кулеба педофил
показати весь коментар
20.03.2021 08:07 Відповісти
Заедись... Я когда-то работал в ментовке, всю эту хоботню знаю. "ВОЗБУДИЛИ ДЕЛ СТОЛЬКО-ТО"
Напишите, сколько обвинительных приговоров.
А то возбудят по факту и зашибись статитстика
показати весь коментар
20.03.2021 12:18 Відповісти
 
 