Україна донесла свою позицію стосовно звіту Ірану щодо катастрофи лайнера МАУ, - МЗС
Україна донесла офіційну позицію щодо оприлюдненого Іраном технічного звіту про причини катастрофи літака МАУ біля Тегерана. Трагедія сталася 8 січня 2020 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці українського МЗС у Facebook.
Зазначається, що звіт врешті-решт не дає відповіді на ключові питання: що стало причиною аварії і як цього уникнути в майбутньому.
"У своєму виступі на Раді організації представник України в ІКАО Андрій Шевченко підкреслив, що документ не відповідає вимогам Чиказької конвенції", - сказано в повідомленні.
У відомстві зазначили, що Україна домагатиметься правди і відповідальності для винних.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.
В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.
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пассажирский самолёт, стражи "революции" вместе с русскими сделали это,
необходимо давить иранских свиней санкциями и разрушить их химические , биологические , ядерные объекты,
как делает Израиль,
иран государство говна
разбираьься можете сколько хотите, ******** Гундяев в помочь,
но сравнивать случай 88го с этим вы можете на срамблере,
тут же все понимают, чтт иранские свиньи специально сбили
лайнер, вместе с русскиии швалями, иран ублюдочное государство,
должно этих свиней поставить на место как и русских мразей,
или в Казахстане другого мнения о кацапье ?
он тоже был персом ?
ещё раз, иран государство под управлением СВИНЕЙ, в том числе и русских,
оосударство спонсор терроризма,
к слову, почему эта книга перестала писаться ?
свиньи решили , что не надо ?
или союзники московии ?
просто у вас странное видение ситуации,
мол американцы, в 88м, это типа можем повторить ?
последняя информация
2021-02-10 Рейс PS752. Мы были правы.
зеленский кацапская гнида
Система ТОР управлялась дистанционно, удаленно и тот, кто управлял ею имел монопольный доступ. Ну чтобы понятнее было - это уровень и права сисадмина. Вы понимаете откуда такие права? Такие права имеет только разработчик устройств.
Ни оператор, ни узел ПВО просто не в силах был либо помешать, либо остановить и т.д. все что они могли сделать, это спокойно наблюдать. Собственно, что они и сделали. Иншалллааа!!! Я напомню, что погибло и много граждан Ирана, не просто много, а ..достаточно много(82).И если из за какого то Сулеймани они вопили три месяца, то за 82 ! восемьдесят два!!! (вдумайтесь в цифру!)своих граждан они просто замолчали. Это лицо власти в Иране, которое стоит спиной к своему народу.
tZE inform
@tZEinform
Результат действий власти по вопросу сбитого Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 - ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ, обещанные Зеленским компенсации семьям погибших не выплачены. Иран закрыл вопрос.По теме. Украина изначально сливала расследование по этому вопросу. Украина сорвала создание международной группы для координации гражданских исков. Мы детально все освещали, но ... последняя наша информация 2021-02-10 Рейс PS752. Мы были правы.
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