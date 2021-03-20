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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Україна донесла свою позицію стосовно звіту Ірану щодо катастрофи лайнера МАУ, - МЗС

Україна донесла свою позицію стосовно звіту Ірану щодо катастрофи лайнера МАУ, - МЗС

Україна донесла офіційну позицію щодо оприлюдненого Іраном технічного звіту про причини катастрофи літака МАУ біля Тегерана. Трагедія сталася 8 січня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці українського МЗС у Facebook.

Зазначається, що звіт врешті-решт не дає відповіді на ключові питання: що стало причиною аварії і як цього уникнути в майбутньому.

"У своєму виступі на Раді організації представник України в ІКАО Андрій Шевченко підкреслив, що документ не відповідає вимогам Чиказької конвенції", - сказано в повідомленні.

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У відомстві зазначили, що Україна домагатиметься правди і відповідальності для винних.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.
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Топ коментарі
+7
От Зебуины...Украина донесла свою позицию Ирану, Иран послал накуй, Зебилы обиделись и ушли.. Занавес ..
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20.03.2021 02:07
+3
засунь себе в задницу 88ой год, иран государство ПРЕДНАМЕРЕННО сбившее
пассажирский самолёт, стражи "революции" вместе с русскими сделали это,
необходимо давить иранских свиней санкциями и разрушить их химические , биологические , ядерные объекты,
как делает Израиль,
иран государство говна
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20.03.2021 08:24
+3
дело не во мне, а в том, что вы , похоже, кацапчик,,
разбираьься можете сколько хотите, ******** Гундяев в помочь,
но сравнивать случай 88го с этим вы можете на срамблере,
тут же все понимают, чтт иранские свиньи специально сбили
лайнер, вместе с русскиии швалями, иран ублюдочное государство,
должно этих свиней поставить на место как и русских мразей,
или в Казахстане другого мнения о кацапье ?
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20.03.2021 09:01
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От Зебуины...Украина донесла свою позицию Ирану, Иран послал накуй, Зебилы обиделись и ушли.. Занавес ..
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20.03.2021 02:07 Відповісти
таков приказ центра а приказы не обсуждают даже если нужно есть гавно..........
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20.03.2021 05:33 Відповісти
😂
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20.03.2021 06:54 Відповісти
А у відповідь:"Нам ваша думка важлива - залишайтесь на лінії".......
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20.03.2021 07:17 Відповісти
Всё как Путлер приказал так иранцы и сделали. И Зеля сказал, что это была неисправность самолёта. Сделали всё как было договорено. Чего же сейчас стали требовать от Ирана чего-то другого?
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20.03.2021 07:18 Відповісти
Иран признал свою вину, что еще надо? На колени встать? Расплакаться? Руку отрубить?. Надо говорить о компенсации, и все. Зачем спрашивать почему это произошло? Ну так устроен этот, паршивый, мир. В 1988 году американцы, над территорией Ирана, пассажирский самолет ликвидировали, под 300 трупов, результат? Орден пурпурного льва, капитану эсминца, сбившего самолет, за образцовое исполнение обязанностей. Я понимаю, что для Ирана, эта катастрофа, такая же трагедия, как и для Украины, к чему эти подколки?
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20.03.2021 07:49 Відповісти
засунь себе в задницу 88ой год, иран государство ПРЕДНАМЕРЕННО сбившее
пассажирский самолёт, стражи "революции" вместе с русскими сделали это,
необходимо давить иранских свиней санкциями и разрушить их химические , биологические , ядерные объекты,
как делает Израиль,
иран государство говна
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20.03.2021 08:24 Відповісти
Суй в СВОЮ задницу, что желаешь. Мне не указывай, без сопливых разберусь. Объяснять тебе что-то, желания не имею. С дубом (дерево такое) легче говорить.
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20.03.2021 08:34 Відповісти
дело не во мне, а в том, что вы , похоже, кацапчик,,
разбираьься можете сколько хотите, ******** Гундяев в помочь,
но сравнивать случай 88го с этим вы можете на срамблере,
тут же все понимают, чтт иранские свиньи специально сбили
лайнер, вместе с русскиии швалями, иран ублюдочное государство,
должно этих свиней поставить на место как и русских мразей,
или в Казахстане другого мнения о кацапье ?
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20.03.2021 09:01 Відповісти
Казахстан на підсосі у кассабів. Казахи заглядають в рот москальським виродкам, як вірні пси, щоб підкинули ржублів за чергову оренду стартового майданчика на Байконурі.
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20.03.2021 09:06 Відповісти
Аркадий, знатный понос, не более. Я не могу посоветовать тебе прочесть "Шах наме" (книга царей Персии) ты его не поймешь, запомни хотя бы название))) Критически относись к себе.
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20.03.2021 09:11 Відповісти
персия меня ее волнует, как и её книжки, но раз вы такой умник, то как в книгу персов попал ШАХ СУЛЕЙМАН ?
он тоже был персом ?
ещё раз, иран государство под управлением СВИНЕЙ, в том числе и русских,
оосударство спонсор терроризма,
к слову, почему эта книга перестала писаться ?
свиньи решили , что не надо ?
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20.03.2021 09:39 Відповісти
персы - ворьё, помёт храмовой проституции
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20.03.2021 09:42 Відповісти
Ну теперь понял)))))
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20.03.2021 09:43 Відповісти
хорошо, вы молодец, но прт Скулеймана не понятно
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20.03.2021 09:47 Відповісти
Сулеймана, простите
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20.03.2021 09:53 Відповісти
а вам ?
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20.03.2021 09:48 Відповісти
к слову, дуб не дерево, это трава такая
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20.03.2021 09:05 Відповісти
Дуб, это ДУБ.
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20.03.2021 09:16 Відповісти
вы неуч, расеянин, ...
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20.03.2021 09:32 Відповісти
Вы, биолог?
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20.03.2021 09:34 Відповісти
нет, я слесарь, а что ?
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20.03.2021 09:40 Відповісти
дуб это покрытосеменное растение, что не так ?
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20.03.2021 09:41 Відповісти
Вірно пишеш, монголоїдний кассаб, "кышкырылдык жындырылган", що в перекладі означає "панять і прастіть". Саме така психологія москальських холуїв.
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20.03.2021 09:09 Відповісти
И что, всех поняли, и простили? Лохи))))
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20.03.2021 09:18 Відповісти
казахи союзники ирана или вы русский ?
или союзники московии ?
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20.03.2021 09:45 Відповісти
люди это люди, а убийцы это тоже на двух ногах,
просто у вас странное видение ситуации,
мол американцы, в 88м, это типа можем повторить ?
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20.03.2021 09:55 Відповісти
Ніякої помилки не було, збили навмисно, бо не могли випустити когось - Ізраїль знає кого, отож, контактуйте з Ізраїлем.
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20.03.2021 08:15 Відповісти
Добре, що донесли і не "розхлюпали".
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20.03.2021 08:15 Відповісти
Результат действий власти по вопросу сбитого Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 - ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ, обещанные Зеленским компенсации семьям погибших не выплачены. Иран закрыл вопрос и передал в ICAO ( International Civil Aviation Organization) свой отчет и решение своего суда принятии мер к виновным. Все остальное - в рамках искового права. Украина изначально сливала расследование по этому вопросу. Украина сорвала создание международной группы для координации гражданских исков.

последняя информация
2021-02-10 Рейс PS752. Мы были правы.
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20.03.2021 08:20 Відповісти
разве членомграй и его ЗеКоМанда не объявили, что даигателя самолёта были бракованные ?
зеленский кацапская гнида
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20.03.2021 08:26 Відповісти
Лица, скрывающие правду являются соучасникам преступления. А суть такова, что оператор это козел отпущения, как и сам Иран из которого сделали сообщество лохов.
Система ТОР управлялась дистанционно, удаленно и тот, кто управлял ею имел монопольный доступ. Ну чтобы понятнее было - это уровень и права сисадмина. Вы понимаете откуда такие права? Такие права имеет только разработчик устройств.
Ни оператор, ни узел ПВО просто не в силах был либо помешать, либо остановить и т.д. все что они могли сделать, это спокойно наблюдать. Собственно, что они и сделали. Иншалллааа!!! Я напомню, что погибло и много граждан Ирана, не просто много, а ..достаточно много(82).И если из за какого то Сулеймани они вопили три месяца, то за 82 ! восемьдесят два!!! (вдумайтесь в цифру!)своих граждан они просто замолчали. Это лицо власти в Иране, которое стоит спиной к своему народу.
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20.03.2021 09:16 Відповісти
донесла... это прямо как анализы... анализы-то донесла, а вот результат неизвестен...
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20.03.2021 11:06 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
Результат действий власти по вопросу сбитого Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 - ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ, обещанные Зеленским компенсации семьям погибших не выплачены. Иран закрыл вопрос.По теме. Украина изначально сливала расследование по этому вопросу. Украина сорвала создание международной группы для координации гражданских исков. Мы детально все освещали, но ... последняя наша информация 2021-02-10 Рейс PS752. Мы были правы.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/02/ps752.html
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20.03.2021 15:34 Відповісти
ИРАНЦЕВ УМРЕТ В 1000 РАЗ БОЛЬШЕ !!!
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20.03.2021 21:53 Відповісти
 
 