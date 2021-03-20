Україна донесла свою позицію стосовно звіту Ірану щодо катастрофи лайнера МАУ, - МЗС

Україна донесла офіційну позицію щодо оприлюдненого Іраном технічного звіту про причини катастрофи літака МАУ біля Тегерана. Трагедія сталася 8 січня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці українського МЗС у Facebook.

Зазначається, що звіт врешті-решт не дає відповіді на ключові питання: що стало причиною аварії і як цього уникнути в майбутньому.

"У своєму виступі на Раді організації представник України в ІКАО Андрій Шевченко підкреслив, що документ не відповідає вимогам Чиказької конвенції", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Єнін про розслідування катастрофи МАУ: Іран намагається виправдатися, поклавши частину провини на Україну

У відомстві зазначили, що Україна домагатиметься правди і відповідальності для винних.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Читайте також: Іран у справі катастрофи літака МАУ прикривається військовою таємницею, - заступник генпрокурора Мамедов

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.