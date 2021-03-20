УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9408 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 906 31
бойовик (3414) обстріл (27045) смерть (6707) Донбас (22348) втрати (4279) операція Об’єднаних сил (6725)

За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 2 порушення режиму "тиші". Терористи обстрілювали Водяне з артсистем і 120-мм мінометів, - ООС

За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 2 порушення режиму

Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. За минулу добу, 19 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, які були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь із артилерійських систем 122-го калібру, мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення, не сумісні з життям.

"Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - сказано в повідомленні.

Також підкреслюється, що зі стрілецької зброї противник здійснив обстріл позицій наших захисників на тому ж напрямку неподалік населеного пункту Пищевик. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДЛО.
Днями патруль СММ ОБСЄ зафіксував озброєння та військову техніку російсько-окупаційних військ, яке було розміщене з порушенням за межами визначених районів відведення", - зауважують у штабі.

Читайте також: Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу позицій поблизу Водяного, - ОТУ "Схід"

Також повідомляється, що вчора, впродовж дня окупанти утримувались від провокацій у зв'язку з ініційованим Українською делегацією у Тристоронній контактній групі позачерговим засіданням безпекової підгрупи, яке було викликане систематичними грубими порушеннями режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ ОРДЛО та загибеллю військовослужбовця Збройних Сил України.

"Вчергове зірвавши засідання, російські найманці розгорнули інформаційну кампанію з дискредитації української сторони, після чого, ввечері здійснили тривалий обстріл позицій наших захисників поблизу Водяного із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, гранатометів та стрілецької зброї різних типів. Такі зухвалі дії та ігнорування, раніше досягнутих домовленостей, вкотре свідчать про небажання збройних формувань РФ вирішувати конфлікт мирним шляхом. Російські окупанти відверто ігнорують досягнуті домовленості і всіляко дискредитують координаційний механізм", - додали в штабі.

Крім цього уточнюється, що від початку поточної доби, 20 березня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню - неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру. На дії противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Втрат серед наших військовослужбовців за поточну добу немає.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Хочется спитать "Блазня" - "Так у нас яка стадія "перемир"я", зараз? Чи, як в старому анекдоті, про "шлях до комунізму" - "І довго ми так, "врозкаряку", стоять будемо?"...
показати весь коментар
20.03.2021 08:23
+16
А "Клован" у нас - "односторонній миролюбець"...
показати весь коментар
20.03.2021 08:33
+10
Вже нема слів.
Ситуація погана і погіршується.
Від влади ні кроків, ні дій нема.

Світла пам'ять полеглому воїну.
показати весь коментар
20.03.2021 08:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хочется спитать "Блазня" - "Так у нас яка стадія "перемир"я", зараз? Чи, як в старому анекдоті, про "шлях до комунізму" - "І довго ми так, "врозкаряку", стоять будемо?"...
показати весь коментар
20.03.2021 08:23 Відповісти
Кацапи ж офіційно заявили що виходять з режиму припинення вогню.
показати весь коментар
20.03.2021 08:27 Відповісти
А "Клован" у нас - "односторонній миролюбець"...
показати весь коментар
20.03.2021 08:33 Відповісти
Атопутіннападьоть.
показати весь коментар
20.03.2021 08:36 Відповісти
разницу между в ответ по пустым позициям с которых отстреляли и свалили и упреждающе по разворачивающимся для стрельбы понимаете ?
показати весь коментар
20.03.2021 09:46 Відповісти
Порівняно з тим, що було при Порошенку - ТАК... Тоді лупили на упередження, літала купа безпілотників, диверсійно-розвідувальні групи працювали. А техніка ваша - танки і БТР з БМП, боялися на полі бою показаться, бо у нас на "передку" сиділи бійці, а не як у вас - "шолупень вічноп"яна і обкурена" ... А ти хотів, щоб ми сиділи, і на ВАШІ обстріли взагалі не відповідали? Зачекай, все повернеться... Відкрутимо яйця "зеленій гнилі", і знову за вас візьмемся...
показати весь коментар
20.03.2021 12:52 Відповісти
с 25 мая этого года в крыму иностранцам запрещено иметь участки .ну и само собой с недвижимостью . очень интересно . что с хатынокой зеленинской будет кацапы отберут в свою пользу или таки вдруг выплывет кацапское гражданство зеленских
показати весь коментар
20.03.2021 09:41 Відповісти
Я знаю про заборону... А ти сумніваєшся у наявності у нього російського паспорта? Я - ні... Просто, ще час не настав його "засвітить"... Коли "Блазню" американці "зажмуть яйця" конкретно, і змусять серйозно протистоять кацапам, вони його покажуть... Бо їм буде вигідно, в той момент, спровокувать у нас політичну кризу...
показати весь коментар
20.03.2021 09:51 Відповісти
Та тим ...укам - що ...издіти, що з гори котитися -все одно.
показати весь коментар
20.03.2021 08:53 Відповісти
ЗЕдебіл а де "санкції" проти терористів???
показати весь коментар
20.03.2021 08:25 Відповісти
Вооруженные формирования Российской Федерации Источник: https://censor.net/ru/n3254557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я так и думал, а то все какие-то сепаратисты, найманцi.... Не, там воинские формирования, и вещи надо называть своими именами: "Вооруженные формирования Российской Федерации"
показати весь коментар
20.03.2021 08:28 Відповісти
Там всякої тварі по парі. Бандформування.
показати весь коментар
20.03.2021 08:30 Відповісти
Но их, эти "бандформирования" кто-то формирует. Армию формировать не надо, там устав и по ранжиру.
показати весь коментар
20.03.2021 08:39 Відповісти
На передку різний зброд, а командують ним кацапи.
показати весь коментар
20.03.2021 08:42 Відповісти
Он воно як.
показати весь коментар
20.03.2021 08:50 Відповісти
якби ж то ! це не новина с 2014 року (ну для нас точно!)
і кацапи командують і колони техніки чи ешелони військові заходять вільно через непідконтрольні Україні рубежі, і на стрельбища кожен рік курсантів возять "тренуватися" і снайпера їхні там зачоти сдають... для Вас то жарти? для нас 7 рік правда життя...
показати весь коментар
20.03.2021 09:47 Відповісти
А ти поїдь по військових училищах Росії, по військових частинах, і подивися на "пам"ятні стели"... Мені жінчин брат казав. Його син - колишній російський офіцер. Коли "взяли за горло", і стали вимагать, щоб їхав на Донбас, він відмовився і звільнився... А однокурсники його поїхали... Двоє вже черв"яків годують...
Кацапе, з-під твого казахського прапорця онучі "ВнутріМКАДівські" стирчать!... Ми таких "казахів", "мериканців", "британців", "поляків", "німців" і "тальянців" з "французами", перебачили тисячі тут... Не ти перший...
показати весь коментар
20.03.2021 09:59 Відповісти
"За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 2 нарушения режима "тишины". Террористы обстреливали Водяное из артсистем и 120-мм минометов, - ООС" - https://ua.interfax.com.ua/news/general/731626.html В ОБСЄ зафіксували 113 порушень режиму припинення вогню і 35 вибухів на Донбасі за попередню добу
показати весь коментар
20.03.2021 08:42 Відповісти
Вже нема слів.
Ситуація погана і погіршується.
Від влади ні кроків, ні дій нема.

Світла пам'ять полеглому воїну.
показати весь коментар
20.03.2021 08:48 Відповісти
Vedana, то не є влада ! То є покидьки, котрі дорвалися до корита.
показати весь коментар
20.03.2021 08:56 Відповісти
Донецьк. дірчатий відпав, а під ним... а під ним, о жах!
За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 2 нарушения режима "тишины". Террористы обстреливали Водяное из артсистем и 120-мм минометов, - ООС - Цензор.НЕТ 4136
показати весь коментар
20.03.2021 08:55 Відповісти
За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 2 нарушения режима "тишины". Террористы обстреливали Водяное из артсистем и 120-мм минометов, - ООС - Цензор.НЕТ 1068
показати весь коментар
20.03.2021 09:10 Відповісти
За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 2 порушення режиму "тиші". Терористи обстрілювали Водяне з артсистем і 120-мм мінометів, - ООС - Цензор.НЕТ 497

...світла пам"ять про воїна назавжди...
показати весь коментар
20.03.2021 09:51 Відповісти
и там зрада...
За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 2 порушення режиму "тиші". Терористи обстрілювали Водяне з артсистем і 120-мм мінометів, - ООС - Цензор.НЕТ 3882
показати весь коментар
20.03.2021 10:41 Відповісти
Слава героям, які загинули за Україну!
показати весь коментар
20.03.2021 12:00 Відповісти
Оксана, а вот сказать по чесноку?
Весь этот пафос, типа "вечная слава, вечная память..." Ну на кой ляд они нам - мертвым?
Ведь через три дня НИКТО, кроме родных, и имени помнить не будет.
Воюют контрактники, каждый из нас знал, на что подписывался. Нам важнее знать, что дома хорошо, что в стране, которую мы защищаем - порядок. А этого, к сожалению, нет.
И умираем мы просто потому, что убили. Без пафоса или за идею.
С той стороны, кстать, так же.
показати весь коментар
20.03.2021 12:15 Відповісти
А чего ж не пишут, что мы отетили. Реально, куда-то неплохо угадали, потому как с позиций Песок было видно нехилый бубух и пожар на позициях сепарни.
показати весь коментар
20.03.2021 12:11 Відповісти
 
 