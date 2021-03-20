За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 2 порушення режиму "тиші". Терористи обстрілювали Водяне з артсистем і 120-мм мінометів, - ООС
Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. За минулу добу, 19 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, які були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зокрема, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь із артилерійських систем 122-го калібру, мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення, не сумісні з життям.
"Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - сказано в повідомленні.
Також підкреслюється, що зі стрілецької зброї противник здійснив обстріл позицій наших захисників на тому ж напрямку неподалік населеного пункту Пищевик. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДЛО.
Днями патруль СММ ОБСЄ зафіксував озброєння та військову техніку російсько-окупаційних військ, яке було розміщене з порушенням за межами визначених районів відведення", - зауважують у штабі.
Також повідомляється, що вчора, впродовж дня окупанти утримувались від провокацій у зв'язку з ініційованим Українською делегацією у Тристоронній контактній групі позачерговим засіданням безпекової підгрупи, яке було викликане систематичними грубими порушеннями режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ ОРДЛО та загибеллю військовослужбовця Збройних Сил України.
"Вчергове зірвавши засідання, російські найманці розгорнули інформаційну кампанію з дискредитації української сторони, після чого, ввечері здійснили тривалий обстріл позицій наших захисників поблизу Водяного із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, гранатометів та стрілецької зброї різних типів. Такі зухвалі дії та ігнорування, раніше досягнутих домовленостей, вкотре свідчать про небажання збройних формувань РФ вирішувати конфлікт мирним шляхом. Російські окупанти відверто ігнорують досягнуті домовленості і всіляко дискредитують координаційний механізм", - додали в штабі.
Крім цього уточнюється, що від початку поточної доби, 20 березня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню - неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру. На дії противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Втрат серед наших військовослужбовців за поточну добу немає.
Будь ласка, зачекайте...
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Я так и думал, а то все какие-то сепаратисты, найманцi.... Не, там воинские формирования, и вещи надо называть своими именами: "Вооруженные формирования Российской Федерации"
і кацапи командують і колони техніки чи ешелони військові заходять вільно через непідконтрольні Україні рубежі, і на стрельбища кожен рік курсантів возять "тренуватися" і снайпера їхні там зачоти сдають... для Вас то жарти? для нас 7 рік правда життя...
Кацапе, з-під твого казахського прапорця онучі "ВнутріМКАДівські" стирчать!... Ми таких "казахів", "мериканців", "британців", "поляків", "німців" і "тальянців" з "французами", перебачили тисячі тут... Не ти перший...
Ситуація погана і погіршується.
Від влади ні кроків, ні дій нема.
Світла пам'ять полеглому воїну.
...світла пам"ять про воїна назавжди...
Весь этот пафос, типа "вечная слава, вечная память..." Ну на кой ляд они нам - мертвым?
Ведь через три дня НИКТО, кроме родных, и имени помнить не будет.
Воюют контрактники, каждый из нас знал, на что подписывался. Нам важнее знать, что дома хорошо, что в стране, которую мы защищаем - порядок. А этого, к сожалению, нет.
И умираем мы просто потому, что убили. Без пафоса или за идею.
С той стороны, кстать, так же.