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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померло 260 осіб, зафіксовано 15 292 випадки зараження, госпіталізовано понад 4,3 тис. осіб

В Україні за добу від COVID-19 померло 260 осіб, зафіксовано 15 292 випадки зараження, госпіталізовано понад 4,3 тис. осіб

15 292 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 797 дітей і 367 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу

▪️ госпіталізовано - 4369 осіб;

▪️ летальних випадків - 260;

▪️ одужали - 5190 осіб;

▪️ здійснено тестувань за добу - 114 719 (зокрема ПЛР - 50800, методом ІФА - 23398, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40521).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британський штам COVID-19 знаходять по всій Україні, - Степанов

За весь час пандемії в Україні⤵️

🔺 захворіли - 1 535 218 осіб;

🔺 одужали - 1 253 972 особи;

🔺 летальних випадків - 29 775;

🔺 проведено ПЛР-тестів - 7624537.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) і Одеській (1037) областях.

Також читайте: На сьогодні в країні вакциновано понад 100 тис. осіб, - Степанов
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Топ коментарі
+10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, зафиксированы 15 292 случая заражения, госпитализированы свыше 4,3 тыс человек - Цензор.НЕТ 1000
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20.03.2021 08:36
+9
Привіт із Буковеля, чувакі!))))
В Україні за добу від COVID-19 померло 260 осіб, зафіксовано 15 292 випадки зараження, госпіталізовано понад 4,3 тис. осіб - Цензор.НЕТ 6694
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20.03.2021 09:09
+4
Це перемога чемпіона боротьби з ковідом.
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20.03.2021 08:32
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Це перемога чемпіона боротьби з ковідом.
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20.03.2021 08:32 Відповісти
Привіт із Буковеля, чувакі!))))
В Україні за добу від COVID-19 померло 260 осіб, зафіксовано 15 292 випадки зараження, госпіталізовано понад 4,3 тис. осіб - Цензор.НЕТ 6694
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20.03.2021 09:09 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, зафиксированы 15 292 случая заражения, госпитализированы свыше 4,3 тыс человек - Цензор.НЕТ 1000
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20.03.2021 08:36 Відповісти
Кайзер, як сказав один чувак.
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20.03.2021 08:39 Відповісти
А к чему этот пост?
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20.03.2021 08:58 Відповісти
Кстати алкаши не умирают от ковида, кто бы там что не говорил, а заспиртованого хрен возьмет эта зараза
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20.03.2021 09:10 Відповісти
от ковида не умрет, а цирроз печени задавит.
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20.03.2021 10:50 Відповісти
Повнстю згоден. Біля нас через два будинки на крапку, як ходили до карантинів, так і ходять зараз. Тільки помітно природнє зменшення кількості лигарів від цирозу, тубіку, інсульту і тд
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20.03.2021 13:13 Відповісти
http://lis.gov.ua/uvaga-koronavirus/25362-v-lisichansku-laboratorno-pidtverdzheno-19-novikh-vipadkiv-covid-19.html Луганська обл вільна частина
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20.03.2021 08:43 Відповісти
По одному "Боингу" каждый день.....
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20.03.2021 08:45 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1921404-vcheni-viyavili-prichinu-utvorennya-trombiv-pislya-vaktsinatsiyi-preparatom-astrazeneca Дві групи дослідників з медицини в Норвегії та Німеччині самостійно виявили, що вакцина може викликати аутоімунну реакцію, що призводить до згортання крові в мозку, що може пояснити смертельні поодинокі випадки в Європі останніми тижнями. Раніше в Данії повідомили про смерть через утворення тромбів жінки, яка пройшла вакцинацію препаратом від AstraZeneca. У Норвегії з тієї ж причини помер прищеплений медик.
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20.03.2021 08:57 Відповісти
по цифрам - это как бы Жуков горевал шо в какой-то орде, такой то дивизии, полчище, и взводе раб Ваня нечаянно пролюбил свою кружку и теперь приостановлено во всей орде пользование кружками - вдруг в них ручки бракованные - бедный говномаршал аж спать спокойно не может)
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20.03.2021 09:11 Відповісти
Це по-суті війна. Вакцина щодня рятує сотні-тисячі життів. І навіть якщо хтось загинув це не привід припиняти боротьбу (вакцинацію).
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20.03.2021 10:56 Відповісти
А сколько умерло от тромбов за тот же период невакцинированных, вот в чем вопрос?
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20.03.2021 12:50 Відповісти
Боинги и от других болезней падали и падают каждый день, просто никому раньше не было до этого дела. Так шо не обращайте внимание на всяких дурачков...
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20.03.2021 09:12 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померло 260 осіб, зафіксовано 15 292 випадки зараження, госпіталізовано понад 4,3 тис. осіб - Цензор.НЕТ 7039
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20.03.2021 09:56 Відповісти
боинг падает очень редко, так что сравнение провокационное
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20.03.2021 09:16 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померло 260 осіб, зафіксовано 15 292 випадки зараження, госпіталізовано понад 4,3 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5271
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20.03.2021 09:13 Відповісти
Зелёные победили, заняли первое место. - https://bykvu.com/ua/bukvy/ukraina-persha-v-sviti-za-novimi-infikuvannjami-covid-19/ Україна опинилася серед лідерів за добовим приростом нових випадків COVID-19, а станом на 10:00 була на першому місці.
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20.03.2021 10:22 Відповісти
Вся Европа закрылась а эти зедебилы в укрозебильнике ещё чешутся....
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20.03.2021 10:50 Відповісти
это по беда зеленой плесени. оно "мастер спорта по борьбе с короной"
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20.03.2021 10:56 Відповісти
Мы РЕКОРДСМЕНЫ по борьбе с КОВИД -- 3еленсский ( пресс конференцыядля своих журналистов )
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20.03.2021 11:02 Відповісти
Вот что такое врет через слово говорит правду! Если слушать все - получается вренье, а если через слова - мы чемпионы КОВИД, тогда получается правда(((
Жаль, что для таких филологических экспериментов мы стали подопытными кроликами из-за инфантильности 2/3-ей населения страны(((
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20.03.2021 19:10 Відповісти
Багато ще залишилось в Укравїні дурників, які вірять цій брехливій "статистиці" влади?
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20.03.2021 11:00 Відповісти
Отсутствует информация ,как по Украине так и по странам ,которые интенсивно
проводят вакцинацию ,есть ли среди тяжелобольных коронавирусом те , кто
прошёл вакцинацию .
Может кто слышал ,читал ?
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20.03.2021 11:00 Відповісти
А теперь..
ОЩУТИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .


ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. .
3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
.
2020г- начало эпидемии---


ПОРОШЕНКО - за чет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-


3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС вирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
.
2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
!! .
Главное - - - НЕ ПОРОШЕНКО ???.
.
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20.03.2021 11:01 Відповісти
Мы рекордмисены по борьбе с КОВИД - 3элэнсский..
.
Интересно ? - какая статистики стран -НЕ рекордсменов , похожих на нас ??
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20.03.2021 11:12 Відповісти
 
 