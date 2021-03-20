В Україні за добу від COVID-19 померло 260 осіб, зафіксовано 15 292 випадки зараження, госпіталізовано понад 4,3 тис. осіб

15 292 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 797 дітей і 367 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу

▪️ госпіталізовано - 4369 осіб;

▪️ летальних випадків - 260;

▪️ одужали - 5190 осіб;

▪️ здійснено тестувань за добу - 114 719 (зокрема ПЛР - 50800, методом ІФА - 23398, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40521).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британський штам COVID-19 знаходять по всій Україні, - Степанов

За весь час пандемії в Україні⤵️

🔺 захворіли - 1 535 218 осіб;

🔺 одужали - 1 253 972 особи;

🔺 летальних випадків - 29 775;

🔺 проведено ПЛР-тестів - 7624537.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) і Одеській (1037) областях.

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