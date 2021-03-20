В Україні за добу від COVID-19 померло 260 осіб, зафіксовано 15 292 випадки зараження, госпіталізовано понад 4,3 тис. осіб
15 292 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 797 дітей і 367 медпрацівників.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу
▪️ госпіталізовано - 4369 осіб;
▪️ летальних випадків - 260;
▪️ одужали - 5190 осіб;
▪️ здійснено тестувань за добу - 114 719 (зокрема ПЛР - 50800, методом ІФА - 23398, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40521).
За весь час пандемії в Україні⤵️
🔺 захворіли - 1 535 218 осіб;
🔺 одужали - 1 253 972 особи;
🔺 летальних випадків - 29 775;
🔺 проведено ПЛР-тестів - 7624537.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) і Одеській (1037) областях.
Будь ласка, зачекайте...
Жаль, что для таких филологических экспериментов мы стали подопытными кроликами из-за инфантильности 2/3-ей населения страны(((
проводят вакцинацию ,есть ли среди тяжелобольных коронавирусом те , кто
прошёл вакцинацию .
Может кто слышал ,читал ?
ОЩУТИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .
ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. .
3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
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2020г- начало эпидемии---
ПОРОШЕНКО - за чет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-
3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС вирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
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2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
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Главное - - - НЕ ПОРОШЕНКО ???.
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Интересно ? - какая статистики стран -НЕ рекордсменов , похожих на нас ??