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Новини Коронавірус і карантин
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Івано-Франківськ (509) карантин (18171) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Хвороба ще не відступає, але спостерігаємо зменшення кількості госпіталізацій з коронавірусом в Івано-Франківську, - мер

Хвороба ще не відступає, але спостерігаємо зменшення кількості госпіталізацій з коронавірусом в Івано-Франківську, - мер

Станом на даний момент в Івано-Франківську зменшилася кількість госпіталізацій із COVID-19.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Хоча зараз спостерігаємо зменшення кількості госпіталізацій і стабілізацію ситуації з коронавірусом - хвороба ще не відступає", - зазначив він.

Марцінків також поінформував, що медичні установи міста отримали 26 нових кисневих концентраторів: "Вчора наша ЦМКЛ, що на Мазепи, отримала 16, а сьогодні ще 10 отримала МКЛ №1 на Матейки".

Читайте також: В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків
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Топ коментарі
+3
Хвороба ще не відступає, але спостерігаємо зменшення кількості госпіталізацій з коронавірусом в Івано-Франківську, - мер - Цензор.НЕТ 1299
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20.03.2021 09:24
+2
ничё, стипанов приоделся,
а скоро приобуется ...
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20.03.2021 09:10
+2
А звучить як тост.
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20.03.2021 09:21
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ничё, стипанов приоделся,
а скоро приобуется ...
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20.03.2021 09:10 Відповісти
ну, так стільки часу не звертати уваги на буковель, це ж не забесплатно...
а вся область з сусідніми регіонами страждає по палатах, дома і в транспорті, якого нема
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20.03.2021 09:59 Відповісти
Вірус дранг нах Остен.
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20.03.2021 09:10 Відповісти
А звучить як тост.
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20.03.2021 09:21 Відповісти
Ну дык выходные же. Да и вообще: лучше умереть дома чем с незнакомыми людьми в палате...
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20.03.2021 09:17 Відповісти
Хвороба ще не відступає, але спостерігаємо зменшення кількості госпіталізацій з коронавірусом в Івано-Франківську, - мер - Цензор.НЕТ 1299
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20.03.2021 09:24 Відповісти
не років, а годов...угро-фінки і зараз в цьому віці мають такий самий вигляд ...
а, так люди жили довше, канєшно...
народжені напочатку минулого століття помирали - у 90-х,
їх діти вже в нульових і десятих цього століття...
а їх внуки, народжені з серединиі 50-х і 60-х масово повимерли в цих же нульових і десятих цього століття
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20.03.2021 10:17 Відповісти
Є таке, довгожителі закінчились на наших прабабах-прадідах.
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20.03.2021 10:25 Відповісти
Емм, скільки років прожили Шевченко, Франко, Леся Українка, Коцюбинський, Костомаров? Довгожителі, кажете...
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20.03.2021 11:41 Відповісти
Ти ще Пушкіна згадай.
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20.03.2021 12:28 Відповісти
А що, когось із названих мною, застрелили, як Пушкіна?
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20.03.2021 12:32 Відповісти
Так, для порівняння, Ліні Костенко вчора 91 виповнився...
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20.03.2021 12:34 Відповісти
Це, на жаль, поодинокі випадки, їхні однолітки переважно вже давно повмирали. А від тубіку в нас і зараз помирають.
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20.03.2021 13:06 Відповісти
Просто подивіться на статистику - середню тривалість життя зараз і 50 чи 70 років тому
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20.03.2021 16:50 Відповісти
Середня тривалість життя на території губерній Російської імперії в межах ******** території України, становила у 1838-1850 рр. приблизно 26 років (чоловіки - 24.6, жінки - 27.0).
Темпи зростання тривалості життя були невисокими - у 1874-1883 роках вона становила приблизно 29 років (чоловіки 28.0, жін 30.2), У 1896-1897 роках середня тривалість життя в українських губерніях становила для чоловіків - 35.9 років, для жінок - 36.9.

Далі:
1950 - жінки 69,7 років, чоловіки - 61,3
1980 - жінки 74 роки, чоловіки - 64,6
1990 - жінки 75, чоловіки 65,7...

Зараз - 67 років для чоловіків, 77 - для жінок. Питання є???
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20.03.2021 16:58 Відповісти
Моя прабабка померла в 90-хї у віці 90+, вижили всі її діти, не зважаючі на війну, почали помирати вже в зрілому віці від серцево-судинних, лише одна її донька дожила до 80 років, декілька родичок - теж доволі довго прожили. Та вони були досить заможними, може, звісно, це теж зіграло: харчування, медична допомога, в решті решт - антибіотики з середини 20-го ст. В селах у бідних діти, так, вмирали набагато частіше, та й дорослі. А от прадідів ми якось і не застали.
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20.03.2021 19:09 Відповісти
Так це вже ви про ХХ ст. пишете, коли в медицині прорив стався! Туберкульоз навчилися лікувати, діабет, холеру, тиф, складні операції робили... Навіть рак лікувати почали потроху. Завдяки антибіотикам пневмонія майже перестала бути смертельною. Та блін, банальний апендицит раніше вирізати не могли!

Але це фото - не ХХ ст.,а ХІХ... А подивіться, скільки років прожили Шевченко, Франко, Леся Українка, Коцюбинський, Костомаров - до 70 ніхто не дожив з них... І це в принципі були не найбідніші люди, які могли дозволити собі якісну медицину!
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20.03.2021 11:40 Відповісти
ми не знаємо якого часу ці фото і, що це за надписи на них 35, 36 чи 42 роки...думаємо, вони зі стелі..
з поетами-письменниками подальшого минулого, порівняйте роки проживання таких же поетів-письменників недалекого минулого...і будуть ті самі 70 років. до яких не всі дожили...а ******* поети живуть ще менше...
прорив у медицині україни першої половини ХХ ст такий же, як і в часи земського лікаря чехова...котрий прожив так само мало, як і інші письменники...
тобто, поети - не самий вдалий приклад
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20.03.2021 12:07 Відповісти
******* поети живуть ще менше? Ріалі? Ліні Костенко от вчора 91 виповнилося, Павличку вже теж 91. Яворівському зараз 78, Драч помер в 82... Василю Голобородьку (справжньому, не з тупого серіалу) - 75. Продовжувати?
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20.03.2021 12:22 Відповісти
так...перерахуйте всіх пацієнтів феофанії...включно з тими поетами, хто вже два слова не звяже ні усно, ні графічно
рильський, сосюра, симоненко, тютюнники, стус, натан рибак, довженко і, навіть обласканий корнійчук, до цих маразмів не дотягли...
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20.03.2021 13:00 Відповісти
1. Убитого Стуса і побитого Симоненка у цей список якось не красиво записувати...

2. Я ж х ХІХ ст. порівнював більше, а не з ХХ... У ХХ ст., якщо що, Рильський з Корнійчуком і Сосюрою також на старості лікувалися у відомчих спецлікарнях!
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20.03.2021 13:06 Відповісти
а побитого шпіцрутенами шевченка і малокровну лесю порівнювати красиво...

про це й писав, що "прорив у медицині україни першої половини ХХ ст такий же, як і в часи земського лікаря чехова"...тому і сосюра і рильський біля 70 і пішли на покій...

та й незрозуміло було, чого з вікової теми захотілось перескочити на поетів....і пацієнтів феофанії якось некрасиво вважати ********* поетами...
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20.03.2021 13:30 Відповісти
Та я поетів просто навів, як приклад, що тоді люди жили менше... Причому, це небідні люди, які могли дозволити собі лікування...
А якщо загалом по вік, то подивіться статистику тривалості життя в Україні зараз і тоді...

Середня тривалість життя на території губерній Російської імперії в межах ******** території України, становила у 1838-1850 рр. приблизно 26 років (чоловіки - 24.6, жінки - 27.0).
Темпи зростання тривалості життя були невисокими - у 1874-1883 роках вона становила приблизно 29 років (чоловіки 28.0, жін 30.2), У 1896-1897 роках середня тривалість життя в українських губерніях становила для чоловіків - 35.9 років, для жінок - 36.9.

Далі:
1950 - жінки 69,7 років, чоловіки - 61,3
1980 - жінки 74 роки, чоловіки - 64,6
1990 - жінки 75, чоловіки 65,7...

Зараз - 67 років для чоловіків, 77 - для жінок. Питання є ще???
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20.03.2021 16:58 Відповісти
у мене не було питань із самого початку...ви звертаєтеся з запитаннями чи викладаєте, як вмієте, своє бачення...це з,являється в стрічці активності і реагую на це звертання...всьо.. моїх питань не було...
отже, з поетами зрозуміло...на цьому і завершимо...
а то ще й про порівняння середніх тривалостей життя говорити вже нема як...це зовсім інша тема так, як і поети
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20.03.2021 17:37 Відповісти
Я, принаймні, хоча б якісь факти й цифри на користь своєї точки зору навів...
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20.03.2021 18:00 Відповісти
по темі поетів заперечив вашій точці, також віком радянських поетів-письменників, побиттям шпіцрутенами шевченка, малокрів,ям лесі, ніякою медициною урср навіть у 60-х...
******* медицина - не радянська і лише додає віку поетам 60-80-х та вже не додає таланту...
про що ще говорити...
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20.03.2021 18:20 Відповісти
Хвороба ще не відступає, але спостерігаємо зменшення кількості госпіталізацій з коронавірусом в Івано-Франківську, - мер - Цензор.НЕТ 185
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20.03.2021 13:55 Відповісти
Хвороба ще не відступає, але спостерігаємо зменшення кількості госпіталізацій з коронавірусом в Івано-Франківську, - мер - Цензор.НЕТ 2013
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20.03.2021 09:25 Відповісти
Всі хто мали, вже захворіли
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20.03.2021 10:11 Відповісти
Все, можно открывать Буковель?)
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20.03.2021 10:59 Відповісти
Долой Доктора Смерть!
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20.03.2021 11:17 Відповісти
Даруйте за відхід від головної теми: критична ситуація в одному з провідних ВНЗ України, що частково пов'язана з локдауном:
https://www.bbc.com/ukrainian/features-56278982?fbclid=IwAR3Roe80a714ansnulU1ZyVrLtB7yfKbGdDDc1Bsup8kuxzC_jVctDIjwN4
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20.03.2021 11:47 Відповісти
 
 