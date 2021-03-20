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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 11 628 осіб, загалом - 104 342, - МОЗ

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 11 628 осіб, загалом - 104 342, - МОЗ

За минулу добу, 19 березня, 11 628 осіб були щеплені проти COVID-19 в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Люди отримали першу дозу препарату Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.

Від початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено проти коронавірусу 104 342 особи, один із них отримав 2 дози препарату, решта - по одній.

Найбільше щеплень зробили в Києві (1050), Київській (820) та Львівській (790) областях.

Станом на 19 березня 2021 року в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 297 742 особи.

Читайте також: Вакцина китайської фірми Sinovac буде в Україні до кінця березня, - Степанов
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Топ коментарі
+1
За рік вакцинують трохи більше 4 мільйонів, по одному разу і то якщо буде вакцина. Но ви там дєржітєсь.
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20.03.2021 09:33
+1
А в США вакцинировали 100 миллионов...за 50 дней....
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20.03.2021 10:09
+1
В Британии вакцину против COVID-19 получили рекордные 660 тыс. человек за сутки
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20.03.2021 10:10
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За рік вакцинують трохи більше 4 мільйонів, по одному разу і то якщо буде вакцина. Но ви там дєржітєсь.
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20.03.2021 09:33 Відповісти
А у нас сніг пішов. Странна, аднака.
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20.03.2021 09:50 Відповісти
У нас вночі був. На зараз вже розтанув.
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20.03.2021 09:53 Відповісти
Україна,2022.....йшов другий рік вакцинації...


...Степанов на "шоу Шестера" розповідав про чергове посилення темпів...

\учасники передачі
Тимошенко..Чєрвонєнко.Вадім Рабіновіч,.Арестович.Олександр Фельдман.Йосиф Зісельс,
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20.03.2021 09:54 Відповісти
А в США вакцинировали 100 миллионов...за 50 дней....
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20.03.2021 10:09 Відповісти
В Британии вакцину против COVID-19 получили рекордные 660 тыс. человек за сутки
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20.03.2021 10:10 Відповісти
Тобто, вакциновано десь біля 0.25% населення країни. Мабуть, це - чергове досягнення зеленої влади.
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20.03.2021 10:23 Відповісти
И сколько вы негодяи такими темпами будете 100 лет позор
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20.03.2021 10:32 Відповісти
https://uainfo.org/blognews/1616143259-shist-provalenih-obitsyanok-vladi-shchodo-vaktsinatsiyi-faktcheking.html Шість провалених обіцянок влади щодо вакцинації: фактчекінг
«На процес вакцинації в Україні негативно вплинули не лише об'єктивні фактори щодо складного доступу до якісних вакцин, а й нереалізовані обіцянки, зроблені представниками владної команди. Попри високі очікування, початок вакцинації виявився значно проблемнішим, ніж очікувалось. Вакцинація розпочалась із запізненням, темпи вакцинації нижчі, ніж планувалось, а кількість вакцини, яку отримала Україна виявилась меншою, ніж було заявлено. При цьому на разі Україна отримала лише один вид вакцини, хоч влада кілька разів обіцяла забезпечити альтернативність вакцинування», - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Серед ТОП 6 провалених обіцянок влади щодо вакцинації:
1. «Україна повинна бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину. Ми повинні думати про це вже зараз », - В. Зеленський в липні 2020 р.
Україна не стала однією з перших держав, які змогли закупити вакцину. Навпаки, темпи вакцинації в Україні є одними з найнижчих в Європі. За даними порталу Our World in Data в Україні вакциновано 0,2% населення. Для порівняння: в Польщі вакциновано 7,9%, Словаччині - 8,3%, Румунії - 8%. Найбільше вакцинованих в Ізраїлі - 59,5%, Великобританії - 37,2% та Чилі - 27,6%.
2. Вакцинація в Україні розпочнеться з 15 лютого , - М. Степанов
Дата початку вакцинації в Україні кілька разів переносилася. В результаті перші вакцини було застосовано не 15 лютого, а лише 24 лютого.
3. До кінця лютого Україна розраховує отримати один мільйон доз вакцини AstraZeneka, - В. Ляшко
У лютому 2021 р. Україна отримала лише 500 тис. доз вакцини AstraZeneka (Covishield).
4. Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer вже у лютому, - В. Ляшко
Україна не отримала в лютому вакцину Pfizer. Влада повідомила про перенесення поставок Pfizer на початок березня. Станом на середину березня Україна досі не отримала вакцину.
5. «Ми очікуємо поставки Coronavac, за контрактом вакцина повинна бути поставлена до 6 березня з наданням всіх документів по ефективності» , - М. Степанов
Станом на середину березня Україна не отримала вакцину Coronavac.
6. «Я буду одразу вакцинуватися, але не у першій хвилі, яка призначена для медиків, бо це неправильно… Перша хвиля буде вакцинуватися препаратом від Pfizer, далі, напевно, AstraZeneca», - В. Зеленський
В Україні перша хвиля вакцинації розпочалась 24 лютого і відбувається вакциною AstraZeneka (Covishield), а не Pfizer, як було озвучено.
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20.03.2021 10:46 Відповісти
Вопрос:
Почему так медленно вакцинируют?
Ответ:
Растягивают 500 000 доз привезенного индийского шмурдяка на длительное время в надежде на новую парию.
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20.03.2021 11:03 Відповісти
Співчуваю їм.....
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20.03.2021 12:31 Відповісти
 
 