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Мотор Січ (324) СБУ (12497) арешт майна (340)

Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майно і 100% акцій "Мотор Січі", - СБУ

Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майно і 100% акцій

За матеріалами СБУ Шевченківський районний суд м. Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ "Мотор Січ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За результатами судового розгляду майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з обов’язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності.

СБУ также нагадує, що наразі Головне слідче управління СБУ здійснює досудові розслідування щодо "Мотор Січі" за двома напрямами. Перший – за ознаками злочинів, передбачених статтями 14, 15, 111 та 113 Кримінального кодексу України (щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ). Другий – за ознаками злочинів, передбачених статтями 209, 212, 233 та 364 Кримінального кодексу України. В ньому досліджуються можливі порушення законодавства під час первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій.

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"Мова йде не лише про долю одного підприємства, а про те, наскільки держава здатна захистити власні інтереси. Адже збереження української "Мотор Січі" – питання національної безпеки", - зазначив голова СБУ Іван Баканов.

Підприємство АТ "Мотор Січ" продовжить свою роботу згідно із вимог чинного законодавства, із збереженням робочих місць та виконанням зобов‘язань в рамках виробничих замовлень.


Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майно і 100% акцій Мотор Січі, - СБУ 01
Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майно і 100% акцій Мотор Січі, - СБУ 02
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Топ коментарі
+23
Глупость зачем пишешь
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20.03.2021 10:58
+11
Это неправда про допотопное оборудование и про неработающий завод. Я тебе как бывший работник "Мотора" говорю у которого много знакомых осталось там. Если что и есть допотопное на заводе так это менеджемент. И есть потенциал у завода, только при нормальном хозяине, а не при "красном директоре".
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20.03.2021 12:03
+9
Наших "судей" надо использовать в качестве петушка-флюгера. Они нюхом чуют, откуда ветер и очень быстро поворачивают зад в соответствующую сторону.
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20.03.2021 10:29
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у меня последний вопрос (претензия)
вот стоило это общение начинать с "Что то вы в маразм ушли" и "Типаж такой, "а попистеть""?
тем более что , как оказалось, и не "попистеть" а по делу и не маразм а реальное понимание ситуации как минимум в двух сферах - экономической и юридической.
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22.03.2021 12:46 Відповісти
Согласен. Был в раздражённом состоянии, написал лишнего. Так что извиняйте.
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22.03.2021 12:56 Відповісти
принято
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22.03.2021 13:08 Відповісти
почему такая же схема не применяется к судостроительным заводам в Николаеве? все ровно то же самое. и про "стратегическое предприятие" и про "иностранные инвесторы"...
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22.03.2021 12:24 Відповісти
Николаевские заводы не располагают технологиями, которых нет у Китая и которые могут существенно повлиять на наше производство и баланс сил в мире. Все что что нужно, азиаты уже купили. Океан восстанавливается после банкротства. ЧСЗ уже поздно конфисковывать.
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22.03.2021 12:30 Відповісти
ну речь не о китае и китайцах. речь об общей ситуации - стратегическое предприятие, иностранный инвестор. почему нет национализации (конфискации)

вот совокупность всего этого и позволяет мне сомневаться в том что эта операция "чистая" и не является помощью в выкупе проблемного актива.
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22.03.2021 12:33 Відповісти
Ситуация сложная. Запустил ее комуняка Богуслав своей всеядностью. Но тут речь об гораздо более высоких процессах, чем какие то финансовые отношения. Вопрос об сотрудничестве с США, или с хитрозадыми желтыми, которые вроде что-то платят, но имеют цель просто украсть технологии и закрыть украинское производство. Но и западному рынку это производство не нужно. Тут растяжка, которую придется решать государству.
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22.03.2021 12:39 Відповісти
совершенно согласен, но... не надо прикрываться необходимостью, тем более так неубедительно.
правильнее было бы найти инвестора из штатов (я думаю имея хоть немного таланта в башке и связи в США это можно было бы сделать) и продать акции ему. но.. маемо те що маемо
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22.03.2021 12:43 Відповісти
Разработка промышленной стратегии задача правительства. Пусть думают.
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22.03.2021 12:58 Відповісти
судя по состоянию Богуслаева,завод все таки прибыль приносит и не плохую.
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20.03.2021 21:31 Відповісти
Спокойствие. Если бы "властные дебилы" действительно хотели наложить лапу на завод, то богуслаев из телевизора бы не вылазил, а работников "мотора" на демонстрации круглосуточные выгнали.
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20.03.2021 15:22 Відповісти
вытачивания иголки из цельной болванки весом 2 тонны.смешно
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20.03.2021 20:30 Відповісти
Пожалуй нет. Будешь чайником без свистка.
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20.03.2021 11:11 Відповісти
Всё начиналось при Порошенко.
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20.03.2021 11:07 Відповісти
Что начиналось?
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20.03.2021 11:12 Відповісти
Як що, приватизація підприємства у 90-хх ))) у Пороха ж є машина часу)
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20.03.2021 11:18 Відповісти
Борьба за это предприятие.
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20.03.2021 11:20 Відповісти
как директор приобрёл контрольный пакет. Опросите бывших работников, договора. Узнаете много нового
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20.03.2021 11:20 Відповісти
"Вони нас обдурили": Богуслаєв поскаржився на китайських інвесторів "Мотор Січ"

Китайські інвестори https://lb.ua/tag/5418_motor_sich.html "Мотор Січ" не виконали умови інвестиційної програми, передбачені відповідними угодами. Про це заявив президент компанії "Мотор Січ" https://lb.ua/file/person/629_boguslaev_vyacheslav_aleksandrovich.html В'ячеслав Богуслаєв на засіданні Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки в четвер, 4 березня.
Відео з засідання комітету у Facebook оприлюднив журналіст Ігор Соловей.
"Ніякого договору про інвестиції з боку китайських товаришів (в Мотор Січ - ред.) - немає. Вони нас обдурили", - сказав Богуслаєв.
За словами президента компанії, він регулярно проводить телемости з китайською стороною і закликає їх не порушувати українське законодавство.
"Ні китайських інвесторів, ні китайської інвестпрограми. Обіцянки є: в договорі придбання акцій записано, що в 2018 році повинні $100 млн і $150 млн - всього $250 млн. Ні копійки!", - сказав Богуслаєв. Він також зазначив, що з китайською стороною є договір позики, згідно з яким "Мотор Січ" повинна в 2026 році повернути $100 млн.
Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Верховну Раду внесуть законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січ" .
https://lb.ua/pravo/2021/03/04/479203_voni_obdurili_boguslaiev.html
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20.03.2021 11:31 Відповісти
Обычно китайцы всех делают, а тут китайцев сделали. Нае%ать китайцев это высший пилотаж.
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20.03.2021 11:35 Відповісти
П.С.
Так звані "китайські інвестори" намагалися в шахрайський спосіб заволодіти українськими технологіями виробництва авіадвигунів (технічною документацією).
Варто зауважити, що "Мотор Січ" виробляє авіадвигуни, розроблені Державним підприємством "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» ім. академіка О.Г. Івченка", яке входить до складу "Укроборонпрому". Тобто, так звані "китайські інвестори" робили спробу отримати в незаконний спосіб секретну технічну документацію, розроблену українськими авіаконструкторами.
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20.03.2021 11:44 Відповісти
Вони китайці колись вивезли лише крім іншого документації на суднові двигуни які купили в "Леніській кузні" три тони ящиків, плюс недобудований авіанесучий крейсер, що пару літ був у них актракціоном, а потім добудували і став боєвим кораблем КНР. Треба нашій владі не хабарі безмірні брати, а думати, що можна, а що не можна продати !
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20.03.2021 14:21 Відповісти
Терзают меня смутные сомнения по поводу этой национализации. Ощущение что вся эта национализация самим богуслаевым и придумана.
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20.03.2021 11:39 Відповісти
Давно надо было прижать богуслаева .
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20.03.2021 11:40 Відповісти
Очень похоже на имитацию "прижима".
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20.03.2021 11:47 Відповісти
Многострадальный завод. Лишили рынка сбыта в РФ, продали технологии в РФ, перевезли инженеров в РФ, продали акции Китаю, забрали акции у Китая, навесили судебные процессы на Украину, национализировали предприятие (без рынков сбыта).

Видимо этот завод ждёт закрытие. Последняя жемчужина Украины. Увы. А сколько труда было вложено...
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20.03.2021 11:49 Відповісти
видимо ты тупой кацапский тролль.
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20.03.2021 11:58 Відповісти
О как....
Давайте и это угробим. Не, ну а че? На металл попилить на крайняк...
Зебилы рулят. Правосудие версус здравый смысл.
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20.03.2021 11:52 Відповісти
можно подумать что при богуслаеве завод процветает.
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20.03.2021 12:05 Відповісти
О какой национальной безопасности может говорить Баканов, посещая московскую церковь и цинично заявляя, то не признаёт "раскола"?
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20.03.2021 12:58 Відповісти
Ротшильды накачивают Китай технологиями, а Украину потрошат как тушу овцы.
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20.03.2021 13:12 Відповісти
Ротшільди "накачівают" Україну технологіями, а Китай потрошат как тушу авци. Китай вже давно "фсьо". В Китаї середня зарплата вже в два рази вища ніж в Україні! З Китаю вже багато не настрижеш, але ще розпотрошити "как тушу авци" можна.
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21.03.2021 10:40 Відповісти
12 июля 2016 / Директор "Мотор Сич" летал на Валаам открывать православные памятники
В эти дни на острове также побывал Владимир Путин и патриарх Кирилл (Гундяев).

Украинский бизнесмен, член депутатской группы "Воля народа" и https://rus.lb.ua/file/person/629_boguslaev_vyacheslav_aleksandrovich.html директор компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев летал в Россию открывать памятники на острове Валаам.
Об этом сообщает https://rus.lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5tay5ydS9wb2xpdGljcy8yMDE2LzA3LzExL3B1dGluLXBvYnl2YWwtbmEtdmFsYWFtZS12by12cmVteWEtcm9zc2l5c2tvdWtyYWluc2tveS1yZWxpZ2lvem5veS1ha2NpaS5odG1s МК.RU .
"Мы открываем памятники здесь, чтобы подтвердить нашу общую цель - укрепление православной веры", - заявил во время открытия образа валаамской Божьей матери Богуслаев.
По данным издания, инициаторами появления новых православных памятников на острове стали российский фонд Андрея Первозванного и украинский завод "Мотор Сич". У этих двух организаций - давняя история взаимоотношений.
По словам Богуслаева, "помимо экономики две страны связывает еще и общая вера".
В день памяти основателя Валаамского монастыря Преподобных Сергия и Германа на острове также побывал президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл (Гундяев). По словам местной братии, Путин бывает на острове часто, но старается "не смущать паломников своим присутствием".
"Он (Путин, - ред.) всегда приезжает на Валаам в эти дни, - рассказывают валаамские сторожилы. - Стоит на службе в храме, как правило, на хорах, не афиширует своего присутствия".
В комментарии украинским СМИ директор "Моторо Сич" рассказал, что действительно летал на Валаам , но с президентом РФ не встречался. По его словам, он не знал, что на остров должен прибыть российский президент.
Напомним, летом прошлого года на Валааме глава РПЦ https://rus.lb.ua/society/2015/07/11/310672_patriarh_kirill_nagradil.html наградил грамотой экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко , находящегося в розыске.
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20.03.2021 15:07 Відповісти
Герой Украины фигли...
Догадайтесь в какой партии директор моторовского спорткомплекса Касай состоит? Догадайтесь руководитель отдела кадров какого завода от партии земрази в мэры Запорожья баллотировался?
А то все уши развесили про национализацию завода.
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20.03.2021 15:16 Відповісти
правильно ребята. авиамоторы сичи в мире не катят. АНы не продаются с сичевскими моторами. В мире только Прат и Ролс делают все моторы для гражданской авиации. Вот послали кетайцев на хер, ролс предложил сотрудничество. Мысль кетайце проста,как их циновка.- техдокументация, производство и обслуживание по миру. Кирпичи закладывал витя ростовский. Они с клюевым ободрали кетайцев, за их счет и должна быть отдача. А поляки в позапрошлом году с аугустой договор на строителсьвто вертолетом подписали, Богуслай просился-послали, иди к кетайцам. лука с Орши прогнал и кетайцев и Богуслая, не поверил -убедился что это панама. А выход простой обеденить с конструкторами и прогнать богуслая.
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20.03.2021 16:46 Відповісти
А где СБУ было раньше? Какой уровень ответственного наказания понесут сотрудники, Допустившие такое развитие?
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20.03.2021 16:57 Відповісти
когда то танковый конструктор Морозов убедился, что в танковом строительстве положение конструктора в процессе создания танка-дело вторичное. Никому он не нужен, им производственники хотят крутить.И он всегда боролся с этим злом. И он сказал памятные слова -эра танко стоения закончилась после 24 съезда, когда устинов, после смерти Гречко стал министром, его уже никто не смог удержать. Он нем Морозов сказал просто- развалил флот, авиацию, теперь взялся за танки. Так и Богуслай -одни строят а другие деляат гешефт с кетайцами. Не только национализировать, а ликвидировать и создать новое.
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20.03.2021 17:01 Відповісти
"Последний из могикан". Вот и до "мотора" добрались. 3,14здец заводу. Страна с супер промышленностью окончательно превращается в страну обслуги и прислуги..Бинго.
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20.03.2021 17:28 Відповісти
З приводу важливості "Мотор Січ" послухайте інтерв'ю з Ігорем СМЕШКО, яке він давав Власенко, так ось він розповідав, що ще свого часу Ющенко надав прав Богуслаєву користуватися інтелектуальною власністю, а сама технічною документацією,яка не повинна була надаватися безоплатно. Це і є найцінніше надбання держави, особливо коли мова йде про стратегічне підприємство. Богуслаєву треба було не звання героя надавати, а судити. І не треба тут казати, що Мотор Січ нічого не варте!!! Воно робить такі двигуни, які Росія досі не може у себе робити для своїх гелікоптерів. Це слова І.Смешко, а він людина військова, окрім того, він був свого часу керував службою розвідки, тобто він знає, про що говорить!!! Наші підприємства такі як "Мотор Січ" або "КБ Антонов" ні чим не гірші за "Boeing" або "Sikorski".Так що треба берегти свою інтелектуальну власність і спеціалістів, які і є "золотим фондом" країни.
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20.03.2021 20:34 Відповісти
ТАК А С ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ !!!??? НЕОБХОДИМО НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ !!!
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20.03.2021 21:28 Відповісти
В общем китайцев "кинули". И даже если кинули по закону, а не по указивке из Вашингтона, то всё равно это кидок.
Меня больше беспокоит, что:
1. Китайцы этого не простят. Они уже лыжи в Крым навострили несколько дней назад, ну и ещё что-то придумают.
2. Другие инвесторы, если они сейчас рассматривают что-то помимо выпиливания кругляка, могут забить окончательно на Украину.
3. ОК, завод остаётся у Украины. А кто-то дал ему заказы или что? Что этот завод делать-то будет? Героически гнить?
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21.03.2021 08:02 Відповісти
а може СБУ на пару з судом ще і забере заводи у піпчука, ахмета, калломоя, новінська та інших злодіїв?
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21.03.2021 10:26 Відповісти
хоча і на тому дякую, що не дали вкрасти у держави черговий завод. Вузькоокі одразу після отримання повного контролю, все що змогти вивезти, то вивезли би, а решта розвалили і довели до банкрутства, точно так як з багатьма заводами поступили в Україні кацапи (за останні роки донбас - ДУЖЕ яскравий приклад).
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21.03.2021 10:30 Відповісти
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