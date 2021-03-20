Із загиблим від ворожої кулі воїном 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Віктором Пасєкою попрощаються 21 березня в Хмельницькому
Завтра, 21 березня, в місті Хмельницький у Будинку ритуальних подій (вул. Толстого, 5а) з 11.00 до 13.00 відбудеться церемонія прощання з Віктором Степановичем Пасєкою, 1965 року народження, уродженцем села Мончинці Красилівського району, жителем Хмельницького, молодшим сержантом, командиром бойової машини - командиром відділення 2-ї роти 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, який загинув 18 березня близько полудня в районі смт Південне Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, отриманого під час обстрілу позицій ЗСУ з боку окупованої Горлівки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Похорон Героя відбудеться на Алеї Слави кладовища в мікрорайоні Рахові о 14.00.
Нагадаємо, поблизу Південного 18 березня окупанти відкривали вогонь із заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зазнав кульового поранення, несумісного з життям.
Пізніше стало відомо, що від ворожої кулі загинув військовослужбовець Віктор Пасєка.
Будь ласка, зачекайте...
Слухай, Віка Циганова, про що буде тут розмова:
Від Донецька до Кремля - українська це земля.
Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки
Він Москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!
Ще в Москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.
Жаль, що путін це не знає,
на Вкраїну зазіхає.
Де стояли шахт громади
він поставив свої "Гради".
Зруйнував наші мости
І наставив блокпости.
Там, де соняшник в нас ріс, поле топчуть "Стрілок", "Біс".
Де були сади, левади,
зараз там його гармати.
Де хліба росли високі,
вирви там навкруг глибокі.
Де малеча тягла санки, розчавили гірки танки.
Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.
Надсила на нас конвої ************* зброї.
Він мінує лани чисті -
так робили лиш фашисти.
Ллється кров в моїй країні
Та не вмерти Україні,
Не здамо землі ні клапоть - пам'ятай це, руський лапоть! Вірю, знаю - прийде час, відповість він за Донбас,
За землю мою святую,
за пролиту кров людськую,
За могили в чистім полі,
за всі зламанії долі,
За скалічених людей
І за смерть малих дітей.
Чуєш, віко, стерво сите, Україну вам не вбити!
І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.
Я благаю на колінах:
"Мир дай, Боже, Україні!"
Щастя дай захисникам,
її донькам і синам.
Матір Божа, я благаю,
спокій дай моєму краю,
Дай загиблим місце в раю -
я молю тебе, благаю!
путіна я проклинаю,"
щоб ти здох", йому бажаю.
В небуття підуть кобзони, путіни і циганови,
Та залишиться країна,
наша ненька Україна.
Вільная і працьовита,
не раз кровію полита.
P. S. Цей правдивий вірш не має права зникнути з просторів нету! Поширюйте всі і всім! Слава Україні !!!! .
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