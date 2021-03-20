Із загиблим від ворожої кулі воїном 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Віктором Пасєкою попрощаються 21 березня в Хмельницькому

Завтра, 21 березня, в місті Хмельницький у Будинку ритуальних подій (вул. Толстого, 5а) з 11.00 до 13.00 відбудеться церемонія прощання з Віктором Степановичем Пасєкою, 1965 року народження, уродженцем села Мончинці Красилівського району, жителем Хмельницького, молодшим сержантом, командиром бойової машини - командиром відділення 2-ї роти 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, який загинув 18 березня близько полудня в районі смт Південне Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, отриманого під час обстрілу позицій ЗСУ з боку окупованої Горлівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Похорон Героя відбудеться на Алеї Слави кладовища в мікрорайоні Рахові о 14.00.

Нагадаємо, поблизу Південного 18 березня окупанти відкривали вогонь із заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зазнав кульового поранення, несумісного з життям.

Пізніше стало відомо, що від ворожої кулі загинув військовослужбовець Віктор Пасєка.