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За добу в Києві зареєстровано 1070 випадків захворювання на коронавірус, 19 осіб померли, - Кличко

За добу в Києві зареєстровано 1070 випадків захворювання на коронавірус, 19 осіб померли, - Кличко

За минулу добу в Києві зареєстровано 1070 випадків захворювання коронавірусом, 19 осіб померли.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"1070 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 19 осіб. Всього за період пандемії в місті 3034 летальні випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 152203", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, від сьогодні, 20 березня, в Києві за рішенням місцевої влади посилюються карантинні обмеження.

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