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Шмигаль про відмову України від російської вакцини: Ми не будемо використовувати препарат країни, з якою у нас військовий конфлікт

Шмигаль про відмову України від російської вакцини: Ми не будемо використовувати препарат країни, з якою у нас військовий конфлікт

Україна відмовилася від купівлі російської вакцини проти коронавірусу з двох причин. Препарат не пройшов сертифікацію, крім цього триває військовий конфлікт між країнами.

Про це в інтерв'ю німецькій газеті Bild, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вакцина "Супутник V" не пройшла необхідні стадії клінічних досліджень - це перша причина.

"І друга причина - це те, що ми, звичайно, не можемо використовувати вакцину країни, з якою у нас триває військовий конфлікт", - пояснив він.

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Топ коментарі
+12
Дурилка картонная(с) - не "военный конфликт", а агрессия со стороны производителя этого шмурдяка!
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20.03.2021 12:00
+7
Москалику, тобі з США видніше? Чи ти просто триколора встидаєшся? Якщо ти про жителів Лугандонії, то це не українці, а ватне бидло!
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20.03.2021 12:40
+4
Москалку, а нафіга? Навіть вата з опзж подивиться на депутатів госдури, які вкололися і після того похворіли і скаже: нафіг нада, куплю Пфайзєр!
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20.03.2021 12:31
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Гитлер с удовольствием покупал бы у Сталина нефть в 1941-45, но тот ему не продавал.
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20.03.2021 11:59 Відповісти
диды не зря ваевали.
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20.03.2021 12:00 Відповісти
дилды тралевале ))))))
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20.03.2021 12:08 Відповісти
В 41 в июне еще грузили аж бегом.
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20.03.2021 12:16 Відповісти
Шведы всю войну Адольфу сталь грузили. Обычное дело.
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20.03.2021 12:19 Відповісти
Шведи всю війну нейтральні були... Адольфу грузили сталь, а британцям і американцям - 40 мм Бофорси (не знаєте, що це - гугл допоможе)!
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20.03.2021 12:27 Відповісти
СССР тоже было пофиг на каких-то там полячишек и французиков. Точно также торговал с обеими сторонами.
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20.03.2021 13:16 Відповісти
Добре поторгував. Тепер можна і чужих дідів на палках поносити. Мразота совкова.
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20.03.2021 17:51 Відповісти
последний эшелон прошел по мосту из чичичипи а фатерлянд 22 июня 1941 года в 3 часа ночи.
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20.03.2021 12:29 Відповісти
А чё ты так удивляешься?
Гитлер это же друг Сталина...
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20.03.2021 13:04 Відповісти
Дурилка картонная(с) - не "военный конфликт", а агрессия со стороны производителя этого шмурдяка!
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20.03.2021 12:00 Відповісти
Вот падлы - продолжают мусолить Спутник. Всё примеряют с какого боку его впихнуть. гниды зелёные на службе.
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20.03.2021 12:04 Відповісти
Москалку, а нафіга? Навіть вата з опзж подивиться на депутатів госдури, які вкололися і після того похворіли і скаже: нафіг нада, куплю Пфайзєр!
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20.03.2021 12:31 Відповісти
Москалику, тобі з США видніше? Чи ти просто триколора встидаєшся? Якщо ти про жителів Лугандонії, то це не українці, а ватне бидло!
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20.03.2021 12:40 Відповісти
Все с тараканами в голове воюешь?
Успокойся, таким как ты ни одна вакцина не поможет.
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20.03.2021 13:02 Відповісти
попутный Спутник тебе в задницу по пути к бярёзкам...
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20.03.2021 16:58 Відповісти
https://el-murid.livejournal.com/4692278.html Инсценировка
https://tass.ru/politika/10898453 Как сообщил в пятницу ТАСС высокопоставленный источник в Кремле, Запад готовит сценарий информационной атаки на российскую вакцину "Спутник V" с инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата. По словам источника, атака планируется на фоне растущего во всем мире спроса на российскую вакцину. Он отметил, что одновременно США и их союзники планируют тиражировать "разоблачающие материалы" о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии.

Источник также указал на то, что целевой аудиторией антироссийской информационной кампании выбраны европейские страны, зарегистрировавшие "Спутник V" для экстренного использования. Это Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

Дело в том, что европейские правила требуют публикации обо всех негативных случаях, сопровождающих применение вакцин. Любых вакцин. Этим, кстати, активно пользуется российская пропаганда, рассказывая о проблемах и осложнениях, возникающих при вакцинации вакцинами иностранного производства. Внутри России таких правил нет. А потому есть ли какие побочные и негативные случаи, возникающие при применении аналоговнеимеющих российских вакцин - неизвестно.

Однако теперь в ряде стран Европы российские вакцины зарегистрированы, а значит - начинается их применение. И, естественно, тут же вступают в силу нормы о публикациях негативных случаев. Будут ли это лишь осложнения или даже смертельные случаи - неизвестно. Но в России на всякий случай подстраховываются и заранее объявляют подобные публикации «информационными атаками».

Как минимум это нечестно, но вообще-то говоря, возникает вопрос: а и правда, есть ли негативные и побочные случаи при применении российских вакцин, или они на 100% эффективны? В стране с традициями рисовать любые результаты «на заказ» подобный вопрос не выглядит нелепым.
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20.03.2021 12:05 Відповісти
Инсценировка - неудачное слово. Это очередной фейк от ТАСС.
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20.03.2021 13:58 Відповісти
А в остальном?
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20.03.2021 12:07 Відповісти
уроды нашли пару тем для пиара - вода в Крым и кацапская говновакцина.
И регулярно звиздят что "єтого не будет")
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20.03.2021 12:10 Відповісти
водят по губам тем чем на пиянинах играют, что бы не расслаблялись.
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20.03.2021 12:13 Відповісти
а вот были бы сейчас тарговые партнеры у власти.................
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20.03.2021 12:11 Відповісти
Про испытания это миф придуманный в Украине. По данным ABC News спутник сейчас единственная вакцина которая прошла все стадии испытаний. Она всегда была впереди всех вакцин.

Шмигаль про відмову України від російської вакцини: Ми не будемо використовувати препарат країни, з якою у нас військовий конфлікт - Цензор.НЕТ 5127
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20.03.2021 12:15 Відповісти
Толку, що вона пройшла, як після привики новічком цим люди на ковід хворіють?
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20.03.2021 12:31 Відповісти
вообще, советские вакцины были хорошие. Наши моряки никогда не страдали от посещений Африки, Азии и Латинской Америки.
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20.03.2021 13:45 Відповісти
ты палишься.
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20.03.2021 12:27 Відповісти
Стрёмно у врага покупать вакцину, чёрт знает какого новичка туда подсыпят.
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20.03.2021 12:19 Відповісти
Вона і без новічка галіма, от депутати кацапської госдури вкололися і похворіли потім... Журналіст пєрвого анала півоваров - так само!
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20.03.2021 12:28 Відповісти
если будем покупать, то через посредников, как Роттердам +. Ну и газ же у нас в трубах как ни крути российский, но покупаем мы его в обход, через посредников.
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20.03.2021 13:47 Відповісти
вчера степашка рассказывал что Украина восстановит свои мощности для выпуска вакцин. оставив в стороне будущее время и обещания этого звездобола, мне интересно - а какую именно вакцину собираются выпускать?
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20.03.2021 12:26 Відповісти
какау какую, реверсную естественно.
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20.03.2021 12:28 Відповісти
В зоопарке тиграм не додают мяса!
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20.03.2021 13:04 Відповісти
обратитесь в лигу сексуальных реформ © "Золотой теленок"
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20.03.2021 13:10 Відповісти
Не учите меня жить
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20.03.2021 13:10 Відповісти
вот в этом у нас с тобой и разница!
у меня цитата Остапа Бендера - умного хоть и прохиндея
а у тебя - Эллочки Людоедки - тупой завистливой курицы
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20.03.2021 13:23 Відповісти
Хамиш парниша
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20.03.2021 13:25 Відповісти
во во. и я про это
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20.03.2021 13:34 Відповісти
Жуть
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20.03.2021 14:08 Відповісти
"Мощности"... Мдя, очень эпично.
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20.03.2021 14:14 Відповісти
Есть в этом полит реклама ,но по сути--РЕШЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЕ! +++
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20.03.2021 12:35 Відповісти
И кто шмыгаля трахнул .шо такие заявления делает?
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20.03.2021 12:44 Відповісти
Это немыслимый цирк. Страна, которая официально имела лабораторию по разработке биологического оружия на острове в Аральском море. Есть фото и видео. Страна, которая создала одовременно и вирус и антивирус, и хранила его в лаборатории, вместе с коллекцией других вирусов. Страна, которая вывела полностью весь персонал из здания, накануне пожара, а здание было просто закрыто. Там не было никаких ремонтных работ!!!!
Вы понимаете, что такая страна, .....УМЫШЛЕННО создала условия для ...маленьких зеленых. Именно они и пользовались этой лабораторией.
Вы понимаете, что такие условия просто так не создаются. Это подготовленный план, это многомесячные усилия по уничтожению нас как живых существ, как вида, как цивилизации.
И вы хотите у страны изгоя, у страны во власти которой пробрался зеленый, покупать лекарства.....?????....*****, да вы с дуба грохнутые!!!!!
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20.03.2021 12:48 Відповісти
Так мы больше всего покупаем лекарств у рашки.
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20.03.2021 14:37 Відповісти
Яких ліків ?
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20.03.2021 15:17 Відповісти
Якщо між двома країнами "воєнний конфлікт", то це, зокрема, може означати, що дві країни у своїх суперечках зайшли так далеко, що перейшли до збройного розв'язання суперечок.
Росія, це країна, яка в порушення раніше взятих нею зобов'язань, заперечує наш територіяльних суверенітет.
Саме тому ми не можемо мати з нею дипстосунків та торговельних відносин.
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20.03.2021 12:55 Відповісти
Какой то большой конфликт. Это называется анексия и оккупация . А то, сто вы с тем поцом нацарапали, то словоблудие
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20.03.2021 13:06 Відповісти
Сегодня предпраздничный вечер главного праздника Кавказа,славян,католиков с разн.названиями Ноуруз(Базанта),Масленница,Рожд.Св.Николая((Янаг Ала(Улу)-Горящий древний)),Рим.Луперкалии(Пиркули в Одербэйджане),Троянская битва,Магеррамлик.Праздник из ИндоПэриджана(ГрекоАнара=Рим).Сегодня из СудьбыМужа(Бахтиар=Гектор=Покровские соборы) появ-ся Адам(ОмурАтаЯн-Жизни Отец горящий-храм Мултан в Баку)=ОмурБэйАта(БАТЯ=БАТЬКОВЩИНА)=Знаменские(Куретные=АхырАтаЯн-Конец Отца горящего) =МЕРИДИАН и ПэриУш(Парков дух)=Параллели=Уш(с)пенские( башня Фрола в Кремле)=БалаАгаБэйУш(Благовещенские) соборы. Они опускаются на Кавказ( куда-секрет пока)Завтра утром с движением Солнца наст.5959г. от с.м.СЛАВА НАШИМ ОБЩИМ ДРЕВНИМ ПРАЗДНИКАМ ( Бизанта=БэйАзЯнАта -бек младший горящий Отец-наз-ся завтрашний день)!! ПОЗОР РОССИИ,которая православную кансисторию (ГанаУдч=Гянджа=Канстантинобала) переименовала в "православный синод".ДОРОГУ СОБОРАМ БАХАРОВСКОМУ(Покровскому),Знаменскому(АзерЯнскому) и Ушпенским.(Дворяне и ПэйМэнУшАга=поменщики).ДОРОГУ ДРЕВНЕМУ МИРУ И ОБЩИМ ПРАЗДНИКАМ НАШИХ ПРЕДКОВ!
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20.03.2021 13:01 Відповісти
правильно. вакцину не будем.
а товаров на несколько млрд долл., нефтепродукты и "словацкий" газ - будем.
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20.03.2021 13:18 Відповісти
с газом вообще смешно получается...
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20.03.2021 13:48 Відповісти
во время войны трофейный шоколад очень даже жрали. И трофейным оружием пользовались, и много чем еще.
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20.03.2021 13:49 Відповісти
шмурдяк поди и уколися цианистым калием
очень помогает от дурости и клоунады
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20.03.2021 13:52 Відповісти
Правильно! За возвышенные принципы должны платить жизнями не только 100 военных контрактников в год, но еще и 20 000 нищих пенсионеров, без всяких контрактов.
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20.03.2021 13:52 Відповісти
Так мы больше всего покупаем лекарств у рашки.
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20.03.2021 14:38 Відповісти
Наприклад яких ?
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20.03.2021 15:16 Відповісти
Пані Ксеніє, не відповідайте тролям. У спам, у спам, у спам .
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20.03.2021 15:39 Відповісти
А може я хочу більшого ?
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20.03.2021 15:49 Відповісти
Чем спасать людей овца белолобая
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20.03.2021 14:47 Відповісти
Вже і цей зелений боїться назвати фашиста путінаагресором і окупантом --Соплі свої зберіть і в ізраїль чи в ростов.
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20.03.2021 18:16 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUMvAW0ZsuQYyTT8EAikfjuaSVQYsisfMCPZl7KnP4cAYXAnnT3nQxWkarRtqdysFjnMoSBMXoA38UlHIqvKBFdIPDs2Fl8cCi33rcDelYU_Y-bGFtPMC1E59g4QlxaHq4&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5106468362760534?__cft__[0]=AZUMvAW0ZsuQYyTT8EAikfjuaSVQYsisfMCPZl7KnP4cAYXAnnT3nQxWkarRtqdysFjnMoSBMXoA38UlHIqvKBFdIPDs2Fl8cCi33rcDelYU_Y-bGFtPMC1E59g4QlxaHq4&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Шмыгаль в Берлине заявил: не берём российскую вакцину, потому что у нас война.

Логично. Вопросов нет.

А почему сейчас из России экспортируем электроэнергию, уголь, дизель и сжиженный газ? Или на этих потоках у нас война заканчивается?
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20.03.2021 19:23 Відповісти
 
 