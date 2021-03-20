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Шмигаль про відмову України від російської вакцини: Ми не будемо використовувати препарат країни, з якою у нас військовий конфлікт
Україна відмовилася від купівлі російської вакцини проти коронавірусу з двох причин. Препарат не пройшов сертифікацію, крім цього триває військовий конфлікт між країнами.
Про це в інтерв'ю німецькій газеті Bild, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, вакцина "Супутник V" не пройшла необхідні стадії клінічних досліджень - це перша причина.
"І друга причина - це те, що ми, звичайно, не можемо використовувати вакцину країни, з якою у нас триває військовий конфлікт", - пояснив він.
Топ коментарі
+12 HartmannEri
показати весь коментар20.03.2021 12:00
+7 Ned Stark
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+4 Ned Stark
показати весь коментар20.03.2021 12:31
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Будь ласка, зачекайте...
Гитлер это же друг Сталина...
Успокойся, таким как ты ни одна вакцина не поможет.
https://tass.ru/politika/10898453 Как сообщил в пятницу ТАСС высокопоставленный источник в Кремле, Запад готовит сценарий информационной атаки на российскую вакцину "Спутник V" с инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата. По словам источника, атака планируется на фоне растущего во всем мире спроса на российскую вакцину. Он отметил, что одновременно США и их союзники планируют тиражировать "разоблачающие материалы" о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии.
Источник также указал на то, что целевой аудиторией антироссийской информационной кампании выбраны европейские страны, зарегистрировавшие "Спутник V" для экстренного использования. Это Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.
Дело в том, что европейские правила требуют публикации обо всех негативных случаях, сопровождающих применение вакцин. Любых вакцин. Этим, кстати, активно пользуется российская пропаганда, рассказывая о проблемах и осложнениях, возникающих при вакцинации вакцинами иностранного производства. Внутри России таких правил нет. А потому есть ли какие побочные и негативные случаи, возникающие при применении аналоговнеимеющих российских вакцин - неизвестно.
Однако теперь в ряде стран Европы российские вакцины зарегистрированы, а значит - начинается их применение. И, естественно, тут же вступают в силу нормы о публикациях негативных случаев. Будут ли это лишь осложнения или даже смертельные случаи - неизвестно. Но в России на всякий случай подстраховываются и заранее объявляют подобные публикации «информационными атаками».
Как минимум это нечестно, но вообще-то говоря, возникает вопрос: а и правда, есть ли негативные и побочные случаи при применении российских вакцин, или они на 100% эффективны? В стране с традициями рисовать любые результаты «на заказ» подобный вопрос не выглядит нелепым.
И регулярно звиздят что "єтого не будет")
у меня цитата Остапа Бендера - умного хоть и прохиндея
а у тебя - Эллочки Людоедки - тупой завистливой курицы
Вы понимаете, что такая страна, .....УМЫШЛЕННО создала условия для ...маленьких зеленых. Именно они и пользовались этой лабораторией.
Вы понимаете, что такие условия просто так не создаются. Это подготовленный план, это многомесячные усилия по уничтожению нас как живых существ, как вида, как цивилизации.
И вы хотите у страны изгоя, у страны во власти которой пробрался зеленый, покупать лекарства.....?????....*****, да вы с дуба грохнутые!!!!!
Росія, це країна, яка в порушення раніше взятих нею зобов'язань, заперечує наш територіяльних суверенітет.
Саме тому ми не можемо мати з нею дипстосунків та торговельних відносин.
а товаров на несколько млрд долл., нефтепродукты и "словацкий" газ - будем.
очень помогает от дурости и клоунады
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5106468362760534?__cft__[0]=AZUMvAW0ZsuQYyTT8EAikfjuaSVQYsisfMCPZl7KnP4cAYXAnnT3nQxWkarRtqdysFjnMoSBMXoA38UlHIqvKBFdIPDs2Fl8cCi33rcDelYU_Y-bGFtPMC1E59g4QlxaHq4&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Шмыгаль в Берлине заявил: не берём российскую вакцину, потому что у нас война.
Логично. Вопросов нет.
А почему сейчас из России экспортируем электроэнергию, уголь, дизель и сжиженный газ? Или на этих потоках у нас война заканчивается?