За добу в ЗСУ зареєстровано 191 новий випадок захворювання COVID-19, 13 осіб госпіталізовано
Станом на 10.00 20 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1980 осіб.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.
Загалом за час пандемії одужали 17292 людини, летальних випадків 52.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 528 осіб.
За минулу добу зареєстровано 191 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 13 осіб.
Від початку кампанії з щеплення в Збройних Силах України 11104 особи отримали 1 дозу вакцини. З них - 1714 військові медики.
За минулу добу від COVID-19 вакцинувалися 882 особи.
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показати весь коментар20.03.2021 12:26 Відповісти Мені подобається 1
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