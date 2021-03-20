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перемовини (2715) нормандська четвірка (1526) Козак Дмитро (76)

Делегація РФ хоче змінити порядок засідань "нормандської четвірки", - російські ЗМІ

Делегація РФ хоче змінити порядок засідань

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який представляє російську делегацію на переговорах "нормандської четвірки", запропонував змінити принцип організації засідань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на джерело в російській делегації.

Заступник глави адміністрації Путіна впевнений, що однією з причин відсутності будь-якого прогресу в досягненні результатів під час переговорів є неналежна організація.

"З огляду на рівноправність усіх учасників "нормандського формату", було б доцільно використовувати широко застосовуваний у міжнародній дипломатичній практиці принцип ротації голів із тим, щоб дана функція виконувалася по черзі кожним із чотирьох учасників", - сказано в листі Козака, яке адресовано колегам з України, Франції і Німеччини.

Читайте також: Зеленський подякував Німеччині за підтримку: Україна високо цінує співпрацю в "нормандському форматі" для досягнення миру на Донбасі

На його думку, такий підхід дозволить визначити найефективніші механізми організації переговорів і скоротити час на їх проведення.

В даний час на онлайн-зустрічах політрадників "нормандської четвірки" головують по черзі Німеччина і Франція.

Українська сторона неодноразово підкреслювала, що збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.
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Топ коментарі
+30
А вы враги, как ни садитесь, все в миротворцы не годитесь
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20.03.2021 12:49
+7
Срань РАБссиянская,Байден вас крыс уже сделал,остались детали операции под кодовым именем "РАБссия ТРУП"...
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20.03.2021 12:50
+7
Ага, мордва удмуртская, ты еще Пасечника с ЧеПушилой предложи в председатели.
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20.03.2021 13:14
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А вы враги, как ни садитесь, все в миротворцы не годитесь
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20.03.2021 12:49 Відповісти
Зеленскому надо определяться. Или он тоже начинает называть Путина убийцей, говорить, что на Донбассе российские войска, и начинать уголовные производства против агентов Кремля (Деркача, Медведчука и т.д.), или и дальше без надежды и никакого шанса ожидать звонка от Байдена.
Виктор Таран
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20.03.2021 15:03 Відповісти
Не в бровь, а в глаз! Очередной трындёж пацаков.
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20.03.2021 16:01 Відповісти
Срань РАБссиянская,Байден вас крыс уже сделал,остались детали операции под кодовым именем "РАБссия ТРУП"...
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20.03.2021 12:50 Відповісти
Был Путлер,стал Труплер,но все равно брат Гитлера
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20.03.2021 12:52 Відповісти
Касабам уже Кравчук не в радость вы не заметили западло идеи от касабов менять глав делегаций... от ******** хоть таракана посади хоть жабу хоть горшок в химном (идиома) толк будет всегда один как повелевает вяликое ничтожество УБИЙЦА Обнуленный...
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20.03.2021 13:06 Відповісти
Ответ убийцы - месть.
Теперь уже официально. Путина перевели из разряда глав государств в разряд международных преступников-убийц.
Он не простит Байдену правду о себе и будет мстить. Преступники больше всего ненавидят тех, кто ловит их за руку.
Злобная мстительная путинская натура заставит его, вопреки здравому смыслу и реальному соотношению сил, пытаться наказать обидчика.
Гибридная война может перейти в новую, еще более острую фазу.
Скорее всего, будут предприняты еще более масштабные попытки дискредитировать Байдена и дестабилизировать ситуацию в США.
В ход пойдут трамписты, конспирологи, расисты всех рас, ультраправые и ультралевые.
Путину нужны любые внутренние конфликты в США, способные ослабить позиции страны в противостоянии с Кремлем.

В ходе новой информационной войны российские власти будут возбуждать недоверие к основным политическим институтам США и лично к президенту, сеять панику, хаос и ненависть. Ничего в конечном итоге не получится, но дров могут наломать немало.

Игорь Эйдман (двоюродный брат Немцова)
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20.03.2021 15:09 Відповісти
думаю в тупике не только Вовка с обещаниями встретится снова с убийцей, но и вся озабоченная Европа .
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20.03.2021 15:35 Відповісти
Лучший способ "договорится" с кацапами - это использовать посредником на поле боя беспилотники "байрактар". Азербайджан и Турция уже доказали эффективсть данного вида переговоров.
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20.03.2021 12:52 Відповісти
Байденко и Порошенко обосрали РАБссию еще 7 лет назад,но вы крысы Мавзолейные 7 лет мозги пудрите Вяличием Обосцанным Шариковское БЫДЛОДелегация РФ хочет изменить порядок заседаний "нормандской четверки", - российские СМИ - Цензор.НЕТ 3369
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20.03.2021 12:55 Відповісти
Московский улус хочет порулить, усиливая безнаказанные обстрелы,представляя себя абсолютной девственницей.
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20.03.2021 12:56 Відповісти
*****, кизяк, унылый конь й шойга-мартышка
затеяли сыграть квартет ))
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20.03.2021 12:58 Відповісти
Кто вам поверит Мавзолейные хмыри ,что вы Гитлера победили за 4 года,а Донбасс побеждаете 7 лет Стадо ИДИОТОВ
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20.03.2021 12:59 Відповісти
РФ для того и существует, что бы попериметрический заяц не дремал.
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20.03.2021 13:09 Відповісти
Ага, мордва удмуртская, ты еще Пасечника с ЧеПушилой предложи в председатели.
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20.03.2021 13:14 Відповісти
увы, но не исключено, что он этнический украинец, ибо уроженец села Бандурово, Гайворонского района, Кировоградской области.
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20.03.2021 13:54 Відповісти
Хан Батый в 1235 году задумал построить РАБссию на руинах Римской Империи,дойти до Британских Морей и Американского города Монтеррей,в штате Калифорния...Но..его внук Хан МЕНГУ-Тимур решил иначе...,в 1272 году построю я на РАБссии вонючке город Мокшу,столицу дерьма Зуллусского...Ордынского настоящего
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20.03.2021 13:15 Відповісти
медведчук-2

В статусе внештатного советника Ермак отвечал за организацию встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа. Параллельно Ермак - главный переговорщик Зеленского с Россией. Он фактически заменил Виктора Медведчука в качестве главного переговорщика по обмену пленных.
Можно сказать, что Ермак с задачей справился. В прошлом году в Украину сначала вернулись 35 политзаключенных из России, а накануне Нового года - 76 пленных из «ЛНР» и «ДНР». В качестве переговорщика по Донбассу Ермак, который когда-то https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30197800.html вел бизнес в России, https://24tv.ua/ru/ermak_rasskazal_kto_iz_okruzhenija_putina_bolshe_nastroen_na_dialog_s_ukrainoj_n1278770 контактирует с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
О подробностях переговоров с россиянами Ермак не слишком рассказывает. Но о стиле его работы можно узнать из https://hromadske.ua/ru/posts/sluga-naroda-v-kartochnom-domike-ukrainskaya-istoriya-impichmenta-prezidenta-ssha истории переговоров ЗеКоманды с Дональдом Трампом. Ермак вел переговоры с адвокатом президента США Руди Джулиани.
Тот хотел, чтобы Зеленский публично заявил о причастности вероятного конкурента Трампа к коррупции. Ермак продемонстрировал, что умеет спокойно тянуть время, когда больше месяца не мог согласовать с Джулиани текст заявления, которое по требованию американцев должен был сделать президент Украины. ЗеКоманда согласилась на выгодную Трампу редакцию заявления только после того, как стало понятно, что Украина может потерять оборонительную помощь США на $350 млн.https://hromadske.ua/ru/posts/chelovek-spokojstvie-vmesto-cheloveka-konflikta-chto-znachit-smena-glavy-ofisa-prezidenta
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20.03.2021 13:19 Відповісти
Жаль не имею права вам сюда поведать о делах разведки США и Британии,касательно КРЫС Путлера...а иногда так хоцца...спалить сраную контору ...мавзолейных МУДАКОВ...
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20.03.2021 13:23 Відповісти
Мордва, ответь
Делегація РФ хоче змінити порядок засідань "нормандської четвірки", - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 9804
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20.03.2021 13:26 Відповісти
Хм, от сивухи до др. Мудака, у нас ротация была, какие претензии??
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20.03.2021 13:34 Відповісти
Штирлиц,а вас я попрошу остаться...,Герр Мюллер,зачем так резко,я уважаю Германию Гитлера и ПАКТ Молотов-Риббентроп...
Остыньте Штирлиц,Германия победила СССР еще в 1941 году...
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20.03.2021 13:37 Відповісти
Как отомстить Байдену за то, что назвал тебя "убийцей"? Вызвать на дебаты? Вызвал, но был послан в лес. "Кто как обзывается, тот так и называется" - тоже не прокатило. Запретить американцам хранить деньги в магаданском отделении "Сбербанка"? Жестоко, но малоэффективно. На ум приходит только старый, проверенный метод - везде ищи украинский след!

Сразу после слов Байдена о Путине, в РФ начались массовые аресты "проукраинской молодежи" - счет идет на десятки. Так, ФСБ сообщила о задержании в Ярославле и Геленджике группы, в которою входят "неонацисты из Украины". Задержанными оказались члены организации "М.К.У" (Молодежь, которая улыбается), создателем которой, якобы, является гражданин Украины Егор Краснов 2000 г.р. В Краснодаре был арестован один человек, а в Геленджике задержали сразу 30 "украинских неонацистов".

Задержанные уже "признаются" в преступлениях, а инструкции по изготовлению средств террора, массовых убийств и насильственных акций в отношении граждан они, якобы, получали из Харькова и Киева. В качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии членами указанной группы была сожжена копия Знамени Победы, - говорится в сообщении ФСБ.

Улыбаться в России - терроризм, сжечь фейковое знамя - нацизм, не любишь Путина - украинский фашизм.

В феврале в Воронеже уже задерживали "украинских террористов", которые на поверку оказались российскими неонацистами. История повторяется?

А знаете, это хороший знак. Это от бессилия. Вчера Джен Псаки заявила, что Байден по отношению к России не намерен сдерживать себя не только в словах, но и в действиях. Путин сигнал принял. И зная, что противопоставить ему нечего, начал "бомбить Воронеж". Трусливый подонок из питерской подворотни действует проверенными дворовыми методами - боишься сильного, пни в сердцах котёнка.

Байден и Порошенко прямо назвали Путина убийцей и отказались идти с ним на компромиссы. Зеленский готов совершить мужской поступок или криворожская подворотня ничем не отличается от питерской?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZU6LgJqfBQW5_64nLfJVzpohNJpNpbDjLY6i733voUom_VmLlmjlWWzAqT1no422UJDTL_GMpevCvKz2k1ijBesKXKOp0oEzyuan5F6QcReMiY6gzIqGxMpmOW0sRUDPcN_r-qMae31_lPXH9eM6GTj70BMRBr2vGfRGIwTalku5jtUvix0kqohWJ4PR-3ta40&__tn__=-R
Helgi Sharp
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20.03.2021 13:41 Відповісти
Делегация РФ хочет изменить порядок заседаний "нормандской четверки", Крым захотела и часть Донбасса, теперь всю Украину хочет, а хуху не хохо.
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20.03.2021 13:45 Відповісти
Международная практика хороша,когда ее выполняют . , Рашистские есть главные нарушители международной практики.под которой они сами и подписывались.Бумаги о передачи Крыма Украине.-нарушили его оккупацией.Хельсинскую бумагу- нарушили.как правоприемники и правонаступники совка.Будапештскую бумагу- нарушили .Что еще надо мировой практике.что бы рашиста посылать с его предложениямии,его же матершиной - "н,,куй "?
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20.03.2021 13:48 Відповісти
Забудьте, вы, про Будапештскую бумагу - ибо, она не была ратифицирована ни в одной стране-подписанте. а, следовательно не имеет юридической силы и остается просто бумажкой. как по мне, то эрэфийцы именно поэтому СОЗНАТЕЛЬНО везде втыкают про Будапештский меморандум заявляя, что он не имеет юридической силы. но ЗАБЫВАЮТ, также сознательно, о "Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между рф и Украиной", который как раз был ратифицирован обеими странами. и статьи 2 и 3, которого эрэфия грубо нарушила в 2014 году.
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20.03.2021 14:06 Відповісти
Фуфлыжники РАБссии нарушили договор 1991 года между Украиной и РАБссией...Чуваки падайте на Землю...
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20.03.2021 14:09 Відповісти
речь о международной практике,которая указывает на истину слов Бисмарка- «Договоры с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны».
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20.03.2021 14:23 Відповісти
погугли фразу бисмарка полностью
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20.03.2021 14:27 Відповісти
зачем фразу Бисмарка гуглить,когда на лицо реальная истина, говорящая в этой фразе о рашистах?
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20.03.2021 14:51 Відповісти
Не несите бред. Ратификация тогда не требовалась, да и сейчас ратифицирует только тогда, когда требует законодательство или об этом идёт речь в договоренности. То что кроме этого росийя нарушила ещё кучу договоров этого не как не меняет, просто колет глаза остальным гарантам что не смогли или не хотели выполнить свои обязательства.
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20.03.2021 16:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/436472
ню-ню. Уверены?!

Ратифікація (лат. ratificatio від ratus - вирішене, затверджений + facere - робити) - процес надання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0 юридичної сили документу (наприклад, договору) шляхом затвердження його відповідним органом кожної зі сторін. До ратифікації такий документ, як правило, не має юридичної сили і не є обов'язковим для сторони, що його не ратифікувала.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Ратифікація
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22.03.2021 17:05 Відповісти
Абсолютно, и не только я. Все официальные стороны заявили что документ действителен, но нарушила его росийя это американцы с англичанами, а росияны заявляли что они не нарушали. Вы законодательство читали кто відповідний орган сторон тогда был? Если не осилили то подскажу: главы государств. Почитайте ещё есть документы ООН о правилах заключения договоров и тд.
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22.03.2021 18:08 Відповісти
На дебаты Путлера и Саддама Гусейна вышла Машка Захарова пьяная в дупель и под ручку с Вованом Жиринжопским...,обсудили темарь...как нам посрать на СССР и РАБссию..победила Машка Аблигацыя
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20.03.2021 13:50 Відповісти
ссср не мог победить гитлера в 1941 году,у гитлера было всего 3 000 бронетранспортеров весом 1 тонна,а у Сралинга были танки тяжелого весом 40 тонн,типа КВ-1,КВ-2 и средний танк Т-34...
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20.03.2021 13:59 Відповісти
и, причем НОВЫХ танков было больше половины от танков гитлера. не говоря о тысячах прочих т-26, бт и прочих т-28, которые нисколько не уступали противнику.

г.к. жуков "Воспоминания и размышления" издательство агенства печати новости, москва 1975, том 1, стр.220: "с января 1939 года по 22 июня 1941 года красная армия получила более 7000 танков ... Что касается кв-1 и т-34, то к началу войны заводы успели выпустить ВСЕГО 1861 танк".
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20.03.2021 14:11 Відповісти
Не будь наивным верящим Мудаку Жюкову...в ССРе было 25 000 танков разного калибра..,и + 7 000 танков в закромах уРОДИНЫ сраной...,не СМЕШИ меня...
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20.03.2021 14:17 Відповісти
ты не внимателен 7000 выпустили только "с января 1939 года по 22 июня 1941"
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20.03.2021 14:19 Відповісти
Воскресенский отвечал за поставки танков в ССРе дохлом...с 1932 по 1941 год было поставлено в войска свыше 50 000 танков..не тошни...
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20.03.2021 14:23 Відповісти
не исключено, что с 1932 по 1941 и было поставлено 50000. а с января 1939 по 22 июня 1941 года было поставлено 7000 танков. если, ты, не видишь разницы между 1932 и 1939 - это твои проблемы. перестанешь тошнить - может и увидишь разницу
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20.03.2021 14:26 Відповісти
всего же в составе ркка на 22.06.1941 было 25786 танков. из них на западной границе было развернуто 15687 танков.
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20.03.2021 14:23 Відповісти
Мавзолейные,вы гордитесь победой Риббентропа над Молотовым?
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20.03.2021 14:02 Відповісти
" А вы. друзья ,как не садитесь , всё в музыканты не годитесь ! " Скрепное предложение ,хорошее ....Тапереча слушать переседателей по очереди. Раньше все разом гомонили ни о чем ,а предлагают по одному. Вот и польза.
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20.03.2021 14:20 Відповісти
Просто в сердце каждого свинолупого стучит пукан *****. Не знают, чем ответить на "убийцу" и поступают все чудесатей и чудесатей с детскими поговорками под совковый марш. А северная лисичка уже галопом скачет по кацапендии.
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20.03.2021 14:22 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.03.2021 14:23 Відповісти
Лист Козака - приклад, як Кремль розставляє пастки. Маю надію:
не погодиться на запропонований принцип ротації головування в нормандському форматі. Згода означатиме визнання, що РФ не є стороною конфлікту. Маємо пильнувати за реакцією Банкової.
Константин Елесеев

https://twitter.com/k_yelisieiev https://twitter.com/k_yelisieiev

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20.03.2021 14:24 Відповісти
Ну так это еще не все. Самое интересное :"Отмечается, что Козак предложил "нормандской четверке" зафиксировать обязательство Украины дать письменную позицию по выполнению "Минска-2".Издание https://ria.ru/20210320/pismo-1602110997.html РИА Новости добавило, что в письме отражен проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел "нормандского формата"."https://news.obozrevatel.com/russia/rossiya-potrebovala-izmenit-format-peregovorov-normandskoj-chetverki-smi.htm?_ga=2.205004307.2056994362.1614242209-305513814.1471379554&_gl=1*1w8xj12*_ga*MzA1NTEzODE0LjE0NzEzNzk1NTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNjI0MjU1NS40MDcuMS4xNjE2MjQzMjE0LjA. Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак отправил письма представителям Франции, Германии и Украины
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20.03.2021 14:32 Відповісти
короче, ставлять умовою проведення засідань четвірки вимогу ротації головування, щоб рлзбутися статусу "сторони конфлікту". Бо на цих засіданнях гововують посередники.
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20.03.2021 14:44 Відповісти
Во спасение голого Сцаря в ОПУ с Ермаком работает политтехнолог Сергей Быков - писал Юле в 2018 году Новый Курс на выборы презиыдентши ... Отлупил свою политтехнологжку аферистку жену Анне Быкову до уголовщины... Человек Медведчука и Бени. Спасал на местных выборах афериста Загида Краснова в Днепре ...

https://t.me/s/inpolit_org?before=810 - прорашистський політичний центр ИНПОЛИТ ? Жах, звідки в ОПУ кадри! Подивіться на ці фото - вони усі е викисали з каналів Медведчука.
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20.03.2021 14:59 Відповісти
тобто, чекаємо наїхню атветку Козаку?
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20.03.2021 15:00 Відповісти
От этих козаков ни чего хорошего для Украины ожидать не приходится,скорее всего какую то очередную авантюру задумали.
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20.03.2021 15:23 Відповісти
У нас ТКГ,а в козломордого козака-4 участника
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20.03.2021 15:25 Відповісти
Хитрые, суки!
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20.03.2021 15:31 Відповісти
кацапи хочуть показати що, вони в переговорах виступають, не як сторона конфлікту, а наряду з Францією та Німеччиною "мирять хохлів". Тому, ім конче необхідно хочаб раз очолити "норманську четвірку", якою зараз по черзі керують Франція та Німеччина.
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20.03.2021 18:59 Відповісти
 
 