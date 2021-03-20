Епідзонування України: Одеська область перейшла в "червону" зону, в "помаранчевій" - 11 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 20 березня складна епідеміологічна ситуація фіксується в Чернівецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській областях, а також Одеській областях та місті Київ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, у "червону" зону до Івано-Франківської, Житомирської, Закарпатської та Чернівецької областей і Києва додалася ще Одеська область.

В "помаранчевій" зоні карантину опинилися 11 областей: Черкаська, Хмельницька, Тернопільська, Сумська, Полтавська, Миколаївська, Львівська, Київська, Донецька, Дніпропетровська та Вінницька області.

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Решта регіонів України - у "жовтій" зоні.

Нагадаємо, від сьогодні, 20 березня, в Києві за рішенням місцевої влади посилюються карантинні обмеження.