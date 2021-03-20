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Епідзонування України: Одеська область перейшла в "червону" зону, в "помаранчевій" - 11 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: Одеська область перейшла в

Станом на 20 березня складна епідеміологічна ситуація фіксується в Чернівецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській областях, а також Одеській областях та місті Київ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, у "червону" зону до Івано-Франківської, Житомирської, Закарпатської та Чернівецької областей і Києва додалася ще Одеська область.

В "помаранчевій" зоні карантину опинилися 11 областей: Черкаська, Хмельницька, Тернопільська, Сумська, Полтавська, Миколаївська, Львівська, Київська, Донецька, Дніпропетровська та Вінницька області.

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Решта регіонів України - у "жовтій" зоні.

Епідзонування України: Одеська область перейшла в червону зону, в помаранчевій - 11 областей, - МОЗ 01

Нагадаємо, від сьогодні, 20 березня, в Києві за рішенням місцевої влади посилюються карантинні обмеження.
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20.03.2021 12:47 Відповісти
Местные власти заранее должны были развернуть запас обустроенных больничных коек,требовать соблюдения сан гигиены,а они сопли жуют и надеются на Путина.Сегодня очередное сборище фанатиков в Киеве.Очередной всплеск.В голове -опилки.
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20.03.2021 12:51 Відповісти
Баран винторогий, Тупин на Моржовии вас,Емель, обирает хрюсских
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20.03.2021 13:01 Відповісти
Нда,свинособака...не часто такое палево увидешь))...
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20.03.2021 13:12 Відповісти
...важно, как посчитают (с - товарищ Сталин)
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20.03.2021 12:51 Відповісти
https://twitter.com/Oleksa_UA66
https://twitter.com/Oleksa_UA66 @Oleksa_UA66

Подвійні стандарти? Ні, не чули.
Хоч в Києві і ввели локдаун, але «Ліга Сміху» скасовувати не можна. Святе.

Эпидзонирование Украины: Одесская область перешла в "красную" зону, в "оранжевой" - 11 областей, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6942
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20.03.2021 13:02 Відповісти
На кутні зуби вони б сміялися.
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20.03.2021 16:10 Відповісти
 
 