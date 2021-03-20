Наглядова рада "Укрзалізниці" максимально сповільнює реформування компанії і завдає шкоди інтересам держави, - екстопменеджер УЗ
Наглядова рада Укрзалізниці і частина приватного ринку максимально сповільнюють реформування компанії. Цей процес завдає шкоди інтересам держави й економіці країни.
Про це розповів ексдиректор з комерційної роботи та логістики УЗ Іраклі Езугбая в інтерв'ю Liga.net, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, поділ "Укрзалізниці" і формування філії УЗ Карго було винесено на розгляд Наглядової ради ще в листопаді минулого року.
"Тоді пропозицію підтримали, і процес пішов. А в лютому ми отримали витяг з Наглядової ради про припинення реформи. Без пояснень. Не зважаючи на всі конструктивні дії менеджменту, я побачив бажання Наглядової ради максимально сповільнити процес реформування. Заявою про відхід з посади я вирішив звернути увагу ринку, що цей процес завдає шкоди інтересам держави", - пояснив Езугбая.
Викликає у нього подив і той факт, що створена народними депутатами Тимчасова слідча комісія, яка мала розслідувати причини погіршення фінансового стану УЗ в 2017-2020 році, почала натомість розслідувати діяльність команди Володимира Жмака, яка була призначена лише наприкінці 20 року.
"ТСК створена, щоб проаналізувати стан УЗ упродовж 2017-2020 років, є навіть питання про 2015 рік. Але чомусь ТСК сконцентрована на чотири місяці 2020 року і на те, чи справляється правління. Це здається дивним. На рівні фактів: УЗ втрачала свої позиції, [прийшов] новий менеджмент, пішло пікове навантаження, дефіциту вагонів немає, ніби все добре", - дивується Езугбая.
До того ж, як пояснює екстопменеджер, тільки після завершення реформи і виділення УЗ Карго "Укрзалізниця" могла формувати справедливі тарифи на перевезення вантажів і пасажирів.
"Реформування на бізнес-вертикалі з поділом рахунків, доходів, витрат і активів є інструментом для вирішення проблеми (з тарифоутворенням. - Ред.). Без цього УЗ не може надати ринку справедливу собівартість. Тобто, підвищити тариф можна після реформи. Але реформа зупинилася без пояснення", - пояснив Езугбая.
Нагадаємо, 15 січня Міністерство інфраструктури запустило процес поділу УЗ відповідно до зобов'язань перед ЄС. Зі складу компанії відокремили філію вантажних перевезень УЗ Карго (яку повинен був курирувати Езугбая) і оператора інфраструктури - УЗ Інфра. Але на початку лютого процес поділу зупинила Наглядова рада компанії.
В результаті Езугбая оголосив про вихід з компанії. А трохи пізніше Наглядова рада УЗ одноголосним рішенням відправила у відставку з посади глави УЗ Володимира Жмака.
Кабінет міністрів звільнив Жмака за поданням Наглядової ради. А прем'єр Денис Шмигаль дав доручення ТСК підготувати звіт про діяльність Наглядової ради компанії в 2017-2020 році.
Раніше політолог Кирило Сазонов заявив, що Наглядова рада звільнила Жмака, тому що реформи, які він запропонував, виявилися невигідними членам Наглядової ради. А народний депутат, член Тимчасової слідчої комісії ВР щодо "Укрзалізниці" Костянтин Бондарєв заявив, що члени спостережної ради отримують по 300 тисяч гривень зарплати, і при цьому місяцями взагалі не з'являються в Україні. Тому необхідно розформувати Наглядову раду в цьому складі, і створити нову.
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Пы сы деньги любят тишину , а значит жмака наступил на чьи то интересы , явно ахметки , потому что первый шум пошёл от его топ менеджера Шмыгаля
Жмак работает на ахмэта. И это факт. Достаточно того, как его на ахметовских каналах защищают говорящие головы на ахмэтовской зарплате. Жмак и есть коррупция.
ПС Я не фанат Шморгаля. Тоже считаю его креатурой ахмэта (достаточно того, как он в угоду ахмэта закрывал блоки АЭС, вырабатывающие дешевую электроэнергию для населения) и уверен, что решение об увольнении Жмака он принял под давлением. А дальше-посмотрим. Посмотрим, что он будет делать дальше и ответит ли за то, что уже наделал.
С ваших слов получается , что и зе назначил Шмыгаля под чьим то давлением )))
И да. Дело вРоттердам+ тоже периодически закрывают. Хотя то, что там был сговор по обворовыванию народа за необоснованно завышенными тарифами- это факт. Потому что СИСТЕМА такая. Система, которую надо ломать. И не через т.н. "суды". Ждём решений СНБО.
А органы, надеюсь таки займутся. В том числе и государственной трубой, с каких-то **** подаренных пеце хутиновскому куму.
По мнению чувака "государство- это есть Ахметов". Хоть постеснялся бы так прямо.
Лещенко отрабатывает каждую копейку хотя бы тем, что убирает (способствует "убратию") ахметовской креатуры из УЗ.
Не завидуй.
На рахунок Лещенко, я як платник податків з яких він отримує дохід цілком справедливо можу поставити питання.
Які послуги надає Лещенко, якими унікальними навиками володіє, навіщо на нього витрачати стільки коштів платників податків?
И заметьте Серёжа тогда был в наблюдательном совете и молчал , а жмак ещё не был главой УЗ , но со слов лещика виноват жмак
Какие то сплошные нестыковки у Серёжи
А може він експерт по корпоративному управлінню?
А може крутий юрист з серйозною підготовкою?
А може має професійну підготовку зрозуміти як з двох бізнес проектів вибирається кращий?
Я так розумію ні.
Тому питання залишається. Поясню простіше.
Чому платники податків мають платити некомпетентному чоловікові, чисто за його присутність в наглядовій раді великі гроші?