Наглядова рада "Укрзалізниці" максимально сповільнює реформування компанії і завдає шкоди інтересам держави, - екстопменеджер УЗ

Наглядова рада Укрзалізниці і частина приватного ринку максимально сповільнюють реформування компанії. Цей процес завдає шкоди інтересам держави й економіці країни.

Про це розповів ексдиректор з комерційної роботи та логістики УЗ Іраклі Езугбая в інтерв'ю Liga.net, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, поділ "Укрзалізниці" і формування філії УЗ Карго було винесено на розгляд Наглядової ради ще в листопаді минулого року.

"Тоді пропозицію підтримали, і процес пішов. А в лютому ми отримали витяг з Наглядової ради про припинення реформи. Без пояснень. Не зважаючи на всі конструктивні дії менеджменту, я побачив бажання Наглядової ради максимально сповільнити процес реформування. Заявою про відхід з посади я вирішив звернути увагу ринку, що цей процес завдає шкоди інтересам держави", - пояснив Езугбая.

Викликає у нього подив і той факт, що створена народними депутатами Тимчасова слідча комісія, яка мала розслідувати причини погіршення фінансового стану УЗ в 2017-2020 році, почала натомість розслідувати діяльність команди Володимира Жмака, яка була призначена лише наприкінці 20 року.

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"ТСК створена, щоб проаналізувати стан УЗ упродовж 2017-2020 років, є навіть питання про 2015 рік. Але чомусь ТСК сконцентрована на чотири місяці 2020 року і на те, чи справляється правління. Це здається дивним. На рівні фактів: УЗ втрачала свої позиції, [прийшов] новий менеджмент, пішло пікове навантаження, дефіциту вагонів немає, ніби все добре", - дивується Езугбая.

До того ж, як пояснює екстопменеджер, тільки після завершення реформи і виділення УЗ Карго "Укрзалізниця" могла формувати справедливі тарифи на перевезення вантажів і пасажирів.

"Реформування на бізнес-вертикалі з поділом рахунків, доходів, витрат і активів є інструментом для вирішення проблеми (з тарифоутворенням. - Ред.). Без цього УЗ не може надати ринку справедливу собівартість. Тобто, підвищити тариф можна після реформи. Але реформа зупинилася без пояснення", - пояснив Езугбая.

Нагадаємо, 15 січня Міністерство інфраструктури запустило процес поділу УЗ відповідно до зобов'язань перед ЄС. Зі складу компанії відокремили філію вантажних перевезень УЗ Карго (яку повинен був курирувати Езугбая) і оператора інфраструктури - УЗ Інфра. Але на початку лютого процес поділу зупинила Наглядова рада компанії.

В результаті Езугбая оголосив про вихід з компанії. А трохи пізніше Наглядова рада УЗ одноголосним рішенням відправила у відставку з посади глави УЗ Володимира Жмака.

Кабінет міністрів звільнив Жмака за поданням Наглядової ради. А прем'єр Денис Шмигаль дав доручення ТСК підготувати звіт про діяльність Наглядової ради компанії в 2017-2020 році.

Раніше політолог Кирило Сазонов заявив, що Наглядова рада звільнила Жмака, тому що реформи, які він запропонував, виявилися невигідними членам Наглядової ради. А народний депутат, член Тимчасової слідчої комісії ВР щодо "Укрзалізниці" Костянтин Бондарєв заявив, що члени спостережної ради отримують по 300 тисяч гривень зарплати, і при цьому місяцями взагалі не з'являються в Україні. Тому необхідно розформувати Наглядову раду в цьому складі, і створити нову.