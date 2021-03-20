УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10565 відвідувачів онлайн
Новини
5 777 41
Укрзалізниця (6678) Езугбая Іраклі (5)

Наглядова рада "Укрзалізниці" максимально сповільнює реформування компанії і завдає шкоди інтересам держави, - екстопменеджер УЗ

Наглядова рада

Наглядова рада Укрзалізниці і частина приватного ринку максимально сповільнюють реформування компанії. Цей процес завдає шкоди інтересам держави й економіці країни.

Про це розповів ексдиректор з комерційної роботи та логістики УЗ Іраклі Езугбая в інтерв'ю Liga.net, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, поділ "Укрзалізниці" і формування філії УЗ Карго було винесено на розгляд Наглядової ради ще в листопаді минулого року.

"Тоді пропозицію підтримали, і процес пішов. А в лютому ми отримали витяг з Наглядової ради про припинення реформи. Без пояснень. Не зважаючи на всі конструктивні дії менеджменту, я побачив бажання Наглядової ради максимально сповільнити процес реформування. Заявою про відхід з посади я вирішив звернути увагу ринку, що цей процес завдає шкоди інтересам держави", - пояснив Езугбая.

Викликає у нього подив і той факт, що створена народними депутатами Тимчасова слідча комісія, яка мала розслідувати причини погіршення фінансового стану УЗ в 2017-2020 році, почала натомість розслідувати діяльність команди Володимира Жмака, яка була призначена лише наприкінці 20 року.

Читайте також: Шмигаль вимагає від слідчої комісії у ВР перевірити наглядову раду Укрзалізниці

"ТСК створена, щоб проаналізувати стан УЗ упродовж 2017-2020 років, є навіть питання про 2015 рік. Але чомусь ТСК сконцентрована на чотири місяці 2020 року і на те, чи справляється правління. Це здається дивним. На рівні фактів: УЗ втрачала свої позиції, [прийшов] новий менеджмент, пішло пікове навантаження, дефіциту вагонів немає, ніби все добре", - дивується Езугбая.

До того ж, як пояснює екстопменеджер, тільки після завершення реформи і виділення УЗ Карго "Укрзалізниця" могла формувати справедливі тарифи на перевезення вантажів і пасажирів.

"Реформування на бізнес-вертикалі з поділом рахунків, доходів, витрат і активів є інструментом для вирішення проблеми (з тарифоутворенням. - Ред.). Без цього УЗ не може надати ринку справедливу собівартість. Тобто, підвищити тариф можна після реформи. Але реформа зупинилася без пояснення", - пояснив Езугбая.

Нагадаємо, 15 січня Міністерство інфраструктури запустило процес поділу УЗ відповідно до зобов'язань перед ЄС. Зі складу компанії відокремили філію вантажних перевезень УЗ Карго (яку повинен був курирувати Езугбая) і оператора інфраструктури - УЗ Інфра. Але на початку лютого процес поділу зупинила Наглядова рада компанії.

В результаті Езугбая оголосив про вихід з компанії. А трохи пізніше Наглядова рада УЗ одноголосним рішенням відправила у відставку з посади глави УЗ Володимира Жмака.

Кабінет міністрів звільнив Жмака за поданням Наглядової ради. А прем'єр Денис Шмигаль дав доручення ТСК підготувати звіт про діяльність Наглядової ради компанії в 2017-2020 році.

Раніше політолог Кирило Сазонов заявив, що Наглядова рада звільнила Жмака, тому що реформи, які він запропонував, виявилися невигідними членам Наглядової ради. А народний депутат, член Тимчасової слідчої комісії ВР щодо "Укрзалізниці" Костянтин Бондарєв заявив, що члени спостережної ради отримують по 300 тисяч гривень зарплати, і при цьому місяцями взагалі не з'являються в Україні. Тому необхідно розформувати Наглядову раду в цьому складі, і створити нову.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
В этом нет никаких сомнений. Достаточно посмотреть на личность Сирьожи Лещенка, такая продажная мразь, а вот пролезла во власть! Стал железнодорожником. Его собрат пуштун - таперь рулит Укроборонпромом, бааальшой спец по вооружениям. НО тогда вопрос: какая, еще большая мразь, их туда назначила?
показати весь коментар
20.03.2021 13:01
+10
серлещ! на выход с вещами! антикоррупционер хренов
показати весь коментар
20.03.2021 13:14
+5
Заскулила ахметовская шавка. Может, для выяснения истины, интервью Лещенко записать? Чтобы всем было понятно, почему лоббиста Ахметова отправили восвояси. Не?
показати весь коментар
20.03.2021 13:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В этом нет никаких сомнений. Достаточно посмотреть на личность Сирьожи Лещенка, такая продажная мразь, а вот пролезла во власть! Стал железнодорожником. Его собрат пуштун - таперь рулит Укроборонпромом, бааальшой спец по вооружениям. НО тогда вопрос: какая, еще большая мразь, их туда назначила?
показати весь коментар
20.03.2021 13:01 Відповісти
Набсовет "Укрзализныци" максимально замедляет реформирование компании и наносит ущерб интересам государства, – экс-топ-менеджер УЗ - Цензор.НЕТ 7595
показати весь коментар
20.03.2021 13:04 Відповісти
Заскулила ахметовская шавка. Может, для выяснения истины, интервью Лещенко записать? Чтобы всем было понятно, почему лоббиста Ахметова отправили восвояси. Не?
показати весь коментар
20.03.2021 13:07 Відповісти
Да, Лещенко "знатний правдолюб та правдоруб". А ще більший "спеціаліст" по залізним дорогам за космічну зарплатню. А також, як хоббі мабуть, у вільний час облизує та вихваляє бубочку.
показати весь коментар
20.03.2021 13:16 Відповісти
А что же он "врёт"? То, что Ахмэт перевозит железную руду из недр Украины- по тарифым минимум (!!!) в 2,5 раза дешевле, чем в Европе (то есть почты задаром), тем самым делая дыру на 8 лярдов в бюджете УЗ? Любишь сепара Ахметку?
показати весь коментар
20.03.2021 13:33 Відповісти
* почти задаром
показати весь коментар
20.03.2021 13:34 Відповісти
Извините а вы сами как связаны с ж.д. ( только как клиент пас.перевозок в расчёт не идёт ) .
показати весь коментар
20.03.2021 13:43 Відповісти
В смысле? Я "связан" тем, что, как клиент УЗ, вынужден ездить в консервных банках 100-летней давности, потому что УЗ НЕ может обновить подвижной состав по причине дыры в своём бюджете на 8 лярдов (из-за бесплатной перевозки железной руды ахмэтова). Теперь понятно?
показати весь коментар
20.03.2021 14:23 Відповісти
Так там не только ахметке бесплатно возят , а насчёт ахметки есть такие компании , как лемтранс , портинвест , скм связанные с ж д перевозками и появились они в бытность ещё чучмы и вы думаете тогда они уже имели преференции перед государством , вам виноват жмака , не знаю бороться он с коррупцией или чьи то другие интересы решил проталкивать ( свечку не держал ) , но только явно не ахметки , а насчёт скидки по руде для ахметки , так её ввели ещё до жмаки , когда шмыгаль ( топ менеджер ахметки ) стал премьер министром
Пы сы деньги любят тишину , а значит жмака наступил на чьи то интересы , явно ахметки , потому что первый шум пошёл от его топ менеджера Шмыгаля
показати весь коментар
20.03.2021 14:37 Відповісти
Значит, доберутся и до других. Начали с монополиста, который не знает берегов.
Жмак работает на ахмэта. И это факт. Достаточно того, как его на ахметовских каналах защищают говорящие головы на ахмэтовской зарплате. Жмак и есть коррупция.

ПС Я не фанат Шморгаля. Тоже считаю его креатурой ахмэта (достаточно того, как он в угоду ахмэта закрывал блоки АЭС, вырабатывающие дешевую электроэнергию для населения) и уверен, что решение об увольнении Жмака он принял под давлением. А дальше-посмотрим. Посмотрим, что он будет делать дальше и ответит ли за то, что уже наделал.
показати весь коментар
20.03.2021 17:10 Відповісти
Интересно под чьим давлением ?
С ваших слов получается , что и зе назначил Шмыгаля под чьим то давлением )))
показати весь коментар
20.03.2021 17:20 Відповісти
Тоді постає логічне питання - чому до цього часу Ахметкою не зацікавились відповідні органи, такі як СБУ, НАБУ, РНБО і т.д.? Я повністю згоден, що Ахметкою в першу чергу мали б зайнятись всі ці органи. Але якщо його не чіпають, доречі статки його збільшились за останній рік вдвічі при Зелі, то це мабуть комусь потрібно. Але це ніяким чином не відбілює брехуна-корупціонера Сірожу Ляща, який закриває очі на тотальну корупцію в укрзалізниці. Тут бачу, а тут не бачу, не чув, не знаю, нічого поганого не скажу. Впору вже самою персоною Лещенко зацікавитись РНБО.
показати весь коментар
20.03.2021 14:10 Відповісти
Пытання не погичне. Патаму шта платит он согласно тарифам, оговоренным В ДОГОВОРЕ. Договор со стороны УЗ заключён, ессно, его же платными шавками типа Жмака. Одни подписывают такие "договора" со стороны государственной компании, другие на всех ахметовских эфирах орут "не душите частный бизнес!" В итоге УЗ в *опе, а Ахмэт сыновьям дворцы в Европе за миллиарды покупает.
И да. Дело вРоттердам+ тоже периодически закрывают. Хотя то, что там был сговор по обворовыванию народа за необоснованно завышенными тарифами- это факт. Потому что СИСТЕМА такая. Система, которую надо ломать. И не через т.н. "суды". Ждём решений СНБО.
А органы, надеюсь таки займутся. В том числе и государственной трубой, с каких-то **** подаренных пеце хутиновскому куму.
показати весь коментар
20.03.2021 14:19 Відповісти
https://gordonua.com/news/politics/-kushniruk-pochemu-vse-tak-dobivalis-otstavki-zhmaka-on-nachal-perekryvat-vozmozhnosti-dlya-razvorovyvaniya-ukrzalznic-1544992.html Кушнирук: Почему все так добивались отставки Жмака? Он начал перекрывать возможности для разворовывания "Укрзалізниці"
показати весь коментар
20.03.2021 13:36 Відповісти
Одна ахметовская шавка похвалила другую такую же. "ЭксперД"!
показати весь коментар
20.03.2021 13:40 Відповісти
Наблюдательный совет Укрзализныци и часть частного рынка максимально замедляет реформирование компании. Этот процесс наносит ущерб интересам государства и экономике страны. Источник: https://censor.net/ru/n3254584

По мнению чувака "государство- это есть Ахметов". Хоть постеснялся бы так прямо.
показати весь коментар
20.03.2021 13:10 Відповісти
Сэр Лещ в наблюдательном совете - куда уж смешнее
показати весь коментар
20.03.2021 13:15 Відповісти
А кто должен быть, чтобы было "не смешно"? Свинарчук?
показати весь коментар
20.03.2021 13:31 Відповісти
От цікаво які саме професійні навики Лещенко, оцінили в триста тисяч гривень коштів платників податків.
показати весь коментар
20.03.2021 13:40 Відповісти
То спитай в того, хто таку зарплатню визначав.
показати весь коментар
20.03.2021 13:49 Відповісти
У зе что ли ?
показати весь коментар
20.03.2021 13:50 Відповісти
У жмака, который лобировал интересы ахмэта, зарплата куда боооооольше, чем у Лещенко!
Лещенко отрабатывает каждую копейку хотя бы тем, что убирает (способствует "убратию") ахметовской креатуры из УЗ.
Не завидуй.
показати весь коментар
20.03.2021 14:26 Відповісти
Менеджмент великого колективу потребує серйозний рівень управлінських і фінансових навиків. Тобто я розумію чому це може коштувати немало.

На рахунок Лещенко, я як платник податків з яких він отримує дохід цілком справедливо можу поставити питання.
Які послуги надає Лещенко, якими унікальними навиками володіє, навіщо на нього витрачати стільки коштів платників податків?
показати весь коментар
20.03.2021 15:08 Відповісти
Ответ очень прост. Бабки, которые получат Лещенко, с лихвой окупаются тем, что он (в составе Наблюдательного совеа) наблюдает за тем, чтобы "менеджмент" (который получает в разы больше- за счет тех же платныкив податкив) принимал верные управленческие и финансовые решения. "Верные" с точки зрения государства в целом и УЗ в частности. А не с точки зрения одного олигарха Ахмэта и иже с ним. Надеюсь, я доступно пояснил.
показати весь коментар
20.03.2021 17:03 Відповісти
А как так получилось , что на перевозку руды ахметке дали сумасшедшие скидки ?
И заметьте Серёжа тогда был в наблюдательном совете и молчал , а жмак ещё не был главой УЗ , но со слов лещика виноват жмак
Какие то сплошные нестыковки у Серёжи
показати весь коментар
20.03.2021 17:24 Відповісти
И пы сы реформы на ЖД перестали делать ещё со времён , как от туда ушёл бальчун - это я вам говорю ,как человек немного знакомый с работой УЗ , не с болтовни леща , а так сказать немного из нутри
показати весь коментар
20.03.2021 17:28 Відповісти
Тобто Лещенко експерт по фінансах і глянувши на баланс чи фінансові документи з ходу може побачити невідповідності і потенційні зловживання?

А може він експерт по корпоративному управлінню?
А може крутий юрист з серйозною підготовкою?
А може має професійну підготовку зрозуміти як з двох бізнес проектів вибирається кращий?

Я так розумію ні.

Тому питання залишається. Поясню простіше.
Чому платники податків мають платити некомпетентному чоловікові, чисто за його присутність в наглядовій раді великі гроші?
показати весь коментар
20.03.2021 17:35 Відповісти
Та закрыли им рты за счёт украинских налогоплательщиков , раньше они рыли под других под заказ конкурентов , а теперь сидят на шеи нас
показати весь коментар
20.03.2021 17:58 Відповісти
серлещ! на выход с вещами! антикоррупционер хренов
показати весь коментар
20.03.2021 13:14 Відповісти
Не надо наезжать на Лещенка, он был в какой партии? Он правдолюб, как и Наем. Завелись там микробы, давно, но со временем вымрут. Нечем будет поживится, на .............. нам железная дорога? Асфальт везде, езжай, не хочу, пешком можно, велосипедом.
показати весь коментар
20.03.2021 13:43 Відповісти
рвануло пердак у законтаченно-апущенного биоматериала)))))))
показати весь коментар
20.03.2021 14:09 Відповісти
Не знаю, хто правий. Але "Укрзалізниця" докерувалася вже до того, що через 2 тижні анонсований загальний страйк робітників.
показати весь коментар
20.03.2021 15:07 Відповісти
ДУРДОМ. СИТУАЦІЯ НА УЗ ПОКАЗУЄ , ЩО УКРАЇНІ БЕ ЗОВНІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ НЕ ВИЛІЗТИ З ЦЬОГО БАГНА .
показати весь коментар
20.03.2021 16:40 Відповісти
Как и всей Украине.
показати весь коментар
20.03.2021 19:09 Відповісти
Шож все эти красавчики начинают свои разоблачения только когда их отрывают от корыта? Раньше чего молчал?
показати весь коментар
20.03.2021 19:08 Відповісти
 
 