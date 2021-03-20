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Північний потік (2446) Денис Шмигаль (4393)

"Північний потік-2" - це політичний проєкт, який спочатку не мав комерційної доцільності, - Шмигаль

Позиція Києва залишається незмінною: "Північний потік-2" - це, насамперед, політичний проєкт, який спочатку не мав комерційної доцільності.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, переклад якого опубліковано на офіційному сайті Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція Києва залишається незмінною: це, насамперед, політичний проєкт, який спочатку не мав комерційної доцільності. Українська ГТС готова транспортувати понад 140 млрд кубометрів газу на рік, в 2020 році нею в сторону Європи пішло 55,8 млрд кубів російського газу. Це найкоротший транзитний шлях блакитного палива в Європу. Відповідно - це найдешевша ціна за транзит", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що Україна завжди була надійним транзитером, а запуск "Північного потоку-2" створить економічні передумови для продовження фінансування агресивних дій РФ щодо України.

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"Запуск ПП2, якщо до цього все ж дійде, означатиме для нас не тільки недоотримання декількох мільярдів євро річного доходу. Це порушує енергетичну безпеку ЄС насамперед і створює економічні передумови для продовження фінансування агресивних дій російської влади щодо України зокрема. Тому, Україна підтримує санкційну політику проти запуску газопроводу", - резюмував прем'єр-міністр.
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Топ коментарі
+7
Шмыгаль, или ты дурак, или не понимаешь самое простую вещь. Ты не своём месте! ,
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20.03.2021 13:16
+7
А твое предложение дать воду в Крым, которое ты озвучил прийдя на эту должность - политический проект или экономическая целесообразность?...
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20.03.2021 13:27
+2
Це чисто економічний проект. Німцям потрібно мати гарантований транзит газу з Росії. Адже вони не хочуть купувати дорогий зріджений піндоський газ.
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20.03.2021 13:43
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Шмыгаль, или ты дурак, или не понимаешь самое простую вещь. Ты не своём месте! ,
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20.03.2021 13:16 Відповісти
Шмыгаль - великий стратэх!
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20.03.2021 13:42 Відповісти
Это проект по лишению Украины $2 млрд. дохода в год.
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20.03.2021 13:25 Відповісти
Вот они такие, политический, трубу на ..... выкинешь и политический поменяешь на экономический, с голой ж..........ой мы останемся, но ты умный, а вот я дураком был и останусь, спасибо таким, как ты.
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20.03.2021 13:27 Відповісти
А твое предложение дать воду в Крым, которое ты озвучил прийдя на эту должность - политический проект или экономическая целесообразность?...
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20.03.2021 13:27 Відповісти
нарешті лисий бовдур це зрозумів, чи як?
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20.03.2021 13:27 Відповісти
слуги ! зешмыгали вы уже всех!
думайте шо будете палить вместо кацапского газа и сільрад !
если немчура достроит СП-2, нам сладко не будет, а цены взлетят в космос...
слуги ! быстрей забирайте родовища укргаза у продажных рыгов и отдавайте их своему мудрому нариду !
почему это тема замалчивается?..
создаётся впечатление что кто-то вам слуги железно обещал, что СП - 2 не построят, никогда...
это - чушь достойная квартала, т.е. сабача !
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20.03.2021 13:29 Відповісти
Зебуины только поняли что у СП2 только одно предназначение - Бесперебойная доставка газа в ЕС когда на территории Украины будет идти полномасштабная война .
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20.03.2021 13:29 Відповісти
Ьляха муха, не успел это сказать!
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20.03.2021 13:33 Відповісти
И хорошо, что не повторил этот бред. Если бомбы будут падать на Киев, Европа не будет покупать кацапский газ ни по какой трубе.
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20.03.2021 13:41 Відповісти
Чому ви так вирішили?
В Європі одразу знайдуться продажні політики, які скажуть що це громадянська війна і шахтьори та трактористи купили ці бомби в воєнторгу чи відкопали в шахтах.
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20.03.2021 13:47 Відповісти
Но тогда что меняется? Сейчас идёт война, но газ спокойно качают по нашей ГТС. Почему что-то должно изменится при более масштабных боевых действиях?
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20.03.2021 13:50 Відповісти
Тому що зараз агресія стримується в тому числі і ризиками втрати мільярдів на газі, через неможливість постачання у випадку маштабних бойових дій.
При постачанні напряму такий ризик мінімізується
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20.03.2021 13:56 Відповісти
Какие риски? Захватив район с газопроводом русня будет беречь эту трубу как лысину ***** в бункере.
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20.03.2021 14:08 Відповісти
Труба це далеко не один район. І нереально за короткий час захопити всю територію по якій вона йде.
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20.03.2021 14:16 Відповісти
А что случится с незахваченным отрезком?
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20.03.2021 14:36 Відповісти
Ну наприклад вийде з ладу внаслідок неможливості підтримувати в робочому стані якусь проміжну станцію через бойові дії, чи буде підірвана в результаті випадкового обстрілу... Тобто 100500 варіантів.
Ну і навіть те, що ні один поміркований бізнесмен не підпише контракт на постачання товару, який буде йти через зону бойових дій.
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20.03.2021 14:46 Відповісти
Это быстро починят. А контракты давно подписаны, они долгосрочные.
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20.03.2021 14:55 Відповісти
Тривалі бойові дії з перспективою на багато років по маршруту транспортування товару, плюс зрив постачання автоматично скасовують контракти навіть довготривалі.
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20.03.2021 15:21 Відповісти
Идут такие действия уже 7 лет и ничего...
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20.03.2021 15:26 Відповісти
Вірно, але чому не йдуть зі сторони харківської чи сумської областей, де починається маршрут? Чи там не знайшлось шахтарів і трактористів?
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20.03.2021 15:33 Відповісти
Берегут трубу? Правильно, её и в случае масштабного вторжения будут беречь.
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20.03.2021 15:48 Відповісти
"Берегут, не берегут" - це так не працює. В бізнесі працює поняття ризики. Прийнятні, неприйнятні.
Так от бойові дії по маршруту постачання товару це ризики неприйнятні.
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20.03.2021 15:54 Відповісти
Какие бомбы на Киев, вы совсем ополоумели? Кто и каким образом доберётся до Киева? Или в Украине армии вообще нет? Одно дело на Донбассе под шумок всех вооружить, а другое дело вести полномасштабное наступления когда против тебя воюет армия.
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20.03.2021 13:53 Відповісти
Тем более. Будем бить врага на его территории. Угроз газопроводу нет.
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20.03.2021 14:09 Відповісти
Угрозы не будет и войны не будет.
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20.03.2021 14:24 Відповісти
ну, сначала то крылатые ракеты по аэродромам и системам пво, благо они все древние с советских времен и снимать ракеты их не учили
а потом стратегическими бомбардировщиками с большой высоты, куда ПЗРК не достанут, можно и ФАБы покидать
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20.03.2021 15:31 Відповісти
дебил
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20.03.2021 13:41 Відповісти
Тебя в дверь-ты в окно?😂🌷×××
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20.03.2021 14:51 Відповісти
Це чисто економічний проект. Німцям потрібно мати гарантований транзит газу з Росії. Адже вони не хочуть купувати дорогий зріджений піндоський газ.
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20.03.2021 13:43 Відповісти
Ну дуже класно влаштувались. З одної сторони вести бізнес з орками, даючи їм значні кошти на підтримку режиму і фінансування агресії, а з другої сторони захист від орди гарантує армія і платники податків Америки.
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20.03.2021 13:51 Відповісти
Не только это. Построить у себя хаб - это серьёзный козырь внутри ЕС. Это влияние. Другой вопрос, что немцы могут просчитаться, если из за этого начнётся большая война.
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20.03.2021 15:32 Відповісти
Заголовок не правильно зроблений. Типу "спочатку" не мав, а потім мав. А мається ж на увазі, що ніколи не мав.
Тоді заголовок треба зробити так - "Північний потік-2" - це політичний проєкт, який ніколи не мав комерційної доцільності, - Шмигаль
Або так
"Північний потік-2" - це політичний проєкт, який від самого початку не мав комерційної доцільності, - Шмигаль

Рахунок за урок надішлю е-майлом.
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20.03.2021 13:59 Відповісти
Любые экономические соглашения с РФ-это всегда политический проект со стороны рашки.К большому сожалению,85% парламентариев не осознают этого.Вместо того,чтобы уменьшать товарооборот с РФ,принимать законы для исполнительной власти(кабмину) сокращать,то они ,особенно опзж и слуги народа иногда и Батькивщина, делают наоборот,чтобы поднимать экономику рашки.Чего только стоит закон инициированный Герусом и принятый парламентом. А то,что продвигает Гетманцев,то очень часто это во вред Украины.
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20.03.2021 14:02 Відповісти
https://dilo.net.ua/novyny/vchytelka-lvivskogo-litseyu-vyyavylas-gromadyankoyu-rosiyi/ Вчителька львівського ліцею виявилась громадянкою Росії

"Північний потік-2" - це політичний проєкт, який спочатку не мав комерційної доцільності, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3676
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20.03.2021 14:06 Відповісти
И будет труба достроена именно при байдене.
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20.03.2021 14:14 Відповісти
Ну так, ну так, я собі уявляю німецьких чи швейцарських мільярдерів, власників мультинаціональних компаній, які будуть ризикувати тим, що їх активи заблокують американці і вони стануть в значній степені невиїздними і "нерукопожатними", тільки раді того, щоб заробити на бізнесі з московією ще пару сотень мільйонів.
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20.03.2021 14:32 Відповісти
Чиновники уже оценили и поделили пришедшую в негодность ГТС. Бизнес и никакой политики.
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20.03.2021 15:41 Відповісти
С каких пор она пришла в непригодность? Что там вам кацапы пишут?
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20.03.2021 18:19 Відповісти
 
 