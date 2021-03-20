"Північний потік-2" - це політичний проєкт, який спочатку не мав комерційної доцільності, - Шмигаль
Позиція Києва залишається незмінною: "Північний потік-2" - це, насамперед, політичний проєкт, який спочатку не мав комерційної доцільності.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, переклад якого опубліковано на офіційному сайті Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ.
"Позиція Києва залишається незмінною: це, насамперед, політичний проєкт, який спочатку не мав комерційної доцільності. Українська ГТС готова транспортувати понад 140 млрд кубометрів газу на рік, в 2020 році нею в сторону Європи пішло 55,8 млрд кубів російського газу. Це найкоротший транзитний шлях блакитного палива в Європу. Відповідно - це найдешевша ціна за транзит", - зазначив Шмигаль.
Він підкреслив, що Україна завжди була надійним транзитером, а запуск "Північного потоку-2" створить економічні передумови для продовження фінансування агресивних дій РФ щодо України.
"Запуск ПП2, якщо до цього все ж дійде, означатиме для нас не тільки недоотримання декількох мільярдів євро річного доходу. Це порушує енергетичну безпеку ЄС насамперед і створює економічні передумови для продовження фінансування агресивних дій російської влади щодо України зокрема. Тому, Україна підтримує санкційну політику проти запуску газопроводу", - резюмував прем'єр-міністр.
Будь ласка, зачекайте...
думайте шо будете палить вместо кацапского газа и сільрад !
если немчура достроит СП-2, нам сладко не будет, а цены взлетят в космос...
слуги ! быстрей забирайте родовища укргаза у продажных рыгов и отдавайте их своему мудрому нариду !
почему это тема замалчивается?..
создаётся впечатление что кто-то вам слуги железно обещал, что СП - 2 не построят, никогда...
это - чушь достойная квартала, т.е. сабача !
В Європі одразу знайдуться продажні політики, які скажуть що це громадянська війна і шахтьори та трактористи купили ці бомби в воєнторгу чи відкопали в шахтах.
При постачанні напряму такий ризик мінімізується
Ну і навіть те, що ні один поміркований бізнесмен не підпише контракт на постачання товару, який буде йти через зону бойових дій.
Так от бойові дії по маршруту постачання товару це ризики неприйнятні.
а потом стратегическими бомбардировщиками с большой высоты, куда ПЗРК не достанут, можно и ФАБы покидать
Тоді заголовок треба зробити так - "Північний потік-2" - це політичний проєкт, який ніколи не мав комерційної доцільності, - Шмигаль
Або так
"Північний потік-2" - це політичний проєкт, який від самого початку не мав комерційної доцільності, - Шмигаль
Рахунок за урок надішлю е-майлом.