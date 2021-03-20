Пандемія заскочила людство зненацька. До 2025 року економічний збиток від неї досягне 22 трлн доларів, - експерти ООН

До 2025 року сукупний розмір збитку від економічної кризи, спричиненої пандемією, сягне 22 трлн доларів.

Про це повідомляє Центр новин ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що члени Незалежної групи із забезпечення готовності до пандемії коронавірусу дійшли висновку, що пандемія застигла людство зненацька. Їй не можна було запобігти, але підготовка до подібної катастрофи дозволила б врятувати життя багатьох людей і уникнути руйнівних наслідків для системи охорони здоров'я і економіки.

"Якби існуючі системи (попередження і реагування на надзвичайні ситуації), як глобальні, так і національні, були досить ефективними, то багатьох найтяжчих наслідків просто не було б", - сказала голова Групи Гелен Кларк.

Натомість, додала вона, пандемія стала справжньою катастрофою.

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Пандемія вже спричинила величезні економічні наслідки, але вони відчуватимуться протягом ще багатьох років. За прогнозами, до 2025 року сукупний розмір збитку від нинішньої кризи сягне 22 трильйонів доларів. Пандемія коронавірусу обернулася величезним навантаженням на системи охорони здоров'я.

Група експертів вважає, що міжнародна спільнота не змогла належним чином протистояти пандемії на багатьох напрямках, зокрема забезпечити безперервність процесу освіти та дошкільного виховання дітей. За даними Світового банку, унаслідок пандемії приблизно 72 млн дітей молодшого шкільного віку до десяти років життя не навчаться читати або розуміти найпростіший текст. Багато дівчат взагалі не зможуть ніколи повернутися до школи - 11 млн з них будуть силоміць видані заміж.

Раніше генеральний секретар ООН також визнав, що світ не витримав перевірку коронавірусом. Він вважає, що сталося це через неузгодженість дій світової спільноти.