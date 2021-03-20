Пандемія заскочила людство зненацька. До 2025 року економічний збиток від неї досягне 22 трлн доларів, - експерти ООН
До 2025 року сукупний розмір збитку від економічної кризи, спричиненої пандемією, сягне 22 трлн доларів.
Про це повідомляє Центр новин ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зазначається, що члени Незалежної групи із забезпечення готовності до пандемії коронавірусу дійшли висновку, що пандемія застигла людство зненацька. Їй не можна було запобігти, але підготовка до подібної катастрофи дозволила б врятувати життя багатьох людей і уникнути руйнівних наслідків для системи охорони здоров'я і економіки.
"Якби існуючі системи (попередження і реагування на надзвичайні ситуації), як глобальні, так і національні, були досить ефективними, то багатьох найтяжчих наслідків просто не було б", - сказала голова Групи Гелен Кларк.
Натомість, додала вона, пандемія стала справжньою катастрофою.
Пандемія вже спричинила величезні економічні наслідки, але вони відчуватимуться протягом ще багатьох років. За прогнозами, до 2025 року сукупний розмір збитку від нинішньої кризи сягне 22 трильйонів доларів. Пандемія коронавірусу обернулася величезним навантаженням на системи охорони здоров'я.
Група експертів вважає, що міжнародна спільнота не змогла належним чином протистояти пандемії на багатьох напрямках, зокрема забезпечити безперервність процесу освіти та дошкільного виховання дітей. За даними Світового банку, унаслідок пандемії приблизно 72 млн дітей молодшого шкільного віку до десяти років життя не навчаться читати або розуміти найпростіший текст. Багато дівчат взагалі не зможуть ніколи повернутися до школи - 11 млн з них будуть силоміць видані заміж.
Раніше генеральний секретар ООН також визнав, що світ не витримав перевірку коронавірусом. Він вважає, що сталося це через неузгодженість дій світової спільноти.
Будь ласка, зачекайте...
Это не пандемия привела к последствиям. Какая, нахер, пандемия? Это "правильная" реакция на "правильную" статистику. Кто эту катастрофу здесь видел, кроме как в Стёпины траурных репортажах? Умирают? ****, а раньше не умирали от гриппа? Сейчас от чего ни умри, тебе ковид прицепят. Раньше, как-то жили, а тут назвали ковидом, взялись считать и выяснилось, что всем уже давно ******.
укольчики не пропускай))
зубки может острее станут))
писака подзаборная
Нет, не принадлежит. Дальше читать не буду.
Ну и по высеру:
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-wuhan-lab-idUSKBN28R2UK
Есть подозрение, что весь этот придуманный шухер вокруг бабла и вращается.
https://censor.net/ua/user/314213
Китайская биологическая лаборатория в Ухани принадлежит компании GlaxoSmithKline, которая (совершенно случайно) принадлежит компании Pfizer, в которой (совершенно случайно) производит вакцину против вируса, который происходит из биологической лаборатории в Ухани, а последнюю финансирует доктор Фаучи (совершенно случайно), который делает ей рекламу. GlaxoSmithKline (по случайному совпадению) управляется компанией Black Rock Finances, которая (совершенно случайно) управляет финансами Open Foundation Company (фонд Джорджа Сороса), который (по случайному совпадению) обслуживает французскую страховую компанию AXA. Так уж сложилось, что Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая (совершенно случайно) построила китайскую лабораторию в Ухани, и была куплена немецкой страховой компанией Allianz, ее акционером (по случайному совпадению) является Vanguard, который (совершенно случайно) является акционером Black Rock, который (по случайному совпадению) управляет центральными банками и распоряжается примерно третью глобального инвестиционного капитала. Black Rock также (совершенно случайно) является главным акционером компании MICROSOFT, которая принадлежит Биллу Гейтсу, который (по случайному совпадению)является акционером компании Pfizer, которая (как вы конечно помните - продает эту чудодейственную вакцину) в настоящее время (совершенно случайно) является первым из спонсоров ВОЗ. Теперь вам наверно гораздо понятнее, как мертвая летучая мышь, проданная на рынке в Китае заразила целую планету. (с)https://censor.net/ru/comments/locate/3254586/0192146d-2dba-70ae-865a-4232201e79deОтветить
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ЧОРТЯКИ ВИ ПОРЕПАНІ - ПАНДЕМІЯ ЦЕ КОЛИ НЕ ВСТИГАЮТЬ РОБИТИ
ТРУНИ ДЛЯ ПОМЕРЛИХ, А ТЕ ЩО ВИ КАЖЕТЕ ЦЕ СПЕКТАКЛЬ ПІД
НАЗВОЮ " ПАНДЕМІЯ" І Є ВІН ВИКЛЮЧНО В МЕДІА ПРОСТОРІ