Відновити територіальну цілісність України можна тільки дипломатичним шляхом. Ми не бачимо іншого рішення, - Шмигаль
Відновлення територіальної цілісності України має відбутися виключно політико-дипломатичним шляхом.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, переклад якої опубліковано на офіційному сайті Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ.
"Ми чітко стоїмо на позиції про відновлення нашої територіальної цілісності, включно з Кримом, виключно політико-дипломатичним шляхом. І йдеться тут, насамперед, про повернення наших громадян, які вимушено опинилися в окупації, а не просто про частину території. На сьогодні Україна не бачить іншого шляху вирішення цього військового конфлікту, ніж дипломатичний шлях переговорів, зокрема в норманському форматі. Президент Володимир Зеленський докладає для цього всіх зусиль", - зазначив Шмигаль.
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https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-ordlo-v-tsyfrakh/31151759.html
кацапо-фашисты понимают только силу.еще погоним кацапню за урал.дело времени.еще спасибо скажут
как и прх,и гнусавая зель
Наверное хорошие дипломаты в Азербайджане и нам таких надо!!!
шмыгля, ты не сцене "95" и смешить людей, не надо...
А если не могут какать, то не следует мучать попу!
Чи треба по руках куярити?
ПІШОВ НА ХР*Н ПОВІЯ АХМЕТОВСЬКА
Повертати територію всеодно доведеться армії, після того, як розвалиться фєдєрашка.
Бо кожний місцевий сцарьок буде мати намір так і залишитись сцарьком, після розвалу метрополії...