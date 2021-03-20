Указ Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму - юридично нікчемний, - речник МЗС Ніколенко

Указ президента Росії Володимира Путіна про заборону на володіння землею в окупованому Криму є юридично нікчемним. Це питання порушать під час засідання "Кримської платформи".

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, ця заборона йде в руслі російської політики утисків, дискримінації та витіснення громадян України з тимчасово окупованого півострова.

"Указ президента РФ № 201 юридично нікчемний і не має правових наслідків для України. Після відновлення суверенітету нашої держави в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки буде відновлено", - заявив Ніколенко.

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У МЗС заявили, що такі дії не залишаться без належної оцінки міжнародного співтовариства.

"Позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму буде у фокусі уваги Кримської платформи і її інавгураційного саміту цього року", - зазначив спікер.

Як повідомлялося, від сьогодні Путін заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму.