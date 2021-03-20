Україна підписала угоди на поставки вакцини проти COVID-19 з шістьма світовими виробниками, - Шмигаль
Україна підписала попередні угоди на поставки вакцини проти COVID-19 з шістьма світовими виробниками, три вакцини зареєстровано в країні.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, переклад якої опубліковано на офіційному сайті Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ.
"Україна веде переговори з усіма світовими виробниками вакцини. Сьогодні з шістьма із них підписано попередні угоди та 3 вакцини зареєстровано в Україні. Це AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac. Найближчим часом ми очікуємо поставку першої партії вакцин Pfizer-BioNTech з ініціативи COVAX, де Німеччина є одним із основних світових донорів і ініціатором такої міжнародної платформи. Ми вдячні Німеччині за участь у цій глобальній ініціативі", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, в інтерв'ю Bild Шмигаль також заявив, що Україна відмовилася від купівлі російської вакцини проти коронавірусу з двох причин: препарат не пройшов сертифікацію, крім того триває військовий конфлікт між країнами.
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Кроме денег за вакцину китайские и индийские производители вакцин попросили освободить их от юридической ответственности за качество вакцин.
В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали.
Закон про внесення зміни до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов'язанняhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406
Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года. Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки. На сегодняшний день это составляет 30,014 млн. гривен.
Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Так нагло даже при Януковиче не воровали.
У этих купили. Теперь осталось гражданам приплатить. чтобы они кололись.
не так сложно ее сделать
сложно заставить весь мир уколотся
искусственный дефицит - хороший инструмент
только цена этому миллионы преждевременных смертей..
я зверей не понимаю
знать своих предков
не знал шо бараны были хищниками))
спасибо
ЗЕленые ублюдки травят людей вакциной СoviShield, которую не смогли зарегистрировать не то что ВОЗ, но даже в самой Украине!
Виктор Таран пишет у себя в Facebook, лучше всего можно понять на примере Израиля, почему Украина вакцинируется индийской вакциной Coshevid, а передовые страны - Pfizer. Премьер-министр Израиля Нетаньяху начал активно интересоваться вакциной сразу после анонсирования с июня 2020-го. Сам глава Pfizer Бурла признался, что Нетаньяху буквально обрывал телефон, звонил более 30 раз. Он расспрашивал о вакцине, о побочных эффектах, искренне интересовался как идет прогресс?
Политтехнолог отмечает, глава Pfizer иногда возмущался - «Вы звоните мне в три часа ночи», а он отвечал - «Подождите три часа ночи, но объясните, что делать? Цена моего звонка жизни тысяч женщин и детей». Премьер Израиля звонил и рассказывал о своих детях или детях Израиля, которым надо идти в школу, или говорил о беременных женщинах. Именно так он убеждал предоставить преференции в предоставлении вакцин Израилю.
Виктор Таран подчеркивает, именно так работает «челночная дипломатия». Именно так лидеры стран защищают интересы своих граждан. Именно лидеры, а не клоуны, которые гордятся очередным дорогостоящим видеороликом.