Україна підписала угоди на поставки вакцини проти COVID-19 з шістьма світовими виробниками, - Шмигаль

Україна підписала попередні угоди на поставки вакцини проти COVID-19 з шістьма світовими виробниками, три вакцини зареєстровано в країні.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, переклад якої опубліковано на офіційному сайті Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ.

"Україна веде переговори з усіма світовими виробниками вакцини. Сьогодні з шістьма із них підписано попередні угоди та 3 вакцини зареєстровано в Україні. Це AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac. Найближчим часом ми очікуємо поставку першої партії вакцин Pfizer-BioNTech з ініціативи COVAX, де Німеччина є одним із основних світових донорів і ініціатором такої міжнародної платформи. Ми вдячні Німеччині за участь у цій глобальній ініціативі", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, в інтерв'ю Bild Шмигаль також заявив, що Україна відмовилася від купівлі російської вакцини проти коронавірусу з двох причин: препарат не пройшов сертифікацію, крім того триває військовий конфлікт між країнами.

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